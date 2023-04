LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen (v): Kopecky gaat solo op de Oude Kwaremont

clock 17:24 17 uur 24. Vollering en Niewiadoma moeten zich dubbel plooien om Van Anrooij bij te houden. Dat lijkt toch net te lukken. Met z'n vieren komen ze boven op de Paterberg. . Vollering en Niewiadoma moeten zich dubbel plooien om Van Anrooij bij te houden. Dat lijkt toch net te lukken. Met z'n vieren komen ze boven op de Paterberg.

clock 17:24 Paterberg. Van Anrooij rijdt op de Paterberg richting Persico. De Italiaanse lijkt haar 2e plaats dus kwijt te spelen. . 17 uur 24. hill Paterberg Van Anrooij rijdt op de Paterberg richting Persico. De Italiaanse lijkt haar 2e plaats dus kwijt te spelen.

clock 17:22 30 seconden. Kopecky begint met een voorsprong van een goede halve minuut aan de Paterberg. Breidt ze die nog wat uit om helemaal met een gerust gemoed naar Oudenaarde te trekken? . 17 uur 22. time difference 30 seconden Kopecky begint met een voorsprong van een goede halve minuut aan de Paterberg. Breidt ze die nog wat uit om helemaal met een gerust gemoed naar Oudenaarde te trekken?

clock 17:21 17 uur 21. Perfect ploegenspel van SD Worx. Een ijzersterk ogende Demi Vollering speelt modelploegmaat en springt op alles wat beweegt in de groep achtervolgers. Ook Reusser kan nog zorgen voor verstoringen van het ritme daar. Kopecky heeft dus nog 2 ploeggenotes in steun in de achtervolgende groep. Het lijkt de ideale situatie voor SD Worx. . Perfect ploegenspel van SD Worx Een ijzersterk ogende Demi Vollering speelt modelploegmaat en springt op alles wat beweegt in de groep achtervolgers. Ook Reusser kan nog zorgen voor verstoringen van het ritme daar. Kopecky heeft dus nog 2 ploeggenotes in steun in de achtervolgende groep. Het lijkt de ideale situatie voor SD Worx.

clock 17:19 17 uur 19. Persico komt als tweede boven op, de achtervolgers rijden in een gezapig tempo de Kwaremont op. Zij zien ook wel in dat ze koersen voor de tweede of derde plaats. . Persico komt als tweede boven op, de achtervolgers rijden in een gezapig tempo de Kwaremont op. Zij zien ook wel in dat ze koersen voor de tweede of derde plaats.

clock 17:18 Kopecky is alleen op de Oude Kwaremont. 17 uur 18. Kopecky is alleen op de Oude Kwaremont

clock 17:18 17 uur 18. Op de uitloper van de Oude Kwaremont trekt Kopecky nog eens extra door. Met de tong uit de mond vergroot ze haar voorsprong nog wat. . Op de uitloper van de Oude Kwaremont trekt Kopecky nog eens extra door. Met de tong uit de mond vergroot ze haar voorsprong nog wat.

clock 17:16 17 uur 16. Achter Kopecky gaapt een groot gat. Persico rijdt nog steeds voor de achtervolgers uit, maar echt soepel draait het bij niemand meer. . Achter Kopecky gaapt een groot gat. Persico rijdt nog steeds voor de achtervolgers uit, maar echt soepel draait het bij niemand meer.

clock 17:15 17 uur 15. Kopecky solo! Nu is het vat toch af bij Persico. Ze moet Kopecky laten gaan en onze landgenote heeft een immense voorsprong met de klap. . Kopecky solo! Nu is het vat toch af bij Persico. Ze moet Kopecky laten gaan en onze landgenote heeft een immense voorsprong met de klap.

clock 17:14 17 uur 14. Daar is de versnelling van Kopecky! Persico lost haar wiel voorlopig voor geen centimeter. . Daar is de versnelling van Kopecky! Persico lost haar wiel voorlopig voor geen centimeter.

clock 17:14 Oude Kwaremont. Een mensenzee wacht op de rensters op de Oude Kwaremont. Lost Kopecky hier ook Persico? . 17 uur 14. hill Oude Kwaremont Een mensenzee wacht op de rensters op de Oude Kwaremont. Lost Kopecky hier ook Persico?

clock 17:12 17 uur 12. Nu moeten Van Anrooij of Niewiadoma toch iets gaan doen van achteruit. . Ine Beyen. Nu moeten Van Anrooij of Niewiadoma toch iets gaan doen van achteruit. Ine Beyen

clock 17:11 17 uur 11. Het verschil slinkt nu toch tot 20 seconden. Zo krijgen de geslagen lieden misschien toch nog een kans om naar de kop van de koers te springen. . Het verschil slinkt nu toch tot 20 seconden. Zo krijgen de geslagen lieden misschien toch nog een kans om naar de kop van de koers te springen.

clock 17:08 17 uur 08. Longo Borghini lijkt over een onuitputtelijk krachtenarsenaal te beschikken. Zij blijft maar terugkeren en weer op kop rijden in dienst van Van Anrooij. Alleen is het op die manier wel een lastig verhaal om terug te keren voor die groep. Er zal meer voor nodig zijn dan enkel Longo Borghini om het gat te dichten. . Longo Borghini lijkt over een onuitputtelijk krachtenarsenaal te beschikken. Zij blijft maar terugkeren en weer op kop rijden in dienst van Van Anrooij. Alleen is het op die manier wel een lastig verhaal om terug te keren voor die groep. Er zal meer voor nodig zijn dan enkel Longo Borghini om het gat te dichten.

clock 17:06 Halve minuut. Kopecky en Persico breiden hun voorsprong uit tot een halve minuut. Vollering en Reusser spelen het ploegenspel perfect in de achtergrond. . 17 uur 06. time difference Halve minuut Kopecky en Persico breiden hun voorsprong uit tot een halve minuut. Vollering en Reusser spelen het ploegenspel perfect in de achtergrond.

clock 17:04 17 uur 04. Nu neemt Persico toch over van Kopecky. Met z'n tweeën zijn ze op weg naar de Oude Kwaremont, die ze in tegenstelling tot de mannen slechts één keer beklimmen in de Ronde van Vlaanderen. . Nu neemt Persico toch over van Kopecky. Met z'n tweeën zijn ze op weg naar de Oude Kwaremont, die ze in tegenstelling tot de mannen slechts één keer beklimmen in de Ronde van Vlaanderen.

clock 17:03 Hotond. Kopecky neemt het leeuwendeel van het kopwerk voor haar rekening. Persico lijkt niet bij machte om over te nemen, maar lossen moet ze (voorlopig?) ook niet doen. . 17 uur 03. hill Hotond Kopecky neemt het leeuwendeel van het kopwerk voor haar rekening. Persico lijkt niet bij machte om over te nemen, maar lossen moet ze (voorlopig?) ook niet doen.

clock 17:02 17 uur 02. Situatie na Oude Kruisberg. Aan kop hebben we Kopecky en Persico, met daarachter een overmacht van SD Worx. Vollering en Reusser kunnen daar de kat uit de boom kijken. Van Anrooij en Niewiadoma moeten daar vol aan de bak willen ze nog kans maken om deze Ronde te winnen. . Situatie na Oude Kruisberg Aan kop hebben we Kopecky en Persico, met daarachter een overmacht van SD Worx. Vollering en Reusser kunnen daar de kat uit de boom kijken. Van Anrooij en Niewiadoma moeten daar vol aan de bak willen ze nog kans maken om deze Ronde te winnen.



