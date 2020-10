LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Wout van Aert komt ten val

13:18 13 uur 18. Het peloton zit nog een helling achter. Op de Eikenberg volgt Marcato iets te lang het asfaltpadje. Hij belandt achter de nadarhekken en moet een sprongetje maken om weer op het traject te eindigen. . Het peloton zit nog een helling achter. Op de Eikenberg volgt Marcato iets te lang het asfaltpadje. Hij belandt achter de nadarhekken en moet een sprongetje maken om weer op het traject te eindigen.

13:16 5/17. De kopgroep bereikt de Wolvenberg. Het peloton is geen sneltrein, maar heeft er wel eentje ontmoet. Dat merken we aan de voorgift van het zestal: 7'22". Nog 103 kilometer: niemand haalt het slot van de deur. . 13 uur 16. 5/17 De kopgroep bereikt de Wolvenberg. Het peloton is geen sneltrein, maar heeft er wel eentje ontmoet. Dat merken we aan de voorgift van het zestal: 7'22". Nog 103 kilometer: niemand haalt het slot van de deur.

13:14 13 uur 14. De lichten stonden op rood toen Boasson Hagen voorbij de overweg snelde. De Noor werd niet tegengehouden, maar misschien is de jury streng? . De lichten stonden op rood toen Boasson Hagen voorbij de overweg snelde. De Noor werd niet tegengehouden, maar misschien is de jury streng?

13:13 13 uur 13. Gesloten overweg! Slapstick net voor de neus van het peloton: Boasson Hagen glipt nog door de slagbomen, het peloton moet halt houden. De trein stopt het peloton, dat maar massaal begint te plassen. Dat is ook goed nieuws voor Wellens. . Gesloten overweg! Slapstick net voor de neus van het peloton: Boasson Hagen glipt nog door de slagbomen, het peloton moet halt houden. De trein stopt het peloton, dat maar massaal begint te plassen. Dat is ook goed nieuws voor Wellens.

13:12 Lekke band. De stortvloed aan lekke banden wordt vervolgd. Ook Kwiatkowski ontsnapt er niet aan. . 13 uur 12. Lekke band De stortvloed aan lekke banden wordt vervolgd. Ook Kwiatkowski ontsnapt er niet aan.

13:10 13 uur 10. Van Aert heeft zijn oorspronkelijke fiets nog niet aangenomen en hangt met een trosje ploegmaats nog achteraan in het peloton. Op de brede baan probeert hij op te schuiven. Wellens heeft de sprong naar het peloton overigens nog niet kunnen maken. Hij plakt tussen de volgwagens. . Van Aert heeft zijn oorspronkelijke fiets nog niet aangenomen en hangt met een trosje ploegmaats nog achteraan in het peloton. Op de brede baan probeert hij op te schuiven.

Wellens heeft de sprong naar het peloton overigens nog niet kunnen maken. Hij plakt tussen de volgwagens.

13:09 13 uur 09. Hagen heeft met Battistella een mannetje in de kopgroep, maar een kloof van net geen 7 minuten in je eentje dichten, dat is sportieve zelfmoord. . Hagen heeft met Battistella een mannetje in de kopgroep, maar een kloof van net geen 7 minuten in je eentje dichten, dat is sportieve zelfmoord.

13:07 13 uur 07. We mogen een eerste wapenfeit noteren: Edvald Boasson Hagen wil animo in de koers en versnelt op de Kortekeer. Niemand gaat in op zijn sollicitatie. . We mogen een eerste wapenfeit noteren: Edvald Boasson Hagen wil animo in de koers en versnelt op de Kortekeer. Niemand gaat in op zijn sollicitatie.

13:05 13 uur 05. Na 3 uur bedraagt het gemiddelde 43,5 km/u. Op de Kortekeer wordt het tempo weer wat gedrukt. Dat zal de comeback van Van Aert en Wellens wat vergemakkelijken. Ze pikken op dit moment weer aan. . Na 3 uur bedraagt het gemiddelde 43,5 km/u. Op de Kortekeer wordt het tempo weer wat gedrukt. Dat zal de comeback van Van Aert en Wellens wat vergemakkelijken. Ze pikken op dit moment weer aan.

13:04 13 uur 04. Op de rechterkant van de weg komt er een opstropping en Van Aert kan een landing in de gracht niet vermijden. Hij zit al bij al snel op zijn reservefiets. . Op de rechterkant van de weg komt er een opstropping en Van Aert kan een landing in de gracht niet vermijden. Hij zit al bij al snel op zijn reservefiets.

13:03 13 uur 03. Val van Van Aert! Val van Van Aert!

13:02 Val Van Aert. Op 113 kilometer van de aankomst sukkelt Van Aert de kant in. Ook Wellens staat te voet. Plots schrikt het peloton toch wakker. . 13 uur 02. Val Van Aert Op 113 kilometer van de aankomst sukkelt Van Aert de kant in. Ook Wellens staat te voet. Plots schrikt het peloton toch wakker.

13:00 13 uur . Waar zitten we met de hellingen? De Kortekeer is de 3e schotel van de dag. Volgen daarna: Eikenberg, Wolvenberg, Leberg, Berendries, Valkenberg, Kanarieberg en dan zijn al terug bij de Oude Kwaremont. . Waar zitten we met de hellingen? De Kortekeer is de 3e schotel van de dag. Volgen daarna: Eikenberg, Wolvenberg, Leberg, Berendries, Valkenberg, Kanarieberg en dan zijn al terug bij de Oude Kwaremont.

12:57 12 uur 57. Nog 116 kilometer. De koers zit nog altijd op slot. De koplopers houden 7'21" over. Met hen zijn we dus nog wel een tijdje zoet. En ook in het peloton kan het middenveld zich nog wat langer sparen. Is er een rol voor hen weggelegd in de (diepe) finale? . Nog 116 kilometer De koers zit nog altijd op slot. De koplopers houden 7'21" over. Met hen zijn we dus nog wel een tijdje zoet.

En ook in het peloton kan het middenveld zich nog wat langer sparen. Is er een rol voor hen weggelegd in de (diepe) finale?

12:53 12 uur 53. Geen publiek: zorgt dat voor de lusteloosheid die je nu ziet in het peloton? Michel Wuyts . Geen publiek: zorgt dat voor de lusteloosheid die je nu ziet in het peloton? Michel Wuyts

12:52 12 uur 52. Canvas. We schakelen zo meteen over van Eén naar Canvas, maar onze livestream loopt gewoon door. . Canvas We schakelen zo meteen over van Eén naar Canvas, maar onze livestream loopt gewoon door.

12:51 12 uur 51. "Het peloton is in rustmodus", stelt onze commentator op de Kwaremont vast. "Wat is dit een gesloten Ronde." . "Het peloton is in rustmodus", stelt onze commentator op de Kwaremont vast. "Wat is dit een gesloten Ronde."

12:50 12 uur 50. Ook voor Bert De Backer is het nu een kleine calvarietocht. Hij kampt met een schoenprobleem op weg naar de Kwaremont. . Ook voor Bert De Backer is het nu een kleine calvarietocht. Hij kampt met een schoenprobleem op weg naar de Kwaremont.

12:48 12 uur 48. Trammelant op weg naar de Kwaremont. Enkele lieden van Mitchelton-Scott en Movistar haken in elkaar. Trek-Segafredo heeft het gevecht voor de eerste passage gewonnen. . Trammelant op weg naar de Kwaremont. Enkele lieden van Mitchelton-Scott en Movistar haken in elkaar. Trek-Segafredo heeft het gevecht voor de eerste passage gewonnen.

12:47 Trek-Segafredo draagt het gewicht van de koers. 12 uur 47. Trek-Segafredo draagt het gewicht van de koers

12:45 12 uur 45. Op de Kwaremont heerst de stilte. Door het gebrek aan VIP-tenten kunnen we ook beautyshots serveren zoals op het WK in Imola. Zeer geslaagd! . Op de Kwaremont heerst de stilte. Door het gebrek aan VIP-tenten kunnen we ook beautyshots serveren zoals op het WK in Imola. Zeer geslaagd!

