Démare houdt Ewan van bisnummer in Ronde van Wallonië, tijdstraf voor stoeprijder Gilbert

De Buyst zet Ewan in polepositie af. Maar Démare gaat met krachtige halen op en over de sprintbom van Lotto-Soudal. Geen 2e zege voor Ewan.

Ewan zit in een zetel.

16:43

16 uur 43. Deceuninck-Quick Step kan in de sprint Sam Bennett niet meer uitspelen, nadat hij met mechanische pech in de achtergrond verzeild geraakt is. Ligt de weg zo open voor een 2 op 2 voor Caleb Ewan? .