clock 17:00 17 uur . Na de Kruisberg heeft Kopecky enkel nog Persico in het wiel. Na de Kruisberg heeft Kopecky enkel nog Persico in het wiel

clock 17:00 17 uur . Sierra krijgt het ook lastig in de groep achtervolgers. Daar gaat Vollering goed mee met haar landgenote Van Anrooij. . Sierra krijgt het ook lastig in de groep achtervolgers. Daar gaat Vollering goed mee met haar landgenote Van Anrooij.

clock 16:59 16 uur 59. Reusser lost! En toen waren ze nog met 2. Reusser moet Kopecky en Persico laten rijden. De Italiaanse kan nog net aanklampen na de fameuze versnelling van Kopecky. . Reusser lost! En toen waren ze nog met 2. Reusser moet Kopecky en Persico laten rijden. De Italiaanse kan nog net aanklampen na de fameuze versnelling van Kopecky.

clock 16:59 Oude Kruisberg. Het koptrio is begonnen aan de Oude Kruisberg. Lorena Wiebes haakt al meteen af bij de achtervolgers. . 16 uur 59. hill Oude Kruisberg Het koptrio is begonnen aan de Oude Kruisberg. Lorena Wiebes haakt al meteen af bij de achtervolgers.

clock 16:58 16 uur 58. Chabbey moet eraf bij de achtervolgende groep. Een teken dat het daar weer goed vooruit gaat. Longo Borghini haar werk zit erop. . Chabbey moet eraf bij de achtervolgende groep. Een teken dat het daar weer goed vooruit gaat. Longo Borghini haar werk zit erop.

clock 16:56 16 uur 56. Persico hoeft in principe niets te doen vooraan, maar doet dat toch voor de samenhorigheid. . Ine Beyen. Persico hoeft in principe niets te doen vooraan, maar doet dat toch voor de samenhorigheid. Ine Beyen

clock 16:55 16 uur 55. Zitten onder andere in de achtervolgende groep: Wiebes, Vollering, Sierra, Niewiadoma, Brand, Van Anrooij en Longo Borghini. . Zitten onder andere in de achtervolgende groep: Wiebes, Vollering, Sierra, Niewiadoma, Brand, Van Anrooij en Longo Borghini.

clock 16:54 16 uur 54. Schommelende voorsprong. Van 15 gaat het naar 20 seconden en weer terug naar 15. Het blijft dus speelbaar voor de achtervolgers. . Schommelende voorsprong Van 15 gaat het naar 20 seconden en weer terug naar 15. Het blijft dus speelbaar voor de achtervolgers.

clock 16:52 16 uur 52. Longo Borghini is weer komen aansluiten in de achtervolgende groep en offert haar eigen kansen nu logischerwijze volledig op. Ze rijdt zich leeg in dienst van haar jongere ploeggenote Shirin van Anrooij. . Longo Borghini is weer komen aansluiten in de achtervolgende groep en offert haar eigen kansen nu logischerwijze volledig op. Ze rijdt zich leeg in dienst van haar jongere ploeggenote Shirin van Anrooij.

clock 16:50 16 uur 50. Silvia Persico. De meest verrassende naam vooraan is zonder twijfel Silvia Persico. De Italiaanse van UAE wordt nu toch eens tot een kopbeurt gedwongen door Kopecky en Reusser. . Silvia Persico De meest verrassende naam vooraan is zonder twijfel Silvia Persico. De Italiaanse van UAE wordt nu toch eens tot een kopbeurt gedwongen door Kopecky en Reusser.

clock 16:47 16 uur 47. Kopecky test de benen eens uit à la Tom Boonen op de Taaienberg. Ze rijdt eens stevig op kop en vergroot de kloof met de groep-Trek weer. . Kopecky test de benen eens uit à la Tom Boonen op de Taaienberg. Ze rijdt eens stevig op kop en vergroot de kloof met de groep-Trek weer.

clock 16:45 16 uur 45. Wiebes parkeert, de achtervolgende groep is weer bij elkaar gekomen en heeft Wiebes al in het vizier. . Wiebes parkeert, de achtervolgende groep is weer bij elkaar gekomen en heeft Wiebes al in het vizier.

clock 16:45 Taaienberg. Het gaat al snel daar de Taaienberg nu. Dat lijkt de helling teveel voor Wiebes, die een gaatje moet laten op haar 3 mede-aanvallers. . 16 uur 45. hill Taaienberg Het gaat al snel daar de Taaienberg nu. Dat lijkt de helling teveel voor Wiebes, die een gaatje moet laten op haar 3 mede-aanvallers.

clock 16:44 16 uur 44. Even samenvatten: Van Vleuten valt, Kopecky mee in kopgroepje na de Koppenberg. Even samenvatten: Van Vleuten valt, Kopecky mee in kopgroepje na de Koppenberg

clock 16:43 16 uur 43. Longo Borghini lost in achtervolgende groep. Het groepje achtervolgers springt uit elkaar op de Steenbeekdries. Longo Borghini en Brand moeten eraf, Van Anrooij zal het moeten doen voor Trek-Segafredo. Vooraan kan Wiebes er met hangen en wurgen aan blijven hangen. . Longo Borghini lost in achtervolgende groep Het groepje achtervolgers springt uit elkaar op de Steenbeekdries. Longo Borghini en Brand moeten eraf, Van Anrooij zal het moeten doen voor Trek-Segafredo. Vooraan kan Wiebes er met hangen en wurgen aan blijven hangen.

clock 16:41 20 seconden. Kopecky en Reusser draaien goed rond en houden hun voorsprong van 20 seconden in stand. Daarachter moet vooral Trek-Segafredo het werk opknappen in een groepje achtervolgers dat weer samengeklit is. . 16 uur 41. time difference 20 seconden Kopecky en Reusser draaien goed rond en houden hun voorsprong van 20 seconden in stand. Daarachter moet vooral Trek-Segafredo het werk opknappen in een groepje achtervolgers dat weer samengeklit is.

clock 16:38 16 uur 38. Reusser zet zich resoluut op kop. Offert de Zwitserse haar eigen kansen op in dienst van Kopecky en Wiebes? Persico neemt natuurlijk niet over tegen het overtal van SD Worx. . Reusser zet zich resoluut op kop. Offert de Zwitserse haar eigen kansen op in dienst van Kopecky en Wiebes? Persico neemt natuurlijk niet over tegen het overtal van SD Worx.

clock 16:35 16 uur 35. SD Worx met 3 rensters in spits van de koers. Kopecky en Wiebes komen aansluiten bij Reusser en Persico. SD Worx rijdt zo met 3 vooraan. De boodschap is duidelijk nu: doorrijden! . SD Worx met 3 rensters in spits van de koers Kopecky en Wiebes komen aansluiten bij Reusser en Persico. SD Worx rijdt zo met 3 vooraan. De boodschap is duidelijk nu: doorrijden!

clock 16:34 16 uur 34. Marianne Vos is al ver teruggeslagen, net als Liane Lippert. De Duitse reed nog goed vooraan bij het opdraaien, maar was een van de rensters die als eerste voet aan grond moest zetten. . Marianne Vos is al ver teruggeslagen, net als Liane Lippert. De Duitse reed nog goed vooraan bij het opdraaien, maar was een van de rensters die als eerste voet aan grond moest zetten.

clock 16:34 16 uur 34. Reusser is samen met Persico voorop geraakt. Kopecky en Wiebes lijken nog wel terug te kunnen keren. Het peloton ligt door die stilstand op de Koppenberg in stukken en brokken. . Reusser is samen met Persico voorop geraakt. Kopecky en Wiebes lijken nog wel terug te kunnen keren. Het peloton ligt door die stilstand op de Koppenberg in stukken en brokken.

