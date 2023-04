LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Van der Poel in groepje gelosten na waaiertje

clock 11:17 11 uur 17. Wie is gelost? Onder meer Ewan, Madouas, Frison, Girmay, Boivin, Van der Poel, Kragh Andersen, Vanmarcke, Sagan, Kirsch, Teuns, Matthews, Geniets, Meurisse, Neilands, Houle, Stybar. . Wie is gelost? Onder meer Ewan, Madouas, Frison, Girmay, Boivin, Van der Poel, Kragh Andersen, Vanmarcke, Sagan, Kirsch, Teuns, Matthews, Geniets, Meurisse, Neilands, Houle, Stybar.

clock 11:15 11 uur 15. Jumbo-Visma en UAE slaan geen munt uit deze situatie, Trek-Segafredo trekt wel naar voren. Het verschil dikt aan: 43". . Jumbo-Visma en UAE slaan geen munt uit deze situatie, Trek-Segafredo trekt wel naar voren. Het verschil dikt aan: 43".

clock 11:12 11 uur 12. Dat vooral Soren Kragh Andersen nu al het volle pond moet geven, is een aderlating voor Alpecin-Deceuninck. Nog slaapslachtoffers in Tielt: Sep Vanmarcke en Dylan Teuns. . Dat vooral Soren Kragh Andersen nu al het volle pond moet geven, is een aderlating voor Alpecin-Deceuninck. Nog slaapslachtoffers in Tielt: Sep Vanmarcke en Dylan Teuns.

clock 11:11 11 uur 11. Je moet respect hebben voor de Ronde. Je moet doen wat je moet doen: aandachtig koersen en vooraan zitten. . José De Cauwer. Je moet respect hebben voor de Ronde. Je moet doen wat je moet doen: aandachtig koersen en vooraan zitten. José De Cauwer

clock 11:11 30". Het gat tussen het peloton en de groep-MVDP: een halve minuut. De Nederlander beschikt over 3 ploegmaats. In de grote groep deelt Tim Declercq een koek uit. Het Alpecin-pakketje moet vooral bidden dat er snel een kopgroep wegrijdt. . 11 uur 11. time difference 30" Het gat tussen het peloton en de groep-MVDP: een halve minuut. De Nederlander beschikt over 3 ploegmaats. In de grote groep deelt Tim Declercq een koek uit. Het Alpecin-pakketje moet vooral bidden dat er snel een kopgroep wegrijdt.

clock 11:07 11 uur 07. Het is niet zo dat ze in het peloton nu helemaal van jetje geven, maar dit scenario had je makkelijk kunnen vermijden. "Er is geen paniek aan boord, maar ze mogen niet te lang twijfelen", ziet Renaat Schotte bij de groep-Van der Poel. Daar zitten ook onder meer Valentin Madouas, Biniam Girmay, Peter Sagan en Caleb Ewan. . Het is niet zo dat ze in het peloton nu helemaal van jetje geven, maar dit scenario had je makkelijk kunnen vermijden. "Er is geen paniek aan boord, maar ze mogen niet te lang twijfelen", ziet Renaat Schotte bij de groep-Van der Poel. Daar zitten ook onder meer Valentin Madouas, Biniam Girmay, Peter Sagan en Caleb Ewan.

clock 11:07 11 uur 07. "Dit is nonchalance", zegt José De Cauwer over Mathieu van der Poel. Alpecin-Deceuninck moet aan de bak. Het is zelfs Soren Kragh Andersen die al een cartouche moet verschieten. . "Dit is nonchalance", zegt José De Cauwer over Mathieu van der Poel. Alpecin-Deceuninck moet aan de bak. Het is zelfs Soren Kragh Andersen die al een cartouche moet verschieten.

clock 11:05 11 uur 05. Het is toch een ferm gat, hoor... Karl Vannieuwkerke. Het is toch een ferm gat, hoor... Karl Vannieuwkerke

clock 11:04 Van der Poel (even?) gelost. Er waait een tros van het peloton en daarbij zit Mathieu van der Poel. Al lijken ze zich ginds in de achterhoede niet al te veel zorgen te maken. . 11 uur 04. fans Van der Poel (even?) gelost Er waait een tros van het peloton en daarbij zit Mathieu van der Poel. Al lijken ze zich ginds in de achterhoede niet al te veel zorgen te maken.

