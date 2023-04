LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Sluipschutters in de kopgroep, het peloton pokert

clock 14:39 14 uur 39. 1'50"... Er moet echt iets gebeuren in het peloton. Voorin zitten wereldtoppers. . José De Cauwer. 1'50"... Er moet echt iets gebeuren in het peloton. Voorin zitten wereldtoppers. José De Cauwer

clock 14:37 14 uur 37. 19 koplopers. Op Berg ten Houte is de coalitie een feit. De 19 namen (met veel koppels): Van Hooydonck, Trentin, Cosnefroy, De Buyst en F.Vermeersch, Hoole en Pedersen, Narvaez, Jorgenson, Merlier en Asgreen, Küng, Reinders, Van Keirsbulck, Rutsch en Powless, Wright, Houle, Colombo. . 19 koplopers Op Berg ten Houte is de coalitie een feit. De 19 namen (met veel koppels): Van Hooydonck, Trentin, Cosnefroy, De Buyst en F.Vermeersch, Hoole en Pedersen, Narvaez, Jorgenson, Merlier en Asgreen, Küng, Reinders, Van Keirsbulck, Rutsch en Powless, Wright, Houle, Colombo.

clock 14:35 14 uur 35. Soudal-Quick Step wiegt het peloton nog wat meer in slaap. Dankzij Tim Merlier en vooral Kasper Asgreen zetten zij zichzelf weer op de kaart. . Soudal-Quick Step wiegt het peloton nog wat meer in slaap. Dankzij Tim Merlier en vooral Kasper Asgreen zetten zij zichzelf weer op de kaart.

clock 14:35 14 uur 35. Een gevaarlijke groep met o.a. Asgreen, Powless, Wright en F. Vermeersch: wat doet het peloton?

clock 14:32 14 uur 32. Hamvraag is nu: hoe hard vertrouwen Jumbo-Visma en UAE op Nathan Van Hooydonck en Matteo Trentin? Alpecin-Deceuninck verdwijnt van de voorposten, veel volk is er natuurlijk ook niet meer. Willen zij de bijtjes en de zandkorrels uit hun tent lokken? . Hamvraag is nu: hoe hard vertrouwen Jumbo-Visma en UAE op Nathan Van Hooydonck en Matteo Trentin? Alpecin-Deceuninck verdwijnt van de voorposten, veel volk is er natuurlijk ook niet meer. Willen zij de bijtjes en de zandkorrels uit hun tent lokken?

clock 14:31 14 uur 31. We gaan naar een samensmelting aan het front. We krijgen dadelijk een kopgroep van 19 renners met veel klasbakken. Zijn ze te hard aan het bluffen in het peloton? 1'52" zegt de chrono op 80 km van Oudenaarde. . We gaan naar een samensmelting aan het front. We krijgen dadelijk een kopgroep van 19 renners met veel klasbakken. Zijn ze te hard aan het bluffen in het peloton? 1'52" zegt de chrono op 80 km van Oudenaarde.

clock 14:26 14 uur 26. Onze commentatoren spreken van "een precaire situatie". Het zijn stuk voor stuk namen die op de lijstjes stonden. Nathan Van Hooydonck en Matteo Trentin kunnen schermen met hun kopmannen, de rest hoeft in principe naar niemand om te kijken. . Onze commentatoren spreken van "een precaire situatie". Het zijn stuk voor stuk namen die op de lijstjes stonden. Nathan Van Hooydonck en Matteo Trentin kunnen schermen met hun kopmannen, de rest hoeft in principe naar niemand om te kijken.

clock 14:24 14 uur 24. Het elftal, weggereden net na de Molenberg, draait netjes rond en zit op een halve minuut van de kopgroep. In het peloton zit Wout van Aert opvallend vaak achteraan. Speelt die knie hem parten? Hij zou net teruggekeerd zijn na een plasje. . Het elftal, weggereden net na de Molenberg, draait netjes rond en zit op een halve minuut van de kopgroep. In het peloton zit Wout van Aert opvallend vaak achteraan. Speelt die knie hem parten? Hij zou net teruggekeerd zijn na een plasje.