clock 16:33 16 uur 33. Te voet op de Koppenberg! Ai, het is van dat! Wiebes en Kopecky moeten voet aan grond zetten op de Koppenberg, Reusser is de enige die op de fiets kan blijven. . Te voet op de Koppenberg! Ai, het is van dat! Wiebes en Kopecky moeten voet aan grond zetten op de Koppenberg, Reusser is de enige die op de fiets kan blijven.

clock 16:32 16 uur 32. SD Worx is dominant vooraan het peloton. Reusser en Lippert klimmen makkelijk mee naar boven, net als Kopecky en Wiebes. . SD Worx is dominant vooraan het peloton. Reusser en Lippert klimmen makkelijk mee naar boven, net als Kopecky en Wiebes.

clock 16:31 Koppenberg. Balsamo en Reusser draaien perfect vooraan de Koppenberg op. Het koptrio wordt al bij de lurven gevat. . 16 uur 31. hill Koppenberg Balsamo en Reusser draaien perfect vooraan de Koppenberg op. Het koptrio wordt al bij de lurven gevat.

clock 16:29 16 uur 29. Van Vleuten staat voor een helse inhaaljacht nu. Het lijkt een onmogelijke opgave om deze achterstand nog goed te maken. . Van Vleuten staat voor een helse inhaaljacht nu. Het lijkt een onmogelijke opgave om deze achterstand nog goed te maken.

clock 16:28 Val Van Vleuten! De sprint naar de voet van de Koppenberg lijkt fataal voor de wereldkampioene. Met een paar rensters gaan ze tegen de grond en daarbij ligt ook Annemiek van Vleuten. Ze rijdt zelf in het gootje en gaat tegen de grond door haar eigen stuurfout. Van Vleuten kan niet meteen weer vertrekken en moet van fiets wisselen. . 16 uur 28. fall Val Van Vleuten! De sprint naar de voet van de Koppenberg lijkt fataal voor de wereldkampioene. Met een paar rensters gaan ze tegen de grond en daarbij ligt ook Annemiek van Vleuten. Ze rijdt zelf in het gootje en gaat tegen de grond door haar eigen stuurfout. Van Vleuten kan niet meteen weer vertrekken en moet van fiets wisselen.

clock 16:25 16 uur 25. Vaak zegt men dat zo een rustige aanloop een spetterende finale oplevert. . Ruben Van Gucht. Vaak zegt men dat zo een rustige aanloop een spetterende finale oplevert. Ruben Van Gucht

clock 16:23 16 uur 23. De voorsprong van de 3 koplopers groeit tot 40 seconden. In het peloton vormen zich treintjes die zich opmaken voor de sprint naar de voet van de Koppenberg. Daar zal de koers ongetwijfeld openbreken. De 3 leidsters zullen dan snel weer binnen handbereik van het peloton zijn. . De voorsprong van de 3 koplopers groeit tot 40 seconden. In het peloton vormen zich treintjes die zich opmaken voor de sprint naar de voet van de Koppenberg. Daar zal de koers ongetwijfeld openbreken. De 3 leidsters zullen dan snel weer binnen handbereik van het peloton zijn.

clock 16:19 Kopecky bij de volgwagen. Het rugnummer 1 heeft nog tijd om even langs de volgwagen te gaan. Lotte Kopecky neemt nog een drinkbus aan. Het geeft perfect het gezapige tempo weer op een dikke 50 kilometer van de streep. . 16 uur 19. following car Kopecky bij de volgwagen Het rugnummer 1 heeft nog tijd om even langs de volgwagen te gaan. Lotte Kopecky neemt nog een drinkbus aan. Het geeft perfect het gezapige tempo weer op een dikke 50 kilometer van de streep.

clock 16:17 16 uur 17. Wat rest er nog? De rensters zijn momenteel bezig aan een overwegend vlak intermezzo van 30 kilometer tot de 2e en laatste heuvelzone. De finale wordt geopend door de Koppenberg, waarna al snel de Steenbeekdries en de Taaienberg volgen. Vervolgens is het tijd voor het dak van deze Ronde met de Kruisberg/Hotond. Het vertrouwde duo Oude Kwaremont-Paterberg is de laatste maaltijd die de rensters voorgeschoteld krijgen vandaag. Daarna volgen nog 13 vlakke kilometers tot we aankomen in Oudenaarde en weten wie Lotte Kopecky opvolgt als winnares van de Ronde van Vlaanderen. . Wat rest er nog? De rensters zijn momenteel bezig aan een overwegend vlak intermezzo van 30 kilometer tot de 2e en laatste heuvelzone. De finale wordt geopend door de Koppenberg, waarna al snel de Steenbeekdries en de Taaienberg volgen. Vervolgens is het tijd voor het dak van deze Ronde met de Kruisberg/Hotond. Het vertrouwde duo Oude Kwaremont-Paterberg is de laatste maaltijd die de rensters voorgeschoteld krijgen vandaag. Daarna volgen nog 13 vlakke kilometers tot we aankomen in Oudenaarde en weten wie Lotte Kopecky opvolgt als winnares van de Ronde van Vlaanderen.

clock 16:14 10 seconden. Op een zakdoek heet dat dan. De verschillen tussen de groepjes zijn miniem. De voorgift van Barker, Chabbey en Wollaston bedraagt slechts 10 seconden. . 16 uur 14. time difference 10 seconden Op een zakdoek heet dat dan. De verschillen tussen de groepjes zijn miniem. De voorgift van Barker, Chabbey en Wollaston bedraagt slechts 10 seconden.

clock 16:12 16 uur 12. Chabbey en Andersen sluiten aan bij Wollaston. Met z'n drieën vormen zij nu de kop van de koers. Ook daarachter valt het niet stil, met een renster of 7 die weg rijden uit het peloton. De koers lijkt in dit tussenstuk dus toch in beweging te komen. . Chabbey en Andersen sluiten aan bij Wollaston. Met z'n drieën vormen zij nu de kop van de koers. Ook daarachter valt het niet stil, met een renster of 7 die weg rijden uit het peloton. De koers lijkt in dit tussenstuk dus toch in beweging te komen.

clock 16:10 16 uur 10. Duo trekt ten aanval. De tweede poging is wel raak voor Chabbey. Samen met Susanne Andersen (Uno-X) slaat ze een kloofje met het peloton. . Duo trekt ten aanval De tweede poging is wel raak voor Chabbey. Samen met Susanne Andersen (Uno-X) slaat ze een kloofje met het peloton.

clock 16:08 16 uur 08. Opnieuw "nee" is het antwoord. Wollaston blijft de enige renster die voor het peloton uit rijdt. Haar voorsprong bestaat nog uit 30 tellen. . Opnieuw "nee" is het antwoord. Wollaston blijft de enige renster die voor het peloton uit rijdt. Haar voorsprong bestaat nog uit 30 tellen.

clock 16:07 16 uur 07. In de uitloper van die Valkenberg dan toch eens wat leven in de brouwerij. Elise Chabbey (Canyon) versnelt in het peloton. De Zwitserse was vorig jaar nog 4e in Roubaix en 3e in Dwars door Vlaanderen. Krijgt zij een interessante ontsnapping op touw? . In de uitloper van die Valkenberg dan toch eens wat leven in de brouwerij. Elise Chabbey (Canyon) versnelt in het peloton. De Zwitserse was vorig jaar nog 4e in Roubaix en 3e in Dwars door Vlaanderen. Krijgt zij een interessante ontsnapping op touw?