clock 11:04 11 uur 04. Er waait een tros van het peloton en daarbij zit Van der Poel. Er waait een tros van het peloton en daarbij zit Van der Poel

clock 11:02 11 uur 02. Gaan we even spelen met de wind? Bahrain Victorious probeert de boel op de kant te zetten met een trio. Er ontstaan inderdaad kleine scheurtjes. . Gaan we even spelen met de wind? Bahrain Victorious probeert de boel op de kant te zetten met een trio. Er ontstaan inderdaad kleine scheurtjes.

clock 10:59 10 uur 59. Yves Lampaert en Julian Alaphilippe: "We mogen vanavond geen spijt hebben". Yves Lampaert en Julian Alaphilippe: "We mogen vanavond geen spijt hebben"

clock 10:56 10 uur 56. De rode lantaarn is bijzonder populair vandaag. Na Wout van Aert en Mathieu van der Poel sluit nu ook Peter Sagan de rij. Nog 240 kilometer: ondanks het gewriemel is het voorlopig - gelukkig - een incidentloze Ronde. . De rode lantaarn is bijzonder populair vandaag. Na Wout van Aert en Mathieu van der Poel sluit nu ook Peter Sagan de rij. Nog 240 kilometer: ondanks het gewriemel is het voorlopig - gelukkig - een incidentloze Ronde.

clock 10:51 10 uur 51. Door de bossen van Bellem trekt Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) een streep. Het eerste gespin is nu al ruim een halfuur aan de gang. . Door de bossen van Bellem trekt Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) een streep. Het eerste gespin is nu al ruim een halfuur aan de gang.

clock 10:47 10 uur 47. Of het snel gaat? Jawel. Het peloton neemt zelfs een voorsprong op het snelste schema. "Wat er nu gebeurt, is belangrijk voor over 5 uur. Dit draag je mee", voorspelt José De Cauwer. . Of het snel gaat? Jawel. Het peloton neemt zelfs een voorsprong op het snelste schema. "Wat er nu gebeurt, is belangrijk voor over 5 uur. Dit draag je mee", voorspelt José De Cauwer.

clock 10:45 10 uur 45. In Aalter, ook al een Dorp van de Ronde, steekt Jasper De Buyst voor de vijfde keer zijn neus aan het venster. Maar ook deze keer trekt hij snel zijn staart in. . In Aalter, ook al een Dorp van de Ronde, steekt Jasper De Buyst voor de vijfde keer zijn neus aan het venster. Maar ook deze keer trekt hij snel zijn staart in.

clock 10:42 10 uur 42. Wout van Aert zit de hele tijd alleen achteraan. Toch een atypisch beeld. . José De Cauwer. Wout van Aert zit de hele tijd alleen achteraan. Toch een atypisch beeld. José De Cauwer

clock 10:40 Zoontje Georges kwam zijn papa nog eens aanmoedigen bij de start. . 10 uur 40. Zoontje Georges kwam zijn papa nog eens aanmoedigen bij de start.

clock 10:38 10 uur 38. Daan Hoole (Trek-Segafredo) springt op alles en iedereen die beweegt, maar we zien geen split. Het blijft wel opvallend hoe Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck en UAE collectief verstoppertje spelen. . Daan Hoole (Trek-Segafredo) springt op alles en iedereen die beweegt, maar we zien geen split. Het blijft wel opvallend hoe Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck en UAE collectief verstoppertje spelen.

clock 10:35 10 uur 35. Peloton rijdt door Knesselare, het geboortedorp van de betreurde Bjorg Lambrecht. Peloton rijdt door Knesselare, het geboortedorp van de betreurde Bjorg Lambrecht

clock 10:34 10 uur 34. In Knesselare, het geboortedorp van de betreurde Bjorg Lambrecht, entert het peloton Oost-Vlaanderen. "We moeten wachten, kijken en ondergaan", zegt José De Cauwer over het uitblijven van de geboorte van een kopgroep. . In Knesselare, het geboortedorp van de betreurde Bjorg Lambrecht, entert het peloton Oost-Vlaanderen. "We moeten wachten, kijken en ondergaan", zegt José De Cauwer over het uitblijven van de geboorte van een kopgroep.

clock 10:32 10 uur 32. De snelheid wordt heel even uit het peloton gehaald in de uitvalsbasis van bondscoach Sven Vanthourenhout. Het pak palmt de volledige breedte van de weg in. . De snelheid wordt heel even uit het peloton gehaald in de uitvalsbasis van bondscoach Sven Vanthourenhout. Het pak palmt de volledige breedte van de weg in.

