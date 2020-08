LIVE: Favorieten kunnen zich een eerste keer tonen in Wallonië

14:00 Sprint. De orde wordt gerespecteerd bij de 2e tussensprint van de dag, want opnieuw komt Andreas Goeman als eerste voorbij. Het verschil met het peloton is nog altijd meer dan 4 minuten. . 14 uur . Sprint De orde wordt gerespecteerd bij de 2e tussensprint van de dag, want opnieuw komt Andreas Goeman als eerste voorbij. Het verschil met het peloton is nog altijd meer dan 4 minuten.

13:54 13 uur 54. Stier van Stoumont. We rijden nu het grondgebied van Stoumont op en dat doet ons terugdenken aan de Stier van Stoumont, de bijnaam van de bonkige tijdritmachine Sébastien Rosseler. Rosseler won ooit de Brabantse Pijl en de Driedaagse De Panne, maar keerde na zijn afscheid in 2015 het wielrennen de rug toe. . Stier van Stoumont We rijden nu het grondgebied van Stoumont op en dat doet ons terugdenken aan de Stier van Stoumont, de bijnaam van de bonkige tijdritmachine Sébastien Rosseler. Rosseler won ooit de Brabantse Pijl en de Driedaagse De Panne, maar keerde na zijn afscheid in 2015 het wielrennen de rug toe.

13:50 Côte de Cokaifagne. Michel Golas is ook de eerste boven op de Côte de Cokaifagne. Virtueel komt hij zo naast Tom Paquot in de stand, de huidige leider in het bergklassement. We zetten nu koers naar de Côte du Rosier, bekend van Luik-Bastenaken-Luik. . 13 uur 50. Côte de Cokaifagne Michel Golas is ook de eerste boven op de Côte de Cokaifagne. Virtueel komt hij zo naast Tom Paquot in de stand, de huidige leider in het bergklassement. We zetten nu koers naar de Côte du Rosier, bekend van Luik-Bastenaken-Luik.

13:44 Maatwerk. In het peloton willen ze niet te snel naderen op de 5 vluchters. Het verschil wordt al een hele tijd stabiel gehouden, iets meer dan 4 minuten. . 13 uur 44. Maatwerk In het peloton willen ze niet te snel naderen op de 5 vluchters. Het verschil wordt al een hele tijd stabiel gehouden, iets meer dan 4 minuten.

13:39 13 uur 39. Van Avermaet. Greg Van Avermaet vindt vandaag een uitgelezen parcours om voor de 6e keer in zijn carrière te winnen in de Ronde van Wallonië. Over het parcours van gisteren was de kopman van CCC dan weer veel minder te spreken. Bijna kostte het hem de rest van zijn seizoen. De organisatie excuseerde zich gisteren al uitgebreid. . Van Avermaet Greg Van Avermaet vindt vandaag een uitgelezen parcours om voor de 6e keer in zijn carrière te winnen in de Ronde van Wallonië. Over het parcours van gisteren was de kopman van CCC dan weer veel minder te spreken. Bijna kostte het hem de rest van zijn seizoen. De organisatie excuseerde zich gisteren al uitgebreid.

13:39 13 uur 39. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik gisteren in het gras ben gevallen en niet op het asfalt. Voor hetzelfde geld sta ik hier vandaag niet meer. Het parcours was eigenlijk onaanvaardbaar, veel te gevaarlijk. Greg Van Avermaet. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik gisteren in het gras ben gevallen en niet op het asfalt. Voor hetzelfde geld sta ik hier vandaag niet meer. Het parcours was eigenlijk onaanvaardbaar, veel te gevaarlijk. Greg Van Avermaet

13:31 13 uur 31. Twee piepjonge veldrijders. De 21-jarige Andreas Goeman is op de weg nog een onbesproken blad, maar wie het veldrijden volgt, zal hem ongetwijfeld wel kennen. Op het voorbije BK voor beloften eindigde hij 7e. Met zijn 21 jaar is hij trouwens niet de jongste renner in de kopgroep. Die eer is weggelegd voor Carlos Canal , die nog maar enkele weken geleden zijn 19e verjaardag vierde. Ook Canal kan goed overweg op de veldritfiets, want hij won de voorbije 2 jaar het Spaans kampioenschap bij de junioren. . Twee piepjonge veldrijders De 21-jarige Andreas Goeman is op de weg nog een onbesproken blad, maar wie het veldrijden volgt, zal hem ongetwijfeld wel kennen. Op het voorbije BK voor beloften eindigde hij 7e.

Met zijn 21 jaar is hij trouwens niet de jongste renner in de kopgroep. Die eer is weggelegd voor Carlos Canal, die nog maar enkele weken geleden zijn 19e verjaardag vierde. Ook Canal kan goed overweg op de veldritfiets, want hij won de voorbije 2 jaar het Spaans kampioenschap bij de junioren.

