Caleb Ewan stuift door zenuwachtig sprintersveld naar zege in Wallonië

De Ronde van Wallonië kan - mede door de coronacrisis - uitpakken met een ijzersterk deelnemersveld. En in de eerste rit waren de sprinters aan zet. De grote teams hadden allemaal iemand met snelle benen mee en dus lieten ze vijf renners een hele dag op verkenning gaan.

Pas bij het indraaien van de twee lokale rondjes in Templeuve werden de laatste vluchters opgeslokt. Het startsignaal om het tempo nog 25 kilometer lang stevig op te drijven. Niemand raakte nog weg en in de laatste kilometers barstte het sprintspektakel los.

Mark Cavendish kwam prima voor de dag en vocht in de voorbereiding een robbertje uit met Bouhanni. En ook met de finish in zicht bleef het een zenuwachtige bedoening. Tim Merlier slalomde naar plaats drie, maar het was Caleb Ewan die met de hoofdvogel ging lopen. De sprinter van Lotto-Soudal zag langs rechts nog een gaatje en sprong nog over Sam Bennett naar de zege.