clock 16:04 Valkenberg. Het voorlopige antwoord is "nee". DSM gaat weer breed over de weg bij het opdraaien van de Valkenberg. . 16 uur 04. hill Valkenberg Het voorlopige antwoord is "nee". DSM gaat weer breed over de weg bij het opdraaien van de Valkenberg.

clock 16:02 16 uur 02. Broedt DSM op een plannetje? Ze komen met 4 rensters naar voor in het peloton. Met Pfeiffer Georgi hebben ze een van dé rensters van het voorjaar in de gelederen. De 22-jarige Britse won Brugge-De Panne en ook in de Omloop, Strade en Gent-Wevelgem was Georgi in uitstekende doen. . Broedt DSM op een plannetje? Ze komen met 4 rensters naar voor in het peloton. Met Pfeiffer Georgi hebben ze een van dé rensters van het voorjaar in de gelederen. De 22-jarige Britse won Brugge-De Panne en ook in de Omloop, Strade en Gent-Wevelgem was Georgi in uitstekende doen.

clock 15:58 15 uur 58. Wollaston vindt het allemaal wel welletjes. Zij houdt nog steeds een voorsprong van 30 seconden vast. Op die manier rijdt AG Insurance zich wel mooi in de kijker. . Wollaston vindt het allemaal wel welletjes. Zij houdt nog steeds een voorsprong van 30 seconden vast. Op die manier rijdt AG Insurance zich wel mooi in de kijker.

clock 15:55 Berendries. Status quo: de Berendries lijkt ook een maat voor niets te zijn. SD Worx en DSM rijden op kop in het peloton, maar het tempo is zeker niet duizelingwekkend. . 15 uur 55. hill Berendries Status quo: de Berendries lijkt ook een maat voor niets te zijn. SD Worx en DSM rijden op kop in het peloton, maar het tempo is zeker niet duizelingwekkend.

clock 15:53 15 uur 53. De Berendries en de Valkenberg zijn de laatste hellingen van deze pre-finale. Worden ook die in spaarmodus bedwongen? Of versnelt het peloton hier toch eens furieus? . De Berendries en de Valkenberg zijn de laatste hellingen van deze pre-finale. Worden ook die in spaarmodus bedwongen? Of versnelt het peloton hier toch eens furieus?

clock 15:51 Marlboroughstraat. Net als op de Molenberg rijdt het peloton breed over de weg naar boven. Op die manier spaart iedereen zich voor de volle finale. Van een pre-finale is voorlopig nog geen sprake. . 15 uur 51. hill Marlboroughstraat Net als op de Molenberg rijdt het peloton breed over de weg naar boven. Op die manier spaart iedereen zich voor de volle finale. Van een pre-finale is voorlopig nog geen sprake.

clock 15:48 15 uur 48. Quinty Ton (7e in de Omloop) profiteert van de wapenstilstand in het peloton en kan weer aansluiten na materiaalpech. Over enkele kilometers is het alweer tijd voor de Marlboroughstraat, de volgende helling van de dag. . Quinty Ton (7e in de Omloop) profiteert van de wapenstilstand in het peloton en kan weer aansluiten na materiaalpech. Over enkele kilometers is het alweer tijd voor de Marlboroughstraat, de volgende helling van de dag.

clock 15:46 40 seconden. Wollaston breidt haar voorsprong nu weer wat uit. Al is dat vooral dankzij het gezapige tempo in het peloton. Als ze daar het gaspedaal eens stevig induwen, zullen ze de Nieuw-Zeelandse snel bijhalen. . 15 uur 46. time difference 40 seconden Wollaston breidt haar voorsprong nu weer wat uit. Al is dat vooral dankzij het gezapige tempo in het peloton. Als ze daar het gaspedaal eens stevig induwen, zullen ze de Nieuw-Zeelandse snel bijhalen.

clock 15:42 15 uur 42.

clock 15:42 15 uur 42. Een grote versnelling zien we niet bepaald op de Molenberg. Hier en daar ontstaan er al wel wat scheurtjes in het peloton. . Een grote versnelling zien we niet bepaald op de Molenberg. Hier en daar ontstaan er al wel wat scheurtjes in het peloton.

clock 15:41 Molenberg. Stilstand achteraan het peloton aan de voet van de Molenberg. Vooraan zien we SD Worx met veel rensters aan kop van de groep, net als DSM. Ook Marianne Vos draait goed vooraan op, net als Liane Lippert. . 15 uur 41. hill Molenberg Stilstand achteraan het peloton aan de voet van de Molenberg. Vooraan zien we SD Worx met veel rensters aan kop van de groep, net als DSM. Ook Marianne Vos draait goed vooraan op, net als Liane Lippert.

clock 15:40 15 uur 40. Val in de buik van het peloton, met Moolman-Pasio als voornaamste slachtoffer. Val in de buik van het peloton, met Moolman-Pasio als voornaamste slachtoffer

clock 15:39 15 uur 39. Ook Ashleigh Moolman, de kopvrouw van AG Insurance, lag erbij. Haar ploeggenote Wollaston rijdt nog steeds eenzaam aan de kop van de koers. Haar voorsprong bedraagt 20 seconden bij het opdraaien van de Molenberg. . Ook Ashleigh Moolman, de kopvrouw van AG Insurance, lag erbij. Haar ploeggenote Wollaston rijdt nog steeds eenzaam aan de kop van de koers. Haar voorsprong bedraagt 20 seconden bij het opdraaien van de Molenberg.

clock 15:37 Weer een val in het peloton. De nervositeit stijgt weer in aanloop naar de Molenberg. En opnieuw gaan enkele rensters tegen de grond in die groeiende nervositeit. Gladys Verhulst (FDJ-Suez) lijkt het grootste slachtoffer. Haar Ronde lijkt erop te zitten. . 15 uur 37. fall Weer een val in het peloton De nervositeit stijgt weer in aanloop naar de Molenberg. En opnieuw gaan enkele rensters tegen de grond in die groeiende nervositeit. Gladys Verhulst (FDJ-Suez) lijkt het grootste slachtoffer. Haar Ronde lijkt erop te zitten.

clock 15:35 15 uur 35. Het is voorlopig een gesloten slagorde zoals verwacht. Er is nog geen ploeg die de koers in handen wil nemen. . Ruben Van Gucht. Het is voorlopig een gesloten slagorde zoals verwacht. Er is nog geen ploeg die de koers in handen wil nemen. Ruben Van Gucht

clock 15:34 15 uur 34. Ook de Jagerij heeft Wollaston al achter de rug nu. Haar voorsprong is wel geslonken tot 17 seconden. De Molenberg halen zal al een opgave worden. . Ook de Jagerij heeft Wollaston al achter de rug nu. Haar voorsprong is wel geslonken tot 17 seconden. De Molenberg halen zal al een opgave worden.

clock 15:31 15 uur 31. Met Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma) lijkt Marianne Vos ook al een helper te verliezen. Al is zij misschien wel opgehouden door de valpartij bij het binnenrijden van Oudenaarde daarnet. . Met Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma) lijkt Marianne Vos ook al een helper te verliezen. Al is zij misschien wel opgehouden door de valpartij bij het binnenrijden van Oudenaarde daarnet.

clock 15:29 Kerkgate. Op de lange kasseistrook van Kerkgate gaan er achteraan al heel wat rensters overboord. De kopvrouw van Uno-X, Maria Confalonieri, moet al verrassend vroeg lossen. Of kampt zij met een mechanisch probleem? . 15 uur 29. cobble stones Kerkgate Op de lange kasseistrook van Kerkgate gaan er achteraan al heel wat rensters overboord. De kopvrouw van Uno-X, Maria Confalonieri, moet al verrassend vroeg lossen. Of kampt zij met een mechanisch probleem?