13:30 13 uur 30. Na Ryan Gibbons geeft ook Owain Doull op. Ineos is niet met zijn allersterkste team naar België afgezakt. Golas zit wel in de kopgroep en misschien vindt de Ecuadoraan Narvaez vandaag wel een terrein naar zijn hart. . Na Ryan Gibbons geeft ook Owain Doull op. Ineos is niet met zijn allersterkste team naar België afgezakt. Golas zit wel in de kopgroep en misschien vindt de Ecuadoraan Narvaez vandaag wel een terrein naar zijn hart.

13:28 Tussensprint. Andreas Goeman raapt een klein prijsje op voor Telenet-Baloise, door als eerste voorbij de streep van de tussensprint te komen, voor Sieberg en Golas. . 13 uur 28. Tussensprint Andreas Goeman raapt een klein prijsje op voor Telenet-Baloise, door als eerste voorbij de streep van de tussensprint te komen, voor Sieberg en Golas.

13:20 Eerste wedstrijduur. We hebben een uur koers achter de rug en daarin legden de leiders 42,5 kilometer af. . 13 uur 20. Eerste wedstrijduur We hebben een uur koers achter de rug en daarin legden de leiders 42,5 kilometer af.

13:14 Opgave. De Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons (NTT) geeft er de brui aan. Hij stond nog redelijk goed in het klassement, op de 15e plaats. . 13 uur 14. Opgave De Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons (NTT) geeft er de brui aan. Hij stond nog redelijk goed in het klassement, op de 15e plaats.

13:14 Tijdsverschil. De 5 vluchters hebben elkaar gevonden, ook al omdat Lotto-Soudal niet al te fanatiek in de achtervolging gaat. AG2R, de ploeg van Oliver Naesen, steekt een mannetje bij. Het verschil is nog altijd meer dan 5 minuten. . 13 uur 14. Tijdsverschil De 5 vluchters hebben elkaar gevonden, ook al omdat Lotto-Soudal niet al te fanatiek in de achtervolging gaat. AG2R, de ploeg van Oliver Naesen, steekt een mannetje bij. Het verschil is nog altijd meer dan 5 minuten.

13:05 13 uur 05. Lotto-Soudal. In het peloton neemt Lotto-Soudal zijn verantwoordelijkheid. Zij hebben met Caleb Ewan de leider in hun gelederen, maar het parcours vandaag is toch misschien te lastig. Philippe Gilbert gaf gisteren alvast een gretige indruk op de bergjes, ook al kostte hem dat een tijdstraf. . Lotto-Soudal In het peloton neemt Lotto-Soudal zijn verantwoordelijkheid. Zij hebben met Caleb Ewan de leider in hun gelederen, maar het parcours vandaag is toch misschien te lastig. Philippe Gilbert gaf gisteren alvast een gretige indruk op de bergjes, ook al kostte hem dat een tijdstraf.

13:01 13 uur 01. Van Staeyen. Terwijl de voorsprong van de 5 koplopers stilaan aan de 4 minuten aan het snuffelen is, stellen we een eerste Belg voor in de kopgroep. Michael Van Staeyen kwam in het verleden al een paar keer dicht bij een zege in de Ronde van Wallonië. In 2018 moest hij enkel de Fransman Romain Cardis laten voorgaan in de sprint. Van Staeyen reed lange tijd voor Topsport Vlaanderen en later Cofidis, maar is nu bij het iets bescheidener Tarteletto-Isorex aan de slag. . Van Staeyen Terwijl de voorsprong van de 5 koplopers stilaan aan de 4 minuten aan het snuffelen is, stellen we een eerste Belg voor in de kopgroep.



Michael Van Staeyen kwam in het verleden al een paar keer dicht bij een zege in de Ronde van Wallonië. In 2018 moest hij enkel de Fransman Romain Cardis laten voorgaan in de sprint. Van Staeyen reed lange tijd voor Topsport Vlaanderen en later Cofidis, maar is nu bij het iets bescheidener Tarteletto-Isorex aan de slag.

12:48 12 uur 48. Sieberg. Terwijl we koers zetten richting de gemeente Welkenraedt, een naam die de liefhebbers van de band Yevgueni bekend in de oren zal klinken, loont het de moeite om de kopgroep een voor een voor te stellen. De renner die het minste voorstelling nodig heeft, is wellicht Marcel Sieberg, die sinds vorig jaar in dienst rijdt van Cavendish voor Bahrein-McLaren. De kans dat de 38-jarige Duitser vandaag wint, is vrij klein, want hij wacht al sinds 2006 (!) op een 3e profzege. . Sieberg Terwijl we koers zetten richting de gemeente Welkenraedt, een naam die de liefhebbers van de band Yevgueni bekend in de oren zal klinken, loont het de moeite om de kopgroep een voor een voor te stellen.

De renner die het minste voorstelling nodig heeft, is wellicht Marcel Sieberg, die sinds vorig jaar in dienst rijdt van Cavendish voor Bahrein-McLaren. De kans dat de 38-jarige Duitser vandaag wint, is vrij klein, want hij wacht al sinds 2006 (!) op een 3e profzege.

