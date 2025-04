LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Acht renners vormen de vroege vlucht, Victor Vercouillie is de enige Belg vooraan

Vooraan zitten wel wat renners die een rol kunnen spelen in de finale. Dat deed Connor Swift (Ineos Grenadiers) nog in de Strade Bianche, toen hij ook uit de vroege vlucht meedeed. Hij zat in het spoor van Tadej Pogacar bij diens duik in de bramen.



Marco Haller (Tudor) pikte nog even aan bij Mads Pedersen in Gent-Wevelgem vorige week, maar paste op de Kemmelberg. In 2021 hield de ervaren Oostenrijker wel een 10e plaats in de E3 over aan een dag in de aanval.



De Nederlander Timo Roosen (Picnic-PostNL) is eveneens al meer dan een decennium profrenner. Grotendeels bij de gele Jumbo-formatie, waar hij in 2018 nog op plek 14 voor finishte in de Ronde van Vlaanderen.