clock 15:26 40 seconden. Wollaston rijdt in haar eentje een voorsprong van 40 seconden bij elkaar. Al had ze ongetwijfeld gehoopt om iemand mee te krijgen. . 15 uur 26. time difference 40 seconden Wollaston rijdt in haar eentje een voorsprong van 40 seconden bij elkaar. Al had ze ongetwijfeld gehoopt om iemand mee te krijgen.

clock 15:25 15 uur 25. Volgen snel na de Wolvenberg: de kasseistroken van Kerkgate en Jagerij, de Molenberg, de Marlboroughstraat, de Berendries en tot slot de Valkenberg. Daarna resten er 30 overwegend vlakke kilometers tot de volgende heuvelzone. . Volgen snel na de Wolvenberg: de kasseistroken van Kerkgate en Jagerij, de Molenberg, de Marlboroughstraat, de Berendries en tot slot de Valkenberg. Daarna resten er 30 overwegend vlakke kilometers tot de volgende heuvelzone.

clock 15:21 Wolvenberg. Ally Wollaston is de renster van AG Insurance die als eenzame koploper de Wolvenberg aansnijdt. Zo beginnen we aan de eerste heuvelzone van de dag, met op een kilometer of 30 een 5-tal hellingen en 2 kasseistroken. . 15 uur 21. hill Wolvenberg Ally Wollaston is de renster van AG Insurance die als eenzame koploper de Wolvenberg aansnijdt. Zo beginnen we aan de eerste heuvelzone van de dag, met op een kilometer of 30 een 5-tal hellingen en 2 kasseistroken.

clock 15:20 15 uur 20. Toch een aanval. Een renster van AG Insurance wil anticiperen voor de Wolvenberg. Krijgt zij nog iemand mee? . Toch een aanval Een renster van AG Insurance wil anticiperen voor de Wolvenberg. Krijgt zij nog iemand mee?

clock 15:17 15 uur 17. De gevallen rensters lijken hun koers allemaal weer verder te kunnen zetten. Lotto-Dstny is bij de geslagenen, onder meer Sterre Vervloet moet achtervolgen. . De gevallen rensters lijken hun koers allemaal weer verder te kunnen zetten. Lotto-Dstny is bij de geslagenen, onder meer Sterre Vervloet moet achtervolgen.

clock 15:16 15 uur 16. Stevige valpartij tegen de dranghekken, Jumbo-renster remt te laat en knalt er bovenop. Stevige valpartij tegen de dranghekken, Jumbo-renster remt te laat en knalt er bovenop

clock 15:15 Valpartij in het peloton. Bij het binnenrijden van Oudenaarde gaan ze achteraan het peloton tegen de grond. Er belanden zelfs een paar rensters tegen de dranghekken langs de kant van de weg. . 15 uur 15. fall Valpartij in het peloton Bij het binnenrijden van Oudenaarde gaan ze achteraan het peloton tegen de grond. Er belanden zelfs een paar rensters tegen de dranghekken langs de kant van de weg.

clock 15:11 15 uur 11. De Ronde van Vlaanderen is pas de 5e koersdag van het jaar voor titelverdedigster Lotte Kopecky. “Ik denk dat het een goede keuze is om dit jaar minder te koersen en zo echt de grote wedstrijden eruit te pikken. We zullen zien of die frisheid vandaag iets oplevert.” Komt de grootste concurrentie voor Kopecky uit haar eigen ploeg? “Ik denk niet dat concurrentie het juiste woord is. Het heeft zijn voor- en nadelen, maar het is belangrijk dat we de voordelen ervan inzien. Reusser, Vollering en ikzelf staan op dezelfde hoogte vandaag.” . De Ronde van Vlaanderen is pas de 5e koersdag van het jaar voor titelverdedigster Lotte Kopecky. “Ik denk dat het een goede keuze is om dit jaar minder te koersen en zo echt de grote wedstrijden eruit te pikken. We zullen zien of die frisheid vandaag iets oplevert.” Komt de grootste concurrentie voor Kopecky uit haar eigen ploeg? “Ik denk niet dat concurrentie het juiste woord is. Het heeft zijn voor- en nadelen, maar het is belangrijk dat we de voordelen ervan inzien. Reusser, Vollering en ikzelf staan op dezelfde hoogte vandaag.”

clock 15:07 15 uur 07. Lotte Kopecky: "We staan met een sterk blok aan de start, maar winnen is niet vanzelfsprekend". Lotte Kopecky: "We staan met een sterk blok aan de start, maar winnen is niet vanzelfsprekend"

clock 15:01 15 uur 01. Livestream/Canvas. Vanaf nu hoeft u geen seconde meer te missen van deze Ronde van Vlaanderen. Via de livestream op deze pagina of op Canvas (met de finale ook op Eén) kan u de koers met beeld volgen. . Livestream/Canvas Vanaf nu hoeft u geen seconde meer te missen van deze Ronde van Vlaanderen. Via de livestream op deze pagina of op Canvas (met de finale ook op Eén) kan u de koers met beeld volgen.

clock 14:53 Huisepontweg. Daar zijn de eerste kasseien van deze Ronde van Vlaanderen. Ook die zal het peloton dus au grand complet afwerken. . 14 uur 53. cobble stones Huisepontweg Daar zijn de eerste kasseien van deze Ronde van Vlaanderen. Ook die zal het peloton dus au grand complet afwerken.

clock 14:50 14 uur 50. Ook in dit peloton: Marianne Vos. Zij won 10 jaar geleden nog de Ronde van Vlaanderen. Dit seizoen heeft ze nog maar 2 koersdagen op de agenda staan, met enkele dagen geleden nog Dwars door Vlaanderen. Daar werd Vos 3e. Werpen haar hoogtestages zijn vruchten af op Vlaamse wegen? . Ook in dit peloton: Marianne Vos. Zij won 10 jaar geleden nog de Ronde van Vlaanderen. Dit seizoen heeft ze nog maar 2 koersdagen op de agenda staan, met enkele dagen geleden nog Dwars door Vlaanderen. Daar werd Vos 3e. Werpen haar hoogtestages zijn vruchten af op Vlaamse wegen?

clock 14:49 14 uur 49. Marianne Vos: "Het kan alle kanten op vandaag, dat is zo mooi aan deze wedstrijd". Marianne Vos: "Het kan alle kanten op vandaag, dat is zo mooi aan deze wedstrijd"

clock 14:42 14 uur 42. Eerste portie heuvels als poort naar de finale. Na de Hulsepontweg en de Korte Ast over een tiental kilometer als laatste voorgerechtjes komen de rensters terug op grondgebied Oudenaarde voor het hoofdmenu van de Ronde. En dat is exact hetzelfde als vorig jaar. Dat menu is in 2 gangen verdeeld, met als eerste op een kleine 30 kilometer opeen gepakt de Wolvenberg, de kasseistroken van Kerkgate en Jagerij, de Molenberg, de Marlboroughstraat, de Berendries en als uitsmijter de Valkenberg. . Eerste portie heuvels als poort naar de finale Na de Hulsepontweg en de Korte Ast over een tiental kilometer als laatste voorgerechtjes komen de rensters terug op grondgebied Oudenaarde voor het hoofdmenu van de Ronde. En dat is exact hetzelfde als vorig jaar.

