Aftellen naar de Ronde van Vlaanderen met koffie en Zwift voor Mathieu van der Poel

Bij Arkéa-B&B Hotels hebben ze op de valreep beslist om Amaury Capiot toch niet te laten rijden. Capiot moest afgelopen woensdag opdraven in Dwars door Vlaanderen, nog geen twee weken nadat hij zijn sleutelbeen had gebroken. Dat leidde toen tot veel verontwaardiging.



Ook voor zondag rekende Arkéa in principe op Capiot, maar uiteindelijk hebben ze hem toch ingeruild voor de Nederlander David Dekker. "Amaury reed woensdag wel Dwars door Vlaanderen, maar hij had last aan zijn borstkas", legt ploegleider Sébastien Hinault uit.



"Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Amaury ook nog een letsel heeft aan zijn ribben. Daarom laten we hem nu weer even aan de kant."