12:44 Verjaardag. De Let Krists Neilands mag vandaag 26 kaarsjes uitblazen. Dat doet hij niet in de Ronde van Wallonië, ook al was hij hier vorig jaar eindwinnaar. Neilands koos ervoor de Dauphiné te rijden, mogelijk als voorbereiding op de Tour de France. . 12 uur 44. Verjaardag De Let Krists Neilands mag vandaag 26 kaarsjes uitblazen. Dat doet hij niet in de Ronde van Wallonië, ook al was hij hier vorig jaar eindwinnaar. Neilands koos ervoor de Dauphiné te rijden, mogelijk als voorbereiding op de Tour de France.

12:36 12 uur 36. Na de Côte de Teuven laten ze helemaal begaan in het peloton. Ludovic Robeet doet nog een verwoede poging om alsnog vooraan te geraken. . Na de Côte de Teuven laten ze helemaal begaan in het peloton. Ludovic Robeet doet nog een verwoede poging om alsnog vooraan te geraken.

12:32 Côte de Teuven. Michal Golas komt als eerste boven op de Côte de Teuven, voor Canal en Sieberg. Achter de leiders is er een samensmelting. Het wordt steeds moeilijker om vanuit het peloton nog naar voren te rijden. . 12 uur 32. Côte de Teuven Michal Golas komt als eerste boven op de Côte de Teuven, voor Canal en Sieberg. Achter de leiders is er een samensmelting. Het wordt steeds moeilijker om vanuit het peloton nog naar voren te rijden.

12:27 12 uur 27. 5 vluchters. Het peloton heeft dan toch zijn zegen gegeven over 5 renners, die in een oogwenk een halve minuut krijgen. De namen: Marcel Sieberg, Michal Golas, Carlos Canal, Michael Van Staeyen en Andreas Goeman. Eerdere vluchter Jakob Egholm en Lionel Taminiaux zijn in de tegenaanval. . 5 vluchters Het peloton heeft dan toch zijn zegen gegeven over 5 renners, die in een oogwenk een halve minuut krijgen. De namen: Marcel Sieberg, Michal Golas, Carlos Canal, Michael Van Staeyen en Andreas Goeman. Eerdere vluchter Jakob Egholm en Lionel Taminiaux zijn in de tegenaanval.

12:25 12 uur 25. Jakob Egholm van de mannen van Axel Merckx heeft het even geprobeerd, maar zonder veel succes. . Jakob Egholm van de mannen van Axel Merckx heeft het even geprobeerd, maar zonder veel succes.

12:19 12 uur 19. Het is een rustige start, onder een stralend zonnetje. Voorlopig heeft nog niemand zin om het knusse peloton te verlaten. . Het is een rustige start, onder een stralend zonnetje. Voorlopig heeft nog niemand zin om het knusse peloton te verlaten.

12:15 12 uur 15. Officiële start. 149 renners zijn vertrokken voor een ritje van 192 kilometer door de provincie Luik. De finish ligt vandaag in Wezet, of Visé voor onze Franstalige vrienden. . Officiële start 149 renners zijn vertrokken voor een ritje van 192 kilometer door de provincie Luik. De finish ligt vandaag in Wezet, of Visé voor onze Franstalige vrienden.

12:09 12 uur 09. De renners hebben zich verzameld voor de start in Montzen, een deelgemeente van Plombières. Zo dadelijk kunnen we vertrekken! . De renners hebben zich verzameld voor de start in Montzen, een deelgemeente van Plombières. Zo dadelijk kunnen we vertrekken!

11:39 11 uur 39. Wat zal de jury doen met die tijdstraffen voor Gilbert, Stybar en Capiot? Ik heb filmpjes gezien waarop zeker 50 renners op dat voetpad rijden. Ik weet al zeker dat Lotto-Soudal daarmee naar de jury zal stappen. Er zijn volgens mij 2 mogelijkheden: ofwel scheld je die straf kwijt ofwel straf je iedereen. Veel succes om alle renners te identificeren! Renaat Schotte. Wat zal de jury doen met die tijdstraffen voor Gilbert, Stybar en Capiot? Ik heb filmpjes gezien waarop zeker 50 renners op dat voetpad rijden. Ik weet al zeker dat Lotto-Soudal daarmee naar de jury zal stappen. Er zijn volgens mij 2 mogelijkheden: ofwel scheld je die straf kwijt ofwel straf je iedereen. Veel succes om alle renners te identificeren! Renaat Schotte

11:39 11 uur 39. De aanval van Gilbert op het trottoir. De aanval van Gilbert op het trottoir

11:10 11 uur 10. Heuvelrit. Na twee sprintersritten krijgen we een eerste rit voor de klimmerstypes of misschien wel voor de sprinters die een bergje kunnen overleven. In dit geval is dat dan de Côte de Cheratte, die we 2 keer tegenkomen in de finale. . Heuvelrit Na twee sprintersritten krijgen we een eerste rit voor de klimmerstypes of misschien wel voor de sprinters die een bergje kunnen overleven. In dit geval is dat dan de Côte de Cheratte, die we 2 keer tegenkomen in de finale.