LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Kopgroep van 8 begint met 4 minuten voorsprong aan heuvelzone

Mads Pedersen staat zondag normaal gesproken aan de start van de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen. "Het plan blijft dat Pedersen zondag zal koersen, maar zijn toestand wordt nauwlettend door de ploeg in de gaten gehouden", klinkt het bij Lidl-Trek.



Mads Pedersen, zondag nog de beste in Gent-Wevelgem, was een van de slachtoffers van de valpartij in Dwars door Vlaanderen, maar kwam er van af met enkele kneuzingen en schaafwonden.



Dat geldt niet voor zijn ploegmaats Jasper Stuyven en Alex Kirsch. Stuyven werd woensdagavond in het ziekenhuis van Herentals geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. Kirsch brak het vierde middenhandsbeentje in zijn rechterhand.