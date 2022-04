LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Ploegen van favorieten controleren de vroege vlucht

12:09 12 uur 09. Het peloton vertrouwt de vroege vlucht duidelijk niet: veel meer dan 4 minuten hebben ze niet gekregen. Waar de renners ook passeren, overal worden ze omringd door een mensenzee. . Het peloton vertrouwt de vroege vlucht duidelijk niet: veel meer dan 4 minuten hebben ze niet gekregen. Waar de renners ook passeren, overal worden ze omringd door een mensenzee.

12:03 12 uur 03. Tim Declercq en co bepalen het tempo in het peloton.

Alles verloopt zoals het zou moeten: 4 ploegen controleren samen een vroege vlucht. José De Cauwer.

Favorieten als Asgreen, Pogacar en Benoot kamperen op de eerste rijen, Van der Poel zit voortdurend achteraan. Nog 30 kilometer en de ketting begint te ratelen op de eerste kasseien.

Pashokje. De kopgroep passeert het bord dat de laatste 200 kilometer aangeeft. In het peloton wordt afscheid genomen van de beenstukken.

In het spoor van de eerste werkmieren - met onder meer Tim Declercq - zit veel volk van Quick Step-Alpha Vinyl. Dat neigt weer naar "het oude normaal", maar uiteraard zullen pas straks de benen beslissen of de renaissance is ingezet. Na de blauwe brigade zien we het geel van Jumbo-Visma.

11:48 4'00". De 9 leiders draaien vlotjes rond, maar hun voorsprong neemt geen al te wilde proporties aan. Nog 205 kilometer. Nog eens de namen: Stan Dewulf (AG2R-Citroën) S é bastien Grignard (Lotto-Soudal) Lindsay De Vylder (SportVlaanderen-Baloise) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Mathijs Paasschens (Bingoal-PauwelsSauzen-WB) Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) Luca Mozzato (B&B) Tom Bohli (Cofidis) Max Kanter (Movistar) . 11 uur 48. 4'00" De 9 leiders draaien vlotjes rond, maar hun voorsprong neemt geen al te wilde proporties aan. Nog 205 kilometer. Nog eens de namen: Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) Lindsay De Vylder (SportVlaanderen-Baloise) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Mathijs Paasschens (Bingoal-PauwelsSauzen-WB) Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) Luca Mozzato (B&B) Tom Bohli (Cofidis) Max Kanter (Movistar)

3 keer op een rij? Mathieu van der Poel won in 2020 en werd vorig jaar 2e. Geraakt hij voor de 3e keer op een rij op het podium? Dat is geen evidentie in de Ronde van Vlaanderen. We moeten al terug naar Johan Museeuw tussen 1993 en 1995 voor zo'n reeksje.

11:41 11 uur 41. Bradley Wiggins: "Als Pogacar vandaag wint, is dat in de stijl van Merckx". Bradley Wiggins: "Als Pogacar vandaag wint, is dat in de stijl van Merckx"

Interventie van Bradley Wiggins: "Het wordt een onvoorspelbare Ronde". Sir Bradley Wiggins, verslaggever op de motor voor Eurosport, rijdt de uitzending binnen. "Dit is het WK van de eendagskoersen", zegt de voormalige winnaar van de Tour. "De afwezigheid van Van Aert zorgt voor een andere dynamiek, maar we hebben natuurlijk nog Van der Poel en Beneut." "Iedereen zal naar Mathieu kijken en dat maakt het niet gemakkelijker. Zijn team is ook niet zo sterk als Jumbo-Visma. Het wordt een onvoorspelbare Ronde." En wat met Tadej Pogacar? "Ik denk dat deze koers misschien iets te lang is voor hem. Maar hij heeft nog enkele jaren om te leren."

11:38 11 uur 38. José De Cauwer zei het nog in het begin van de uitzending: sommige jongens in een vroege vlucht zijn met een missie op pad. Over wie hebben we het dan in deze kopgroep? Stan Dewulf, Sébastien Grignard en Taco van der Hoorn beschermen respectievelijk Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts en Alexander Kristoff. Dat zijn niet de namen die bovenaan de favorietenlijstjes staan, maar wie je niet uit het oog mag verliezen. . José De Cauwer zei het nog in het begin van de uitzending: sommige jongens in een vroege vlucht zijn met een missie op pad. Over wie hebben we het dan in deze kopgroep? Stan Dewulf, Sébastien Grignard en Taco van der Hoorn beschermen respectievelijk Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts en Alexander Kristoff. Dat zijn niet de namen die bovenaan de favorietenlijstjes staan, maar wie je niet uit het oog mag verliezen.

11:37 11 uur 37. Een voorjaarszonnetje begeleidt de renners nog altijd richting Erpe-Mere. Onze weerman heeft evenwel gezegd dat er (deze namiddag) buien in de lucht hangen. . Een voorjaarszonnetje begeleidt de renners nog altijd richting Erpe-Mere. Onze weerman heeft evenwel gezegd dat er (deze namiddag) buien in de lucht hangen.

11:31 11 uur 31. Nog 217 kilometer: over ruim 45 kilometer ontmoeten we de eerste kasseien van de dag. Van de Lippenhovestraat gaat het over de Paddestraat naar de Oude Kwaremont. . Nog 217 kilometer: over ruim 45 kilometer ontmoeten we de eerste kasseien van de dag. Van de Lippenhovestraat gaat het over de Paddestraat naar de Oude Kwaremont.

