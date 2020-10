Ook Bardet debuteert in de Ronde, Bahrain rekent op Teuns én Cavendish

Met Oliver Naesen kan Bardet geen betere gids wensen tijdens zijn eerste deelname. "Oliver kent de wegen als zijn broekzak. En we hebben een sterke ploeg die start in Antwerpen."

"Deze wedstrijd heeft me altijd aangesproken en prikkelde me constant. Ik vond het nu echt wel de gepaste tijd om die mythische koers in Vlaanderen eens te rijden. Ook al ben ik bijna dertig jaar..."

17 uur 28. Ook Bardet debuteert: "Het zal raar zijn". Net als Julian Alaphilippe debuteert ook diens landgenoot Romain Bardet in de Ronde van Vlaanderen. Het wordt zijn laatste race voor AG2R. Wat verwacht de ervaren Fransman ervan? "Deze wedstrijd heeft me altijd aangesproken en prikkelde me constant. Ik vond het nu echt wel de gepaste tijd om die mythische koers in Vlaanderen eens te rijden. Ook al ben ik bijna dertig jaar..." Met Oliver Naesen kan Bardet geen betere gids wensen tijdens zijn eerste deelname. "Oliver kent de wegen als zijn broekzak. En we hebben een sterke ploeg die start in Antwerpen." "Het zal raar zijn om een wedstrijd te rijden die ik helemaal niet ken. Alle aspecten van het wielrennen komen aan bod. Techniek, tactiek, parcourskennis, kracht, macht en noem maar op. De sterkste renners kleuren de finale." .

17:25

17 uur 25. Bahran-McLaren met Teuns, Colbrelli én Cavendish. Bahrain-McLaren moet het zondag zonder Ivan Garcia Cortina doen. De Spanjaard kwam hard ten val in de Scheldeprijs en moet de Ronde laten schieten. Wel van de partij is Mark Cavendish, woensdag nog in de aanval en wellicht bezig aan zijn laatste wedstrijden als wielerprof. Ook Dylan Teuns is erbij. Hij liet in Gent-Wevelgem zien dat de benen goed zijn en is één van de kopmannen, samen met Sonny Colbrelli. "Ons team bestaat uit jonge en oude renners. We proberen erbij te zijn in de finale met één van onze kopmannen." .