LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Krijgen we een explosie bij de favorieten op de Kwaremont?

15:18 15 uur 18. "Voor Pogacar is de koers qua parcourskennis voorbij", stelt José De Cauwer. "Nu moet hij gewoon de groten proberen te volgen." Alles ligt op een zakdoek: kopgroep, achtervolgers op 17", peloton op 31". . "Voor Pogacar is de koers qua parcourskennis voorbij", stelt José De Cauwer. "Nu moet hij gewoon de groten proberen te volgen." Alles ligt op een zakdoek: kopgroep, achtervolgers op 17", peloton op 31".

15:17 15 uur 17. In het peloton doen de waaghalzen hun ding richting de Oude Kwaremont. De klokken beginnen zo meteen weer te luiden in de Broektestraat. . In het peloton doen de waaghalzen hun ding richting de Oude Kwaremont. De klokken beginnen zo meteen weer te luiden in de Broektestraat.

15:15 15 uur 15. Ze vinden elkaar niet meer in de groep met Pedersen: het peloton nadert tot op een halve minuut. . Karl Vannieuwkerke. Ze vinden elkaar niet meer in de groep met Pedersen: het peloton nadert tot op een halve minuut. Karl Vannieuwkerke

15:12 15 uur 12. Wie zit er allemaal bij de achtervolgers? Pedersen, Kirsch, Stybar, Steimle, Bettiol, Koch, Haller, Wellens, Van Hooydonck, Van Dijke, C.Swift, Turner, Le Gac, Geniets, Garcia Cortina en G.Vermeersch. . Wie zit er allemaal bij de achtervolgers? Pedersen, Kirsch, Stybar, Steimle, Bettiol, Koch, Haller, Wellens, Van Hooydonck, Van Dijke, C.Swift, Turner, Le Gac, Geniets, Garcia Cortina en G.Vermeersch.

15:11 15 uur 11. Wellens pikt aan. In het pakket met Pedersen zijn ze met elkaars voeten aan het spelen. Dat zorgt voor een samensmelting met Wellens, Geniets en C.Swift. Het verschil met het peloton: 55 seconden. . Wellens pikt aan In het pakket met Pedersen zijn ze met elkaars voeten aan het spelen. Dat zorgt voor een samensmelting met Wellens, Geniets en C.Swift. Het verschil met het peloton: 55 seconden.

15:10 15 uur 10. De ploeg van Pogacar verwelkomt veel andere ploegen die willen werken zoals Bahrain Victorious, BikeExchange en Intermarché-Wanty-Gobert. Al ligt voor veel van die jongens aan de voet van de Kwaremont hun finish. . De ploeg van Pogacar verwelkomt veel andere ploegen die willen werken zoals Bahrain Victorious, BikeExchange en Intermarché-Wanty-Gobert. Al ligt voor veel van die jongens aan de voet van de Kwaremont hun finish.

15:08 15 uur 08. "Het groepje met Pedersen geraakt met de vingers in de neus over de Kwaremont", voorspellen onze commentatoren. Jongens die moesten anticiperen om de finale te halen, wrijven zich in de handen. Pedersen, Bettiol, Stybar, G.Vermeersch, Van Hooydonck en Garcia Cortina kunnen op deze manier een rol vertolken in de finale. . "Het groepje met Pedersen geraakt met de vingers in de neus over de Kwaremont", voorspellen onze commentatoren. Jongens die moesten anticiperen om de finale te halen, wrijven zich in de handen. Pedersen, Bettiol, Stybar, G.Vermeersch, Van Hooydonck en Garcia Cortina kunnen op deze manier een rol vertolken in de finale.

15:06 Nog 10 kilometer tot de Kwaremont. kopgroep groep met Pedersen op 29" groep met Wellens op 55" peloton op 1'40" . 15 uur 06. Nog 10 kilometer tot de Kwaremont kopgroep groep met Pedersen op 29" groep met Wellens op 55" peloton op 1'40"

15:05 15 uur 05. Turgis recht de rug, letterlijk en figuurlijk. Hij zit weer in het peloton. . Turgis recht de rug, letterlijk en figuurlijk. Hij zit weer in het peloton.

15:04 15 uur 04. Er is veel volk teruggekeerd in het peloton, dat richting de Oude Kwaremont trekt. Die steun is welkom, maar het verschil is wel aangedikt. . Er is veel volk teruggekeerd in het peloton, dat richting de Oude Kwaremont trekt. Die steun is welkom, maar het verschil is wel aangedikt.

15:01 15 uur 01. In het peloton gaat het niet snel. Ze zijn aan het pokeren! José De Cauwer. In het peloton gaat het niet snel. Ze zijn aan het pokeren! José De Cauwer

15:00 15 uur . Rugnummer 13 duikt op naast Pogacar en MVDP: Laporte is er weer bij. Intussen zijn Wellens, Geniets en Swift weggereden uit het peloton. . Rugnummer 13 duikt op naast Pogacar en MVDP: Laporte is er weer bij. Intussen zijn Wellens, Geniets en Swift weggereden uit het peloton.

14:59 14 uur 59. Wat moet het peloton nu aanvangen met deze situatie? Ze kijken veel naar elkaar. Van der Poel en Pogacar missen manschappen, al heeft de Nederlander natuurlijk Vermeersch in het groepje met Pedersen. . Wat moet het peloton nu aanvangen met deze situatie? Ze kijken veel naar elkaar. Van der Poel en Pogacar missen manschappen, al heeft de Nederlander natuurlijk Vermeersch in het groepje met Pedersen.

14:57 14 uur 57. Nog 71 kilometer. Kopgroep achtervolgers met Pedersen op 54" uitgedund peloton op 1'20" . Nog 71 kilometer Kopgroep achtervolgers met Pedersen op 54" uitgedund peloton op 1'20"

14:55 14 uur 55. Bij de val met Laporte zou ook Turgis betrokken zijn geweest. Pedersen en zijn gezellen blijven jassen. In de groep der favorieten moet Trentin nu al kachelen voor Pogacar. . Bij de val met Laporte zou ook Turgis betrokken zijn geweest. Pedersen en zijn gezellen blijven jassen. In de groep der favorieten moet Trentin nu al kachelen voor Pogacar.