12:44 12 uur 44. Er zit meer groen tussen de kasseien dan in het voorjaar. . Michel Wuyts . Er zit meer groen tussen de kasseien dan in het voorjaar. Michel Wuyts

12:42 Oude Kwaremont. Aan de voet van de Oude Kwaremont hebben Michel en José hun broodje martino en tonijn opgepeuzeld. Nog eens de 6 leiders: Van Den Bossche, Van Hoecke, Peyskens, Mühlberger, Van Poppel en Battistella. . 12 uur 42. Oude Kwaremont Aan de voet van de Oude Kwaremont hebben Michel en José hun broodje martino en tonijn opgepeuzeld.

Nog eens de 6 leiders: Van Den Bossche, Van Hoecke, Peyskens, Mühlberger, Van Poppel en Battistella.

12:40 12 uur 40. De handen van Oliver Naesen vertonen spatjes bloed. Zijn dat nog de sporen van zijn vroegere tuimelpertes of heeft hij ook nu al in de klappen gedeeld? . De handen van Oliver Naesen vertonen spatjes bloed. Zijn dat nog de sporen van zijn vroegere tuimelpertes of heeft hij ook nu al in de klappen gedeeld?

12:37 12 uur 37. In de volgwagen van Elegant-Quick Step willen ze de vijs aandraaien. Dat is de richtlijn van ploegleider Steels aan Declercq. . In de volgwagen van Elegant-Quick Step willen ze de vijs aandraaien. Dat is de richtlijn van ploegleider Steels aan Declercq.

12:37 12 uur 37. Het valt op hoeveel lekke banden we zien. . Karl Vannieuwkerke. Het valt op hoeveel lekke banden we zien. Karl Vannieuwkerke

12:34 12 uur 34. We blijven het herhalen: de Vlaamse wegen maken slachtoffers. Deceuninck-Quick Step is al zeer actief geweest, want nu krijgt Asgreen zijn reservefiets. Liever nu dan in de finale, ook al ruiken we de Oude Kwaremont. . We blijven het herhalen: de Vlaamse wegen maken slachtoffers. Deceuninck-Quick Step is al zeer actief geweest, want nu krijgt Asgreen zijn reservefiets. Liever nu dan in de finale, ook al ruiken we de Oude Kwaremont.

12:32 12 uur 32. Na de eerste zenuwslag van daarnet is de rust een beetje teruggekeerd. Declercq en Van der Hoorn kunnen weer met hun snufferd in de wind - die er amper is - koersen. . Na de eerste zenuwslag van daarnet is de rust een beetje teruggekeerd. Declercq en Van der Hoorn kunnen weer met hun snufferd in de wind - die er amper is - koersen.

12:27 12 uur 27. Nog 136 kilometer. Ook al is er eigenlijk nog niets gebeurd, de kilometers tikken snel weg. Over ruim 10 kilometer mogen we ons de eerste keer verwarmen aan de Oude Kwaremont. Voorin krijgt Mühlberger zijn vertrouwde fiets terug. . Nog 136 kilometer Ook al is er eigenlijk nog niets gebeurd, de kilometers tikken snel weg. Over ruim 10 kilometer mogen we ons de eerste keer verwarmen aan de Oude Kwaremont.

Voorin krijgt Mühlberger zijn vertrouwde fiets terug.

12:25 12 uur 25. Het is stilte voor de storm. Er is weinig gebeurd met de kopmannen. Iedereen zit op zijn plaats. Sven Nys . Het is stilte voor de storm. Er is weinig gebeurd met de kopmannen. Iedereen zit op zijn plaats. Sven Nys

12:23 12 uur 23. April of oktober, dit is de fase van de akkefietjes. Het is een komen en gaan bij de volgwagens, waar we veel fietswissels en bandbreuken zien. . April of oktober, dit is de fase van de akkefietjes. Het is een komen en gaan bij de volgwagens, waar we veel fietswissels en bandbreuken zien.

12:22 12 uur 22. We zitten overigens min of meer op de marstabel van het snelste schema. Dat betekent dat we rond 15.30u al in Oudenaarde verwacht worden. . We zitten overigens min of meer op de marstabel van het snelste schema. Dat betekent dat we rond 15.30u al in Oudenaarde verwacht worden.

12:20 12 uur 20. Mühlberger zit intussen weer in de kopgroep en peddelt daar rond op een fiets van de neutrale wagen. Bora-Hansgrohe had geen volgwagen achter de kopgroep geposteerd. . Mühlberger zit intussen weer in de kopgroep en peddelt daar rond op een fiets van de neutrale wagen. Bora-Hansgrohe had geen volgwagen achter de kopgroep geposteerd.

12:20 12 uur 20. Het werk van Trek? Daarmee verspelen ze niet veel energie. . Sven Nys . Het werk van Trek? Daarmee verspelen ze niet veel energie. Sven Nys

12:19 12 uur 19. Op weg naar de Holleweg kunnen ook Michel en José hun innerlijke geest even aansterken. De studio van Karl neemt over. . Op weg naar de Holleweg kunnen ook Michel en José hun innerlijke geest even aansterken. De studio van Karl neemt over.

12:14 12 uur 14. Domme val Mühlberger! In de kopgroep spelen we een mannetje kwijt en wel op een zeer ongelukkige manier. Hij wil zijn zakje braafjes weggooien als een gentleman, maar blijft aan zijn eigen stuur haperen. De Oostenrijker is intussen weer aan het trappen. . Domme val Mühlberger! In de kopgroep spelen we een mannetje kwijt en wel op een zeer ongelukkige manier. Hij wil zijn zakje braafjes weggooien als een gentleman, maar blijft aan zijn eigen stuur haperen. De Oostenrijker is intussen weer aan het trappen.

12:13 Eten. Terwijl ook Asgreen van fiets wisselt, nadert de kopgroep de Katteberg. Maar op dit middaguur moet er eerst nog gegeten worden. De zakjes worden aangereikt. . 12 uur 13. Eten Terwijl ook Asgreen van fiets wisselt, nadert de kopgroep de Katteberg. Maar op dit middaguur moet er eerst nog gegeten worden. De zakjes worden aangereikt.

12:11 12 uur 11. "Ik ben geen Flandrien". Debutant Julian Alaphilippe heeft niet de ideale maten voor de Ronde van Vlaanderen, zo becijferde L'Equipe. De laatste 10 winnaars waren tankers van gemiddeld 1,84m en 74,4 kg. De Fransman is goed voor 1,73m en 61 kg. Hij mag het cijfermateriaal altijd tegenspreken. . "Ik ben geen Flandrien" Debutant Julian Alaphilippe heeft niet de ideale maten voor de Ronde van Vlaanderen, zo becijferde L'Equipe. De laatste 10 winnaars waren tankers van gemiddeld 1,84m en 74,4 kg. De Fransman is goed voor 1,73m en 61 kg. Hij mag het cijfermateriaal altijd tegenspreken.

12:08 12 uur 08. Sénéchal kan zonder problemen terugkeren. De koers is nog lang niet ontploft. Er hangt wel nog meer volk tussen de volgwagens. . Sénéchal kan zonder problemen terugkeren. De koers is nog lang niet ontploft. Er hangt wel nog meer volk tussen de volgwagens.

12:05 Sénéchal aan de kant. Florian Sénéchal krijgt een nieuwe fiets toegestopt. De Fransman werd vorige week 2e in Gent-Wevelgem. Vorig jaar werd hij nog gepasseerd voor de Ronde, maar de beer heeft wat gewicht verloren en rijdt een bijzonder regelmatig najaar. . 12 uur 05. Sénéchal aan de kant Florian Sénéchal krijgt een nieuwe fiets toegestopt. De Fransman werd vorige week 2e in Gent-Wevelgem. Vorig jaar werd hij nog gepasseerd voor de Ronde, maar de beer heeft wat gewicht verloren en rijdt een bijzonder regelmatig najaar.

12:03 12 uur 03. Op de Paddestraat duikt CCC op en ook de wereldkampioen zit niet te slapen. Wat verder merken we het kopje van Cavendish op. De Brit mag zich voorlopig dus nog altijd "renner" noemen. . Op de Paddestraat duikt CCC op en ook de wereldkampioen zit niet te slapen. Wat verder merken we het kopje van Cavendish op. De Brit mag zich voorlopig dus nog altijd "renner" noemen.