clock 10:29 10 uur 29. Tom Pidcock: "Ik hoop dat ik weer een stap kan zetten". Tom Pidcock: "Ik hoop dat ik weer een stap kan zetten"

clock 10:27 10 uur 27. Een flitsende demarrage hebben we nog niet genoteerd. Ze dribbelen een beetje, maar kappen snel terug. We zijn 10 kilometer ver: nog 263 kilometer. . Een flitsende demarrage hebben we nog niet genoteerd. Ze dribbelen een beetje, maar kappen snel terug. We zijn 10 kilometer ver: nog 263 kilometer.

clock 10:25 10 uur 25. Wout van Aert zit helemaal aan de staart van de slang en ziet dus niet hoe ook Trek-Segafredo trek heeft in een lang offensief. De ploegen van de 3 topfavorieten laten ze allemaal bakkeleien. . Wout van Aert zit helemaal aan de staart van de slang en ziet dus niet hoe ook Trek-Segafredo trek heeft in een lang offensief. De ploegen van de 3 topfavorieten laten ze allemaal bakkeleien.

clock 10:20 10 uur 20. Renaat Schotte meldt vanop de motor hoe de snijdende wind een sluipmoordenaar kan worden. "De gevoelstemperatuur ligt erg laag", zegt hij. De snelheidsmeter gaat al richting de 60 km/u, maar het peloton laat niemand rijden. . Renaat Schotte meldt vanop de motor hoe de snijdende wind een sluipmoordenaar kan worden. "De gevoelstemperatuur ligt erg laag", zegt hij. De snelheidsmeter gaat al richting de 60 km/u, maar het peloton laat niemand rijden.

clock 10:18 10 uur 18. Het zijn grote(re) blokken die zich mengen in de eerste schermutselingen. Vooral Ineos Grenadiers is bedrijvig en ook Lotto-Dstny praat een woordje mee. . Het zijn grote(re) blokken die zich mengen in de eerste schermutselingen. Vooral Ineos Grenadiers is bedrijvig en ook Lotto-Dstny praat een woordje mee.

clock 10:16 10 uur 16. We zullen dankzij de wind een snelle aanhef krijgen. Karl Vannieuwkerke. We zullen dankzij de wind een snelle aanhef krijgen. Karl Vannieuwkerke

clock 10:15 10 uur 15. Officiële start! De handrem wordt gelost: de 107e Ronde van Vlaanderen is begonnen. Wie zet het eerste offensief op poten?

clock 10:15 10 uur 15. De 107e Ronde van Vlaanderen is begonnen! De 107e Ronde van Vlaanderen is begonnen!

clock 10:13 10 uur 13. Richting Beernem is het kopjes monsteren. Julian Alaphilippe houdt een Frans conclaaf, Mathieu van der Poel grijpt gulzig naar een eerste reep. En onze commentatoren schrikken een beetje als ze Caleb Ewan zien rijden. "Ik vraag me af wat hij hier doet", zegt José De Cauwer. . Richting Beernem is het kopjes monsteren. Julian Alaphilippe houdt een Frans conclaaf, Mathieu van der Poel grijpt gulzig naar een eerste reep. En onze commentatoren schrikken een beetje als ze Caleb Ewan zien rijden. "Ik vraag me af wat hij hier doet", zegt José De Cauwer.

clock 10:08 10 uur 08. Nog voor de officiële start heeft Wout van Aert zich laten afzakken tot aan de volgwagen. Hij pikt een extra jasje op als beschermlaag tegen de koude. . Nog voor de officiële start heeft Wout van Aert zich laten afzakken tot aan de volgwagen. Hij pikt een extra jasje op als beschermlaag tegen de koude.

clock 10:07 10 uur 07. Het ontwijkingsmanoeuvre van Christophe Laporte. Christophe Laporte is na zijn zeges in Wevelgem en Waregem iemand die je geen seconde uit het oog mag verliezen. Analist Bert De Backer viel iets op bij het gesprekje met de Fransman. Op de vraag of Wout van Aert de enige kopman is, fietste hij om de hete brij heen. Bewust of niet? . Het ontwijkingsmanoeuvre van Christophe Laporte Christophe Laporte is na zijn zeges in Wevelgem en Waregem iemand die je geen seconde uit het oog mag verliezen. Analist Bert De Backer viel iets op bij het gesprekje met de Fransman. Op de vraag of Wout van Aert de enige kopman is, fietste hij om de hete brij heen. Bewust of niet?

