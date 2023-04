Ronde van Vlaanderen: Kijk vanaf 9.15 u, droge en frisse dag met gure wind

clock 14:09 14 uur 09. Zondag live bij Sporza. sporza.be/app : we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates en livestream tv : vanaf 9.15 u ontbijt u op Eén met Maarten Vangramberen en zijn studiogasten, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer beginnen van bij het startschot aan hun marathon. Tijdens Het Journaal (12.55 u - 13.30 u) buurten we even bij Canvas, vanaf 13.30 u kijkt u integraal naar de lange finale op Eén radio : Christophe Vandegoor pikt vanaf 13 u op Radio 1 in, Carl Berteele is de reporter op de motor . Zondag live bij Sporza sporza.be/app : we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates en livestream





: we volgen de koers van start tot finish met tekstupdates en livestream tv : vanaf 9.15 u ontbijt u op Eén met Maarten Vangramberen en zijn studiogasten, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer beginnen van bij het startschot aan hun marathon. Tijdens Het Journaal (12.55 u - 13.30 u) buurten we even bij Canvas, vanaf 13.30 u kijkt u integraal naar de lange finale op Eén





: vanaf 9.15 u ontbijt u op Eén met Maarten Vangramberen en zijn studiogasten, Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer beginnen van bij het startschot aan hun marathon. Tijdens Het Journaal (12.55 u - 13.30 u) buurten we even bij Canvas, vanaf 13.30 u kijkt u integraal naar de lange finale op Eén radio: Christophe Vandegoor pikt vanaf 13 u op Radio 1 in, Carl Berteele is de reporter op de motor

Vier jaar geleden kwam Alberto Bettiol solo aan in Oudenaarde.

Zieke Bettiol moet passen. Alberto Bettiol moet afzeggen voor zondag. Zijn ploeg EF-EasyPost laat weten dat de Italiaan koortsig is. De Nederlander Julius van den Berg neemt zijn plaats in. Bettiol is de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen 4 jaar geleden. De Italiaan kwam solo aan, voor Kasper Asgreen, Alexander Kristoff en Mathieu van der Poel. "Waar is Quick-Step?", riep de uitzinnige Italiaan toen.

Bettiol is de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen 4 jaar geleden. De Italiaan kwam solo aan, voor Kasper Asgreen, Alexander Kristoff en Mathieu van der Poel.

"Waar is Quick-Step?", riep de uitzinnige Italiaan toen.

Girmay wordt zondag 23. Biniam Girmay schreef in 2022 als eerste Afrikaan met Gent-Wevelgem een wielerklassieker op zijn naam. Het jaar van de bevestiging lukt voorlopig niet echt. Zondag kan hij zichzelf een fantastisch 23e verjaardagscadeau bezorgen. "Ik zit nog altijd in de leerfase", zegt de Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty, die zijn Ronde-debuut maakt. "Ik hou van de kasseien, die zo typisch zijn in de Vlaamse koersen, ook al ben ik die niet gewoon. In mijn thuisland hebben we die kasseizones niet in de koersen. Het geeft een apart gevoel. Het weer is hier ook heel anders dan in Eritrea." "Zondag in Gent-Wevelgem regende het de hele dag en was het onnoemelijk koud. Ik verlies dan een pak van mijn mogelijkheden, ook al omdat ik vergat te eten. Elke dag leer ik bij."



Zondag kan hij zichzelf een fantastisch 23e verjaardagscadeau bezorgen. "Ik zit nog altijd in de leerfase", zegt de Eritreeër van Intermarché-Circus-Wanty, die zijn Ronde-debuut maakt.



"Ik hou van de kasseien, die zo typisch zijn in de Vlaamse koersen, ook al ben ik die niet gewoon. In mijn thuisland hebben we die kasseizones niet in de koersen. Het geeft een apart gevoel. Het weer is hier ook heel anders dan in Eritrea."



"Zondag in Gent-Wevelgem regende het de hele dag en was het onnoemelijk koud. Ik verlies dan een pak van mijn mogelijkheden, ook al omdat ik vergat te eten. Elke dag leer ik bij."

Van der Poel heeft al de beste indruk nagelaten in de klassiekers, met zijn zege in Milaan-Sanremo maar ook zijn dikke koers in de E3. Van Aert is dan weer aan het komen, dat zagen we in Gent-Wevelgem. Toch zal hij de sterkte van zijn ploeg moeten uitspelen om op te boksen tegen Van der Poel en Pogacar. Eddy Merckx (winnaar van de Ronde in 1969 en 1975).

