Wellens en Degenkolb voeren Lotto-Soudal aan in de Ronde

13 uur 09. Wellens en Degenkolb zijn speerpunten bij Lotto-Soudal. Bij afwezigheid van Philippe Gilbert, out met pijn aan zijn linkerknie, zijn Tim Wellens en de Duitser John Degenkolb de kopmannen van Lotto-Soudal in de Ronde van Vlaanderen. Degenkolb, afgelopen zondag 6e in Gent-Wevelgem, nam al 8 keer deel aan de Ronde, met als beste resultaat een 7e plaats in 2015 en 2017. Voor Wellens wordt het de 2e deelname, vorig jaar werd hij 34e. Jasper De Buyst, Frederik Frison, Stan Dewulf, Florian Vermeersch en de Duitser Roger Kluge vervolledigen de selectie van de Belgische WorldTour-formatie. .

15 uur 54. Titelverdediger Bettiol is de kopman bij EF Pro Cycling. Alberto Bettiol reed anderhalf jaar geleden enigszins verrassend naar de zege in Oudenaarde. Zijn eerste profzege was er zo meteen een hele grote. "Mijn leven is sinds die overwinning wel veranderd", kijkt hij terug. "Je legt jezelf meer druk op na zo'n prestatie. Je wint een van de moeilijkste wedstrijden ter wereld en dan lukt het niet andere wedstrijden te winnen. Dat is lastig." Ondertussen lijkt Bettiol net op tijd weer in vorm. "Mijn vierde plaats van afgelopen zondag in Gent-Wevelgem gaf me veel moed. Ik ben er klaar voor en zal mijn uiterste best doen, net zoals vorig seizoen. Ik voel geen druk. Ik ben zeker vooraf niet de topfavoriet. Die eer is voor andere renners." Bettiol krijgt zondag steun van onder anderen Sep Vanmarcke, Sebastian Langeveld en Jens Keukeleire. .