12:01 12 uur 01. Trek-Segafredo rijdt nog altijd zeer prominent in beeld. Pedersen en Stuyven zijn hun kopstukken, Kirsch, Mullen, Reijnen, Skujins en Theuns zijn hun steunpilaren. . Trek-Segafredo rijdt nog altijd zeer prominent in beeld. Pedersen en Stuyven zijn hun kopstukken, Kirsch, Mullen, Reijnen, Skujins en Theuns zijn hun steunpilaren.

11:58 11 uur 58. Door de positionering in het peloton gaat de voorsprong van de 6 leiders al een beetje de dieperik in. 7'45" duidt de chrono aan. Deze stormloop lijkt alvast zonder schermutselingen te verlopen. "Ik zoek een stukje hout, om dat vast te houden", zegt onze commentator. . Door de positionering in het peloton gaat de voorsprong van de 6 leiders al een beetje de dieperik in. 7'45" duidt de chrono aan. Deze stormloop lijkt alvast zonder schermutselingen te verlopen. "Ik zoek een stukje hout, om dat vast te houden", zegt onze commentator.

11:56 11 uur 56. Het peloton zet zo meteen zijn mes en vork in de eerste stenen. De nervositeit neemt een beetje toe. Onder meer Van der Poel wordt naar voren geloodst. . Het peloton zet zo meteen zijn mes en vork in de eerste stenen. De nervositeit neemt een beetje toe. Onder meer Van der Poel wordt naar voren geloodst.

11:52 11 uur 52. Hier begint de Ronde van Vlaanderen echt. Michel Wuyts . Hier begint de Ronde van Vlaanderen echt. Michel Wuyts

11:51 Lippenhovestraat. De Ronde is nu echt thuis. De Lippenhovestraat is het eerste hapje van de dag. Smakelijk! . 11 uur 51. Lippenhovestraat De Ronde is nu echt thuis. De Lippenhovestraat is het eerste hapje van de dag. Smakelijk!

11:50 Alpecin-Fenix spaart zijn manschappen. 11 uur 50. Alpecin-Fenix spaart zijn manschappen

11:49 11 uur 49. Voor wie de eerste twee koersuren gemist heeft: 6 renners konden uit de ijzeren greep van het peloton blijven. Het gaat om 3 Belgen (Van Den Bossche, Van Hoecke en Peyskens), Battistella, Mühlberger en Van Poppel. We naderen de eerste kasseistrook van de dag en het zestal heeft een bonus van 9'03". . Voor wie de eerste twee koersuren gemist heeft: 6 renners konden uit de ijzeren greep van het peloton blijven. Het gaat om 3 Belgen (Van Den Bossche, Van Hoecke en Peyskens), Battistella, Mühlberger en Van Poppel. We naderen de eerste kasseistrook van de dag en het zestal heeft een bonus van 9'03".

11:46 11 uur 46. De renners nemen afscheid van hun overtollige kledij. De Ronde van Vlaanderen kan beetje bij beetje beginnen. . De renners nemen afscheid van hun overtollige kledij. De Ronde van Vlaanderen kan beetje bij beetje beginnen.

11:41 11 uur 41. Declercq mee aan het werk. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Elegant-Quick Step posteert Tim Declercq in 3e positie. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo krijgen dus wat steun. . Declercq mee aan het werk Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Elegant-Quick Step posteert Tim Declercq in 3e positie. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo krijgen dus wat steun.

11:40 11 uur 40. De kopgroep bereikt over 10 kilometer de Lippenhovestraat. Nog eens 15 kilometer later opent de Katteberg de ketting met hellingen. . De kopgroep bereikt over 10 kilometer de Lippenhovestraat. Nog eens 15 kilometer later opent de Katteberg de ketting met hellingen.

11:36 Politt aan de kant. Nils Politt neemt een nieuwe fiets aan. De Duitser van Israel Start-Up Nation werd vorig jaar 5e in de Ronde en 2e in Roubaix. Kan hij het ook in het najaar? Volgend jaar verdedigt hij de kleuren van Bora-Hansgrohe. . 11 uur 36. Politt aan de kant Nils Politt neemt een nieuwe fiets aan. De Duitser van Israel Start-Up Nation werd vorig jaar 5e in de Ronde en 2e in Roubaix. Kan hij het ook in het najaar? Volgend jaar verdedigt hij de kleuren van Bora-Hansgrohe.

11:32 11 uur 32. Zijn er vluchters met een hoger doel op pad? Gijs Van Hoecke kan in een latere fase misschien nog van dienst zijn voor Matteo Trentin, Gregor Mühlberger is de waakhond van Maximilian Schachmann en Daniel Oss en Samuele Battistella is de verkenner van Edvald Boasson Hagen en Michael Valgren. Bij Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Wallonie Bruxelles is publiciteit wellicht het hoofddoel. . Zijn er vluchters met een hoger doel op pad? Gijs Van Hoecke kan in een latere fase misschien nog van dienst zijn voor Matteo Trentin, Gregor Mühlberger is de waakhond van Maximilian Schachmann en Daniel Oss en Samuele Battistella is de verkenner van Edvald Boasson Hagen en Michael Valgren.

Bij Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Wallonie Bruxelles is publiciteit wellicht het hoofddoel.

11:31 Crash Vermeersch. De rentree na een sanitaire stop verloopt niet zonder kleerscheuren voor Florian Vermeersch. Hij schuift in een bocht onderuit, maar springt na de eerste schok weer op zijn fiets. . 11 uur 31. Crash Vermeersch De rentree na een sanitaire stop verloopt niet zonder kleerscheuren voor Florian Vermeersch. Hij schuift in een bocht onderuit, maar springt na de eerste schok weer op zijn fiets.

11:29 11 uur 29. De ploegleiders van Elegant-Quick Step - Peeters en Steels - dollen even met Van Aert, die na een plasje terugkeert. "We hebben je al veel geholpen", verklaart hij met een lachje de afwezigheid op kop van het peloton. . De ploegleiders van Elegant-Quick Step - Peeters en Steels - dollen even met Van Aert, die na een plasje terugkeert. "We hebben je al veel geholpen", verklaart hij met een lachje de afwezigheid op kop van het peloton.

11:25 11 uur 25. Positie van de volgwagens. Niet onbelangrijk: de topfavorieten zullen - in geval van nood - niet te lang moeten wachten op hun ploegleiders. Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix en Elegant-Quick Step rijden rond met volgnummer 1, 2 en 3. . Positie van de volgwagens Niet onbelangrijk: de topfavorieten zullen - in geval van nood - niet te lang moeten wachten op hun ploegleiders. Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix en Elegant-Quick Step rijden rond met volgnummer 1, 2 en 3.

11:22 11 uur 22. Van Asbroeck groet zijn familie. In het peloton gaat het niet te snel. Dat geeft Tom Van Asbroeck de kans om zijn gezin een kus en knuffel te geven. . Van Asbroeck groet zijn familie In het peloton gaat het niet te snel. Dat geeft Tom Van Asbroeck de kans om zijn gezin een kus en knuffel te geven.

11:22 11 uur 22. Voor de volledigheid: Vermote ziet het peloton terug en omgekeerd. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo controleren 6 leiders: 6'56". . Voor de volledigheid: Vermote ziet het peloton terug en omgekeerd. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo controleren 6 leiders: 6'56".

11:20 11 uur 20. Het is vandaag windstil. . Maarten Vangramberen op de motor. Het is vandaag windstil. Maarten Vangramberen op de motor

11:19 11 uur 19. In het peloton is dit de fase van plassen, eten en drinken. Dit is een ideaal scenario voor de teams van de grote favorieten. . In het peloton is dit de fase van plassen, eten en drinken. Dit is een ideaal scenario voor de teams van de grote favorieten.

11:15 11 uur 15. Tim Declercq komt even buurten bij zijn ploegleiders. "Het is wel geestig zo", zegt de eeuwige knecht, die voor een keertje gespaard wordt. . Tim Declercq komt even buurten bij zijn ploegleiders. "Het is wel geestig zo", zegt de eeuwige knecht, die voor een keertje gespaard wordt.

11:14 11 uur 14. Vermote heeft het begrepen. Julien Vermote is te laat ontwaakt. Hij peuzelt een beetje en zal zo meteen opgeslokt worden door het peloton. . Vermote heeft het begrepen Julien Vermote is te laat ontwaakt. Hij peuzelt een beetje en zal zo meteen opgeslokt worden door het peloton.