11:25 11 uur 25. Wat komen de grote blokken goed overeen: Jumbo-Visma, UAE, Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl werken keurig samen. . José De Cauwer. Wat komen de grote blokken goed overeen: Jumbo-Visma, UAE, Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl werken keurig samen. José De Cauwer

11:25 17. Wie je niets meer over de Ronde van Vlaanderen hoeft te leren, is Imanol Erviti. De 38-jarige Spanjaard is de meest ervaren renner van dit pak: hij is voor de 17e keer aan de start verschenen en wordt nu weer op gang geduwd na pech. Het gemiddelde na één uur bedraagt overigens 47,8 kilometer. Je zou het niet vermoeden als je het koersverloop gezien hebt, maar het gaat dus snel. . 11 uur 25. 17 Wie je niets meer over de Ronde van Vlaanderen hoeft te leren, is Imanol Erviti. De 38-jarige Spanjaard is de meest ervaren renner van dit pak: hij is voor de 17e keer aan de start verschenen en wordt nu weer op gang geduwd na pech. Het gemiddelde na één uur bedraagt overigens 47,8 kilometer. Je zou het niet vermoeden als je het koersverloop gezien hebt, maar het gaat dus snel.

11:19 11 uur 19. Roze ballonnen. Heel wat renners hebben de oproep gedeeld: zak af naar de Ronde van Vlaanderen met roze ballonnen. Het is een actie om de 2-jarige Lara, haar familie en haar lotgenootjes een hart onder de riem te steken. Het meisje lijdt aan een zware vorm van leukemie. . Roze ballonnen Heel wat renners hebben de oproep gedeeld: zak af naar de Ronde van Vlaanderen met roze ballonnen. Het is een actie om de 2-jarige Lara, haar familie en haar lotgenootjes een hart onder de riem te steken. Het meisje lijdt aan een zware vorm van leukemie.

11:19 11 uur 19. We tellen 3 Belgische vlagjes in de kopgroep. Naast Stan Dewulf is ook Sébastien Grignard meegeglipt. De 22-jarige Waal is een hardrijder, nationaal kampioen op de weg en tegen de klok bij de junioren. Door klierkoorts verloor hij een jaar, maar Grignard kan vooral in een dienende rol uitblinken. Lindsay De Vylder kennen we dan weer vooral van de piste. De 26-jarige Oost-Vlaming werd vorig jaar 2e in de ploegkoers op het EK. Hij begeleidde Rune Herregodts ook naar zijn klinkende zege in de Ruta del Sol. . We tellen 3 Belgische vlagjes in de kopgroep. Naast Stan Dewulf is ook Sébastien Grignard meegeglipt. De 22-jarige Waal is een hardrijder, nationaal kampioen op de weg en tegen de klok bij de junioren. Door klierkoorts verloor hij een jaar, maar Grignard kan vooral in een dienende rol uitblinken. Lindsay De Vylder kennen we dan weer vooral van de piste. De 26-jarige Oost-Vlaming werd vorig jaar 2e in de ploegkoers op het EK. Hij begeleidde Rune Herregodts ook naar zijn klinkende zege in de Ruta del Sol.

11:13 11 uur 13. Matej Mohoric: "Dit voelt als Kerstmis. Ik hoop dat mijn vorm nog beter is dan tijdens Milaan-Sanremo". Matej Mohoric: "Dit voelt als Kerstmis. Ik hoop dat mijn vorm nog beter is dan tijdens Milaan-Sanremo"

11:13 3'08". Tim Declercq duwde de startknop in het peloton in, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat het commando aan de concurrentie. Julien Vermote (Alpecin-Fenix) wordt de man van de eerste uren. . 11 uur 13. 3'08" Tim Declercq duwde de startknop in het peloton in, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat het commando aan de concurrentie. Julien Vermote (Alpecin-Fenix) wordt de man van de eerste uren.

11:10 11 uur 10. "Wij zitten hier te zwaaien als twee pipo's, maar zij zien ons niet natuurlijk". "Wij zitten hier te zwaaien als twee pipo's, maar zij zien ons niet natuurlijk"

11:07 11 uur 07. We zijn in Hamme, ook wel Greg Van Avermaet-land. De voormalige olympische kampioen groet zowat iedereen die hem toeroept. Op zijn 36e is hij bezig aan zijn 15e Ronde. . We zijn in Hamme, ook wel Greg Van Avermaet-land. De voormalige olympische kampioen groet zowat iedereen die hem toeroept. Op zijn 36e is hij bezig aan zijn 15e Ronde.

11:06 11 uur 06. Dewulf en Van der Hoorn. Voorin lijken vooral Stan Dewulf en Taco van der Hoorn kanshebbers voor een uitgebreide overlevingstocht. Dewulf wisselde in 2021 Lotto-Soudal in voor AG2R-Citroën. De 24-jarige Dewulf begon sterk aan het seizoen in de Ruta del Sol en de GP Samyn (4e), maar wacht nog altijd op zijn volledige doorbraak. Van der Hoorn en een vlucht, dan moet je altijd bij de pinken zijn. In de Giro van vorig jaar rinkelde de kassa, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij pas in de laatste rechte lijn ingerekend. . Dewulf en Van der Hoorn Voorin lijken vooral Stan Dewulf en Taco van der Hoorn kanshebbers voor een uitgebreide overlevingstocht. Dewulf wisselde in 2021 Lotto-Soudal in voor AG2R-Citroën. De 24-jarige Dewulf begon sterk aan het seizoen in de Ruta del Sol en de GP Samyn (4e), maar wacht nog altijd op zijn volledige doorbraak. Van der Hoorn en een vlucht, dan moet je altijd bij de pinken zijn. In de Giro van vorig jaar rinkelde de kassa, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij pas in de laatste rechte lijn ingerekend.