Dat menu is in 2 gangen verdeeld, met als eerste op een kleine 30 kilometer opeen gepakt de Wolvenberg, de kasseistroken van Kerkgate en Jagerij, de Molenberg, de Marlboroughstraat, de Berendries en als uitsmijter de Valkenberg.

clock 14:39 40km/h na eerste wedstrijduur. Het tempo in het peloton ligt hoog. Zo wordt het een moeilijke opgave voor veel rensters om te anticiperen voor de eerste heuvelzone. . 14 uur 39. average speed 40km/h na eerste wedstrijduur Het tempo in het peloton ligt hoog. Zo wordt het een moeilijke opgave voor veel rensters om te anticiperen voor de eerste heuvelzone.

clock 14:35 14 uur 35. Annemiek van Vleuten: "Het is een moeilijk jaar om de koers naar je hand te zetten". Annemiek van Vleuten: "Het is een moeilijk jaar om de koers naar je hand te zetten"

clock 14:32 14 uur 32. Vandaag is het de 20e keer dat de vrouwen de Ronde van Vlaanderen rijden. Voor de 16e keer op rij is dat met Annemiek van Vleuten in het peloton. Sinds haar debuut in 2008 heeft de Nederlandse wereldkampioene nog geen enkele Ronde gemist. In 2011 en 2021 won zij de Ronde. Komt daar vandaag een 3e recordzege bij? . Vandaag is het de 20e keer dat de vrouwen de Ronde van Vlaanderen rijden. Voor de 16e keer op rij is dat met Annemiek van Vleuten in het peloton. Sinds haar debuut in 2008 heeft de Nederlandse wereldkampioene nog geen enkele Ronde gemist. In 2011 en 2021 won zij de Ronde. Komt daar vandaag een 3e recordzege bij?



clock 14:32 14 uur 32.

clock 14:26 14 uur 26. Demi Vollering: "We weten van elkaar wie waar de beste is, dus we gaan kijken hoe het loopt". Demi Vollering: "We weten van elkaar wie waar de beste is, dus we gaan kijken hoe het loopt"

clock 14:23 14 uur 23. Status quo. Na bijna 30 kilometer koers is er nog steeds geen ontsnapping weten weg te rijden uit het peloton. Rijden we in grote orde naar de eerste heuvelzone van de dag? . Status quo Na bijna 30 kilometer koers is er nog steeds geen ontsnapping weten weg te rijden uit het peloton. Rijden we in grote orde naar de eerste heuvelzone van de dag?

clock 14:21 Bij UAE rijdt Marta Bastianelli haar laatste Ronde van Vlaanderen. Zij won in 2019 deze koers nog. . 14 uur 21. Bij UAE rijdt Marta Bastianelli haar laatste Ronde van Vlaanderen. Zij won in 2019 deze koers nog.

clock 14:18 14 uur 18. Ook dit jaar heeft SD Worx weer heel wat troeven om uit te spelen. Titelverdedigster Lotte Kopecky rijdt rond met het rugnummer 1 en won eerder dit jaar al onder andere de Omloop. Met Demi Vollering (Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen) en Marlen Reusser (Gent-Wevelgem) heeft de Nederlandse formatie al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt dit voorjaar. Naast die 3 wapens houdt het ook nog snelle vrouw Lorena Wiebes achter de hand mocht het op een sprint met een groter groepje uitdraaien. Als al die toppers dan nog eens aan hetzelfde zeel trekken, dan weet je dat het moeilijk wordt als concurrentie om daar iets tegen te doen. Of komt er vandaag toch een barstje in het schijnbaar ongenaakbare pantser van SD Worx? . Ook dit jaar heeft SD Worx weer heel wat troeven om uit te spelen. Titelverdedigster Lotte Kopecky rijdt rond met het rugnummer 1 en won eerder dit jaar al onder andere de Omloop. Met Demi Vollering (Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen) en Marlen Reusser (Gent-Wevelgem) heeft de Nederlandse formatie al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt dit voorjaar. Naast die 3 wapens houdt het ook nog snelle vrouw Lorena Wiebes achter de hand mocht het op een sprint met een groter groepje uitdraaien. Als al die toppers dan nog eens aan hetzelfde zeel trekken, dan weet je dat het moeilijk wordt als concurrentie om daar iets tegen te doen. Of komt er vandaag toch een barstje in het schijnbaar ongenaakbare pantser van SD Worx?

clock 14:09 14 uur 09. Zo was het vorig jaar. SD Worx toonde zich erg dominant in de finale van de Ronde 2022. Bij zowat elke aanval zat er een renster van de ploeg mee. Zo ook bij de beslissende aanval. Chantal van den Broek-Blaak trok door en kreeg ploeggenote Lotte Kopecky en Annemiek van Vleuten mee. De 3 rensters bereikten samen Oudenaarde, met als resultaat een 1e plek (Kopecky) en 3e plek (Van den Broek-Blaak) voor SD Worx. Rijdt de Nederlandse formatie ook vandaag weer de perfecte koers? . Zo was het vorig jaar SD Worx toonde zich erg dominant in de finale van de Ronde 2022. Bij zowat elke aanval zat er een renster van de ploeg mee. Zo ook bij de beslissende aanval. Chantal van den Broek-Blaak trok door en kreeg ploeggenote Lotte Kopecky en Annemiek van Vleuten mee. De 3 rensters bereikten samen Oudenaarde, met als resultaat een 1e plek (Kopecky) en 3e plek (Van den Broek-Blaak) voor SD Worx. Rijdt de Nederlandse formatie ook vandaag weer de perfecte koers?

clock 14:05 14 uur 05. Hergroepering. Op grondgebied Waregem is het einde verhaal voor De Clercq. Lotto Dstny toont zich alvast erg bedrijvig in deze beginfase. . Hergroepering Op grondgebied Waregem is het einde verhaal voor De Clercq. Lotto Dstny toont zich alvast erg bedrijvig in deze beginfase.

clock 14:02 12 seconden. De koersradio bericht intussen over een eenzame leidster van de koers. Katrijn De Clercq (Lotto-Dstny) heeft een voorsprong van 12 seconden op de grote groep. . 14 uur 02. time difference 12 seconden De koersradio bericht intussen over een eenzame leidster van de koers. Katrijn De Clercq (Lotto-Dstny) heeft een voorsprong van 12 seconden op de grote groep.

clock 14:00 14 uur . Sterke blokken. Niet alleen bij SD Worx is de sterkte in de breedte indrukwekkend, ook andere ploegen zijn vandaag - weliswaar een week voor Pasen - al op hun paasbest. “Ik denk dat we sterkere blokken zullen hebben tegenover SD Worx dan dat we tot nu toe gezien hebben", blikte Ine Beyen enkele dagen geleden vooruit op de Ronde. "Intrinsiek is SD Worx de sterkste ploeg, maar Trek en Movistar zijn bijna even sterk. Alleen spelen ze het tactisch op dit moment misschien iets minder goed uit." FDJ-Suez en misschien ook wel Canyon zijn nog ploegen om in de gaten te houden in de (pre-)finale. . Sterke blokken Niet alleen bij SD Worx is de sterkte in de breedte indrukwekkend, ook andere ploegen zijn vandaag - weliswaar een week voor Pasen - al op hun paasbest. “Ik denk dat we sterkere blokken zullen hebben tegenover SD Worx dan dat we tot nu toe gezien hebben", blikte Ine Beyen enkele dagen geleden vooruit op de Ronde. "Intrinsiek is SD Worx de sterkste ploeg, maar Trek en Movistar zijn bijna even sterk. Alleen spelen ze het tactisch op dit moment misschien iets minder goed uit." FDJ-Suez en misschien ook wel Canyon zijn nog ploegen om in de gaten te houden in de (pre-)finale.

