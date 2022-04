Frank Deboosere: "Noordnoordwestenwind en mogelijk wat buitjes in Ronde"

14:20 14 uur 20. De Ronde is een grote uitdaging voor politie en organisatie. De Ronde is een grote uitdaging voor politie en organisatie

13:20 13 uur 20. De komende nacht zijn er brede opklaringen, waardoor het kwik gaat wegzakken. Er komt een erg koude vriesnacht aan. Reken in het binnenland op -4 graden. De renners zullen beginnen in de vrieskou, geleidelijk aan gaan we wel naar 6 à 7 graden. Weerman Frank Deboosere.

13:19 13 uur 19. Er zal minder wind zijn dan zaterdag, er is een noordnoordwestenwind. Er zijn een paar buitjes mogelijk morgen, vooral in het noorden en noordwesten van het land. De Ronde zal daar misschien wel rekening moeten mee houden. Weerman Frank Deboosere.

02-04-2022 02-04-2022.

15:35 15 uur 35. Ik heb nog progressie gemaakt sinds mijn ziekte. Ik ben nog steeds zeer strijdvaardig. Wij hebben met Trek-Segafredo ook een sterke ploeg. Wij zijn misschien niet The Wolfpack, maar hangen ook goed aan elkaar. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

15:32 15 uur 32. Voor ons maakt het niet veel uit of Van Aert start of niet. Het is niet zo dat wij nu plots de koers gaan controleren. Zelf ben ik alvast blij dat het geen 20 graden wordt, want ik presteer beter in kouder weer. Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

15:32 Dit zijn de ploeggenoten van Mathieu van der Poel voor zondag. 15 uur 32. Dit zijn de ploeggenoten van Mathieu van der Poel voor zondag.

11:36 11 uur 36. Dries Van Gestel was zondag nog 3e in Gent-Wevelgem, maar is ziek en wordt van de deelnemerslijst geschrapt.