14:54 14 uur 54. De favorieten beloeren elkaar. Ze hebben het gat op Pedersen en tutti quanti niet kunnen dichtplamuren. . De favorieten beloeren elkaar. Ze hebben het gat op Pedersen en tutti quanti niet kunnen dichtplamuren.

14:54 De kopgroep heeft net geen minuut. 14 uur 54. De kopgroep heeft net geen minuut

14:53 14 uur 53. Laporte schuift op in de staart van het peloton, maar net nu roeren de favorieten zich. Wat een rotmoment. . Laporte schuift op in de staart van het peloton, maar net nu roeren de favorieten zich. Wat een rotmoment.

14:52 14 uur 52. Er moet iets gebeuren: Trentin neemt de guidon vanonder, Campenaerts, Van der Poel, Asgreen en Pogacar reageren. Ze nemen Pedersen en co bijna onder schot. . Er moet iets gebeuren: Trentin neemt de guidon vanonder, Campenaerts, Van der Poel, Asgreen en Pogacar reageren. Ze nemen Pedersen en co bijna onder schot.

14:49 Berg Ten Houte (9/18). De 9 leiders houden nog 1'36" over op de achtervolgers. Ze beginnen nu aan Berg Ten Houte, waar woensdag Dwars door Vlaanderen losbarstte. In het peloton kunnen ze er hier een lel op geven. . 14 uur 49. Berg Ten Houte (9/18) De 9 leiders houden nog 1'36" over op de achtervolgers. Ze beginnen nu aan Berg Ten Houte, waar woensdag Dwars door Vlaanderen losbarstte. In het peloton kunnen ze er hier een lel op geven.

14:48 14 uur 48. Dit is een plezante aanzet van de finale! Karl Vannieuwkerke. Dit is een plezante aanzet van de finale! Karl Vannieuwkerke

14:46 14 uur 46. Bij UAE doen ze heel wat jasjes uit. Daardoor blijft de achterstand beperkt tot een twintigtal seconden, maar Pogacar zal weldra zonder mannetjes vallen. De koers zal nu niet meer stilvallen. . Bij UAE doen ze heel wat jasjes uit. Daardoor blijft de achterstand beperkt tot een twintigtal seconden, maar Pogacar zal weldra zonder mannetjes vallen. De koers zal nu niet meer stilvallen.

14:45 Laporte moet achtervolgen, ook Florian Vermeersch kwam ten val. 14 uur 45. Laporte moet achtervolgen, ook Florian Vermeersch kwam ten val

14:44 14 uur 44. En Laporte in de gracht! Wie kruipt daar uit de berm? Dat is rugnummer 13, het cijfer van pechvogel Christophe Laporte. Het peloton kun je niet meer stilleggen: dit is een rotmoment voor de Fransman, die nu even zal stayeren bij zijn volgwagen. . En Laporte in de gracht! Wie kruipt daar uit de berm? Dat is rugnummer 13, het cijfer van pechvogel Christophe Laporte. Het peloton kun je niet meer stilleggen: dit is een rotmoment voor de Fransman, die nu even zal stayeren bij zijn volgwagen.

14:44 14 uur 44. Een val! Laporte en Florian Vermeersch moeten achtervolgen. Een val! Laporte en Florian Vermeersch moeten achtervolgen

14:43 3 Lotto's tegen de grond. De jacht in het peloton wordt verstoord door een val. Liefst 3 Lotto's liggen erbij. Het gaat om Van Moer, Vermeersch en Beullens. . 14 uur 43. 3 Lotto's tegen de grond De jacht in het peloton wordt verstoord door een val. Liefst 3 Lotto's liggen erbij. Het gaat om Van Moer, Vermeersch en Beullens.

14:41 14 uur 41. Ook Bahrain Victorious zet een mannetje in, maar bij de volgende hellingen - dat zijn Berg Ten Houte en de Kanarieberg voor de Kwaremont - zal het toch aan de kopstukken zijn. . Ook Bahrain Victorious zet een mannetje in, maar bij de volgende hellingen - dat zijn Berg Ten Houte en de Kanarieberg voor de Kwaremont - zal het toch aan de kopstukken zijn.

14:38 14 uur 38. Van der Poel kan zich verschuilen achter Vermeersch, Asgreen rekent op Stybar en Steimle, Turner is de afgevaardigde van Pidcock, Benoot en Laporte worden beschermd door Van Hooydonck en Van Dijke, Garcia Cortina, Pedersen en Bettiol zijn mannen die zelf hun kansen ruiken. . Van der Poel kan zich verschuilen achter Vermeersch, Asgreen rekent op Stybar en Steimle, Turner is de afgevaardigde van Pidcock, Benoot en Laporte worden beschermd door Van Hooydonck en Van Dijke, Garcia Cortina, Pedersen en Bettiol zijn mannen die zelf hun kansen ruiken.

14:37 Nog 86 kilometer. 9 leiders 13 tegenaanvallers op 2'43" peloton op 3'15" . 14 uur 37. Nog 86 kilometer 9 leiders 13 tegenaanvallers op 2'43" peloton op 3'15"

14:36 14 uur 36. In het peloton wordt er naar UAE en TotalEnergies gekeken. Hoeveel knechten zetten Pogacar en Turgis in? . In het peloton wordt er naar UAE en TotalEnergies gekeken. Hoeveel knechten zetten Pogacar en Turgis in?

14:35 14 uur 35. Onze commentatoren vinden deze ontwikkeling "bijzonder interessant". Het groepje met Pedersen en Bettiol rekent Van Hooydonck en Koch in. Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo en Quick Step-Alpha Vinyl hebben koppeltjes aan boord. . Onze commentatoren vinden deze ontwikkeling "bijzonder interessant". Het groepje met Pedersen en Bettiol rekent Van Hooydonck en Koch in. Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo en Quick Step-Alpha Vinyl hebben koppeltjes aan boord.

14:32 14 uur 32. De tegenaanvallers: Pedersen, Kirsch, Stybar, Steimle, G.Vermeersch, Bettiol, Van Dijke, Garcia Cortina, Le Gac, Haller en Turner. . De tegenaanvallers: Pedersen, Kirsch, Stybar, Steimle, G.Vermeersch, Bettiol, Van Dijke, Garcia Cortina, Le Gac, Haller en Turner.