clock 14:21 14 uur 21. In het peloton zit er weinig vaart. Wie is er bereid om de kastanjes uit het vuur te halen? MVDP heeft nog slechts 2 knechten: Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse. Jumbo-Visma en UAE durven te gokken met Nathan Van Hooydonck en Matteo Trentin. Voorlopig toch. . In het peloton zit er weinig vaart. Wie is er bereid om de kastanjes uit het vuur te halen? MVDP heeft nog slechts 2 knechten: Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse. Jumbo-Visma en UAE durven te gokken met Nathan Van Hooydonck en Matteo Trentin. Voorlopig toch.

clock 14:19 14 uur 19. Nog 89 kilometer. kopgroep 11 achtervolgers op 59": Van Hooydonck, Trentin, F.Vermeersch, Cosnefroy, Pedersen, Narvaez, Asgreen, Powless, Wright, Küng en Jorgenson peloton op 2'02" . Nog 89 kilometer kopgroep 11 achtervolgers op 59": Van Hooydonck, Trentin, F.Vermeersch, Cosnefroy, Pedersen, Narvaez, Asgreen, Powless, Wright, Küng en Jorgenson peloton op 2'02"

clock 14:18 14 uur 18. Bij de achtervolgers zit sterrenmateriaal! José De Cauwer. Bij de achtervolgers zit sterrenmateriaal! José De Cauwer

clock 14:17 14 uur 17. Duidelijke verwondingen van Wout van Aert na de val.

clock 14:16 14 uur 16. Het groepje met Nathan Van Hooydonck gaat nog 2 namen verwelkomen: Matteo Jorgenson en Benoît Cosnefroy. Dit is toch minstens EL-materiaal als de Grote Drie CL speelt. Foto's tonen ook hoe Wout van Aert na die Bahrain-val met een bebloede knie rondfietst. . Het groepje met Nathan Van Hooydonck gaat nog 2 namen verwelkomen: Matteo Jorgenson en Benoît Cosnefroy. Dit is toch minstens EL-materiaal als de Grote Drie CL speelt. Foto's tonen ook hoe Wout van Aert na die Bahrain-val met een bebloede knie rondfietst.

clock 14:14 14 uur 14. Soren Kragh Andersen is intussen afgestapt. Alpecin-Deceuninck meldt dat de Deen deze week ziek geweest is. Hij moest zijn tank legen bij de waaierschermutselingen. . Soren Kragh Andersen is intussen afgestapt. Alpecin-Deceuninck meldt dat de Deen deze week ziek geweest is. Hij moest zijn tank legen bij de waaierschermutselingen.

clock 14:12 Een klassieker: Herman De Croo groet de Ronde. 14 uur 12. Een klassieker: Herman De Croo groet de Ronde

clock 14:09 14 uur 09. Nog 96 km. kopgroep met o.a. Merlier en De Buyst achtervolgers met Van Hooydonck, F.Vermeersch, Pedersen, Trentin, Narvaez, Asgreen, Powless, Wright en Küng op 1'44" peloton op 1'59" . Nog 96 km kopgroep met o.a. Merlier en De Buyst achtervolgers met Van Hooydonck, F.Vermeersch, Pedersen, Trentin, Narvaez, Asgreen, Powless, Wright en Küng op 1'44" peloton op 1'59"

clock 14:07 14 uur 07. Alpecin-Deceuninck heeft de slag weer gemist en dus wordt er naar hen gekeken, maar het legertje van MVDP is piepklein geworden. . Alpecin-Deceuninck heeft de slag weer gemist en dus wordt er naar hen gekeken, maar het legertje van MVDP is piepklein geworden.