11:13 11 uur 13. De voorsprong van de 6 leiders zal nog wat aandikken, want in het peloton wordt het signaal gegeven voor een massale plaspauze. . De voorsprong van de 6 leiders zal nog wat aandikken, want in het peloton wordt het signaal gegeven voor een massale plaspauze.

11:11 11 uur 11. Van Lede gaat het nu over Erpe-Mere en Herzele naar grondgebied Zottegem. Daar krijgen we over 30 kilometer de eerste lading kasseien. . Van Lede gaat het nu over Erpe-Mere en Herzele naar grondgebied Zottegem. Daar krijgen we over 30 kilometer de eerste lading kasseien.

11:10 De wereldkampioen had al een eerste pechmomentje. 11 uur 10. De wereldkampioen had al een eerste pechmomentje

11:08 11 uur 08. Vang niet te veel wind, jongens. Het wordt nog een lange dag. Steven De Jongh (ploegleider Trek-Segafredo) in de volgwagen. Vang niet te veel wind, jongens. Het wordt nog een lange dag. Steven De Jongh (ploegleider Trek-Segafredo) in de volgwagen

11:07 11 uur 07. Bij Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix kijken ze de kat uit de boom. Zij staan het gewicht van de koers met plezier af aan de andere ploegen. . Bij Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix kijken ze de kat uit de boom. Zij staan het gewicht van de koers met plezier af aan de andere ploegen.

11:01 11 uur 01. Het is opvallend hoe prominent Trek-Segafredo het beeld kleurt. Met z'n allen zitten ze in het zog van Taco van der Hoorn, de eerste gezant van Wout van Aert. . Het is opvallend hoe prominent Trek-Segafredo het beeld kleurt. Met z'n allen zitten ze in het zog van Taco van der Hoorn, de eerste gezant van Wout van Aert.

10:59 Tijdsverschil. Wat zegt de chrono? 1'31" voor de eenzame Vermote, 5'31" voor het peloton. . 10 uur 59. Tijdsverschil Wat zegt de chrono? 1'31" voor de eenzame Vermote, 5'31" voor het peloton.

10:56 10 uur 56. De 6 leiders. Gijs Van Hoecke (CCC) Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise) Dimitri Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Samuele Battistella (NTT) Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe) Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert) . De 6 leiders Gijs Van Hoecke (CCC) Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise) Dimitri Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Samuele Battistella (NTT) Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe) Danny van Poppel (Circus-Wanty Gobert)

10:54 10 uur 54. Ik ben benieuwd wat EF gaat doen met Vanmarcke. Wat kan Bettiol voor hem betekenen? Waarom draaien ze de boel niet eens om? . Michel Wuyts . Ik ben benieuwd wat EF gaat doen met Vanmarcke. Wat kan Bettiol voor hem betekenen? Waarom draaien ze de boel niet eens om? Michel Wuyts

10:53 10 uur 53. "Vermote in niemandsland". Het is al een tijdje muisstil rond Julien Vermote, maar de West-Vlaming zou nog altijd jagen op het zestal. Wordt het een chasse patate? "Hij zal er niet geraken. Hij zit in niemandsland", ziet onze man op de motor. . "Vermote in niemandsland" Het is al een tijdje muisstil rond Julien Vermote, maar de West-Vlaming zou nog altijd jagen op het zestal. Wordt het een chasse patate? "Hij zal er niet geraken. Hij zit in niemandsland", ziet onze man op de motor.

10:51 10 uur 51. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo. In het peloton laten ze al een eerste keer in hun kaarten kijken. De chrono geeft 5'02" aan en Jumbo-Visma en Trek-Segafredo nemen hun verantwoordelijkheid. . Jumbo-Visma en Trek-Segafredo In het peloton laten ze al een eerste keer in hun kaarten kijken. De chrono geeft 5'02" aan en Jumbo-Visma en Trek-Segafredo nemen hun verantwoordelijkheid.

10:49 10 uur 49. Mühlberger. Bora-Hansgrohe heeft een enclave Oostenrijkers in de gelederen. Gregor Mühlberger verkent het Vlaamse werk in de kopgroep. Hij moest al zwalpend afstappen in de 12e rit van de Tour. In 2018 won hij een ritje in de BinckBank Tour. . Mühlberger Bora-Hansgrohe heeft een enclave Oostenrijkers in de gelederen. Gregor Mühlberger verkent het Vlaamse werk in de kopgroep. Hij moest al zwalpend afstappen in de 12e rit van de Tour. In 2018 won hij een ritje in de BinckBank Tour.

10:46 10 uur 46. Battistella. Een bedrijvig NTT heeft Samuele Battistella in de kopgroep gekregen. De 21-jarige Italiaan werd vorig jaar wereldkampioen in Yorkshire, weliswaar na de farce met Nils Eekhoff. Vorig jaar reed hij nog de Ronde bij de beloften (27e), dit jaar staat hij voor het grote werk. . Battistella Een bedrijvig NTT heeft Samuele Battistella in de kopgroep gekregen. De 21-jarige Italiaan werd vorig jaar wereldkampioen in Yorkshire, weliswaar na de farce met Nils Eekhoff. Vorig jaar reed hij nog de Ronde bij de beloften (27e), dit jaar staat hij voor het grote werk.

10:44 3'14". Sport Vlaanderen-Baloise wil de kopgroep zoveel mogelijk minuten geven. Ze bezetten de eerste linie van het peloton. . 10 uur 44. 3'14" Sport Vlaanderen-Baloise wil de kopgroep zoveel mogelijk minuten geven. Ze bezetten de eerste linie van het peloton.

10:42 10 uur 42. Van Hoecke. Enkele kilometers geleden zijn we door de thuishaven van Greg Van Avermaet gesneld, die helaas de koers vanuit zijn zetel moet volgen. De aanwezigheid van trainingsmakker en CCC-ploegmaat Gijs Van Hoecke in de kopgroep zal misschien een opsteker zijn. Van Hoecke stapt volgend jaar mee over naar AG2R. . Van Hoecke Enkele kilometers geleden zijn we door de thuishaven van Greg Van Avermaet gesneld, die helaas de koers vanuit zijn zetel moet volgen. De aanwezigheid van trainingsmakker en CCC-ploegmaat Gijs Van Hoecke in de kopgroep zal misschien een opsteker zijn. Van Hoecke stapt volgend jaar mee over naar AG2R.

10:41 10 uur 41. Mocht ik van Deceuninck-Quick Step zijn, ik zou de andere ploegen uit hun tent lokken en zeggen: los het maar op! Michel Wuyts . Mocht ik van Deceuninck-Quick Step zijn, ik zou de andere ploegen uit hun tent lokken en zeggen: los het maar op! Michel Wuyts

10:40 10 uur 40. Benjamin of Fabio? Sport Vlaanderen-Baloise heeft Fabio Van Den Bossche in de kopgroep kunnen posteren. Met zijn 20 jaar is de pistier de jongste renner in dit pak. . Benjamin of Fabio? Sport Vlaanderen-Baloise heeft Fabio Van Den Bossche in de kopgroep kunnen posteren. Met zijn 20 jaar is de pistier de jongste renner in dit pak.

10:37 10 uur 37. 1'27". In het peloton luistert iedereen naar het pleidooi van de grote blokken. De chrono wipt naar 1'30". Nog 213 kilometer en de kopgroep heeft zijn zegen gekregen. . 1'27" In het peloton luistert iedereen naar het pleidooi van de grote blokken. De chrono wipt naar 1'30". Nog 213 kilometer en de kopgroep heeft zijn zegen gekregen.

10:36 10 uur 36. Hamme. In de thuishaven van Greg Van Avermaet hebben we met Julien Vermote (Cofidis) nog één tegenaanvaller. Hij ziet de 6 leiders niet rijden: dat wordt een lastige opdracht. . Hamme In de thuishaven van Greg Van Avermaet hebben we met Julien Vermote (Cofidis) nog één tegenaanvaller. Hij ziet de 6 leiders niet rijden: dat wordt een lastige opdracht.

10:34 10 uur 34. Het zestal zet het peloton op een halve minuut. Er wordt nog wat gesparteld, maar de blokken van de favorieten willen elke tegenstoot neutraliseren. . Het zestal zet het peloton op een halve minuut. Er wordt nog wat gesparteld, maar de blokken van de favorieten willen elke tegenstoot neutraliseren.