11:04 11 uur 04. We zitten intussen een uurtje op de fiets, weliswaar vanaf de officieuze start berekend. Voor wie nu pas inpikt na een uitgebreide passage aan de ontbijttafel: na 15 kilometer zijn 9 renners weggereden. In het peloton zien we controle van Alpecin-Fenix, UAE en Ineos. Het peloton organiseert momenteel een collectieve plaspauze. . We zitten intussen een uurtje op de fiets, weliswaar vanaf de officieuze start berekend. Voor wie nu pas inpikt na een uitgebreide passage aan de ontbijttafel: na 15 kilometer zijn 9 renners weggereden. In het peloton zien we controle van Alpecin-Fenix, UAE en Ineos. Het peloton organiseert momenteel een collectieve plaspauze.

10:56 10 uur 56. Matteo Trentin roept de volgwagen van UAE op, overigens de eerste in de rij. De gids van Tadej Pogacar zal misschien de powermeter van zijn Sloveense kopman gaan oppikken. Die was hij kwijtgespeeld bij de val. . Matteo Trentin roept de volgwagen van UAE op, overigens de eerste in de rij. De gids van Tadej Pogacar zal misschien de powermeter van zijn Sloveense kopman gaan oppikken. Die was hij kwijtgespeeld bij de val.

10:54 10 uur 54. Tour (des Flandres). Terwijl Tadej Pogacar zijn rechterbeen nog even strecht na die val, zien we in Sint-Niklaas hoe Tim Declercq en Julien Vermote het peloton aanvoeren. Het lijkt wel een etappe in de Tour de France. . Tour (des Flandres) Terwijl Tadej Pogacar zijn rechterbeen nog even strecht na die val, zien we in Sint-Niklaas hoe Tim Declercq en Julien Vermote het peloton aanvoeren. Het lijkt wel een etappe in de Tour de France.

10:52 10 uur 52. Eerste valpartij: "Pogacar geconfronteerd met de nervositeit van Vlaanderens mooiste". Eerste valpartij: "Pogacar geconfronteerd met de nervositeit van Vlaanderens mooiste"

10:51 10 uur 51. Het is een heel klein krasje op de carrosserie van Tadej Pogacar. José De Cauwer. Het is een heel klein krasje op de carrosserie van Tadej Pogacar. José De Cauwer

10:49 Val van Pogacar. Tadej Pogacar ontdekt wat koersen in Vlaanderen is. De Sloveen gaat tegen de grond bij een versmalling, maar zit snel weer op zijn fiets, weliswaar zonder gegevensmetertje. Nog 249 kilometer. . 10 uur 49. Val van Pogacar Tadej Pogacar ontdekt wat koersen in Vlaanderen is. De Sloveen gaat tegen de grond bij een versmalling, maar zit snel weer op zijn fiets, weliswaar zonder gegevensmetertje. Nog 249 kilometer.

10:48 10 uur 48. Vooral EF-EasyPost wil de overzetboot nog nemen, maar elke poging wordt geschaduwd door iemand van Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix of Quick Step-Alpha Vinyl. . Vooral EF-EasyPost wil de overzetboot nog nemen, maar elke poging wordt geschaduwd door iemand van Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix of Quick Step-Alpha Vinyl.

10:45 23". In sommige volgwagens zijn ze aan het briesen: EF, Uno-X en DSM proberen het peloton weer tot leven te wekken, maar er zijn te veel teams die niet willen overnemen. "Voor veel ploegen zijn de vergaderingen van in de ploegbus al ingehaald", ziet José De Cauwer. . 10 uur 45. 23" In sommige volgwagens zijn ze aan het briesen: EF, Uno-X en DSM proberen het peloton weer tot leven te wekken, maar er zijn te veel teams die niet willen overnemen. "Voor veel ploegen zijn de vergaderingen van in de ploegbus al ingehaald", ziet José De Cauwer.

10:42 10 uur 42. De 5-sterrenteams blokken elke tegenaanval af. Mick van Dijke, de vervanger van Wout van Aert, is de mandekker met dienst. Het peloton gebruikt de breedte van de weg: boeken toe? . De 5-sterrenteams blokken elke tegenaanval af. Mick van Dijke, de vervanger van Wout van Aert, is de mandekker met dienst. Het peloton gebruikt de breedte van de weg: boeken toe?

10:41 10 uur 41. 9 ploegen. Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) Luca Mozzato (B&B) Tom Bohli (Cofidis) Max Kanter (Movistar) . 9 ploegen Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) Luca Mozzato (B&B) Tom Bohli (Cofidis) Max Kanter (Movistar)

10:41 10 uur 41. Tadej Pogacar was onder de indruk van de ploegpresentatie in Antwerpen. Tadej Pogacar was onder de indruk van de ploegpresentatie in Antwerpen

10:39 10 uur 39. Ja, Stan Dewulf en Taco van der Hoorn zijn geen kleine jongens, maar om te kunnen overleven, hebben ze toch heel veel voorsprong nodig. . Karl Vannieuwkerke. Ja, Stan Dewulf en Taco van der Hoorn zijn geen kleine jongens, maar om te kunnen overleven, hebben ze toch heel veel voorsprong nodig. Karl Vannieuwkerke

10:39 10 uur 39. Nog 258 kilometer. Na 15 kilometer is dit de eerste concrete onderneming van de dag, maar enkele teams willen dit rechtzetten. Onder meer het stuurloze DSM trekt de boel weer op gang, Jumbo-Visma lijkt dit scenario wel genegen. . Nog 258 kilometer Na 15 kilometer is dit de eerste concrete onderneming van de dag, maar enkele teams willen dit rechtzetten. Onder meer het stuurloze DSM trekt de boel weer op gang, Jumbo-Visma lijkt dit scenario wel genegen.

