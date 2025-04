LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen vrouwen: Schifting op de Hotond, Kopecky in sterke kopgroep

Parcours

In vergelijking met vorig jaar is vooral het eerste stuk van de koers wat aangepast, met een lus door Waregem en Deinze. Na ruim 50 km volgt de eerste hindernis, de kasseien van Doorn.



Dan is het tijd om te beginnen aan de lus naar Zottegem. Edelareberg, Wolvenberg, Molenberg, Berendries, Valkenberg en Eikenberg zullen daar al voor flink wat vermoeidheid in de benen zorgen. Ook wordt er gedokkerd over de steentjes van onder meer de Paddestraat.



De beslissing mogen we dan weer verwachten in de lus rond Oudenaarde, want daar ligt toch het zwaartepunt van de koers. Koppenberg, Steenbeekdries en Taaienberg volgen elkaar in snel tempo op. Dan krijgen de rensters nog het tweeluik Kruisberg-Hotond én het klassieke koppel Oude Kwaremont-Paterberg voor de wielen.



Daarna is het nog 13 km vlak, maar in de voorbije jaren is niemand er daar nog in geslaagd om de koerssituatie grondig te wijzigen.