14:32 14 uur 32. Versnelling Garcia Cortina, o.a. Vermeersch, Pedersen, Stybar en Bettiol zijn mee. Versnelling Garcia Cortina, o.a. Vermeersch, Pedersen, Stybar en Bettiol zijn mee

14:31 14 uur 31. In dit groepje moet je aanwezig zijn. . José De Cauwer. In dit groepje moet je aanwezig zijn. José De Cauwer

14:30 14 uur 30. Dit wordt een interessant groepje. Ook Pedersen is wakker. UAE moet nu aan de bak in het peloton. . Dit wordt een interessant groepje. Ook Pedersen is wakker. UAE moet nu aan de bak in het peloton.

14:29 14 uur 29. De uitloper van de Berendries levert een impuls op: Garcia Cortina versnelt, Stybar, Turner, Vermeersch en Bettiol antwoorden. . De uitloper van de Berendries levert een impuls op: Garcia Cortina versnelt, Stybar, Turner, Vermeersch en Bettiol antwoorden.

14:27 14 uur 27. In het peloton is er niet echt sprake van ongerustheid door de move van Van Hooydonck. Trek-Segafredo lijnt zich op. Ook Pogacar zit op elke helling bij de eerste 20. . In het peloton is er niet echt sprake van ongerustheid door de move van Van Hooydonck. Trek-Segafredo lijnt zich op. Ook Pogacar zit op elke helling bij de eerste 20.

14:25 14 uur 25. Situatie op de Berendries. Nog 94 kilometer 9 leiders Van Hooydonck en Koch op 3'14" peloton op 3'50" . Situatie op de Berendries Nog 94 kilometer 9 leiders Van Hooydonck en Koch op 3'14" peloton op 3'50"

14:21 Kristoff met een leegloper. Tom Devriendt probeert kopman Alexander Kristoff te helpen, maar dat gaat niet zo vlot. De Noorse kopman panikeert niet bij zijn lekke band. . 14 uur 21. Kristoff met een leegloper Tom Devriendt probeert kopman Alexander Kristoff te helpen, maar dat gaat niet zo vlot. De Noorse kopman panikeert niet bij zijn lekke band.

14:20 14 uur 20. Dankzij Van Hooydonck dwingt Jumbo-Visma de concurrerende blokken tot een tegenzet. De blauwe blokken van Asgreen en Van der Poel laten het tempo niet zakken. . Dankzij Van Hooydonck dwingt Jumbo-Visma de concurrerende blokken tot een tegenzet. De blauwe blokken van Asgreen en Van der Poel laten het tempo niet zakken.

14:18 14 uur 18. Molenberg: Van Hooydonck schudt aan de boom. Molenberg: Van Hooydonck schudt aan de boom

14:17 14 uur 17. Van Hooydonck. Op de Molenberg gaat Jumbo-Visma toch eens aan de boom schudden. Van Hooydonck hoort onze smeekbede om een versnelling. Is het anticiperen begonnen? . Van Hooydonck Op de Molenberg gaat Jumbo-Visma toch eens aan de boom schudden. Van Hooydonck hoort onze smeekbede om een versnelling. Is het anticiperen begonnen?

14:15 14 uur 15. De beenstukken zijn al een tijdje weg, maar de armstukken zijn nog aanwezig. En toch zie je mannen als Pedersen, Mohoric, Küng en Pogacar met ontblote armen fietsen. . De beenstukken zijn al een tijdje weg, maar de armstukken zijn nog aanwezig. En toch zie je mannen als Pedersen, Mohoric, Küng en Pogacar met ontblote armen fietsen.

14:13 Molenberg (5/18). De kopgroep blijft verstandig: het heeft weinig zin om elkaar het leven zuur te maken. Ze tonen genade voor elkaar en rijden gegroepeerd van helling naar helling. . 14 uur 13. Molenberg (5/18) De kopgroep blijft verstandig: het heeft weinig zin om elkaar het leven zuur te maken. Ze tonen genade voor elkaar en rijden gegroepeerd van helling naar helling.

14:11 14 uur 11. Een herrezen Trentin leidt Pogacar naar voren, links en rechts worden de schouders gezet en deelt men een kwakje uit. . Een herrezen Trentin leidt Pogacar naar voren, links en rechts worden de schouders gezet en deelt men een kwakje uit.

14:08 14 uur 08. In het gezelschap van Philipsen is Van der Poel richting de cockpit opgerukt. We naderen het spandoek van de laatste 100 kilometer. . In het gezelschap van Philipsen is Van der Poel richting de cockpit opgerukt. We naderen het spandoek van de laatste 100 kilometer.

14:08 14 uur 08. Moscon zijn jasje draait zich vast in derailleur. Moscon zijn jasje draait zich vast in derailleur

14:05 14 uur 05. Op naar de Molenberg: de spielerei is voorbij. Achteraan doet het bij sommige renners al pijn. . José De Cauwer. Op naar de Molenberg: de spielerei is voorbij. Achteraan doet het bij sommige renners al pijn. José De Cauwer

14:04 14 uur 04. 4 uur geleden hebben we Antwerpen uitgezwaaid. Na 15 kilometer reed een groepje van 9 weg. Meer dan 4'30" ontvingen ze niet. In het peloton moet de koers nog ontpoppen. . 4 uur geleden hebben we Antwerpen uitgezwaaid. Na 15 kilometer reed een groepje van 9 weg. Meer dan 4'30" ontvingen ze niet. In het peloton moet de koers nog ontpoppen.

14:02 14 uur 02. De kopgroep heeft nog niet te veel van zijn pluimen verloren: 3'34". Als de koers nog even op slot zit, dan kunnen mannen als Dewulf en Van der Hoorn hun rol nog rekken tot in de (pre)finale. . De kopgroep heeft nog niet te veel van zijn pluimen verloren: 3'34". Als de koers nog even op slot zit, dan kunnen mannen als Dewulf en Van der Hoorn hun rol nog rekken tot in de (pre)finale.