10:37 10 uur 37. Wie zien we? We herkennen het postuur van Stan Dewulf, Sébastien Grignard, Manuele Boaro, Max Kanter, Tom Bohli, Mathijs Paasschens, Lindsay De Vylder, Luca Mozzato en Taco van der Hoorn. . Wie zien we? We herkennen het postuur van Stan Dewulf, Sébastien Grignard, Manuele Boaro, Max Kanter, Tom Bohli, Mathijs Paasschens, Lindsay De Vylder, Luca Mozzato en Taco van der Hoorn.

10:37 Hij glipt mee met deze poging, Christophe! 10 uur 37. Hij glipt mee met deze poging, Christophe!

10:35 10 uur 35. De blokken van de favorieten jumpen voorlopig niet mee, Lotto-Soudal zit niet stil. In verschillende trapjes lijken we op weg naar een tiental vluchters. . De blokken van de favorieten jumpen voorlopig niet mee, Lotto-Soudal zit niet stil. In verschillende trapjes lijken we op weg naar een tiental vluchters.

10:30 10 uur 30. "Er zijn jongens die meespringen voor publiciteit, anderen gaan mee met een missie", vertelt José De Cauwer over het steekspel dat nu aan de gang is. We hebben bijna 10 kilometer gekoerst. . "Er zijn jongens die meespringen voor publiciteit, anderen gaan mee met een missie", vertelt José De Cauwer over het steekspel dat nu aan de gang is. We hebben bijna 10 kilometer gekoerst.

10:29 10 uur 29. In Kruibeke is de alliantie tussen de Italiaan en de Deen in de kiem gesmoord. De volgende aanval komt van EF. Zijn we begonnen aan een lange en vlakke aanloop? . In Kruibeke is de alliantie tussen de Italiaan en de Deen in de kiem gesmoord. De volgende aanval komt van EF. Zijn we begonnen aan een lange en vlakke aanloop?

10:26 10 uur 26. Manuele Boaro (Astana) wordt vergezeld door Mathias Norsgaard (Movistar). Over 3 uur begint zijn zusje Emma aan haar Ronde. De Deense, getrouwd met Mikkel Bjerg, rijdt ook voor Movistar. . Manuele Boaro (Astana) wordt vergezeld door Mathias Norsgaard (Movistar). Over 3 uur begint zijn zusje Emma aan haar Ronde. De Deense, getrouwd met Mikkel Bjerg, rijdt ook voor Movistar.

10:24 10 uur 24. Door de jasjes zijn de rugnummers niet zichtbaar. Het identificatieteam ziet wel een bedrijvige Manuele Boaro (Astana) voor het peloton zwemmen. . Door de jasjes zijn de rugnummers niet zichtbaar. Het identificatieteam ziet wel een bedrijvige Manuele Boaro (Astana) voor het peloton zwemmen.

10:22 10 uur 22. Dit spel met aanvallen kan gerust tot twee uur duren. . Karl Vannieuwkerke. Dit spel met aanvallen kan gerust tot twee uur duren. Karl Vannieuwkerke

10:22 10 uur 22. De officiële start van de Ronde van Vlaanderen 2022: "We zijn begonnen!". De officiële start van de Ronde van Vlaanderen 2022: "We zijn begonnen!"

10:21 10 uur 21. Kilometerpaal 0! De eerste wedstrijdwagen versnelt: de Ronde is nu echt begonnen. De eerste aanval komt uit het kamp van Movistar. Het is nog maar eens Johan Jacobs. . Kilometerpaal 0! De eerste wedstrijdwagen versnelt: de Ronde is nu echt begonnen. De eerste aanval komt uit het kamp van Movistar. Het is nog maar eens Johan Jacobs.

10:20 10 uur 20. Onder meer Niki Terpstra, Taco van der Hoorn en Brent Van Moer staan te popelen op de eerste rij. De lange processie is bijna achter de rug. . Onder meer Niki Terpstra, Taco van der Hoorn en Brent Van Moer staan te popelen op de eerste rij. De lange processie is bijna achter de rug.

10:17 10 uur 17. Meteen pech voor Campenaerts. Meteen pech voor Campenaerts

10:16 10 uur 16. We zijn nog altijd niet aan het koersen, maar er moet bij Lotto-Soudal al gesleuteld worden: Victor Campenaerts staat stil en laat zijn mecanicien een correctie doorvoeren bij zijn versnellingsapparaat. . We zijn nog altijd niet aan het koersen, maar er moet bij Lotto-Soudal al gesleuteld worden: Victor Campenaerts staat stil en laat zijn mecanicien een correctie doorvoeren bij zijn versnellingsapparaat.

