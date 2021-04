LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Kijk naar de voorbeschouwing

08:33

08 uur 33. Officieel: Antwerpen en Brugge lossen elkaar af als startplaats. In Antwerpen is momenteel een persconferentie aan de gang van organisator Flanders Classics. Er is witte rook: Antwerpen en Brugge vormen de komende jaren een estafetteploeg voor de start van de Ronde van Vlaanderen. In 2022, 2024 en 2026 zal de Ronde in Antwerpen beginnen, in 2023, 2025 en 2027 neemt Brugge het stokje over. "Hier maken we de Vlaamse koersliefhebber heel gelukkig mee. Dit geeft onze koers nog meer grandeur", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel. .