14:00 14 uur . Ook Sport Vlaanderen-Baloise deelt in de klappen. Ook Sport Vlaanderen-Baloise deelt in de klappen

13:58 13 uur 58. Stuyven en Pedersen schuiven op. De kopmannen van Trek hebben veel volk van Lotto-Soudal meegenomen. In de breedte presteren ze puik, al moet er nog zoveel lekkers naar binnen gespeeld worden. . Stuyven en Pedersen schuiven op. De kopmannen van Trek hebben veel volk van Lotto-Soudal meegenomen. In de breedte presteren ze puik, al moet er nog zoveel lekkers naar binnen gespeeld worden.

13:56 13 uur 56. Het gaat wat trager, en achteraan botsen ze op elkaar. Het gaat wat trager, en achteraan botsen ze op elkaar

13:55 13 uur 55. Nog 114 kilometer. De 9 leiders temmen de Wolvenberg met een voorgift van 3'23" op het peloton. De onfortuinlijke Van Rooy komt nog eens ten val, in de grote groep spelen de favorieten verstoppertje. Quick Step-Alpha Vinyl kleurt het beeld, Jumbo-Visma, UAE en Alpecin-Fenix willen pas later het licht aandoen. . Nog 114 kilometer De 9 leiders temmen de Wolvenberg met een voorgift van 3'23" op het peloton. De onfortuinlijke Van Rooy komt nog eens ten val, in de grote groep spelen de favorieten verstoppertje. Quick Step-Alpha Vinyl kleurt het beeld, Jumbo-Visma, UAE en Alpecin-Fenix willen pas later het licht aandoen.

13:52 13 uur 52. De Ronde is voorlopig een intervalkoers. Richting elke knik sprinten ze alsof hun leven er van afhangt, op de bergjes blaast iedereen uit. En toch zit je beter vooraan dan achteraan. Na een val zonder al te veel erg wordt een groot deel opgehouden. . De Ronde is voorlopig een intervalkoers. Richting elke knik sprinten ze alsof hun leven er van afhangt, op de bergjes blaast iedereen uit. En toch zit je beter vooraan dan achteraan. Na een val zonder al te veel erg wordt een groot deel opgehouden.

13:50 13 uur 50. Allegaert en Johannessen knallen tegen de grond. Allegaert en Johannessen knallen tegen de grond

13:48 13 uur 48. De Achterberg, de 3e helling van de dag, is een nieuwkomer. Tim Declercq en co klemmen hun tanden: de rustfase is nu echt wel voorbij. Een val is dan nagenoeg onvermijdelijk: Piet Allegaert en Tobias Johannessen gaan tegen de grond. De Noor is de winnaar van de Ronde van de Toekomst. . De Achterberg, de 3e helling van de dag, is een nieuwkomer. Tim Declercq en co klemmen hun tanden: de rustfase is nu echt wel voorbij. Een val is dan nagenoeg onvermijdelijk: Piet Allegaert en Tobias Johannessen gaan tegen de grond. De Noor is de winnaar van de Ronde van de Toekomst.

13:43 13 uur 43. Ben Swift loodst het peloton over de Kortekeer. Dat ook Ineos het tempo dicteert, verraadt wellicht iets over het gevoel waarmee Tom Pidcock rondfietst. "We hebben al een hele veilige Ronde gezien", merkt José De Cauwer op. "Hopelijk blijft dat zo." . Ben Swift loodst het peloton over de Kortekeer. Dat ook Ineos het tempo dicteert, verraadt wellicht iets over het gevoel waarmee Tom Pidcock rondfietst. "We hebben al een hele veilige Ronde gezien", merkt José De Cauwer op. "Hopelijk blijft dat zo."

13:41 13 uur 41. Het is bijna angstaanjagend hoeveel volk er op de Oude Kwaremont staat. . Analist Bert De Backer. Het is bijna angstaanjagend hoeveel volk er op de Oude Kwaremont staat. Analist Bert De Backer

13:36 13 uur 36. Voorlopig heeft het peloton zich zonder al te veel calamiteiten door deze openingsuren geworsteld. Nog 126 kilometer: de nervositeit zal nu alleen maar toenemen. . Voorlopig heeft het peloton zich zonder al te veel calamiteiten door deze openingsuren geworsteld. Nog 126 kilometer: de nervositeit zal nu alleen maar toenemen.

13:32 Problemen bij Van Baarle. Dylan van Baarle krijgt een nieuwe fiets, maar ook zijn reservetweewieler kampt met een lekke voortube. De sierlijke Nederlander blijft er rustig bij, maar dit kan je missen als kiespijn. . 13 uur 32. Problemen bij Van Baarle Dylan van Baarle krijgt een nieuwe fiets, maar ook zijn reservetweewieler kampt met een lekke voortube. De sierlijke Nederlander blijft er rustig bij, maar dit kan je missen als kiespijn.

13:29 13 uur 29. Het peloton rondt de top van de Kwaremont zonder kleerscheuren. Vanaf nu volgen de paternosterbolletjes elkaar heel snel op. De volgende tussenstops: Kortekeer, Achterberg, Wolvenberg en Molenberg. . Het peloton rondt de top van de Kwaremont zonder kleerscheuren. Vanaf nu volgen de paternosterbolletjes elkaar heel snel op. De volgende tussenstops: Kortekeer, Achterberg, Wolvenberg en Molenberg.

13:27 13 uur 27. Van der Poel heeft een inhaalbeweging gemaakt richting de buik van het peloton, Mohoric zit wat dieper. Zoals verwacht blijft het echter muisstil op de Kwaremont, al zie je in de achterhoede toch al een grimas. . Van der Poel heeft een inhaalbeweging gemaakt richting de buik van het peloton, Mohoric zit wat dieper. Zoals verwacht blijft het echter muisstil op de Kwaremont, al zie je in de achterhoede toch al een grimas.

13:25 13 uur 25. Kenneth Van Rooy is in de gracht beland en is helemaal besmeurd. Kenneth Van Rooy is in de gracht beland en is helemaal besmeurd

13:24 13 uur 24. In het peloton zetten ze de eerste rijen af. We zien veel pionnen van Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe. Kenneth Van Rooy is helaas in de gracht beland en is helemaal besmeurd. Dat doet geen deugd, absoluut niet! . In het peloton zetten ze de eerste rijen af. We zien veel pionnen van Quick Step-Alpha Vinyl en Bora-Hansgrohe. Kenneth Van Rooy is helaas in de gracht beland en is helemaal besmeurd. Dat doet geen deugd, absoluut niet!