10:15 10 uur 15. Mathieu van der Poel: van twijfelgeval naar topfavoriet in enkele weken tijd. Mathieu van der Poel: van twijfelgeval naar topfavoriet in enkele weken tijd

10:15 Ook UAE met een mannetje minder. Wesley Kreder (Cofidis) en Søren Kragh Andersen (DSM) zijn niet gestart, Alexys Brunel (UAE) wel. Maar de Fransman heeft de officiële start zelfs niet gehaald. Ook bij Astana zijn er grote problemen: kopman Gianni Moscon en enkele Italiaanse ploegmaats zullen het waarschijnlijk niet al te lang uitzingen. . 10 uur 15. Ook UAE met een mannetje minder Wesley Kreder (Cofidis) en Søren Kragh Andersen (DSM) zijn niet gestart, Alexys Brunel (UAE) wel. Maar de Fransman heeft de officiële start zelfs niet gehaald. Ook bij Astana zijn er grote problemen: kopman Gianni Moscon en enkele Italiaanse ploegmaats zullen het waarschijnlijk niet al te lang uitzingen.

10:11 10 uur 11. 9,3 kilometer geneutraliseerd en een route van 272,5 kilometer: de Ronde van Vlaanderen flirt met de afstand van Milaan-Sanremo, maar deze koers is natuurlijk veel zwaarder. Hier wint geen pannenkoek (denken we toch). . 9,3 kilometer geneutraliseerd en een route van 272,5 kilometer: de Ronde van Vlaanderen flirt met de afstand van Milaan-Sanremo, maar deze koers is natuurlijk veel zwaarder. Hier wint geen pannenkoek (denken we toch).

10:08 10 uur 08. Elke ploeg is waakzaam bij de geboorte van de vroege vlucht in de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar zal iedereen bij de pinken zijn. Een Jacky Durand-scenario mag je niet volledig afschrijven, want wie wil het gewicht van deze koers voluit dragen en wil dus controleren? . Elke ploeg is waakzaam bij de geboorte van de vroege vlucht in de Ronde van Vlaanderen, maar dit jaar zal iedereen bij de pinken zijn. Een Jacky Durand-scenario mag je niet volledig afschrijven, want wie wil het gewicht van deze koers voluit dragen en wil dus controleren?

10:07 10 uur 07. De laatste kans voor Renaat in de Konijnenpijp: "Daar doemt hij op". De laatste kans voor Renaat in de Konijnenpijp: "Daar doemt hij op"

10:06 10 uur 06. Hij probeert het elk jaar, maar ook in 2022 is er geen mirakel. Renaat Schotte valt weg in de Konijnenpijp. Er zijn nog zekerheden. De Ronde kan nu echt beginnen! . Hij probeert het elk jaar, maar ook in 2022 is er geen mirakel. Renaat Schotte valt weg in de Konijnenpijp. Er zijn nog zekerheden. De Ronde kan nu echt beginnen!

10:03 10 uur 03. Greg Van Avermaet: "De finale is zo zwaar dat het moeilijk is om te anticiperen". Greg Van Avermaet: "De finale is zo zwaar dat het moeilijk is om te anticiperen"

10:02 10 uur 02. Ik heb nog nooit zoveel volk gezien bij de start in Antwerpen. . Renaat Schotte op de motor. Ik heb nog nooit zoveel volk gezien bij de start in Antwerpen. Renaat Schotte op de motor

10:01 10 uur 01. Het peloton zit in de beginfase van deze neutralisatie - 9,3 kilometer - in de schaduw. Je herkent de renners bijna niet: de reiskoffers in het hotel zijn leeg, alle beschikbare kledij is aangetrokken. . Het peloton zit in de beginfase van deze neutralisatie - 9,3 kilometer - in de schaduw. Je herkent de renners bijna niet: de reiskoffers in het hotel zijn leeg, alle beschikbare kledij is aangetrokken.

09:59 09 uur 59. "Heeren, vertrekt!". De burgervader van Antwerpen en Miss België geven het startschot. De 106e Ronde van Vlaanderen is begonnen! . "Heeren, vertrekt!" De burgervader van Antwerpen en Miss België geven het startschot. De 106e Ronde van Vlaanderen is begonnen!

09:55 09 uur 55. "Als we de weersomstandigheden bekijken, zou je denken dat het een saaie Ronde wordt: er staat geen wind", begint José De Cauwer zijn eerste interventie. "Het wordt onvoorspelbaar", vult Kart Vannieuwkere aan. "En dus ook spectaculair: er zijn meer renners dan ooit die denken dat ze kunnen winnen." . "Als we de weersomstandigheden bekijken, zou je denken dat het een saaie Ronde wordt: er staat geen wind", begint José De Cauwer zijn eerste interventie. "Het wordt onvoorspelbaar", vult Kart Vannieuwkere aan. "En dus ook spectaculair: er zijn meer renners dan ooit die denken dat ze kunnen winnen."

09:48 09 uur 48. Iedereen is de revue gepasseerd op het podium. De renners hebben nog 10 minuten voor de colonne zich in beweging zet op het Steenplein. . Iedereen is de revue gepasseerd op het podium. De renners hebben nog 10 minuten voor de colonne zich in beweging zet op het Steenplein.

09:47 09 uur 47. Tiesj Benoot straalde vertrouwen uit bij de start, Christophe Laporte zag er minder opgewerkt uit. Met Wout van Aert konden zij als het ware een vrouw versieren terwijl ze een lief hebben. Zonder hem wordt dat een pak moeilijker. . Analist Bert De Backer. Tiesj Benoot straalde vertrouwen uit bij de start, Christophe Laporte zag er minder opgewerkt uit. Met Wout van Aert konden zij als het ware een vrouw versieren terwijl ze een lief hebben. Zonder hem wordt dat een pak moeilijker. Analist Bert De Backer

09:46 09 uur 46. Quick Step-Alpha Vinyl is de laatste ploeg die ontvangen wordt op de Grote Markt. Kasper Asgreen rijdt met rugnummer 1. Asgreen: "Dit jaar zal anders verlopen voor ons. We moeten verstandig koersen en hangen af van wat andere ploegen zullen doen. Of we vroeger zullen aanvallen? Dat zullen jullie wel zien in de koers." . Quick Step-Alpha Vinyl is de laatste ploeg die ontvangen wordt op de Grote Markt. Kasper Asgreen rijdt met rugnummer 1. Asgreen: "Dit jaar zal anders verlopen voor ons. We moeten verstandig koersen en hangen af van wat andere ploegen zullen doen. Of we vroeger zullen aanvallen? Dat zullen jullie wel zien in de koers."