clock 14:05 14 uur 05. Mooi groepje rijdt weg na de Molenberg met o.a. Asgreen, Mohoric en Van Hooydonck. Mooi groepje rijdt weg na de Molenberg met o.a. Asgreen, Mohoric en Van Hooydonck

clock 14:02 14 uur 02. Het is stilaan tijd voor de grote kanonnen en hun luitenanten. Matteo Trentin weet van geen ophouden, Stefan Küng, Kasper Asgreen, Jhonathan Narvaez, Neilson Powless, Fred Wright en Nathan Van Hooydonck dansen mee. Mads Pedersen en Florian Vermeersch doen dat iets later. . Het is stilaan tijd voor de grote kanonnen en hun luitenanten. Matteo Trentin weet van geen ophouden, Stefan Küng, Kasper Asgreen, Jhonathan Narvaez, Neilson Powless, Fred Wright en Nathan Van Hooydonck dansen mee. Mads Pedersen en Florian Vermeersch doen dat iets later.

clock 14:01 Molenberg. Het is zowaar Soudal-Quick Step dat de kop neemt op 102 km van de finish. Ze tonen alleszins weerbaarheid. Het peloton is flink uitgedund. Kasper Asgreen versnelt, een gretige Matteo Trentin is mee. . 14 uur 01. hill Molenberg Het is zowaar Soudal-Quick Step dat de kop neemt op 102 km van de finish. Ze tonen alleszins weerbaarheid. Het peloton is flink uitgedund. Kasper Asgreen versnelt, een gretige Matteo Trentin is mee.

clock 14:01 14 uur 01. Nu moet je vooraan zitten. En Jumbo-Visma zit ver. . Karl Vannieuwkerke. Nu moet je vooraan zitten. En Jumbo-Visma zit ver. Karl Vannieuwkerke

clock 14:00 14 uur . Het peloton bereidt de sprint voor. Het verschil - 2'54" - zal dus nog een beetje krimpen. . Het peloton bereidt de sprint voor. Het verschil - 2'54" - zal dus nog een beetje krimpen.

clock 13:58 13 uur 58. We trekken naar de Molenberg, een vast scharnierpunt in de Omloop. UAE lijkt iets te prepareren. . We trekken naar de Molenberg, een vast scharnierpunt in de Omloop. UAE lijkt iets te prepareren.

clock 13:54 13 uur 54. Was het Pogacar? Waarom was Matteo Trentin zo gretig? Het zou niet Rui Oliveira geweest zijn, wel Tadej Pogacar himself die begon te snuffelen. Al is het slechts een voetnoot geweest, want groep 2 is ingerekend. . Was het Pogacar? Waarom was Matteo Trentin zo gretig? Het zou niet Rui Oliveira geweest zijn, wel Tadej Pogacar himself die begon te snuffelen. Al is het slechts een voetnoot geweest, want groep 2 is ingerekend.

clock 13:53 Exit Sagan. Zijn laatste Ronde is een maat voor niets na die massale val: Peter Sagan verlaat de Ronde. Matteo Trentin spartelt nog tegen richting de Molenberg, maar groep 2 wordt bijna bij de kraag gevat. . 13 uur 53. give up Exit Sagan Zijn laatste Ronde is een maat voor niets na die massale val: Peter Sagan verlaat de Ronde. Matteo Trentin spartelt nog tegen richting de Molenberg, maar groep 2 wordt bijna bij de kraag gevat.

clock 13:50 13 uur 50. Schoon volk in groep 2: Mads Pedersen, Gianni Vermeersch, Matteo Trentin, Kevin Geniets, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Rui Oliveira, Jhonathan Narvaez, Krists Neilands. . Schoon volk in groep 2: Mads Pedersen, Gianni Vermeersch, Matteo Trentin, Kevin Geniets, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Rui Oliveira, Jhonathan Narvaez, Krists Neilands.

clock 13:48 13 uur 48. Er springt nog veel meer volk op deze trein en dit nummertje kan wel bekoren. Nathan Van Hooydonck en Yves Lampaert zijn bij de pinken. . Er springt nog veel meer volk op deze trein en dit nummertje kan wel bekoren. Nathan Van Hooydonck en Yves Lampaert zijn bij de pinken.