13:22 Oude Kwaremont (1/18). Onze man op de motor ziet dat het Vlaamse publiek de schade na de voorbije jaren wil inhalen: de renners worden toegeschreeuwd door een menigte die we nog niet te veel gezien hebben. En we zijn wat gewoon in Vlaanderen. . 13 uur 22. Oude Kwaremont (1/18) Onze man op de motor ziet dat het Vlaamse publiek de schade na de voorbije jaren wil inhalen: de renners worden toegeschreeuwd door een menigte die we nog niet te veel gezien hebben. En we zijn wat gewoon in Vlaanderen.

13:22 13 uur 22. Peloton passeert de eerste keer op de Oude Kwaremont. Peloton passeert de eerste keer op de Oude Kwaremont

13:21 13 uur 21. De sprint naar de Kwaremont is ingezet in het peloton. Mathieu van der Poel trekt er zich allemaal weinig van aan. Hij gaat ervan uit dat er niets gebeurt en probeert zijn energievoorraad intact te houden. . De sprint naar de Kwaremont is ingezet in het peloton. Mathieu van der Poel trekt er zich allemaal weinig van aan. Hij gaat ervan uit dat er niets gebeurt en probeert zijn energievoorraad intact te houden.

13:19 13 uur 19. De kopgroep is afgedraaid richting de Broektestraat, de aanhef naar de Oude Kwaremont. Dit is de eerste act op ons festival met 18 bands. . De kopgroep is afgedraaid richting de Broektestraat, de aanhef naar de Oude Kwaremont. Dit is de eerste act op ons festival met 18 bands.

13:18 13 uur 18. Richting de Oude Kwaremont is er op de brede wegen nog plaats om op te schuiven, maar dat is altijd een risicovolle onderneming. Enkele jaren geleden betekende deze zone de opgave van Niki Terpstra na een zware val. . Richting de Oude Kwaremont is er op de brede wegen nog plaats om op te schuiven, maar dat is altijd een risicovolle onderneming. Enkele jaren geleden betekende deze zone de opgave van Niki Terpstra na een zware val.

13:14 13 uur 14. We zijn bijna halfkoers. De kilometers tikken snel weg. . Karl Vannieuwkerke. We zijn bijna halfkoers. De kilometers tikken snel weg. Karl Vannieuwkerke

13:12 13 uur 12. De helikopter spot de Koppenberg, maar de bult van Melden komt pas op 45 kilometer van de finish in het spel. Voorlopig kijken we naar een traditionele Ronde van Vlaanderen. Het wedstrijdverhaal heeft nog niet te veel om het lijf. . De helikopter spot de Koppenberg, maar de bult van Melden komt pas op 45 kilometer van de finish in het spel. Voorlopig kijken we naar een traditionele Ronde van Vlaanderen. Het wedstrijdverhaal heeft nog niet te veel om het lijf.

13:05 13 uur 05. Het peloton is geconcentreerd, maar is nog niet superzenuwachtig. Bij Quick Step-Alpha Vinyl zien we zelfs een lachbui tussen Declercq, Van Lerberghe en Steimle. Ook het peloton bereikt de Grote Markt van Oudenaarde. Daar staat een mensenzee. . Het peloton is geconcentreerd, maar is nog niet superzenuwachtig. Bij Quick Step-Alpha Vinyl zien we zelfs een lachbui tussen Declercq, Van Lerberghe en Steimle. Ook het peloton bereikt de Grote Markt van Oudenaarde. Daar staat een mensenzee.

13:01 4'44". Nog 152 kilometer. De 9 leiders - Dewulf, Grignard, De Vylder, Van der Hoorn, Paasschens, Bohli, Kanter, Mozzato en Boaro - rijden met een bonus van 4'44" Oudenaarde binnen. Het beeld in het peloton is bevroren: Vermote, Declercq en hun kompanen van Jumbo-Visma en UAE gidsen de meute. . 13 uur 01. 4'44" Nog 152 kilometer. De 9 leiders - Dewulf, Grignard, De Vylder, Van der Hoorn, Paasschens, Bohli, Kanter, Mozzato en Boaro - rijden met een bonus van 4'44" Oudenaarde binnen. Het beeld in het peloton is bevroren: Vermote, Declercq en hun kompanen van Jumbo-Visma en UAE gidsen de meute.

12:55 12 uur 55. Canvas. De tv-kijkers moeten stilaan overschakelen naar Canvas. Op Eén maken we zo meteen plaats voor Het Journaal. Daarna, rond 13.30 u, zijn we terug op Eén. . Canvas De tv-kijkers moeten stilaan overschakelen naar Canvas. Op Eén maken we zo meteen plaats voor Het Journaal. Daarna, rond 13.30 u, zijn we terug op Eén.

12:53 12 uur 53. De kopgroep trekt richting Oudenaarde, waar om 13.25 u de vrouwen van start gaan. Die koers kunt u vanaf 15 u bekijken op Canvas. . De kopgroep trekt richting Oudenaarde, waar om 13.25 u de vrouwen van start gaan. Die koers kunt u vanaf 15 u bekijken op Canvas.

12:48 12 uur 48. Over 25 kilometer kunnen we de festivalsfeer pas echt opsnuiven: dan snijden we de Oude Kwaremont aan, de eerste van 18 hellingen. Achteraan het peloton: Mathieu van der Poel. "Als ploegleider zou ik daar toch een beetje nerveus van worden", zegt José De Cauwer. . Over 25 kilometer kunnen we de festivalsfeer pas echt opsnuiven: dan snijden we de Oude Kwaremont aan, de eerste van 18 hellingen. Achteraan het peloton: Mathieu van der Poel. "Als ploegleider zou ik daar toch een beetje nerveus van worden", zegt José De Cauwer.

12:46 12 uur 46. De eerste kasseien! "Kasseien maken de koers, dan word je toch even wat meer opgewonden". De eerste kasseien! "Kasseien maken de koers, dan word je toch even wat meer opgewonden"

12:45 12 uur 45. Het tempo is strak, maar ook niet meer dan dat. En toch kun je maar beter in de zone zonder zorgen zitten. Elk incidentje kost krachten. . Het tempo is strak, maar ook niet meer dan dat. En toch kun je maar beter in de zone zonder zorgen zitten. Elk incidentje kost krachten.

