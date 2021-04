LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Gaat het tempo de hoogte in op de eerste bergjes?

Op de brede wegen richting de Kwaremont zien we veel gedrum in het peloton. Iedereen geraakt zonder kleerscheuren door de massasprint.

De vliegende camera op de Kwaremont doet ons een beetje terugdenken aan het WK in Imola, waar we ook prachtige beelden kregen voorgeschoteld. Dat de sacrale stilte heerst, wordt bewezen door een kraaiende haan op de bult.

De gootjes op de Kwaremont worden bezet door dranghekken. Uitwijken zit er dus niet in: de enige weg naar boven gaat over kasseien.

"Het is tot dusver een gezapige Ronde geweest", zien onze commentatoren. De inspanningen en uitspattingen moeten nog komen en die garantie hebben we uiteraard. De kopgroep begint aan de Oude Kwaremont.

Op Eén maken we plaats voor Het Journaal, de uitzending gaat over op Canvas. Onze livestream blijft uiteraard beschikbaar.

De Kattenberg is een smaakvolle amuse, over een kleine 15 kilometer begint het echte werk met de Oude Kwaremont. De sleutelhelling ligt 3 keer op deze omloop.

Ook al nadert de grote groep de hellingenzone, ex-ploegmaats Sieberg en Van der Sande dollen nog even. Voorin zit er met Wallays nog een oude bekende van Lotto-Soudal. Hij bidt wellicht dat het peloton zo lang mogelijk blijft lanterfanten, want de hardrijder - gedreven door revanchegevoelens - kan nog een tijdje overleven.

12 uur 36. El Tractor. Tim Declercq heeft 100 kilometer in de wachtkamer gezeten, maar zijn vaccin is uitgewerkt of begint net te werken, zo u wil. Hij neemt plaats in zijn gebruikelijke cockpit in het peloton. .