Ronde van Vlaanderen: Naesen heeft "laatste dosis antibiotica ingenomen"

In de E3 was het geen zaak van welke kaart Oliver en ik speelden, maar het belangrijkste was reageren. Je weet dat als je met twee voorin zit, dat je niemand mag laten wegrijden. Die boodschap is aangekomen. Daar hebben we over gepraat en we zijn er wijs genoeg voor. Greg Van Avermaet.

Ik denk dat Van der Poel heel snel kan herstellen. Dat heb ik ook al in de cross gezien. Het is ook niet de eerste keer dat hij er van tussen wordt gereden, dus ook mentaal kan hij dat wel aan. Misschien voelt hij zich nu niet 100 procent, maar dat is misschien gewoon een mindere dag. Hij staat nog altijd in mijn top 3. Alaphilippe is een groter vraagstuk. Greg Van Avermaet

Stybar rijdt niet? Dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Dat is heel spijtig voor hem. Hij was een van de favorieten voor mij. Geen topfavoriet, maar een outsider. Hij reed heel sterk. Ik wens hem het beste. Greg van Avermaet

Het is moeilijk te zeggen waar ik zit in mijn vormcurve. Ik heb sinds Parijs-Nice wat last van mijn sinussen en bronchitis. Woensdag kwamen daar dan pollen bij. Ik heb vandaag (vrijdag) mijn laatste antibiotica genomen in de hoop dat het zondag voorbij is. Oliver Naesen

11:41 11 uur 41. Bettiol lijkt hersteld van verkoudheid. Albert Bettiol, winnaar in 2019, sukkelde de afgelopen dagen met een verkoudheid. De 28-jarige Italiaan gaf op in Gent-Wevelgem en liet verstek gaan voor Dwars door Vlaanderen. Bettiol verkende vandaag de cruciale punten in de Ronde en gaf daarbij een goede indruk. Hij lijkt dus hersteld van zijn verkoudheid. Bij EF Education-Nippo verschijnen ook nog Sebastian Langeveld, Jens Keukeleire, Stefan Bissegger, Michael Valgren Hundahl, Jonas Rutsch en Tom Scully aan de start van Vlaanderens Mooiste.



11:37 11 uur 37. Ik voel me elke koers beter en beter worden. Na Gent-Wevelgem deed ik het wat rustiger aan en nu bouw ik op naar wat komt zondag. Michael Matthews

11:27 11 uur 27. Matthews is kopman binnen Team BikeExchange. Michael Matthews gaat zondag samen met zijn team Team BikeExchange op jacht naar een zege in de Ronde van Vlaanderen, het enige monument dat nog niet op de zegelijst staat van het Australische team. Matthews krijgt Luke Durbridge en Luka Mezgec met zich mee. Daarnaast maken ook Jack Bauer, Amund Gröndahl Jansen, Rob Stannard en Alex Edmondson deel uit van het team.



11:14 11 uur 14. Titelverdediger Mathieu van der Poel en zijn kompanen. Mathieu van der Poel jaagt op de dubbel in de Ronde. De Nederlandse kampioen kent zijn 6 metgezellen voor zondag: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Otto Vergaerde, Jonas Rickaert, man in vorm Gianni Vermeersch, de Zwitser Silvan Dillier en de Nederlander Oscar Riesebeek. Nu Parijs-Roubaix niet gereden wordt op 11 april, pakt Van der Poel er de Amstel (18 april) niet bij zoals Wout van Aert wel doet. De Nederlander, die de thuiskoers in 2019 won, wil zijn rustpauze in de overstap naar het mountainbike respecteren. Opgelet: het is van Fabian Cancellara geleden (in 2013-2014) dat iemand 2 jaar na elkaar de Ronde kon winnen.



Nu Parijs-Roubaix niet gereden wordt op 11 april, pakt Van der Poel er de Amstel (18 april) niet bij zoals Wout van Aert wel doet. De Nederlander, die de thuiskoers in 2019 won, wil zijn rustpauze in de overstap naar het mountainbike respecteren.



Opgelet: het is van Fabian Cancellara geleden (in 2013-2014) dat iemand 2 jaar na elkaar de Ronde kon winnen.



20:28 20 uur 28. "Wij zijn de meest cruciale punten van het parcours gaan verkennen en maalden toch zo'n 70 kilometer af. Sagan kon zo zijn geheugen opfrissen. Parcourskennis is heel belangrijk in een Ronde van Vlaanderen. Wie exact van het team zal rijden, dat wordt pas later vrijgegeven. Jean-Pierre Heynderickx, sportdirecteur Bora-Hansgrohe

14:00 14 uur . Daar is Peter Sagan (l), de winnaar van 5 jaar geleden.

13:05 BORA komt trainen met kopman Peter Sagan. De oud-winnaar is al gespot op de Kwaremont. 13 uur 05.

12:31 12 uur 31. Ronde van Vlaanderen Wout van Aert verkent de Ronde met luitenants Roosen en Van Hooydonck

12:15 12 uur 15. Van Aert verkent met Roosen en Van Hooydonck. Wout van Aert warmt zich vandaag op het parcours van de Ronde op. Dat doet hij in een trio: ook Jumbo-ploegmaats Timo Roosen en Nathan Van Hooydonck zijn van de partij. Die laatste bewees hem vorige zondag een grote dienst in Gent-Wevelgem. Kan de neef van tweevoudig Ronde-winnaar Edwig Van Hooydonck zich zondag nog een keer dubbelplooien?

Die laatste bewees hem vorige zondag een grote dienst in Gent-Wevelgem. Kan de neef van tweevoudig Ronde-winnaar Edwig Van Hooydonck zich zondag nog een keer dubbelplooien?

12:14 12 uur 14. Wout van Aert (r) en zijn luitenants Nathan Van Hooydonck en Timo Roosen.

12:11 12 uur 11. Onze reporter herkent Wout van Aert, Timo Roosen en Nathan van Hooydonck.