09:39 Aan sfeer geen gebrek in Antwerpen. 09 uur 39. Aan sfeer geen gebrek in Antwerpen

09:37 09 uur 37. Van der Poel: "Ook voor mij jammer dat Wout er niet is". Mathieu van der Poel verschijnt voor onze microfoon: "Dat ik nu topfavoriet ben? Het gaat snel. Het is jammer dat Wout van Aert weggevallen is, ook voor mij en de koers. Maar er zijn hier nog genoeg taaie klanten." "Ik heb vertrouwen in mijn ploeg, al zal ik Jonas Rickaert wel missen. De voorlaatste passage van de Kwaremont wordt weer cruciaal." . Van der Poel: "Ook voor mij jammer dat Wout er niet is" Mathieu van der Poel verschijnt voor onze microfoon: "Dat ik nu topfavoriet ben? Het gaat snel. Het is jammer dat Wout van Aert weggevallen is, ook voor mij en de koers. Maar er zijn hier nog genoeg taaie klanten." "Ik heb vertrouwen in mijn ploeg, al zal ik Jonas Rickaert wel missen. De voorlaatste passage van de Kwaremont wordt weer cruciaal."

09:35 09 uur 35. Ik heb de conditie die ik wil hebben. We maken ook zonder Wout van Aert een kans. We kunnen de druk nu ook iets meer bij andere ploegen leggen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik heb de conditie die ik wil hebben. We maken ook zonder Wout van Aert een kans. We kunnen de druk nu ook iets meer bij andere ploegen leggen. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

09:32 09 uur 32. Een gele loper, die ligt er ook speciaal voor Tadej Pogacar, tweevoudig Tour-winnaar. De Sloveen laat zich onderdompelen in deze Vlaamse kermis en geniet zichtbaar met volle teugen. "Het is indrukwekkend", doelt hij op de menigte op de Grote Markt. "Ik heb vertrouwen in mijn vorm, maar de hellingen en kasseien worden een uitdaging." . Een gele loper, die ligt er ook speciaal voor Tadej Pogacar, tweevoudig Tour-winnaar. De Sloveen laat zich onderdompelen in deze Vlaamse kermis en geniet zichtbaar met volle teugen. "Het is indrukwekkend", doelt hij op de menigte op de Grote Markt. "Ik heb vertrouwen in mijn vorm, maar de hellingen en kasseien worden een uitdaging."

09:26 09 uur 26. Campenaerts: "Je ziet me voor het eerst in de laatste kilometer". Lotto-Soudal stal zonet de show met een Viking-nummertje op het podium. "Ik ben een beetje van Antwerpen en we hebben er keiveel zin in", lacht Victor Campenaerts. "We zijn Vikings met onze jachthoorn. Iedereen was zeer enthousiast." Kan de uurrecordhouder zijn ambities ook waarmaken in een Monument? "We hebben veel scenario's doorlopen en iedereen heeft zijn opdracht. Waar je me voor het eerst ziet? In de laatste kilometer." . Campenaerts: "Je ziet me voor het eerst in de laatste kilometer" Lotto-Soudal stal zonet de show met een Viking-nummertje op het podium. "Ik ben een beetje van Antwerpen en we hebben er keiveel zin in", lacht Victor Campenaerts. "We zijn Vikings met onze jachthoorn. Iedereen was zeer enthousiast." Kan de uurrecordhouder zijn ambities ook waarmaken in een Monument? "We hebben veel scenario's doorlopen en iedereen heeft zijn opdracht. Waar je me voor het eerst ziet? In de laatste kilometer."

09:24 09 uur 24. Lotto-Soudal is Lotto-Viking vandaag. Lotto-Soudal is Lotto-Viking vandaag

09:22 09 uur 22. Tom Pidcock staat voor zijn 2e Ronde van Vlaanderen. Is hij dan een van de grote favorieten? De Brit aarzelt zelf: "Ik heb mijn benen geschoren en nagels geknipt", grapt hij. "Het ging niet geweldig, maar woensdag heeft me een boost gegeven." "De afwezigheid van Wout van Aert verandert mijn tactisch plan niet. Wij hebben met Ineos een van de sterkste teams en dat moeten we uitspelen." . Tom Pidcock staat voor zijn 2e Ronde van Vlaanderen. Is hij dan een van de grote favorieten? De Brit aarzelt zelf: "Ik heb mijn benen geschoren en nagels geknipt", grapt hij. "Het ging niet geweldig, maar woensdag heeft me een boost gegeven." "De afwezigheid van Wout van Aert verandert mijn tactisch plan niet. Wij hebben met Ineos een van de sterkste teams en dat moeten we uitspelen."

