LIVESTREAM: Hoe verloopt de openingsfase van de Ronde van Vlaanderen?

09:48

09 uur 48. Het peloton krijgt een geneutraliseerde zone van zo'n 9 kilometer voor de wielen geschoven. De eerste kasseien ontmoeten we na ruim 80 kilometer, de Katteberg is de eerste helling na 101 kilometer. In totaal krijgen we 17 bergjes (zoek niet naar de Muur van Geraardsbergen) voorgeschoteld. Met een afstand van 243 kilometer is deze coronaversie van de Ronde een stukje korter dan gebruikelijk. .