10:33 Volgwagen. Het lijkt wel Luik-Bastenaken-Luik: de wereldkampioen plakt aan de volgwagen. Hij had zonet een akkefietje met zijn fiets. . 10 uur 33. Volgwagen Het lijkt wel Luik-Bastenaken-Luik: de wereldkampioen plakt aan de volgwagen. Hij had zonet een akkefietje met zijn fiets.

10:31 10 uur 31. Samenstelling van de kopgroep. Dit is het zestal dat misschien wel de eerste uren zal kleuren: Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Van Hoecke (CCC), Battistella (NTT), Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Van Poppel (Circus-Wanty Gobert) en Van den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise). . Samenstelling van de kopgroep Dit is het zestal dat misschien wel de eerste uren zal kleuren: Mühlberger (Bora-Hansgrohe), Van Hoecke (CCC), Battistella (NTT), Peyskens (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Van Poppel (Circus-Wanty Gobert) en Van den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise).

10:30 10 uur 30. Het peloton waait breed uit. Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step, Trek en EF doen de deur toe. Is het bingo? . Het peloton waait breed uit. Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step, Trek en EF doen de deur toe. Is het bingo?

10:28 10 uur 28. Met z'n zessen zijn ze nu. Ze verzamelen een handvol seconden. Maar uiteraard valt het niet stil. . Met z'n zessen zijn ze nu. Ze verzamelen een handvol seconden. Maar uiteraard valt het niet stil.

10:27 10 uur 27. De kleinere Belgische ploegen willen zich bewijzen en zoeken weer speelkameraadjes. NTT en CCC zijn bondgenoten. . De kleinere Belgische ploegen willen zich bewijzen en zoeken weer speelkameraadjes. NTT en CCC zijn bondgenoten.

10:23 10 uur 23. Nog 225 kilometer. De Markt van Sint-Niklaas is traditioneel een zenuwachtige passage door de versmalling en de massale belangstelling. De afrastering staat er ook dit jaar, de mensen blijven - zoals het hoort - thuis. . Nog 225 kilometer De Markt van Sint-Niklaas is traditioneel een zenuwachtige passage door de versmalling en de massale belangstelling. De afrastering staat er ook dit jaar, de mensen blijven - zoals het hoort - thuis.

10:20 10 uur 20. Tussen Sint-Niklaas en Temse regeert de chaos nog altijd. De juiste samenstelling voor een kopgroep hebben we nog niet gevonden. . Tussen Sint-Niklaas en Temse regeert de chaos nog altijd. De juiste samenstelling voor een kopgroep hebben we nog niet gevonden.

10:18 10 uur 18. De kilometerteller flirt voortdurend met 60 km/u. Maarten Vangramberen. De kilometerteller flirt voortdurend met 60 km/u. Maarten Vangramberen

10:17 10 uur 17. Zonder Peter Sagan moet Bora-Hansgrohe het geweer van schouder veranderen. Maximilian Schachmann komt proeven van de Vlaamse lekkernijen, maar is dit spek voor zijn bek? De aanvalsplannen van de Duitsers worden gesteund door UAE, dat hier maar met z'n zessen aan de start staat. . Zonder Peter Sagan moet Bora-Hansgrohe het geweer van schouder veranderen. Maximilian Schachmann komt proeven van de Vlaamse lekkernijen, maar is dit spek voor zijn bek?

De aanvalsplannen van de Duitsers worden gesteund door UAE, dat hier maar met z'n zessen aan de start staat.

10:14 10 uur 14. In heel wat ploegbussen zijn de richtlijnen duchtig ingepeperd. Sport Vlaanderen, Ineos, B&B: ze laten geen enkele poging schieten. En Van Keirsbulck is duidelijk de gezant van CCC. Hij springt op alles wat beweegt. . In heel wat ploegbussen zijn de richtlijnen duchtig ingepeperd. Sport Vlaanderen, Ineos, B&B: ze laten geen enkele poging schieten. En Van Keirsbulck is duidelijk de gezant van CCC. Hij springt op alles wat beweegt.

10:12 10 uur 12. De snelheidsmeter stijgt boven de 50 km/u uit. Bij Elegant-Quick Step hebben ze in de smiezen hoe een pion van Alpecin-Fenix meespringt. Dat laten ze niet gebeuren en dus troept alles in Haasdonk weer samen. . De snelheidsmeter stijgt boven de 50 km/u uit. Bij Elegant-Quick Step hebben ze in de smiezen hoe een pion van Alpecin-Fenix meespringt. Dat laten ze niet gebeuren en dus troept alles in Haasdonk weer samen.

10:09 10 uur 09. De koord blijft strak en breekt niet. Vooral UAE, Circus-Wanty Gobert, B&B en Israel Start-Up Nation zijn zeer actief. . De koord blijft strak en breekt niet. Vooral UAE, Circus-Wanty Gobert, B&B en Israel Start-Up Nation zijn zeer actief.

10:08 Lekke band. De Ronde van Vlaanderen en lekke banden, dat is een vertrouwd beeld. Christian Knees (Ineos) krijgt de eer om als eerste weer op gang geduwd te worden. . 10 uur 08. Lekke band De Ronde van Vlaanderen en lekke banden, dat is een vertrouwd beeld. Christian Knees (Ineos) krijgt de eer om als eerste weer op gang geduwd te worden.

10:06 10 uur 06. Voor Van Aert is het verlies van Teunissen toch pijnlijk. . Michel Wuyts . Voor Van Aert is het verlies van Teunissen toch pijnlijk. Michel Wuyts

10:05 10 uur 05. Uiteraard moeit Wout van Aert zich niet met het openingsdebat. Hij keuvelt rustig met een ploegmaat. . Uiteraard moeit Wout van Aert zich niet met het openingsdebat. Hij keuvelt rustig met een ploegmaat.

10:04 10 uur 04. De Ronde van Vlaanderen begint pas echt als Michel Wuyts en José De Cauwer het woord nemen. Dat gebeurt nu! . De Ronde van Vlaanderen begint pas echt als Michel Wuyts en José De Cauwer het woord nemen. Dat gebeurt nu!

10:02 10 uur 02. Onder meer Van Keirsbulck steekt zijn kopje al eens uit het raam. In een grote ronde is zo'n vlucht vaak snel beklonken, vandaag zal dat niet het geval zijn. . Onder meer Van Keirsbulck steekt zijn kopje al eens uit het raam. In een grote ronde is zo'n vlucht vaak snel beklonken, vandaag zal dat niet het geval zijn.

10:01 10 uur 01. Officiële start. Hier gaan we aan de kerk van Burcht! Het feest kan beginnen. Direct Energie stapt meteen de dansvloer op. . Officiële start Hier gaan we aan de kerk van Burcht! Het feest kan beginnen. Direct Energie stapt meteen de dansvloer op.

09:58 09 uur 58. De wereldkampioen kampeert in de staart van de groep. Hij maakt nog een praatje met Gianni Vermeersch. . De wereldkampioen kampeert in de staart van de groep. Hij maakt nog een praatje met Gianni Vermeersch.

09:58 09 uur 58. Elk team zal over Stefan Küng gesproken hebben. Als hij los is, ga hem dan maar halen! Sven Nys . Elk team zal over Stefan Küng gesproken hebben. Als hij los is, ga hem dan maar halen! Sven Nys

09:56 09 uur 56. Nog ruim 5 minuten en dan zal de vlag wapperen. Bert De Backer zit klaar in het spoor van de jurywagen. Wordt hij een van de eerste aanvallers? . Nog ruim 5 minuten en dan zal de vlag wapperen. Bert De Backer zit klaar in het spoor van de jurywagen. Wordt hij een van de eerste aanvallers?

09:52 09 uur 52. Maarten Vangramberen is onze man op de motor. "De mensen hebben geluisterd. Je ziet links en rechts wat mensen staan, maar toch opvallend weinig. En iedereen draagt netjes zijn mondmasker", stelt hij vast. . Maarten Vangramberen is onze man op de motor. "De mensen hebben geluisterd. Je ziet links en rechts wat mensen staan, maar toch opvallend weinig. En iedereen draagt netjes zijn mondmasker", stelt hij vast.