clock 10:06 10 uur 06. Christophe Laporte: "Alles voor Wout van Aert? Hij is onze leider en we willen als ploeg winnen". Christophe Laporte: "Alles voor Wout van Aert? Hij is onze leider en we willen als ploeg winnen"

clock 10:05 10 uur 05. Wout van Aert zit nog netjes voorin, ook Peter Sagan komt er piepen. Zou hij een ode brengen aan de Ronde met een ticketje voor een vroege ontsnapping? . Wout van Aert zit nog netjes voorin, ook Peter Sagan komt er piepen. Zou hij een ode brengen aan de Ronde met een ticketje voor een vroege ontsnapping?

clock 10:03 10 uur 03. Renaat Schotte voelt zich als een vis in het water in Brugge. "Ik laat me vertellen dat er wel wat wind staat. We zouden dus een geanimeerd koersbegin kunnen krijgen", jubelt hij. . Renaat Schotte voelt zich als een vis in het water in Brugge. "Ik laat me vertellen dat er wel wat wind staat. We zouden dus een geanimeerd koersbegin kunnen krijgen", jubelt hij.

clock 10:02 10 uur 02. We moeten het nog zien of het alleen om de Grote Drie draait. Wie weet krijgen we wel een apart koersverloop? . José De Cauwer. We moeten het nog zien of het alleen om de Grote Drie draait. Wie weet krijgen we wel een apart koersverloop? José De Cauwer

clock 10:00 10 uur . De Brugse burgemeester opent het bal.

clock 09:59 09 uur 59. Heeren, vertrekt! De ingepakte renners - met buff en stevige handschoenen - zien hoe de Brugse burgemeester het bal opent. Op de gele loper verlaat het pak de Brugse binnenstad. . Heeren, vertrekt! De ingepakte renners - met buff en stevige handschoenen - zien hoe de Brugse burgemeester het bal opent. Op de gele loper verlaat het pak de Brugse binnenstad.

clock 09:55 09 uur 55. Slechts 1 Belgische winnaar in de laatste 10 edities. 2022: Mathieu van der Poel 2021: Kasper Asgreen 2020: Mathieu van der Poel 2019: Alberto Bettiol 2018: Niki Terpstra 2017: Philippe Gilbert 2016: Peter Sagan 2015: Alexander Kristoff 2014: Fabian Cancellara 2013: Fabian Cancellara . Slechts 1 Belgische winnaar in de laatste 10 edities 2022: Mathieu van der Poel 2021: Kasper Asgreen 2020: Mathieu van der Poel 2019: Alberto Bettiol 2018: Niki Terpstra 2017: Philippe Gilbert 2016: Peter Sagan 2015: Alexander Kristoff 2014: Fabian Cancellara 2013: Fabian Cancellara

clock 09:51 09 uur 51. Iedereen is gepasseerd op het podium. Over een tiental minuten luiden de klokken! . Iedereen is gepasseerd op het podium. Over een tiental minuten luiden de klokken!

clock 09:50 09 uur 50. De laatste vooruitblik met Mathieu van der Poel. De laatste vooruitblik met Mathieu van der Poel

clock 09:44 09 uur 44. Daar verschijnt de laatste tenor: Mathieu van der Poel. Zal hij improviseren of heeft hij een plan? "Niet echt. Er valt vandaag niet echt een plan te maken. Zelf probeer ik altijd mijn moment in de wedstrijd te kiezen." Is het voor de Nederlander minder van moeten? "Ik heb al iets op zak en ik kan meer gokken, maar uiteraard zou ik graag winnen." . Daar verschijnt de laatste tenor: Mathieu van der Poel. Zal hij improviseren of heeft hij een plan? "Niet echt. Er valt vandaag niet echt een plan te maken. Zelf probeer ik altijd mijn moment in de wedstrijd te kiezen." Is het voor de Nederlander minder van moeten? "Ik heb al iets op zak en ik kan meer gokken, maar uiteraard zou ik graag winnen."