clock 13:46 13 uur 46. Op de Wolvenberg jeuken de poten van Mads Pedersen. De voormalige wereldkampioen geeft er een lel op. Kevin Geniets, Matteo Trentin en Gianni Vermeersch counteren. . Op de Wolvenberg jeuken de poten van Mads Pedersen. De voormalige wereldkampioen geeft er een lel op. Kevin Geniets, Matteo Trentin en Gianni Vermeersch counteren.

clock 13:45 13 uur 45. Nu zijn Van Gestel en Sheffield betrokken bij een val. Nu zijn Van Gestel en Sheffield betrokken bij een val

clock 13:43 En nog maar eens een val. De selectie wordt doorgetrokken door een veelvoud aan valpartijen. Magnus Sheffield en Dries Van Gestel staan stil, ook Tim van Dijke slipt op de glibberige Holleweg. . 13 uur 43. fall En nog maar eens een val De selectie wordt doorgetrokken door een veelvoud aan valpartijen. Magnus Sheffield en Dries Van Gestel staan stil, ook Tim van Dijke slipt op de glibberige Holleweg.

clock 13:41 13 uur 41. SKA out. Renaat Schotte meldt dat Mathieu van der Poel 2 pionnen dreigt te verliezen. Maurice Ballerstedt hapt naar adem, ook bij Soren Kragh Andersen gaat het licht beetje bij beetje uit. De Deen heeft bij die waaier al zijn finale moeten rijden. . SKA out Renaat Schotte meldt dat Mathieu van der Poel 2 pionnen dreigt te verliezen. Maurice Ballerstedt hapt naar adem, ook bij Soren Kragh Andersen gaat het licht beetje bij beetje uit. De Deen heeft bij die waaier al zijn finale moeten rijden.

clock 13:38 13 uur 38. Op de Eikenberg plooit de accordeon weer dicht. Dat was de 4e van 19 hellingen. Nog "slechts" 116 kilometer. . Op de Eikenberg plooit de accordeon weer dicht. Dat was de 4e van 19 hellingen. Nog "slechts" 116 kilometer.

clock 13:33 13 uur 33. Zoals José De Cauwer al zei: Mathieu van der Poel zat weer achteraan en moet dus nog maar eens aan de bak om dat gat weg te poetsen. We vermoeden dat de Nederlander stilaan zo geënerveerd zal zijn dat hij zelf de koeken begint uit te delen. . Zoals José De Cauwer al zei: Mathieu van der Poel zat weer achteraan en moet dus nog maar eens aan de bak om dat gat weg te poetsen. We vermoeden dat de Nederlander stilaan zo geënerveerd zal zijn dat hij zelf de koeken begint uit te delen.

clock 13:32 13 uur 32. DSM past nieuwe tactiek alweer toe: bijna stilstaan bergop en daarna stevig doortrekken. DSM past nieuwe tactiek alweer toe: bijna stilstaan bergop en daarna stevig doortrekken

clock 13:30 13 uur 30. Trek-Segafredo deed het woensdag, DSM doet het nu: stilstaan en dan loeihard doortrekken. Zo scheurt het weer in het peloton. Het wordt nog een zenuwslopende rit tot in Oudenaarde. . Trek-Segafredo deed het woensdag, DSM doet het nu: stilstaan en dan loeihard doortrekken. Zo scheurt het weer in het peloton. Het wordt nog een zenuwslopende rit tot in Oudenaarde.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 13:28 13 uur 28. Peloton staat nagenoeg stil. We begrijpen niet goed wat we zien. Het peloton is bijna aan het surplacen op de Kortekeer. Geen idee waar dat voor nodig is. En op de top beginnen ze dan te versnellen. Bizar. . Peloton staat nagenoeg stil We begrijpen niet goed wat we zien. Het peloton is bijna aan het surplacen op de Kortekeer. Geen idee waar dat voor nodig is. En op de top beginnen ze dan te versnellen. Bizar.