09:21 09 uur 21. Of schaduwfavoriet een juiste term is voor mij? Ik ga ermee akkoord. Het was niet de perfecte voorbereiding, maar ik ontvang wel goeie signalen. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Of schaduwfavoriet een juiste term is voor mij? Ik ga ermee akkoord. Het was niet de perfecte voorbereiding, maar ik ontvang wel goeie signalen. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

09:17 Bij Lotto-Soudal peppen ze zichzelf nog wat extra op. 09 uur 17. Bij Lotto-Soudal peppen ze zichzelf nog wat extra op.

09:16 09 uur 16. Eén en livestream. We zijn klaar voor deze marathonuitzending. Maarten Vangramberen verwelkomt u op Eén en onze livestream en pingpongt met het startpodium in Antwerpen. . Eén en livestream We zijn klaar voor deze marathonuitzending. Maarten Vangramberen verwelkomt u op Eén en onze livestream en pingpongt met het startpodium in Antwerpen.

09:09 09 uur 09. Het is nog koud in Antwerpen, maar dat schrikt Alexander Kristoff niet af: "Dit zijn de trainingsomstandigheden zoals ik ze ken in mijn vaderland. Hoe het met mijn vorm gesteld is? Het wordt lastig om de sterkste renners te volgen, maar misschien geraak ik voor de beslissende momenten voorop." De Zwitsers en de Ronde, het is een goed huwelijk, denk maar aan Fabian Cancellara. Wordt Stefan Küng zijn opvolger? "Ik heb veel vertrouwen na de vorige races. Ik voel me erg goed. Waar de koers zal ontploffen? Mocht ik dat weten, dan zou ik zeer gelukkig zijn", lachte hij. . Het is nog koud in Antwerpen, maar dat schrikt Alexander Kristoff niet af: "Dit zijn de trainingsomstandigheden zoals ik ze ken in mijn vaderland. Hoe het met mijn vorm gesteld is? Het wordt lastig om de sterkste renners te volgen, maar misschien geraak ik voor de beslissende momenten voorop." De Zwitsers en de Ronde, het is een goed huwelijk, denk maar aan Fabian Cancellara. Wordt Stefan Küng zijn opvolger? "Ik heb veel vertrouwen na de vorige races. Ik voel me erg goed. Waar de koers zal ontploffen? Mocht ik dat weten, dan zou ik zeer gelukkig zijn", lachte hij.

09:00 09 uur . Onze reporter Ruben Van Gucht voelt de renners aan de tand. Michael Matthews is net gepasseerd voor zijn microfoon. De Australiër wordt amper genoemd in de lijstjes, maar mag je nooit volledig over het hoofd zien. Hij won de openingsrit in Catalonië, maar gaf enkele dagen later ziek op. "Ik voel me goed en ik heb kunnen rusten. Ik sta hier dus fris aan de start. Dat kan uiteindelijk een zegen zijn", geeft "Bling" aan. . Onze reporter Ruben Van Gucht voelt de renners aan de tand. Michael Matthews is net gepasseerd voor zijn microfoon. De Australiër wordt amper genoemd in de lijstjes, maar mag je nooit volledig over het hoofd zien. Hij won de openingsrit in Catalonië, maar gaf enkele dagen later ziek op. "Ik voel me goed en ik heb kunnen rusten. Ik sta hier dus fris aan de start. Dat kan uiteindelijk een zegen zijn", geeft "Bling" aan.

08:53 Zon én toeschouwers op de Antwerpse Grote Markt. 08 uur 53. Zon én toeschouwers op de Antwerpse Grote Markt

08:49 08 uur 49. In Antwerpen is de voorstelling van de ploegen volop aan de gang. We zien renners met heel veel laagjes kledij, maar de hemel kleurt er gelukkig blauw en het zonnetje komt dus al voorzichtig piepen. . In Antwerpen is de voorstelling van de ploegen volop aan de gang. We zien renners met heel veel laagjes kledij, maar de hemel kleurt er gelukkig blauw en het zonnetje komt dus al voorzichtig piepen.

08:43 Van kwaad naar erger: toch geen Søren Kragh Andersen. De malaise houdt aan bij DSM: Søren Kragh Andersen had de Ronde van Vlaanderen op de valreep toegevoegd aan zijn kalender, maar het team laat weten dat hij "niet voldoende hersteld" is en dus past. DSM telt straks slechts 5 renners: John Degenkolb, Nikias Arndt, Niklas Markl, Joris Nieuwenhuis en Kevin Vermaerke. . 08 uur 43. Van kwaad naar erger: toch geen Søren Kragh Andersen De malaise houdt aan bij DSM: Søren Kragh Andersen had de Ronde van Vlaanderen op de valreep toegevoegd aan zijn kalender, maar het team laat weten dat hij "niet voldoende hersteld" is en dus past. DSM telt straks slechts 5 renners: John Degenkolb, Nikias Arndt, Niklas Markl, Joris Nieuwenhuis en Kevin Vermaerke.

08:35 08 uur 35. Het wordt niet alleen koud voor de renners, ze kunnen ook een winterse bui of een regenbui tegenkomen. De wind zal geen rol spelen. . Weerman Frank Deboosere. Het wordt niet alleen koud voor de renners, ze kunnen ook een winterse bui of een regenbui tegenkomen. De wind zal geen rol spelen. Weerman Frank Deboosere

08:24 Zoals we konden verwachten zullen er ook vandaag nog renners moeten passen: Cofidis verliest Wesley Kreder nog voor de start. 08 uur 24. Zoals we konden verwachten zullen er ook vandaag nog renners moeten passen: Cofidis verliest Wesley Kreder nog voor de start.