12:43 Eerste kasseien. De blauwe mannetjes tekenen present in het bochtenwerk richting de Lippenhovestraat. Daar voert Vermote het peloton aan. . 12 uur 43. Eerste kasseien De blauwe mannetjes tekenen present in het bochtenwerk richting de Lippenhovestraat. Daar voert Vermote het peloton aan.

12:39 12 uur 39. Het is (nog) geen stormloop in het peloton, maar de beste posities zijn bezet. Onder meer Asgreen en Campenaerts zitten waar ze willen zitten. . Het is (nog) geen stormloop in het peloton, maar de beste posities zijn bezet. Onder meer Asgreen en Campenaerts zitten waar ze willen zitten.

12:37 12 uur 37. Je wint de koers hier niet, maar je kan de Ronde hier wel deels verliezen. . Analist Bert De Backer. Je wint de koers hier niet, maar je kan de Ronde hier wel deels verliezen. Analist Bert De Backer

12:35 12 uur 35. De werkpaarden van de voorbije 2 uur worden stilaan weggedrumd. De hongerige magen in het peloton komen op dit middaguur volledig tot leven. . De werkpaarden van de voorbije 2 uur worden stilaan weggedrumd. De hongerige magen in het peloton komen op dit middaguur volledig tot leven.

12:32 12 uur 32. In het peloton gieten sommige renners de patatjes nog snel even af. Onder meer Yves Lampaert sluit weer aan. . In het peloton gieten sommige renners de patatjes nog snel even af. Onder meer Yves Lampaert sluit weer aan.

12:30 12 uur 30. Nog 173 kilometer. We zijn 100 kilometer aan het trappen. De 9 leiders enteren stilaan Zottegem. Laat die kasseien maar komen! . Nog 173 kilometer We zijn 100 kilometer aan het trappen. De 9 leiders enteren stilaan Zottegem. Laat die kasseien maar komen!

12:24 12 uur 24. Tadej Pogacar betaalde woensdag nog leergeld in Dwars door Vlaanderen, maar je hoeft anno 2022 geen encyclopedie te zijn om te scoren op de Vlaamse wegen. Denk maar aan het sprookje van Biniam Girmay een week geleden in Wevelgem. De laatste renner die bij zijn debuut de Ronde van Vlaanderen won? Cees Bal in 1974. . Tadej Pogacar betaalde woensdag nog leergeld in Dwars door Vlaanderen, maar je hoeft anno 2022 geen encyclopedie te zijn om te scoren op de Vlaamse wegen. Denk maar aan het sprookje van Biniam Girmay een week geleden in Wevelgem. De laatste renner die bij zijn debuut de Ronde van Vlaanderen won? Cees Bal in 1974.

12:18 12 uur 18. Victor Campenaerts en Matej Mohoric zijn tussen de sliert volgwagens beland. Daar blijven ze maar beter niet te lang plakken. Over 15 kilometer zitten we op de Lippenhovestraat. . Victor Campenaerts en Matej Mohoric zijn tussen de sliert volgwagens beland. Daar blijven ze maar beter niet te lang plakken. Over 15 kilometer zitten we op de Lippenhovestraat.

12:16 12 uur 16. Tadej Pogacar wil een tweede valpartij vermijden. Zijn ploeg rijdt nu al in blok vooraan. Ook het peloton ruikt de eerste kasseien. . Tadej Pogacar wil een tweede valpartij vermijden. Zijn ploeg rijdt nu al in blok vooraan. Ook het peloton ruikt de eerste kasseien.

12:13 12 uur 13. Ineos Grenadiers is het blok dat geen mannetje heeft ingezet. Tom Pidcock zei woensdag na Dwars door Vlaanderen dat de Ronde nog een ander katje is, door de zwaarte én door de afstand. Maar de 22-jarige Pidcock kan een koers van 270 kilometer aan. Dat bewees hij vorig jaar op het WK in Leuven, waar hij 6e werd, en in de Amstel Gold Race. Daar werd hij met het kleinst mogelijke verschil geklopt door Wout van Aert. . Ineos Grenadiers is het blok dat geen mannetje heeft ingezet. Tom Pidcock zei woensdag na Dwars door Vlaanderen dat de Ronde nog een ander katje is, door de zwaarte én door de afstand. Maar de 22-jarige Pidcock kan een koers van 270 kilometer aan. Dat bewees hij vorig jaar op het WK in Leuven, waar hij 6e werd, en in de Amstel Gold Race. Daar werd hij met het kleinst mogelijke verschil geklopt door Wout van Aert.

12:09 12 uur 09. Het peloton vertrouwt de vroege vlucht duidelijk niet: veel meer dan 4 minuten hebben ze niet gekregen. Waar de renners ook passeren, overal worden ze omringd door een mensenzee. . Het peloton vertrouwt de vroege vlucht duidelijk niet: veel meer dan 4 minuten hebben ze niet gekregen. Waar de renners ook passeren, overal worden ze omringd door een mensenzee.

12:03 12 uur 03. Tim Declercq en co bepalen het tempo in het peloton.

12:03 12 uur 03. Alles verloopt zoals het zou moeten: 4 ploegen controleren samen een vroege vlucht. José De Cauwer. Alles verloopt zoals het zou moeten: 4 ploegen controleren samen een vroege vlucht. José De Cauwer

12:00 12 uur . Favorieten als Asgreen, Pogacar en Benoot kamperen op de eerste rijen, Van der Poel zit voortdurend achteraan. Nog 30 kilometer en de ketting begint te ratelen op de eerste kasseien. . Favorieten als Asgreen, Pogacar en Benoot kamperen op de eerste rijen, Van der Poel zit voortdurend achteraan. Nog 30 kilometer en de ketting begint te ratelen op de eerste kasseien.

11:55 11 uur 55. Pashokje. De kopgroep passeert het bord dat de laatste 200 kilometer aangeeft. In het peloton wordt afscheid genomen van de beenstukken. . Pashokje De kopgroep passeert het bord dat de laatste 200 kilometer aangeeft. In het peloton wordt afscheid genomen van de beenstukken.