09:48 09 uur 48. Het peloton krijgt een geneutraliseerde zone van zo'n 9 kilometer voor de wielen geschoven. De eerste kasseien ontmoeten we na ruim 80 kilometer, de Katteberg is de eerste helling na 101 kilometer. In totaal krijgen we 17 bergjes (zoek niet naar de Muur van Geraardsbergen) voorgeschoteld. Met een afstand van 243 kilometer is deze coronaversie van de Ronde een stukje korter dan gebruikelijk. . Het peloton krijgt een geneutraliseerde zone van zo'n 9 kilometer voor de wielen geschoven. De eerste kasseien ontmoeten we na ruim 80 kilometer, de Katteberg is de eerste helling na 101 kilometer.

In totaal krijgen we 17 bergjes (zoek niet naar de Muur van Geraardsbergen) voorgeschoteld. Met een afstand van 243 kilometer is deze coronaversie van de Ronde een stukje korter dan gebruikelijk.

09:47 09 uur 47. Kijk naar dat parcours. Dat is toch eigenlijk sadistenwerk?! . Eddy Planckaert. Kijk naar dat parcours. Dat is toch eigenlijk sadistenwerk?! Eddy Planckaert

09:45 09 uur 45. Heeren, vertrekt! De Antwerpse burgemeester laat het peloton los. Bettiol, Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe bevolken de eerste rij. . Heeren, vertrekt! De Antwerpse burgemeester laat het peloton los. Bettiol, Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe bevolken de eerste rij.

09:44 Dit is de route van deze Ronde van Vlaanderen. 09 uur 44. Dit is de route van deze Ronde van Vlaanderen

09:43 09 uur 43. Bewolkte dag. De mondmaskers mogen af aan de start. De renners hebben nog wat extra kledij aan en we zien ook veel handschoenen. Het zou vandaag overwegend droog blijven, de thermometer zal klimmen naar een graad of 12. . Bewolkte dag De mondmaskers mogen af aan de start. De renners hebben nog wat extra kledij aan en we zien ook veel handschoenen. Het zou vandaag overwegend droog blijven, de thermometer zal klimmen naar een graad of 12.

09:39 09 uur 39. Nog 5 minuutjes tot de start. We zagen zonet nog een opvallend ontspannen Sep Vanmarcke. "Eerlijk: Alberto (Bettiol) is onze kopman", zegt de West-Vlaming, die vanuit zijn schaduw misschien wel brokken kan maken. . Nog 5 minuutjes tot de start. We zagen zonet nog een opvallend ontspannen Sep Vanmarcke. "Eerlijk: Alberto (Bettiol) is onze kopman", zegt de West-Vlaming, die vanuit zijn schaduw misschien wel brokken kan maken.

09:35 09 uur 35. Alle ploegen zijn voorgesteld. EF Pro Cycling is als laatste team de revue gepasseerd. Rugnummer 1 Alberto Bettiol heeft naar eigen zeggen "veel zelfvertrouwen" gekregen na Gent-Wevelgem. "Sep Vanmarcke en ik zijn niet de grote favorieten, maar onze ploeg is wel zeer sterk", belooft de Italiaan, vorig jaar winnaar. . Alle ploegen zijn voorgesteld EF Pro Cycling is als laatste team de revue gepasseerd. Rugnummer 1 Alberto Bettiol heeft naar eigen zeggen "veel zelfvertrouwen" gekregen na Gent-Wevelgem. "Sep Vanmarcke en ik zijn niet de grote favorieten, maar onze ploeg is wel zeer sterk", belooft de Italiaan, vorig jaar winnaar.

09:33 09 uur 33. Dat je zo kort voor de start nog naar het toilet moet? Een goed teken! Lampaert is gemotiveerd. . Eddy Planckaert. Dat je zo kort voor de start nog naar het toilet moet? Een goed teken! Lampaert is gemotiveerd. Eddy Planckaert

09:31 09 uur 31. Pipistress bij Lampaert. Maarten Vangramberen wilde Yves Lampaert nog eens ondervragen, maar toonde zich zeer lief. De voormalige Belgische kampioen wilde nog snel een sanitaire stop maken en hield het zeer kort. "Mijn bioritme is in de war", verontschuldigde hij zich. . Pipistress bij Lampaert Maarten Vangramberen wilde Yves Lampaert nog eens ondervragen, maar toonde zich zeer lief. De voormalige Belgische kampioen wilde nog snel een sanitaire stop maken en hield het zeer kort. "Mijn bioritme is in de war", verontschuldigde hij zich.

09:24 09 uur 24. Wout van Aert won op 1 augustus de Strade Bianche. Heeft hij op 18 oktober nog zulke wonderbenen? "Mijn waardes en gevoel zijn zeker nog goed. Ik was deze week heel gefocust. In principe voel ik mijn conditie niet bergaf gaan", blikt hij vooruit. . Wout van Aert won op 1 augustus de Strade Bianche. Heeft hij op 18 oktober nog zulke wonderbenen?

"Mijn waardes en gevoel zijn zeker nog goed. Ik was deze week heel gefocust. In principe voel ik mijn conditie niet bergaf gaan", blikt hij vooruit.

09:19 09 uur 19. Mads Pedersen staat scherper dan ik hem ooit heb gezien. . Sven Nys. Mads Pedersen staat scherper dan ik hem ooit heb gezien. Sven Nys

09:17 09 uur 17. Wout van Aert zag gisteren nog Mike Teunissen uitvallen met een verkoudheid. "Dan schat ik de ploeg van Mathieu van der Poel toch een tikkeltje sterker in", oordeelt Sven Nys. Van Aert, die zo meteen wordt voorgesteld, kreeg zonet in Antwerpen nog een duwtje in de rug van vrouwlief Sarah De Bie. . Wout van Aert zag gisteren nog Mike Teunissen uitvallen met een verkoudheid. "Dan schat ik de ploeg van Mathieu van der Poel toch een tikkeltje sterker in", oordeelt Sven Nys. Van Aert, die zo meteen wordt voorgesteld, kreeg zonet in Antwerpen nog een duwtje in de rug van vrouwlief Sarah De Bie.

09:15 09 uur 15. Ik hoop op een superdag, maar dat hoopt iedereen natuurlijk. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Ik hoop op een superdag, maar dat hoopt iedereen natuurlijk. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

09:13 09 uur 13. Witte broek. Over smaken zullen we niet discussiëren, maar Mathieu van der Poel heeft zijn witte broek uit de kast gehaald. "Het weer is niet zo mooi als vorig jaar, maar ik heb er nog niet te veel in kunnen koersen", schetst hij zijn vestimentaire keuze. . Witte broek Over smaken zullen we niet discussiëren, maar Mathieu van der Poel heeft zijn witte broek uit de kast gehaald. "Het weer is niet zo mooi als vorig jaar, maar ik heb er nog niet te veel in kunnen koersen", schetst hij zijn vestimentaire keuze.

09:11 09 uur 11. Onze reporter vuurt nog snel enkele vragen af op Oliver Naesen. "Mijn valpartijen van de voorbije weken? Dat is gepasseerd. Daar hoeven we nu niet meer over te praten. Vandaag telt", zegt de kopman van AG2R. Tiesj Benoot heeft bij Sunweb met Soren Kragh Andersen een luxeploegmaat. "Of hij zal werken voor mij? We komen goed overeen. We moeten elkaar vooral ondersteunen", zegt hij. . Onze reporter vuurt nog snel enkele vragen af op Oliver Naesen. "Mijn valpartijen van de voorbije weken? Dat is gepasseerd. Daar hoeven we nu niet meer over te praten. Vandaag telt", zegt de kopman van AG2R.

Tiesj Benoot heeft bij Sunweb met Soren Kragh Andersen een luxeploegmaat. "Of hij zal werken voor mij? We komen goed overeen. We moeten elkaar vooral ondersteunen", zegt hij.

09:03 09 uur 03. In Antwerpen worden de renners momenteel voorgesteld, uiteraard zonder toeschouwers. Bij alle deelnemers wordt de temperatuur nog eens gecontroleerd. Tiesj Benoot keek toch met ietwat angstige ogen naar het verdict. . In Antwerpen worden de renners momenteel voorgesteld, uiteraard zonder toeschouwers. Bij alle deelnemers wordt de temperatuur nog eens gecontroleerd. Tiesj Benoot keek toch met ietwat angstige ogen naar het verdict.