08:21 08 uur 21. Mathieu van der Poel is voor vele waarnemers en wielerfans de topfavoriet. Straf, want zijn seizoen begon pas 2 weken geleden in Milaan-Sanremo. Hij heeft slechts 7 koersdagen op zijn teller in 2022. Nog eentje doet nog "beter" en het is ook geen kleine garnaal: Tiesj Benoot heeft na zijn val in de Strade Bianche nog maar 6 dagen gekoerst. . Mathieu van der Poel is voor vele waarnemers en wielerfans de topfavoriet. Straf, want zijn seizoen begon pas 2 weken geleden in Milaan-Sanremo. Hij heeft slechts 7 koersdagen op zijn teller in 2022. Nog eentje doet nog "beter" en het is ook geen kleine garnaal: Tiesj Benoot heeft na zijn val in de Strade Bianche nog maar 6 dagen gekoerst.

08:19 6 renners bij DSM, Søren Kragh Andersen start toch. Je moet tegenwoordig altijd met twee woorden spreken. Het is niet uitgesloten dat straks niet iedereen het startblad tekent, maar bij DSM zaten ze gisteren al met de handen in het haar. In eerste instantie werd Nils Eekhoff van de startlijst gehaald en vervangen door Søren Kragh Andersen. De Deen is uitstekend op dreef, maar zou de Ronde en Roubaix overslaan voor de klimklassiekers. De Amstel en Luik blijven zijn prioriteit, maar hij neemt de Ronde er toch nog bij. Maar bij DSM was de ellende nog niet over: Nikias Arndt en Niklas Markl moeten inspringen voor Nico Denz en Jonas Hvideberg, voor Casper Pedersen werd er zelfs geen vervanger meer gevonden. . 08 uur 19. 6 renners bij DSM, Søren Kragh Andersen start toch Je moet tegenwoordig altijd met twee woorden spreken. Het is niet uitgesloten dat straks niet iedereen het startblad tekent, maar bij DSM zaten ze gisteren al met de handen in het haar. In eerste instantie werd Nils Eekhoff van de startlijst gehaald en vervangen door Søren Kragh Andersen. De Deen is uitstekend op dreef, maar zou de Ronde en Roubaix overslaan voor de klimklassiekers. De Amstel en Luik blijven zijn prioriteit, maar hij neemt de Ronde er toch nog bij. Maar bij DSM was de ellende nog niet over: Nikias Arndt en Niklas Markl moeten inspringen voor Nico Denz en Jonas Hvideberg, voor Casper Pedersen werd er zelfs geen vervanger meer gevonden.

08:00 De gele loper ligt klaar. 08 uur . De gele loper ligt klaar.

07:55 07 uur 55. De Ronde van Vlaanderen winnen, het is niet voor iedereen weggelegd. Deze ex-winnaars verschijnen over 2 uurtjes aan de start: Kasper Asgreen (2021), Mathieu van der Poel (2020), Alberto Bettiol (2019), Niki Terpstra (2018) en Alexander Kristoff (2015). . De Ronde van Vlaanderen winnen, het is niet voor iedereen weggelegd. Deze ex-winnaars verschijnen over 2 uurtjes aan de start: Kasper Asgreen (2021), Mathieu van der Poel (2020), Alberto Bettiol (2019), Niki Terpstra (2018) en Alexander Kristoff (2015).

07:51 07 uur 51. Wielermanager. Geen Wout van Aert, geen Sep Vanmarcke, geen Peter Sagan, geen Dries Van Gestel, geen Davide Ballerini: het lijstje met afwezigen is de voorbije dagen weer stevig aangedikt. Dat zal ook bij onze wielermanagers af en toe een stevige vloek hebben opgeleverd. Vergeet niet om tijdig jullie team en jullie kopman aan te passen! . Wielermanager Geen Wout van Aert, geen Sep Vanmarcke, geen Peter Sagan, geen Dries Van Gestel, geen Davide Ballerini: het lijstje met afwezigen is de voorbije dagen weer stevig aangedikt. Dat zal ook bij onze wielermanagers af en toe een stevige vloek hebben opgeleverd. Vergeet niet om tijdig jullie team en jullie kopman aan te passen!

07 uur 39. De 18 hellingen. 1 Oude Kwaremont (1) 2 Kortekeer 3 Achterberg 4 Wolvenberg 5 Molenberg 6 Marlboroughstraat 7 Berendries 8 Valkenberg 9 Berg Ten Houte 10 Kanarieberg 11 Oude Kwaremont (2) 12 Paterberg (1) 13 Koppenberg 14 Steenbeekdries 15 Taaienberg 16 Kruisberg/Hotond 17 Oude Kwaremont (3) 18 Paterberg (2)





07:36 07 uur 36. 106e Ronde van Vlaanderen. Wie zet zijn naam op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen? Het peloton vertrekt zondag om 10 u in Antwerpen voor een tocht van 272,5 kilometer langs 18 hellingen en 7 kasseistroken. Bij Sporza mist u geen trap: de uitzending start om 9.15 u en is de hele dag te bekijken met livestream op deze pagina. Ook Radio 1 houdt u voortdurend op de hoogte. . 106e Ronde van Vlaanderen Wie zet zijn naam op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen? Het peloton vertrekt zondag om 10 u in Antwerpen voor een tocht van 272,5 kilometer langs 18 hellingen en 7 kasseistroken. Bij Sporza mist u geen trap: de uitzending start om 9.15 u en is de hele dag te bekijken met livestream op deze pagina. Ook Radio 1 houdt u voortdurend op de hoogte.