clock 09:41 09 uur 41. Ik zie een andere Wout van Aert dan op het WK veldrijden. Toen was hij erg nerveus. Dit beeld stemt me optimistisch. . Jan Bakelants. Ik zie een andere Wout van Aert dan op het WK veldrijden. Toen was hij erg nerveus. Dit beeld stemt me optimistisch. Jan Bakelants

clock 09:41 09 uur 41. Van nervositeit leek geen sprake bij Wout van Aert. Van nervositeit leek geen sprake bij Wout van Aert

clock 09:40 09 uur 40. D-day voor Wout van Aert. De volgende Galactico die het startblad tekent is Wout van Aert. "Ik voel me ontspannen en geniet van wat er zich hier afspeelt", zegt hij. "Dat het van moeten is? Ik heb het al genoeg gehoord. We willen deze koersen heel graag winnen en ons vertrouwen is groot." Zal zijn team de koers weer in handen nemen? "Mathieu en Tadej zijn sterk bergop, maar wij kunnen hier een sterke ploeg in de breedte tegenover zetten." . D-day voor Wout van Aert De volgende Galactico die het startblad tekent is Wout van Aert. "Ik voel me ontspannen en geniet van wat er zich hier afspeelt", zegt hij. "Dat het van moeten is? Ik heb het al genoeg gehoord. We willen deze koersen heel graag winnen en ons vertrouwen is groot." Zal zijn team de koers weer in handen nemen? "Mathieu en Tadej zijn sterk bergop, maar wij kunnen hier een sterke ploeg in de breedte tegenover zetten."

clock 09:37 09 uur 37. Ploegmaats Tim Wellens en Tadej Pogacar: "Na zo'n koers krijg je altijd een rare sprint". Ploegmaats Tim Wellens en Tadej Pogacar: "Na zo'n koers krijg je altijd een rare sprint"

clock 09:36 09 uur 36. Erg ontspannen Tadej Pogacar. Tadej Pogacar geniet zichtbaar van het publiek in Brugge. "Dat ik alleen moet finishen? Zo heb je altijd meer zekerheid. Een solo zou ideaal zijn, maar dat is altijd lastig", zegt hij. "De eerste passage over de Kwaremont wordt al belangrijk. Vanaf dan moeten we 110 procent geconcentreerd zijn. En ik denk niet dat ik vandaag moet wandelen op de Koppenberg. Of dat hoop ik toch." . Erg ontspannen Tadej Pogacar Tadej Pogacar geniet zichtbaar van het publiek in Brugge. "Dat ik alleen moet finishen? Zo heb je altijd meer zekerheid. Een solo zou ideaal zijn, maar dat is altijd lastig", zegt hij. "De eerste passage over de Kwaremont wordt al belangrijk. Vanaf dan moeten we 110 procent geconcentreerd zijn. En ik denk niet dat ik vandaag moet wandelen op de Koppenberg. Of dat hoop ik toch."

clock 09:32 09 uur 32. In de cross is Tom Pidcock lid van "de Grote Drie", vandaag niet. Hij denkt niet aan anticiperen en straalt branie uit. "Ik wil de finale rijden. Ik ga niet voor de 4e plaats", klinkt het duidelijk. . In de cross is Tom Pidcock lid van "de Grote Drie", vandaag niet. Hij denkt niet aan anticiperen en straalt branie uit. "Ik wil de finale rijden. Ik ga niet voor de 4e plaats", klinkt het duidelijk.

clock 09:30 09 uur 30. Hopelijk beginnen ze vroeg te koersen. We mogen ons kopje niet laten hangen. Het vertrouwen is niet zo groot als andere jaren, maar ik denk dat we er staan. . Yves Lampaert (Soudal-Quick Step). Hopelijk beginnen ze vroeg te koersen. We mogen ons kopje niet laten hangen. Het vertrouwen is niet zo groot als andere jaren, maar ik denk dat we er staan. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step)

clock 09:26 09 uur 26. Soudal-Quick Step lijnt zich op in Brugge. Studiogast Jan Bakelants houdt geen rekening met Julian Alaphilippe. "Ik zag in Dwars door Vlaanderen een gebrek aan zelfvertrouwen bij hem", zegt hij. Bert De Backer sluit de Fransman niet uit. "Hij kan verrassen." . Soudal-Quick Step lijnt zich op in Brugge. Studiogast Jan Bakelants houdt geen rekening met Julian Alaphilippe. "Ik zag in Dwars door Vlaanderen een gebrek aan zelfvertrouwen bij hem", zegt hij. Bert De Backer sluit de Fransman niet uit. "Hij kan verrassen."