11:49 11 uur 49. In het spoor van de eerste werkmieren - met onder meer Tim Declercq - zit veel volk van Quick Step-Alpha Vinyl. Dat neigt weer naar "het oude normaal", maar uiteraard zullen pas straks de benen beslissen of de renaissance is ingezet. Na de blauwe brigade zien we het geel van Jumbo-Visma. . In het spoor van de eerste werkmieren - met onder meer Tim Declercq - zit veel volk van Quick Step-Alpha Vinyl. Dat neigt weer naar "het oude normaal", maar uiteraard zullen pas straks de benen beslissen of de renaissance is ingezet. Na de blauwe brigade zien we het geel van Jumbo-Visma.

11:48 4'00". De 9 leiders draaien vlotjes rond, maar hun voorsprong neemt geen al te wilde proporties aan. Nog 205 kilometer. Nog eens de namen: Stan Dewulf (AG2R-Citroën) S é bastien Grignard (Lotto-Soudal) Lindsay De Vylder (SportVlaanderen-Baloise) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Mathijs Paasschens (Bingoal-PauwelsSauzen-WB) Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) Luca Mozzato (B&B) Tom Bohli (Cofidis) Max Kanter (Movistar) . 11 uur 48. 4'00" De 9 leiders draaien vlotjes rond, maar hun voorsprong neemt geen al te wilde proporties aan. Nog 205 kilometer. Nog eens de namen: Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Sébastien Grignard (Lotto-Soudal) Lindsay De Vylder (SportVlaanderen-Baloise) Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) Mathijs Paasschens (Bingoal-PauwelsSauzen-WB) Manuele Boaro (Astana Qazaqstan) Luca Mozzato (B&B) Tom Bohli (Cofidis) Max Kanter (Movistar)

11:45 11 uur 45. 3 keer op een rij? Mathieu van der Poel won in 2020 en werd vorig jaar 2e. Geraakt hij voor de 3e keer op een rij op het podium? Dat is geen evidentie in de Ronde van Vlaanderen. We moeten al terug naar Johan Museeuw tussen 1993 en 1995 voor zo'n reeksje. . 3 keer op een rij? Mathieu van der Poel won in 2020 en werd vorig jaar 2e. Geraakt hij voor de 3e keer op een rij op het podium? Dat is geen evidentie in de Ronde van Vlaanderen. We moeten al terug naar Johan Museeuw tussen 1993 en 1995 voor zo'n reeksje.

11:40 11 uur 40. Interventie van Bradley Wiggins: "Het wordt een onvoorspelbare Ronde". Sir Bradley Wiggins, verslaggever op de motor voor Eurosport, rijdt de uitzending binnen. "Dit is het WK van de eendagskoersen", zegt de voormalige winnaar van de Tour. "De afwezigheid van Van Aert zorgt voor een andere dynamiek, maar we hebben natuurlijk nog Van der Poel en Beneut ." "Iedereen zal naar Mathieu kijken en dat maakt het niet gemakkelijker. Zijn team is ook niet zo sterk als Jumbo-Visma. Het wordt een onvoorspelbare Ronde." En wat met Tadej Pogacar? "Ik denk dat deze koers misschien iets te lang is voor hem. Maar hij heeft nog enkele jaren om te leren." . Interventie van Bradley Wiggins: "Het wordt een onvoorspelbare Ronde" Sir Bradley Wiggins, verslaggever op de motor voor Eurosport, rijdt de uitzending binnen. "Dit is het WK van de eendagskoersen", zegt de voormalige winnaar van de Tour. "De afwezigheid van Van Aert zorgt voor een andere dynamiek, maar we hebben natuurlijk nog Van der Poel en Beneut." "Iedereen zal naar Mathieu kijken en dat maakt het niet gemakkelijker. Zijn team is ook niet zo sterk als Jumbo-Visma. Het wordt een onvoorspelbare Ronde." En wat met Tadej Pogacar? "Ik denk dat deze koers misschien iets te lang is voor hem. Maar hij heeft nog enkele jaren om te leren."

11:38 11 uur 38. José De Cauwer zei het nog in het begin van de uitzending: sommige jongens in een vroege vlucht zijn met een missie op pad. Over wie hebben we het dan in deze kopgroep? Stan Dewulf, Sébastien Grignard en Taco van der Hoorn beschermen respectievelijk Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts en Alexander Kristoff. Dat zijn niet de namen die bovenaan de favorietenlijstjes staan, maar wie je niet uit het oog mag verliezen. . José De Cauwer zei het nog in het begin van de uitzending: sommige jongens in een vroege vlucht zijn met een missie op pad. Over wie hebben we het dan in deze kopgroep? Stan Dewulf, Sébastien Grignard en Taco van der Hoorn beschermen respectievelijk Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts en Alexander Kristoff. Dat zijn niet de namen die bovenaan de favorietenlijstjes staan, maar wie je niet uit het oog mag verliezen.

11:37 11 uur 37. Een voorjaarszonnetje begeleidt de renners nog altijd richting Erpe-Mere. Onze weerman heeft evenwel gezegd dat er (deze namiddag) buien in de lucht hangen. . Een voorjaarszonnetje begeleidt de renners nog altijd richting Erpe-Mere. Onze weerman heeft evenwel gezegd dat er (deze namiddag) buien in de lucht hangen.

11:31 11 uur 31. Nog 217 kilometer: over ruim 45 kilometer ontmoeten we de eerste kasseien van de dag. Van de Lippenhovestraat gaat het over de Paddestraat naar de Oude Kwaremont. . Nog 217 kilometer: over ruim 45 kilometer ontmoeten we de eerste kasseien van de dag. Van de Lippenhovestraat gaat het over de Paddestraat naar de Oude Kwaremont.