clock 13:55 Tiegemberg. Hij ligt er een beetje verloren bij, maar de Tiegemberg is na 10 kilometer al de eerste beklimming van de dag. Die ligt op een eiland, met pas over ongeveer 50 kilometer weer wat klimwerk. . 13 uur 55. hill Tiegemberg Hij ligt er een beetje verloren bij, maar de Tiegemberg is na 10 kilometer al de eerste beklimming van de dag. Die ligt op een eiland, met pas over ongeveer 50 kilometer weer wat klimwerk.

clock 13:52 13 uur 52. Shirin van Anrooij: "Ik heb een vrije rol, maar het is afwachten hoe ik mezelf voel". Shirin van Anrooij: "Ik heb een vrije rol, maar het is afwachten hoe ik mezelf voel"

clock 13:45 13 uur 45. 4 rensters proberen zich los te rukken van het peloton, maar hun feestje gaat niet door. Wie probeert het als volgende? . 4 rensters proberen zich los te rukken van het peloton, maar hun feestje gaat niet door. Wie probeert het als volgende?

clock 13:43 13 uur 43. Geen aanvallen in de eerste kilometers. Dient de Tiegemberg over enkele minuten als ideale springplank voor een vroege ontsnapping? . Geen aanvallen in de eerste kilometers. Dient de Tiegemberg over enkele minuten als ideale springplank voor een vroege ontsnapping?

clock 13:39 13 uur 39 match begonnen start time Start De rensters zijn nu ook officieel begonnen aan Vlaanderens Mooiste. Krijgen we ook hier een snel eerste wedstrijduur waarin het geen seconde stilvalt?

clock 13:34 Opgave Valerie Demey. Met 140 zijn de vrouwen begonnen aan hun Ronde van Vlaanderen. Onze landgenote Valerie Demey (Liv Racing) is niet van start gegaan. . 13 uur 34. give up Opgave Valerie Demey Met 140 zijn de vrouwen begonnen aan hun Ronde van Vlaanderen. Onze landgenote Valerie Demey (Liv Racing) is niet van start gegaan.

clock 13:28 13 uur 28. 5 minuten tot de officieuze start. De rensters staan ondertussen klaar voor het startschot in Oudenaarde. Na enkele geneutraliseerde kilometers beginnen zij ook officieel aan hun Ronde van Vlaanderen. . 5 minuten tot de officieuze start De rensters staan ondertussen klaar voor het startschot in Oudenaarde. Na enkele geneutraliseerde kilometers beginnen zij ook officieel aan hun Ronde van Vlaanderen.

clock 13:18 13 uur 18. Shari Bossuyt: "We moeten als team heel alert zijn op de cruciale punten". Shari Bossuyt: "We moeten als team heel alert zijn op de cruciale punten"

clock 13:17 13 uur 17. Vanuit Belgisch oogpunt is het niet alleen uitkijken naar Lotte Kopecky, maar ook onder andere naar de 22-jarige Shari Bossuyt. Met een 15e plaats in de Omloop, een 5e stek in Brugge-De Panne en nog een 10e plaats in Gent-Wevelgem is ze aan een mooi voorjaar bezig. "Niewiadoma is de vooruitgeschoven pion bij ons vandaag", zo zei Bossuyt voor de start. "Ik krijg een iets vrijere rol om voor de Koppenberg of de Kwaremont in een aanval mee te gaan." . Vanuit Belgisch oogpunt is het niet alleen uitkijken naar Lotte Kopecky, maar ook onder andere naar de 22-jarige Shari Bossuyt. Met een 15e plaats in de Omloop, een 5e stek in Brugge-De Panne en nog een 10e plaats in Gent-Wevelgem is ze aan een mooi voorjaar bezig. "Niewiadoma is de vooruitgeschoven pion bij ons vandaag", zo zei Bossuyt voor de start. "Ik krijg een iets vrijere rol om voor de Koppenberg of de Kwaremont in een aanval mee te gaan."

clock 13:08 13 uur 08. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben nerveus en heb er heel veel zin in, zoals iedereen hier". Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben nerveus en heb er heel veel zin in, zoals iedereen hier"

clock 13:05 13 uur 05. 13 hellingen op het menu voor de vrouwen. Die hellingen liggen grofweg verspreid in 2 zones van 30 kilometer, met daartussen een rustig interval van ook 30 kilometer. De eerste heuvelzone begint op ongeveer 80 kilometer van het einde. Het zou dus wel eens een lange finale kunnen worden. Het duo Oude Kwaremont-Paterberg is de afsluiter van de tweede heuvelzone. De top van die laatste helling ligt op 13 kilometer van het einde. . 13 hellingen op het menu voor de vrouwen Die hellingen liggen grofweg verspreid in 2 zones van 30 kilometer, met daartussen een rustig interval van ook 30 kilometer. De eerste heuvelzone begint op ongeveer 80 kilometer van het einde. Het zou dus wel eens een lange finale kunnen worden. Het duo Oude Kwaremont-Paterberg is de afsluiter van de tweede heuvelzone. De top van die laatste helling ligt op 13 kilometer van het einde.

clock 12:53 12 uur 53. Live beelden vanaf 15u. Over een goede 2 uur kan u de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen live volgen op Canvas of via de livestream op deze pagina. De finale zal ook op Eén te zien zijn. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. . Live beelden vanaf 15u Over een goede 2 uur kan u de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen live volgen op Canvas of via de livestream op deze pagina. De finale zal ook op Eén te zien zijn. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen.

clock 12:46 12 uur 46. Zoe Bäckstedt: "Dit is mijn eerste Ronde van Vlaanderen, ik heb er heel veel zin in" . Zoe Bäckstedt: "Dit is mijn eerste Ronde van Vlaanderen, ik heb er heel veel zin in"

clock 12:45 12 uur 45. Met haar 18 jaar is Zoe Bäckstedt (EF Education) de jongste renster aan de start in Oudenaarde. De dubbele wereldkampioene bij de junioren van Wollongong rijdt haar eerste Vlaamse voorjaar. Enkele dagen geleden werd Bäckstedt 13e in Dwars door Vlaanderen. Trekt de jonge Britse die lijn door in Vlaanderens Mooiste? Leuk detail overigens: haar vader Magnus Bäckstedt zit ook in deze koers, als ploegleider bij Canyon weliswaar. . Met haar 18 jaar is Zoe Bäckstedt (EF Education) de jongste renster aan de start in Oudenaarde. De dubbele wereldkampioene bij de junioren van Wollongong rijdt haar eerste Vlaamse voorjaar. Enkele dagen geleden werd Bäckstedt 13e in Dwars door Vlaanderen. Trekt de jonge Britse die lijn door in Vlaanderens Mooiste? Leuk detail overigens: haar vader Magnus Bäckstedt zit ook in deze koers, als ploegleider bij Canyon weliswaar.

clock 12:37 12 uur 37. Traditioneel starten de vrouwen hun Ronde van Vlaanderen niet in Brugge of Antwerpen, maar wel in Oudenaarde, waar ze ook aankomen. Na een noordwaartse lus via onder meer Anzegem, Waregem en Kruisem begint het peloton aan het vertrouwde draaien en keren in de heuvelzone rond Oudenaarde. Al liggen er in dat eerste deel van de koers ook al wel enkele hellingen, onder meer de Tiegemberg al na 10 kilometer. Die zou kunnen dienen als springplank voor een eerste aanvalspoging uit het peloton. . Traditioneel starten de vrouwen hun Ronde van Vlaanderen niet in Brugge of Antwerpen, maar wel in Oudenaarde, waar ze ook aankomen. Na een noordwaartse lus via onder meer Anzegem, Waregem en Kruisem begint het peloton aan het vertrouwde draaien en keren in de heuvelzone rond Oudenaarde. Al liggen er in dat eerste deel van de koers ook al wel enkele hellingen, onder meer de Tiegemberg al na 10 kilometer. Die zou kunnen dienen als springplank voor een eerste aanvalspoging uit het peloton.