clock 09:24 09 uur 24. Toen ik Milaan-Sanremo won, was iedereen vooraf zeker dat een van die toppers zou winnen. Ik geloof wel dat het kan. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Toen ik Milaan-Sanremo won, was iedereen vooraf zeker dat een van die toppers zou winnen. Ik geloof wel dat het kan. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

clock 09:22 09 uur 22. Sep Vanmarcke: "Vroeger had je met de Kwaremont een ijkpunt. Nu weet je niet meer waar het zal gebeuren."

clock 09:16 09 uur 16. Eén en livestream. Maarten Vangramberen trekt de voorbeschouwing op gang. Jan Bakelants en Bert De Backer zijn z'n compagnons in de studio in Oudenaarde. . Eén en livestream Maarten Vangramberen trekt de voorbeschouwing op gang. Jan Bakelants en Bert De Backer zijn z'n compagnons in de studio in Oudenaarde.

clock 09:09 09 uur 09. Wordt dit ook de laatste Ronde van Greg Van Avermaet? "Zeg nooit nooit", herhaalt hij de woorden van Peter Sagan. "Ik beslis na de klassiekers en ik heb niet het gevoel dat het mijn laatste Ronde is. Ik voel me alvast beter dan vorige week. Ik heb er vertrouwen in." . Wordt dit ook de laatste Ronde van Greg Van Avermaet? "Zeg nooit nooit", herhaalt hij de woorden van Peter Sagan. "Ik beslis na de klassiekers en ik heb niet het gevoel dat het mijn laatste Ronde is. Ik voel me alvast beter dan vorige week. Ik heb er vertrouwen in."

clock 09:04 09 uur 04. Matej Mohoric won vorig jaar Milaan-Sanremo en heeft zijn piek nu iets later gelegd. De ideale timing voor de Ronde? "Ik hoop dat de favorieten naar elkaar kijken", zegt de Sloveen. "Anticiperen hoef ik dan niet noodzakelijk te doen." . Matej Mohoric won vorig jaar Milaan-Sanremo en heeft zijn piek nu iets later gelegd. De ideale timing voor de Ronde? "Ik hoop dat de favorieten naar elkaar kijken", zegt de Sloveen. "Anticiperen hoef ik dan niet noodzakelijk te doen."

clock 08:58 08 uur 58. De laatste keer voor het Vlaamse publiek? Zeg nooit nooit... Neen, ik wil al mijn fans bedanken. Ik wil genieten en alles is mogelijk. . Peter Sagan (TotalEnergies). De laatste keer voor het Vlaamse publiek? Zeg nooit nooit... Neen, ik wil al mijn fans bedanken. Ik wil genieten en alles is mogelijk. Peter Sagan (TotalEnergies)

clock 08:57 Onze man op de motor speelt een thuismatch in de eerste kilometers. . 08 uur 57. Onze man op de motor speelt een thuismatch in de eerste kilometers.

clock 08:54 08 uur 54. Met Alexander Kristoff verschijnt er een ex-winnaar op het podium. "Anticiperen? Als je die 3 kanonnen wil kloppen, is dat het woord, ja. Maar je moet er ook de benen voor hebben", zegt de "vroege vluchter" uit Dwars door Vlaanderen. Ook Peter Sagan groet de duizenden fans in Brugge. De laureaat van 2016 rijdt zijn laatste Ronde. . Met Alexander Kristoff verschijnt er een ex-winnaar op het podium. "Anticiperen? Als je die 3 kanonnen wil kloppen, is dat het woord, ja. Maar je moet er ook de benen voor hebben", zegt de "vroege vluchter" uit Dwars door Vlaanderen. Ook Peter Sagan groet de duizenden fans in Brugge. De laureaat van 2016 rijdt zijn laatste Ronde.

clock 08:51 08 uur 51. In de wielersport wint niet altijd de sterkste renner. Je moet het ook tactisch spelen en wij moeten vooral onze eigen koers rijden. . Stefan Küng (Groupama-FDJ). In de wielersport wint niet altijd de sterkste renner. Je moet het ook tactisch spelen en wij moeten vooral onze eigen koers rijden. Stefan Küng (Groupama-FDJ)

clock 08:46 In L'Equipe zetten ze de waardeverhoudingen nog eens extra in de verf. . 08 uur 46. In L'Equipe zetten ze de waardeverhoudingen nog eens extra in de verf.