clock 13:27 13 uur 27. Mathieu van der Poel zit weer helemaal achteraan. Verveelt hij zich? . José De Cauwer. Mathieu van der Poel zit weer helemaal achteraan. Verveelt hij zich? José De Cauwer

clock 13:27 13 uur 27. Het peloton is nu echt aan het wandelen. Dat zien de 8 leiders - Merlier, De Buyst, Van Keirsbulck, Houle, Hoole, Reinders, Rutsch en Colombo - graag gebeuren: 5'58". . Het peloton is nu echt aan het wandelen. Dat zien de 8 leiders - Merlier, De Buyst, Van Keirsbulck, Houle, Hoole, Reinders, Rutsch en Colombo - graag gebeuren: 5'58".

clock 13:25 13 uur 25. Ook Van Aert lag tegen de grond. Helikopterbeelden zoomen in bij de valpartij van daarstraks: ook Wout van Aert heeft het asfalt gekust. En zo heeft iedereen al zijn verhaal om straks te delen. . Ook Van Aert lag tegen de grond Helikopterbeelden zoomen in bij de valpartij van daarstraks: ook Wout van Aert heeft het asfalt gekust. En zo heeft iedereen al zijn verhaal om straks te delen.

clock 13:19 48 km/u. José De Cauwer gelooft nog altijd zijn oren niet: dit wordt een editie voor de geschiedenisboeken. Het vorige record op dit parcours dateert van vorig jaar. 43,197 km/u. De snelste Ronde tout court was die van 2001: 43,576 km/u. . 13 uur 19. average speed 48 km/u José De Cauwer gelooft nog altijd zijn oren niet: dit wordt een editie voor de geschiedenisboeken. Het vorige record op dit parcours dateert van vorig jaar. 43,197 km/u. De snelste Ronde tout court was die van 2001: 43,576 km/u.

clock 13:18 13 uur 18. Nog 130 kilometer. De speerpunten verzamelen de manschappen rond zich. We trekken dadelijk naar de Kortekeer. Het zal nu geen seconde meer stilvallen, maar dat zeggen we al sinds kilometerpaal 0. . Nog 130 kilometer De speerpunten verzamelen de manschappen rond zich. We trekken dadelijk naar de Kortekeer. Het zal nu geen seconde meer stilvallen, maar dat zeggen we al sinds kilometerpaal 0.

clock 13:18 13 uur 18. Alweer een val. Alweer een val

clock 13:15 13 uur 15. We schrappen snel rugnummers: ook Ben Turner (Ineos) is uitgeschakeld door die nare val. . We schrappen snel rugnummers: ook Ben Turner (Ineos) is uitgeschakeld door die nare val.

clock 13:13 Filip Maciejuk uit koers. De jury sluit Filip Maciejuk uit. De Pool van Bahrain Victorious was de boosdoener van de zeer pijnlijke crash. Zoek ook niet meer naar Oier Lazkano, woensdag de runner-up in Waregem. . 13 uur 13. give up Filip Maciejuk uit koers De jury sluit Filip Maciejuk uit. De Pool van Bahrain Victorious was de boosdoener van de zeer pijnlijke crash. Zoek ook niet meer naar Oier Lazkano, woensdag de runner-up in Waregem.

clock 13:13 13 uur 13. Jury sluit boosdoener Filip Maciejuk uit. Jury sluit boosdoener Filip Maciejuk uit

clock 13:10 13 uur 10. Het lijkt wel een voetbalarena op de Kwaremont. "Woutje van Aert", zingen ze massaal. Mathieu van der Poel zit verder in het pak. De gelosten met Julian Alaphilippe zitten weer in de staart. . Het lijkt wel een voetbalarena op de Kwaremont. "Woutje van Aert", zingen ze massaal. Mathieu van der Poel zit verder in het pak. De gelosten met Julian Alaphilippe zitten weer in de staart.

clock 13:09 13 uur 09. Julian Alaphilippe en Jasper Stuyven geven niet op, maar het kost krachten. Al is de wapenstilstand in het peloton wel een zegen. . Julian Alaphilippe en Jasper Stuyven geven niet op, maar het kost krachten. Al is de wapenstilstand in het peloton wel een zegen.

