Wereldklasse: Tadej Pogacar kraakt al zijn tegenstanders en soleert naar tweede zege in Ronde van Vlaanderen

Na een lawine aan aanvallen heeft Tadej Pogacar (26) voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De wereldkampioen werd uitgedaagd door een tactisch steekspel, maar ontwarde eigenhandig de knoop en diende het genadeschot toe op de laatste passage over de Oude Kwaremont. Mads Pedersen sprintte naar de tweede plaats voor Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Jasper Stuyven.

Twee regerende wereldkampioenen op een rij die de Ronde van Vlaanderen winnen, dat is een unicum. Als zevende ooit slaagt Tadej Pogacar daarin, nadat Mathieu van der Poel vorig jaar pas de zesde in de geschiedenis was.

Geen vierde zege voor Mathieu van der Poel, waarmee hij alleen recordhouder zou worden in Vlaanderens Mooiste. Hij moest zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen, net als Wout van Aert. Al reed die tweede wel een sterke finale, waarin hij karakter toonde.

Als enige grote ploeg had UAE de slag gemist. Met een gedecimeerde formatie was het behelpen voor Pogacar. Een achterstand van een minuutje, daarmee moest hij zelf aan de bak.

Mankracht die hij had kunnen gebruiken. Na de Molenberg kwam in twee fasen een mooi groepje der anticipatie tot stand. Tiesj Benoot , Filippo Ganna en Stefan Küng waren de meest interessante namen.

De teruggekeerde Florian Vermeersch deed nog een keer zijn duit in het zakje en toen was het aan Pogacar zelf op de tweede Oude Kwaremont. Slechts een vijftal bleef over in zijn wiel, met ook nog Van der Poel en Wout van Aert.

Op de Paterberg kon enkel Van der Poel de ontketende Sloveen nog in toom houden. Dat was alleen nog iets te vroeg om met z'n tweeën door te gaan.

De springplank helemaal naar voren, die lag op de Koppenberg. Andermaal was het het duo Van der Poel-Pogacar dat zich afscheidde van de andere favorieten.

Het steekspel van komen en gaan was echter nog niet voorbij. Met een renner of 15 samen kon het gepoker helemaal beginnen in een finale die nooit zou vervelen. En met een bijzonder aanvalslustige topfavoriet.