clock 08:38 08 uur 38. De eerste ploegen worden enthousiast onthaald in Brugge. West-Vlaming Guillaume Van Keirsbulck krijgt meteen de lachers op zijn hand. "Dit is toch beter dan starten in Antwerpen, hé", zegt de kopman van Bingoal-WB. "Ik heb ook goed geslapen. Thuis is dat niet evident door onze baby. Het is niet slecht om af en toe eens op hotel te gaan." . De eerste ploegen worden enthousiast onthaald in Brugge. West-Vlaming Guillaume Van Keirsbulck krijgt meteen de lachers op zijn hand. "Dit is toch beter dan starten in Antwerpen, hé", zegt de kopman van Bingoal-WB. "Ik heb ook goed geslapen. Thuis is dat niet evident door onze baby. Het is niet slecht om af en toe eens op hotel te gaan."

clock 08:11 Tegenwind in de finale. Wat de wind betreft: in de diepe finale blaast die in het nadeel. Wie alle troeven op tafel gooit op de Oude Kwaremont en de Paterberg, krijgt dus een extra tegenstander richting de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. . 08 uur 11. wind Tegenwind in de finale Wat de wind betreft: in de diepe finale blaast die in het nadeel. Wie alle troeven op tafel gooit op de Oude Kwaremont en de Paterberg, krijgt dus een extra tegenstander richting de Minderbroedersstraat in Oudenaarde.

clock 08:08 Bjorg Lambrecht zou vandaag 26 jaar geworden zijn, maar een noodlottige val in de Ronde van Polen besliste er anders over. Ook vandaag brengt het peloton hulde aan de beloftevolle klimmer met een passage door zijn thuisbasis Knesselare. . 08 uur 08. Bjorg Lambrecht zou vandaag 26 jaar geworden zijn, maar een noodlottige val in de Ronde van Polen besliste er anders over. Ook vandaag brengt het peloton hulde aan de beloftevolle klimmer met een passage door zijn thuisbasis Knesselare.

clock 08:07 08 uur 07. West-Vlaamse lus (met verraderlijke wind). Er is weinig over gepalaverd, maar voor het gros van dit peloton is de start in Brugge iets nieuws. En dat vergt misschien toch een aanpassing links of rechts. De voorbije jaren trok het pak vanuit Antwerpen via het Waasland naar de hellingenzone en dat ging meestal over brede wegen. In West-Vlaanderen worden meer kleinere dorpjes opgezocht, waardoor het peloton vaker op een lint getrokken zal worden. Bovendien staat er wel wat wind, die ook nog eens regelmatig vanuit de flank zal opzetten. Schrik dus niet als de openingsuren vliegensvlug afgehaspeld worden en als het af en toe in stukken gescheurd wordt. . West-Vlaamse lus (met verraderlijke wind) Er is weinig over gepalaverd, maar voor het gros van dit peloton is de start in Brugge iets nieuws. En dat vergt misschien toch een aanpassing links of rechts. De voorbije jaren trok het pak vanuit Antwerpen via het Waasland naar de hellingenzone en dat ging meestal over brede wegen. In West-Vlaanderen worden meer kleinere dorpjes opgezocht, waardoor het peloton vaker op een lint getrokken zal worden. Bovendien staat er wel wat wind, die ook nog eens regelmatig vanuit de flank zal opzetten. Schrik dus niet als de openingsuren vliegensvlug afgehaspeld worden en als het af en toe in stukken gescheurd wordt.

clock 08:03 08 uur 03. De 19 hellingen op een rijtje.

clock 08:00 Champagne voor Bini. Intermarché-Circus-Wanty mag vanavond sowieso een glas drinken, wat het resultaat in Oudenaarde ook is. Goudhaantje Biniam Girmay viert vandaag zijn 23e verjaardag en vrolijkt die dag op met zijn debuut in de Ronde. Kleine tip: laat het openen van de flessen maar aan iemand anders, remember de Giro. . 08 uur . birthday Champagne voor Bini Intermarché-Circus-Wanty mag vanavond sowieso een glas drinken, wat het resultaat in Oudenaarde ook is. Goudhaantje Biniam Girmay viert vandaag zijn 23e verjaardag en vrolijkt die dag op met zijn debuut in de Ronde. Kleine tip: laat het openen van de flessen maar aan iemand anders, remember de Giro.