clock 12:35 12 uur 35. Justine Ghekiere: "Bergop ben ik goed, maar moet nog werken aan mijn positionering". Justine Ghekiere: "Bergop ben ik goed, maar moet nog werken aan mijn positionering"

clock 12:31 12 uur 31. Ronde van Vlaanderen Sterren voor Ronde van Vlaanderen (v): Niet Vollering, wel Reusser naast Kopecky

clock 12:31 12 uur 31. Ronde van Vlaanderen In onze poll wint Wout van Aert, Lotte Kopecky sprint iedereen glad uit het wiel

clock 12:30 12 uur 30. Kopecky topfavoriete volgens Sporza-jury en surfers. In onze poll haalt de Belgische kampioene het afgetekend - met maar liefst 60% - voor haar ploeggenote Demi Vollering (15%) en Annemiek van Vleuten (8%). Ook de Sporza-jury gelooft in de kansen van Kopecky. Zij zien haar samen met Marlen Reusser, een andere ploeggenote, als topfavoriete voor vandaag. . Kopecky topfavoriete volgens Sporza-jury en surfers In onze poll haalt de Belgische kampioene het afgetekend - met maar liefst 60% - voor haar ploeggenote Demi Vollering (15%) en Annemiek van Vleuten (8%). Ook de Sporza-jury gelooft in de kansen van Kopecky. Zij zien haar samen met Marlen Reusser, een andere ploeggenote, als topfavoriete voor vandaag.

clock 12:22 12 uur 22. Goede middag! De vrouwen maken zich stilaan op voor hun 20e Ronde van Vlaanderen. Over een goed uurtje vertrekken ze voor hun tocht van 158 kilometer rondom Oudenaarde. Ongeveer 4 uur later zullen we weten wie Lotte Kopecky opvolgt als winnares van de Ronde van Vlaanderen. . Goede middag! De vrouwen maken zich stilaan op voor hun 20e Ronde van Vlaanderen. Over een goed uurtje vertrekken ze voor hun tocht van 158 kilometer rondom Oudenaarde. Ongeveer 4 uur later zullen we weten wie Lotte Kopecky opvolgt als winnares van de Ronde van Vlaanderen.

clock 02-04-2023 02-04-2023.

clock 20:40 20 uur 40. video Team SD Worx SD Worx is de gedoodverfde favoriet voor Ronde van Vlaanderen (vrouwen)

clock 14:30 14 uur 30. "Ik zal natuurlijk niet mijn tactiek verklappen, maar ik kom liever niet weer in de tang te zitten bij een overtal van SD Worx, al is die kans best aanwezig", weet Annemiek van Vleuten. "We moeten een plan smeden om te kijken hoe we daar tussenuit kunnen knijpen, maar dat zal zeker in Vlaanderen niet gemakkelijk zijn met een ploeg die zo dominant is." Van Vleuten vindt dat haar team duidelijk versterkt is, maar is niet onder de indruk van de concurrentie. "Normaal zijn er meer teams die meespelen. Ik vind dat dat tot nu toe bij de andere teams een beetje tegenvallen." "Trek-Segafredo heeft daar ook redenen voor, met Ellen van Dijk die natuurlijk niet rijdt en Elisa Longo Borghini die ziek is geweest. Dat is ook wel jammer en maakt het lastiger, dat je daardoor maar één echt heel sterk blok hebt." "Ik hoop dat FDJ ook mee gaat koersen en dat meerdere ploegen een plan hebben. Dat gaat ook wel in het voordeel werken. We moeten het niet zomaar opgeven tegen dat sterke overwicht." . "Ik zal natuurlijk niet mijn tactiek verklappen, maar ik kom liever niet weer in de tang te zitten bij een overtal van SD Worx, al is die kans best aanwezig", weet Annemiek van Vleuten. "We moeten een plan smeden om te kijken hoe we daar tussenuit kunnen knijpen, maar dat zal zeker in Vlaanderen niet gemakkelijk zijn met een ploeg die zo dominant is." Van Vleuten vindt dat haar team duidelijk versterkt is, maar is niet onder de indruk van de concurrentie. "Normaal zijn er meer teams die meespelen. Ik vind dat dat tot nu toe bij de andere teams een beetje tegenvallen." "Trek-Segafredo heeft daar ook redenen voor, met Ellen van Dijk die natuurlijk niet rijdt en Elisa Longo Borghini die ziek is geweest. Dat is ook wel jammer en maakt het lastiger, dat je daardoor maar één echt heel sterk blok hebt." "Ik hoop dat FDJ ook mee gaat koersen en dat meerdere ploegen een plan hebben. Dat gaat ook wel in het voordeel werken. We moeten het niet zomaar opgeven tegen dat sterke overwicht."



clock 14:29 14 uur 29. Zondag wordt het misschien een beetje ‘hoe een koe een haas vangt’. Ik heb de wedstrijden van de afgelopen weken natuurlijk gevolgd en SD worx is momenteel overduidelijk het sterkste blok. Ik weet dat ik in de Strade Bianche niet goed genoeg was om hen te volgen, maar elke koers is anders en ik ben ook beter, dus ik ga met goede moed naar Vlaanderen. Annemiek van Vleuten (Movistar). Zondag wordt het misschien een beetje ‘hoe een koe een haas vangt’. Ik heb de wedstrijden van de afgelopen weken natuurlijk gevolgd en SD worx is momenteel overduidelijk het sterkste blok. Ik weet dat ik in de Strade Bianche niet goed genoeg was om hen te volgen, maar elke koers is anders en ik ben ook beter, dus ik ga met goede moed naar Vlaanderen. Annemiek van Vleuten (Movistar)

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:27 14 uur 27. Na de Strade Bianche trok Annemiek van Vleuten op hoogtestage naar Tenerife. In de Ronde van Vlaanderen pikt ze de draad weer op. "Ik heb een goed trainingskamp kunnen draaien en ik denk dat ik er zeker een schepje bovenop heb kunnen doen. Ik ben nieuwsgierig wat het resultaat is en heb er zin in om weer te koersen", schrijft ze op haar website. "Vanuit de Strade Bianche ben ik direct doorgegaan naar Tenerife. Ik heb er dus goed kunnen trainen en heb er ook goed weer gehad. Als ik het weer in Nederland zag was ik helemaal blij dat ik op Tenerife zat. Het was daarbij ook fijn om met mijn ploeggenotes te trainen." . Na de Strade Bianche trok Annemiek van Vleuten op hoogtestage naar Tenerife. In de Ronde van Vlaanderen pikt ze de draad weer op. "Ik heb een goed trainingskamp kunnen draaien en ik denk dat ik er zeker een schepje bovenop heb kunnen doen. Ik ben nieuwsgierig wat het resultaat is en heb er zin in om weer te koersen", schrijft ze op haar website. "Vanuit de Strade Bianche ben ik direct doorgegaan naar Tenerife. Ik heb er dus goed kunnen trainen en heb er ook goed weer gehad. Als ik het weer in Nederland zag was ik helemaal blij dat ik op Tenerife zat. Het was daarbij ook fijn om met mijn ploeggenotes te trainen."

clock 31-03-2023 31-03-2023.