11:25 11 uur 25. Wat komen de grote blokken goed overeen: Jumbo-Visma, UAE, Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl werken keurig samen. . José De Cauwer. Wat komen de grote blokken goed overeen: Jumbo-Visma, UAE, Alpecin-Fenix en Quick Step-Alpha Vinyl werken keurig samen. José De Cauwer

11:25 17. Wie je niets meer over de Ronde van Vlaanderen hoeft te leren, is Imanol Erviti. De 38-jarige Spanjaard is de meest ervaren renner van dit pak: hij is voor de 17e keer aan de start verschenen en wordt nu weer op gang geduwd na pech. Het gemiddelde na één uur bedraagt overigens 47,8 kilometer. Je zou het niet vermoeden als je het koersverloop gezien hebt, maar het gaat dus snel. . 11 uur 25. 17 Wie je niets meer over de Ronde van Vlaanderen hoeft te leren, is Imanol Erviti. De 38-jarige Spanjaard is de meest ervaren renner van dit pak: hij is voor de 17e keer aan de start verschenen en wordt nu weer op gang geduwd na pech. Het gemiddelde na één uur bedraagt overigens 47,8 kilometer. Je zou het niet vermoeden als je het koersverloop gezien hebt, maar het gaat dus snel.

11:19 11 uur 19. Roze ballonnen. Heel wat renners hebben de oproep gedeeld: zak af naar de Ronde van Vlaanderen met roze ballonnen. Het is een actie om de 2-jarige Lara, haar familie en haar lotgenootjes een hart onder de riem te steken. Het meisje lijdt aan een zware vorm van leukemie. . Roze ballonnen Heel wat renners hebben de oproep gedeeld: zak af naar de Ronde van Vlaanderen met roze ballonnen. Het is een actie om de 2-jarige Lara, haar familie en haar lotgenootjes een hart onder de riem te steken. Het meisje lijdt aan een zware vorm van leukemie.

11:19 11 uur 19. We tellen 3 Belgische vlagjes in de kopgroep. Naast Stan Dewulf is ook Sébastien Grignard meegeglipt. De 22-jarige Waal is een hardrijder, nationaal kampioen op de weg en tegen de klok bij de junioren. Door klierkoorts verloor hij een jaar, maar Grignard kan vooral in een dienende rol uitblinken. Lindsay De Vylder kennen we dan weer vooral van de piste. De 26-jarige Oost-Vlaming werd vorig jaar 2e in de ploegkoers op het EK. Hij begeleidde Rune Herregodts ook naar zijn klinkende zege in de Ruta del Sol. . We tellen 3 Belgische vlagjes in de kopgroep. Naast Stan Dewulf is ook Sébastien Grignard meegeglipt. De 22-jarige Waal is een hardrijder, nationaal kampioen op de weg en tegen de klok bij de junioren. Door klierkoorts verloor hij een jaar, maar Grignard kan vooral in een dienende rol uitblinken. Lindsay De Vylder kennen we dan weer vooral van de piste. De 26-jarige Oost-Vlaming werd vorig jaar 2e in de ploegkoers op het EK. Hij begeleidde Rune Herregodts ook naar zijn klinkende zege in de Ruta del Sol.

11:13 3'08". Tim Declercq duwde de startknop in het peloton in, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat het commando aan de concurrentie. Julien Vermote (Alpecin-Fenix) wordt de man van de eerste uren. . 11 uur 13. 3'08" Tim Declercq duwde de startknop in het peloton in, maar Quick Step-Alpha Vinyl laat het commando aan de concurrentie. Julien Vermote (Alpecin-Fenix) wordt de man van de eerste uren.

11:07 11 uur 07. We zijn in Hamme, ook wel Greg Van Avermaet-land. De voormalige olympische kampioen groet zowat iedereen die hem toeroept. Op zijn 36e is hij bezig aan zijn 15e Ronde. . We zijn in Hamme, ook wel Greg Van Avermaet-land. De voormalige olympische kampioen groet zowat iedereen die hem toeroept. Op zijn 36e is hij bezig aan zijn 15e Ronde.

11:06 11 uur 06. Dewulf en Van der Hoorn. Voorin lijken vooral Stan Dewulf en Taco van der Hoorn kanshebbers voor een uitgebreide overlevingstocht. Dewulf wisselde in 2021 Lotto-Soudal in voor AG2R-Citroën. De 24-jarige Dewulf begon sterk aan het seizoen in de Ruta del Sol en de GP Samyn (4e), maar wacht nog altijd op zijn volledige doorbraak. Van der Hoorn en een vlucht, dan moet je altijd bij de pinken zijn. In de Giro van vorig jaar rinkelde de kassa, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij pas in de laatste rechte lijn ingerekend. . Dewulf en Van der Hoorn Voorin lijken vooral Stan Dewulf en Taco van der Hoorn kanshebbers voor een uitgebreide overlevingstocht. Dewulf wisselde in 2021 Lotto-Soudal in voor AG2R-Citroën. De 24-jarige Dewulf begon sterk aan het seizoen in de Ruta del Sol en de GP Samyn (4e), maar wacht nog altijd op zijn volledige doorbraak. Van der Hoorn en een vlucht, dan moet je altijd bij de pinken zijn. In de Giro van vorig jaar rinkelde de kassa, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij pas in de laatste rechte lijn ingerekend.

11:04 11 uur 04. We zitten intussen een uurtje op de fiets, weliswaar vanaf de officieuze start berekend. Voor wie nu pas inpikt na een uitgebreide passage aan de ontbijttafel: na 15 kilometer zijn 9 renners weggereden. In het peloton zien we controle van Alpecin-Fenix, UAE en Ineos. Het peloton organiseert momenteel een collectieve plaspauze. . We zitten intussen een uurtje op de fiets, weliswaar vanaf de officieuze start berekend. Voor wie nu pas inpikt na een uitgebreide passage aan de ontbijttafel: na 15 kilometer zijn 9 renners weggereden. In het peloton zien we controle van Alpecin-Fenix, UAE en Ineos. Het peloton organiseert momenteel een collectieve plaspauze.

10:56 10 uur 56. Matteo Trentin roept de volgwagen van UAE op, overigens de eerste in de rij. De gids van Tadej Pogacar zal misschien de powermeter van zijn Sloveense kopman gaan oppikken. Die was hij kwijtgespeeld bij de val. . Matteo Trentin roept de volgwagen van UAE op, overigens de eerste in de rij. De gids van Tadej Pogacar zal misschien de powermeter van zijn Sloveense kopman gaan oppikken. Die was hij kwijtgespeeld bij de val.