clock 07:56 07 uur 56. Er is veel enthousiasme in onze stad. We verwachten 10.000 fans op de Markt en nog duizenden mensen langs de Brugse straten. . Dirk De fauw (burgemeester Brugge). Er is veel enthousiasme in onze stad. We verwachten 10.000 fans op de Markt en nog duizenden mensen langs de Brugse straten. Dirk De fauw (burgemeester Brugge)

clock 07:48 07 uur 48. 107e Ronde van Vlaanderen. Goeiemorgen! Brugge ontwaakt met Ronde-koorts. Voor het eerst sinds 2016 vertrekt de Ronde van Vlaanderen weer vanop de Brugse Grote Markt. Vanaf 8.15 u worden de ploegen voorgesteld, om 10 u volgt het startschot. Na een processie van zo'n 8 kilometer kan Vlaanderens Mooiste in Beernem echt beginnen. . 107e Ronde van Vlaanderen Goeiemorgen! Brugge ontwaakt met Ronde-koorts. Voor het eerst sinds 2016 vertrekt de Ronde van Vlaanderen weer vanop de Brugse Grote Markt. Vanaf 8.15 u worden de ploegen voorgesteld, om 10 u volgt het startschot. Na een processie van zo'n 8 kilometer kan Vlaanderens Mooiste in Beernem echt beginnen.

clock 02-04-2023 02-04-2023.

clock 14:09 14 uur 09. Zondag live bij Sporza. sporza.be/app : we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates en livestream tv : vanaf 9.15 u ontbijt u op Eén met Maarten Vangramberen en zijn studiogasten, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer beginnen van bij het startschot aan hun marathon. Tijdens Het Journaal (12.55 u - 13.30 u) buurten we even bij Canvas, vanaf 13.30 u kijkt u integraal naar de lange finale op Eén radio : Christophe Vandegoor pikt vanaf 13 u op Radio 1 in, Carl Berteele is de reporter op de motor





: we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates en livestream tv : vanaf 9.15 u ontbijt u op Eén met Maarten Vangramberen en zijn studiogasten, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer beginnen van bij het startschot aan hun marathon. Tijdens Het Journaal (12.55 u - 13.30 u) buurten we even bij Canvas, vanaf 13.30 u kijkt u integraal naar de lange finale op Eén





: vanaf 9.15 u ontbijt u op Eén met Maarten Vangramberen en zijn studiogasten, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer beginnen van bij het startschot aan hun marathon. Tijdens Het Journaal (12.55 u - 13.30 u) buurten we even bij Canvas, vanaf 13.30 u kijkt u integraal naar de lange finale op Eén radio: Christophe Vandegoor pikt vanaf 13 u op Radio 1 in, Carl Berteele is de reporter op de motor

clock 15:28 15 uur 28. Vier jaar geleden kwam Alberto Bettiol solo aan in Oudenaarde.

clock 15:27 15 uur 27. Zieke Bettiol moet passen. Alberto Bettiol moet afzeggen voor zondag. Zijn ploeg EF-EasyPost laat weten dat de Italiaan koortsig is. De Nederlander Julius van den Berg neemt zijn plaats in. Bettiol is de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen 4 jaar geleden. De Italiaan kwam solo aan, voor Kasper Asgreen, Alexander Kristoff en Mathieu van der Poel. "Waar is Quick-Step?", riep de uitzinnige Italiaan toen.

Bettiol is de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen 4 jaar geleden. De Italiaan kwam solo aan, voor Kasper Asgreen, Alexander Kristoff en Mathieu van der Poel.

"Waar is Quick-Step?", riep de uitzinnige Italiaan toen.

clock 21:21 21 uur 21. Van der Poel heeft al de beste indruk nagelaten in de klassiekers, met zijn zege in Milaan-Sanremo maar ook zijn dikke koers in de E3. Van Aert is dan weer aan het komen, dat zagen we in Gent-Wevelgem. Toch zal hij de sterkte van zijn ploeg moeten uitspelen om op te boksen tegen Van der Poel en Pogacar. Eddy Merckx (winnaar van de Ronde in 1969 en 1975). Van der Poel heeft al de beste indruk nagelaten in de klassiekers, met zijn zege in Milaan-Sanremo maar ook zijn dikke koers in de E3. Van Aert is dan weer aan het komen, dat zagen we in Gent-Wevelgem. Toch zal hij de sterkte van zijn ploeg moeten uitspelen om op te boksen tegen Van der Poel en Pogacar. Eddy Merckx (winnaar van de Ronde in 1969 en 1975)