09:01 09 uur 01. Livestream! Hier gaan we voor deze marathonuitzending. Sven Nys en Eddy Planckaert nemen u bij de hand. . Livestream! Hier gaan we voor deze marathonuitzending. Sven Nys en Eddy Planckaert nemen u bij de hand.

08:52 08 uur 52. Deze hoogdag is er eentje voor de vroege vogels. Om 9u schiet Karl Vannieuwkerke in actie voor de voorbeschouwing. Om 9.45u volgt dan het officieuze startschot. Tot 11u blijven we met de uitzending op Eén, daarna gaan we voort op Canvas. Na Het Journaal van 13u pikken we de draad weer bij Eén op. Met onze livestream hoeft u geen trap te missen. . Deze hoogdag is er eentje voor de vroege vogels. Om 9u schiet Karl Vannieuwkerke in actie voor de voorbeschouwing. Om 9.45u volgt dan het officieuze startschot.

Tot 11u blijven we met de uitzending op Eén, daarna gaan we voort op Canvas. Na Het Journaal van 13u pikken we de draad weer bij Eén op. Met onze livestream hoeft u geen trap te missen.

08:40 08 uur 40. Live op Sporza! Het is zo ver: vandaag vindt de 104e editie plaats van Vlaanderens Mooiste. Het wielerfeest van Antwerpen naar Oudenaarde is een hele dag live te bekijken, beluisteren en lezen op alle Sporza-kanalen. . Live op Sporza! Het is zo ver: vandaag vindt de 104e editie plaats van Vlaanderens Mooiste. Het wielerfeest van Antwerpen naar Oudenaarde is een hele dag live te bekijken, beluisteren en lezen op alle Sporza-kanalen.

19:17 19 uur 17. Alpecin-Fenix zet (natuurlijk) alles op Van der Poel. Mathieu van der Poel start als 1 van de topfavorieten. Bij Alpecin-Fenix is er dan ook geen plan B: Van der Poel moet de 104e Ronde van Vlaanderen winnen. "Als Mathieu van der Poel bij ons start, is hij sowieso de kopman", zegt ploegleider Bart Leysen. "Waar hij ook start, is hij steevast bij de favorieten. Dat brengt een zekere druk met zich mee, maar dat zijn we nu wel al gewend. Bij ons is het allen voor Mathieu. Het team is zodanig geëvolueerd, dat het een automatisme is geworden dat iedereen Mathieu brengt waar hij moet zitten." "Onze kopman moet met zo weinig mogelijk energieverlies naar Oudenaarde gebracht worden. Dat is de taak van de ploeg. Iedereen kent zijn opdracht. Wie als eerste aan de slag moet, wie waar moet overnemen... Mathieu start in zijn 2e Ronde van Vlaanderen. De eerste deelname zal hem al heel wat bijgebracht hebben. Hij maakte toen enkele foutjes, omdat hij te nerveus was. Die ervaring zal hij nu meedragen en dat is een bijkomend pluspunt." "Ik ben in eerste instantie blij dat er dit jaar nog zoveel koersen zijn geweest. Dat zag er even slechter uit. Het beste hebben ze voor het laatste gehouden. De Ronde van Vlaanderen is en blijft nu eenmaal de grootste koers in ons land." . Alpecin-Fenix zet (natuurlijk) alles op Van der Poel Mathieu van der Poel start als 1 van de topfavorieten. Bij Alpecin-Fenix is er dan ook geen plan B: Van der Poel moet de 104e Ronde van Vlaanderen winnen.

"Als Mathieu van der Poel bij ons start, is hij sowieso de kopman", zegt ploegleider Bart Leysen. "Waar hij ook start, is hij steevast bij de favorieten. Dat brengt een zekere druk met zich mee, maar dat zijn we nu wel al gewend. Bij ons is het allen voor Mathieu. Het team is zodanig geëvolueerd, dat het een automatisme is geworden dat iedereen Mathieu brengt waar hij moet zitten."

"Onze kopman moet met zo weinig mogelijk energieverlies naar Oudenaarde gebracht worden. Dat is de taak van de ploeg. Iedereen kent zijn opdracht. Wie als eerste aan de slag moet, wie waar moet overnemen... Mathieu start in zijn 2e Ronde van Vlaanderen. De eerste deelname zal hem al heel wat bijgebracht hebben. Hij maakte toen enkele foutjes, omdat hij te nerveus was. Die ervaring zal hij nu meedragen en dat is een bijkomend pluspunt."

"Ik ben in eerste instantie blij dat er dit jaar nog zoveel koersen zijn geweest. Dat zag er even slechter uit. Het beste hebben ze voor het laatste gehouden. De Ronde van Vlaanderen is en blijft nu eenmaal de grootste koers in ons land."

16:35 16 uur 35. De Gendt en Kreder ziek bij Circus-Wanty Gobert. Ook zieken bij Circus-Wanty Gobert: Aimé De Gendt en Wesley Kreder moeten passen voor de Ronde van Vlaanderen. De 2 kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag af te rekenen met buikgriep en moeten vervangen worden. Ludwig De Winter en Pieter Van Speybrouck komen aan de start. "We verliezen 2 belangrijke pionnen en moeten dus noodgedwongen onze tactiek wijzigen", meldde sportdirecteur Steven De Neef. "Ik achtte Aimé De Gendt in staat om voor een plaats in de top 10 te strijden." . De Gendt en Kreder ziek bij Circus-Wanty Gobert Ook zieken bij Circus-Wanty Gobert: Aimé De Gendt en Wesley Kreder moeten passen voor de Ronde van Vlaanderen. De 2 kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag af te rekenen met buikgriep en moeten vervangen worden. Ludwig De Winter en Pieter Van Speybrouck komen aan de start.



"We verliezen 2 belangrijke pionnen en moeten dus noodgedwongen onze tactiek wijzigen", meldde sportdirecteur Steven De Neef. "Ik achtte Aimé De Gendt in staat om voor een plaats in de top 10 te strijden."



13:45 13 uur 45. Zieke Teunissen moet passen voor de Ronde. Slecht nieuws voor het Jumbo-Visma van Wout van Aert: Mike Teunissen is niet klaar voor de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander, een belangrijke pion in dienst van Van Aert, is ziek en moet passen voor Vlaanderens Mooiste. "Het is een grote ontgoocheling dat ik de Ronde moet missen", laat Teunissen weten op Twitter. "Ik ben de voorbije dagen echt ziek geworden. Ik ben niet in staat om een klein trainingstochtje te maken, laat staan om een van de zwaarste klassiekers van het jaar te rijden." . Zieke Teunissen moet passen voor de Ronde Slecht nieuws voor het Jumbo-Visma van Wout van Aert: Mike Teunissen is niet klaar voor de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander, een belangrijke pion in dienst van Van Aert, is ziek en moet passen voor Vlaanderens Mooiste.

"Het is een grote ontgoocheling dat ik de Ronde moet missen", laat Teunissen weten op Twitter. "Ik ben de voorbije dagen echt ziek geworden. Ik ben niet in staat om een klein trainingstochtje te maken, laat staan om een van de zwaarste klassiekers van het jaar te rijden."

19:05 19 uur 05. Casper Pedersen, vorige zondag winnaar van Parijs-Tours, moet de Ronde van Vlaanderen laten schieten. De 24-jarige Deen is onvoldoende hersteld na zijn valpartij van afgelopen woensdag in de Scheldeprijs. Hij wordt in de selectie van Sunweb vervangen door de Italiaan Alberto Dainese. . Casper Pedersen, vorige zondag winnaar van Parijs-Tours, moet de Ronde van Vlaanderen laten schieten. De 24-jarige Deen is onvoldoende hersteld na zijn valpartij van afgelopen woensdag in de Scheldeprijs. Hij wordt in de selectie van Sunweb vervangen door de Italiaan Alberto Dainese.