clock 13:07 13 uur 07. Wout van Aert zit op de tweede rij, het peloton is klaar voor de Kwaremont. Het blijft er even rustig en zo kunnen gevallen renners misschien wat terrein goedmaken. . Wout van Aert zit op de tweede rij, het peloton is klaar voor de Kwaremont. Het blijft er even rustig en zo kunnen gevallen renners misschien wat terrein goedmaken.

clock 13:05 13 uur 05. Kamil Gradek zou de bowlingbal geweest zijn die het halve peloton tegen de grond gekwakt heeft. Intussen rijdt de kopgroep het festival op de Oude Kwaremont binnen. De kasseien liggen er vettig bij. Geen prettig vooruitzicht richting de Koppenberg en de Paterberg. . Kamil Gradek zou de bowlingbal geweest zijn die het halve peloton tegen de grond gekwakt heeft. Intussen rijdt de kopgroep het festival op de Oude Kwaremont binnen. De kasseien liggen er vettig bij. Geen prettig vooruitzicht richting de Koppenberg en de Paterberg.

clock 13:04 Geen commentaar. . 13 uur 04. Geen commentaar.

clock 13:03 13 uur 03. Wat een oen van Bahrain Victorious! Dit is een rode kaart! José De Cauwer. Wat een oen van Bahrain Victorious! Dit is een rode kaart! José De Cauwer

clock 13:02 13 uur 02. Tim Wellens werd van de weg gekatapulteerd en ligt nog neer. Zijn Ronde zit erop. . Tim Wellens werd van de weg gekatapulteerd en ligt nog neer. Zijn Ronde zit erop.

clock 13:02 13 uur 02. De val wordt veroorzaakt door een gek van Bahrain Victorious. Hij probeert op te schuiven, belandt in het gras en schiet zo het peloton in. Daar vallen ze als dominosteentjes. . De val wordt veroorzaakt door een gek van Bahrain Victorious. Hij probeert op te schuiven, belandt in het gras en schiet zo het peloton in. Daar vallen ze als dominosteentjes.

clock 13:01 13 uur 01. Massale valpartij in het peloton. Massale valpartij in het peloton

clock 13:00 13 uur . Een 30 à 40 renners likt zijn wonden. Ook Jasper Stuyven krasselt moeizaam overeind. . Een 30 à 40 renners likt zijn wonden. Ook Jasper Stuyven krasselt moeizaam overeind.

clock 12:59 Slagveld! Een massale valpartij in het peloton. Onder meer Julian Alaphilippe hinkt. Hier liggen veel slachtoffers. . 12 uur 59. fall Slagveld! Een massale valpartij in het peloton. Onder meer Julian Alaphilippe hinkt. Hier liggen veel slachtoffers.

clock 12:58 12 uur 58. We verwachten nog geen explosie op de Oude Kwaremont, maar je wil ginds niet weer in het verkeer belanden. . Karl Vannieuwkerke. We verwachten nog geen explosie op de Oude Kwaremont, maar je wil ginds niet weer in het verkeer belanden. Karl Vannieuwkerke

clock 12:56 12 uur 56. De ketting loopt gesmeerd bij de 8 leiders, maar met 4'40" hebben ze wellicht al hun plafond bereikt. . De ketting loopt gesmeerd bij de 8 leiders, maar met 4'40" hebben ze wellicht al hun plafond bereikt.

clock 12:51 12 uur 51. Over 10 kilometer zitten we op de Oude Kwaremont, waar er een modderlaagje zou liggen. We zijn benieuwd welk gespetter dat zal opleveren. . Over 10 kilometer zitten we op de Oude Kwaremont, waar er een modderlaagje zou liggen. We zijn benieuwd welk gespetter dat zal opleveren.

clock 12:48 12 uur 48. In het peloton is de wanorde weg. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) doet waar hij voor betaald wordt, UAE zit in steun. De bonus van de 8: 4'17". . In het peloton is de wanorde weg. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) doet waar hij voor betaald wordt, UAE zit in steun. De bonus van de 8: 4'17".

clock 12:46 12 uur 46. Oudenaarde. Nog 151 kilometer en de kopgroep betreedt Oudenaarde. Over 45 minuten gaan de vrouwen hier van start. Die koers kunt u vanaf 15 u op Canvas bekijken. . Oudenaarde Nog 151 kilometer en de kopgroep betreedt Oudenaarde. Over 45 minuten gaan de vrouwen hier van start. Die koers kunt u vanaf 15 u op Canvas bekijken.

clock 12:44 12 uur 44. Vooral Jasper De Buyst en Guillaume Van Keirsbulck verdienen een pluim voor hun ticket in de spits van de koers. We hadden een telraam nodig om de pogingen van het duo te registreren. . Vooral Jasper De Buyst en Guillaume Van Keirsbulck verdienen een pluim voor hun ticket in de spits van de koers. We hadden een telraam nodig om de pogingen van het duo te registreren.

clock 12:43 12 uur 43. Bert De Backer toont begrip voor wat er gebeurd is met Mathieu van der Poel: hij zat achteraan toen het scheurde bij een waaierslagje. "Als knecht zou ik het niet leuk gevonden hebben, maar je luistert naar je kopman. Als hij zich goed voelt achteraan, dan discussieer je niet", legt hij uit. De voorsprong van de 8 leiders: 3'09". . Bert De Backer toont begrip voor wat er gebeurd is met Mathieu van der Poel: hij zat achteraan toen het scheurde bij een waaierslagje. "Als knecht zou ik het niet leuk gevonden hebben, maar je luistert naar je kopman. Als hij zich goed voelt achteraan, dan discussieer je niet", legt hij uit. De voorsprong van de 8 leiders: 3'09".

clock 12:41 12 uur 41. Van der Sande komt ten val, Van Aert staat er ook na een plasje. Van der Sande komt ten val, Van Aert staat er ook na een plasje

clock 12:40 12 uur 40. Ook Jumbo-Visma ontsnapt niet aan pech. Tosh Van der Sande komt ten val, Wout van Aert staat er ook en doet zijn beenstukken af na een plasje. . Ook Jumbo-Visma ontsnapt niet aan pech. Tosh Van der Sande komt ten val, Wout van Aert staat er ook en doet zijn beenstukken af na een plasje.

clock 12:40 12 uur 40. Dit is toch een leuke kopgroep. Deze mannen zullen niet zomaar stilvallen. . Analist Bert De Backer. Dit is toch een leuke kopgroep. Deze mannen zullen niet zomaar stilvallen. Analist Bert De Backer

clock 12:39 12 uur 39. 8 leiders. Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Daan Hoole (Trek-Segafredo) Jasper De Buyst (Lotto-Dstny) Filippo Colombo (Q36.5) Elmar Reinders (Jayco-AlUla) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Jonas Rutsch (EF) Hugo Houle (Israel-Premier Tech) . 8 leiders Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Daan Hoole (Trek-Segafredo) Jasper De Buyst (Lotto-Dstny) Filippo Colombo (Q36.5) Elmar Reinders (Jayco-AlUla) Tim Merlier (Soudal-Quick Step) Jonas Rutsch (EF) Hugo Houle (Israel-Premier Tech)

clock 12:37 12 uur 37. Wout van Aert bespreekt met Tim Declercq wat er allemaal al gebeurd is. Bij Soudal-Quick Step zijn ze happy: dankzij Tim Merlier zitten ze in koers. . Wout van Aert bespreekt met Tim Declercq wat er allemaal al gebeurd is. Bij Soudal-Quick Step zijn ze happy: dankzij Tim Merlier zitten ze in koers.

clock 12:35 12 uur 35. Plaspauze. Op het lunchuur giet het peloton massaal de patatjes af. Dat klinkt als muziek in de oren van de kopgroep. Het vijftal zal normaal dus versterking krijgen. . Plaspauze Op het lunchuur giet het peloton massaal de patatjes af. Dat klinkt als muziek in de oren van de kopgroep. Het vijftal zal normaal dus versterking krijgen.