17:28 17 uur 28. Ook Bardet debuteert: "Het zal raar zijn". Net als Julian Alaphilippe debuteert ook diens landgenoot Romain Bardet in de Ronde van Vlaanderen. Het wordt zijn laatste race voor AG2R. Wat verwacht de ervaren Fransman ervan? "Deze wedstrijd heeft me altijd aangesproken en prikkelde me constant. Ik vond het nu echt wel de gepaste tijd om die mythische koers in Vlaanderen eens te rijden. Ook al ben ik bijna dertig jaar..." Met Oliver Naesen kan Bardet geen betere gids wensen tijdens zijn eerste deelname. "Oliver kent de wegen als zijn broekzak. En we hebben een sterke ploeg die start in Antwerpen." "Het zal raar zijn om een wedstrijd te rijden die ik helemaal niet ken. Alle aspecten van het wielrennen komen aan bod. Techniek, tactiek, parcourskennis, kracht, macht en noem maar op. De sterkste renners kleuren de finale." . Ook Bardet debuteert: "Het zal raar zijn" Net als Julian Alaphilippe debuteert ook diens landgenoot Romain Bardet in de Ronde van Vlaanderen. Het wordt zijn laatste race voor AG2R. Wat verwacht de ervaren Fransman ervan?

"Deze wedstrijd heeft me altijd aangesproken en prikkelde me constant. Ik vond het nu echt wel de gepaste tijd om die mythische koers in Vlaanderen eens te rijden. Ook al ben ik bijna dertig jaar..."

Met Oliver Naesen kan Bardet geen betere gids wensen tijdens zijn eerste deelname. "Oliver kent de wegen als zijn broekzak. En we hebben een sterke ploeg die start in Antwerpen."

"Het zal raar zijn om een wedstrijd te rijden die ik helemaal niet ken. Alle aspecten van het wielrennen komen aan bod. Techniek, tactiek, parcourskennis, kracht, macht en noem maar op. De sterkste renners kleuren de finale."

17:27 17 uur 27. Het zal raar zijn om een wedstrijd te rijden die ik helemaal niet ken. Alle aspecten van het wielrennen komen aan bod. Techniek, tactiek, parcourskennis, kracht, macht en noem maar op. . Romain Bardet. Het zal raar zijn om een wedstrijd te rijden die ik helemaal niet ken. Alle aspecten van het wielrennen komen aan bod. Techniek, tactiek, parcourskennis, kracht, macht en noem maar op. Romain Bardet

17:25 17 uur 25. Bahran-McLaren met Teuns, Colbrelli én Cavendish. Bahrain-McLaren moet het zondag zonder Ivan Garcia Cortina doen. De Spanjaard kwam hard ten val in de Scheldeprijs en moet de Ronde laten schieten. Wel van de partij is Mark Cavendish, woensdag nog in de aanval en wellicht bezig aan zijn laatste wedstrijden als wielerprof. Ook Dylan Teuns is erbij. Hij liet in Gent-Wevelgem zien dat de benen goed zijn en is één van de kopmannen, samen met Sonny Colbrelli. "Ons team bestaat uit jonge en oude renners. We proberen erbij te zijn in de finale met één van onze kopmannen." . Bahran-McLaren met Teuns, Colbrelli én Cavendish Bahrain-McLaren moet het zondag zonder Ivan Garcia Cortina doen. De Spanjaard kwam hard ten val in de Scheldeprijs en moet de Ronde laten schieten. Wel van de partij is Mark Cavendish, woensdag nog in de aanval en wellicht bezig aan zijn laatste wedstrijden als wielerprof.

Ook Dylan Teuns is erbij. Hij liet in Gent-Wevelgem zien dat de benen goed zijn en is één van de kopmannen, samen met Sonny Colbrelli. "Ons team bestaat uit jonge en oude renners. We proberen erbij te zijn in de finale met één van onze kopmannen."

16:30 16 uur 30. Persconferentie van Elegant-Quickstep met Alaphilippe, Lefevere, ... Persconferentie van Elegant-Quickstep met Alaphilippe, Lefevere, ...

15:33 15 uur 33. Vanmarcke: "We hebben hetzelfde doel als vorig jaar: de overwinning". Vanmarcke: "We hebben hetzelfde doel als vorig jaar: de overwinning"

13:33 13 uur 33. Wielrennen Schrijf je in voor de Paterberg Challenge en rijd zaterdag virtueel jouw Ronde

13:09 13 uur 09. Wellens en Degenkolb zijn speerpunten bij Lotto-Soudal. Bij afwezigheid van Philippe Gilbert, out met pijn aan zijn linkerknie, zijn Tim Wellens en de Duitser John Degenkolb de kopmannen van Lotto-Soudal in de Ronde van Vlaanderen. Degenkolb, afgelopen zondag 6e in Gent-Wevelgem, nam al 8 keer deel aan de Ronde, met als beste resultaat een 7e plaats in 2015 en 2017. Voor Wellens wordt het de 2e deelname, vorig jaar werd hij 34e. Jasper De Buyst, Frederik Frison, Stan Dewulf, Florian Vermeersch en de Duitser Roger Kluge vervolledigen de selectie van de Belgische WorldTour-formatie. . Wellens en Degenkolb zijn speerpunten bij Lotto-Soudal Bij afwezigheid van Philippe Gilbert, out met pijn aan zijn linkerknie, zijn Tim Wellens en de Duitser John Degenkolb de kopmannen van Lotto-Soudal in de Ronde van Vlaanderen.





Degenkolb, afgelopen zondag 6e in Gent-Wevelgem, nam al 8 keer deel aan de Ronde, met als beste resultaat een 7e plaats in 2015 en 2017. Voor Wellens wordt het de 2e deelname, vorig jaar werd hij 34e.



Jasper De Buyst, Frederik Frison, Stan Dewulf, Florian Vermeersch en de Duitser Roger Kluge vervolledigen de selectie van de Belgische WorldTour-formatie.

13:08 Drie Belgen doen mee bij Cofidis. 13 uur 08. Drie Belgen doen mee bij Cofidis. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:54 15 uur 54. Titelverdediger Bettiol is de kopman bij EF Pro Cycling. Alberto Bettiol reed anderhalf jaar geleden enigszins verrassend naar de zege in Oudenaarde. Zijn eerste profzege was er zo meteen een hele grote. "Mijn leven is sinds die overwinning wel veranderd", kijkt hij terug. "Je legt jezelf meer druk op na zo'n prestatie. Je wint een van de moeilijkste wedstrijden ter wereld en dan lukt het niet andere wedstrijden te winnen. Dat is lastig." Ondertussen lijkt Bettiol net op tijd weer in vorm. "Mijn vierde plaats van afgelopen zondag in Gent-Wevelgem gaf me veel moed. Ik ben er klaar voor en zal mijn uiterste best doen, net zoals vorig seizoen. Ik voel geen druk. Ik ben zeker vooraf niet de topfavoriet. Die eer is voor andere renners." Bettiol krijgt zondag steun van onder anderen Sep Vanmarcke, Sebastian Langeveld en Jens Keukeleire. . Titelverdediger Bettiol is de kopman bij EF Pro Cycling Alberto Bettiol reed anderhalf jaar geleden enigszins verrassend naar de zege in Oudenaarde. Zijn eerste profzege was er zo meteen een hele grote. "Mijn leven is sinds die overwinning wel veranderd", kijkt hij terug. "Je legt jezelf meer druk op na zo'n prestatie. Je wint een van de moeilijkste wedstrijden ter wereld en dan lukt het niet andere wedstrijden te winnen. Dat is lastig."

Ondertussen lijkt Bettiol net op tijd weer in vorm. "Mijn vierde plaats van afgelopen zondag in Gent-Wevelgem gaf me veel moed. Ik ben er klaar voor en zal mijn uiterste best doen, net zoals vorig seizoen. Ik voel geen druk. Ik ben zeker vooraf niet de topfavoriet. Die eer is voor andere renners."

Bettiol krijgt zondag steun van onder anderen Sep Vanmarcke, Sebastian Langeveld en Jens Keukeleire.

16:20 16 uur 20. Elegant-Quick Step. Deceuninck-Quick Step zal zondag voor één dag door het leven gaan als Elegant-Quick Step, om aandacht te schenken aan een nieuw concept van ramen van hoofdsponsor Deceuninck. De truitjes zullen er wel nagenoeg hetzelfde uitzien, want Elegant krijgt gewoon een plaatsje op de rug op de bekende blauw-witte shirts. . Elegant-Quick Step Deceuninck-Quick Step zal zondag voor één dag door het leven gaan als Elegant-Quick Step, om aandacht te schenken aan een nieuw concept van ramen van hoofdsponsor Deceuninck.

De truitjes zullen er wel nagenoeg hetzelfde uitzien, want Elegant krijgt gewoon een plaatsje op de rug op de bekende blauw-witte shirts.

16:16 16 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten