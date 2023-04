LIVE Ronde van Vlaanderen (vrouwen): Volgt Kopecky zichzelf op in Oudenaarde?

clock 14:18 14 uur 18. Ook dit jaar heeft SD Worx weer heel wat troeven om uit te spelen. Titelverdedigster Lotte Kopecky rijdt rond met het rugnummer 1 en won eerder dit jaar al onder andere de Omloop. Met Demi Vollering (Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen) en Marlen Reusser (Gent-Wevelgem) heeft de Nederlandse formatie al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt dit voorjaar. Naast die 3 wapens houdt het ook nog snelle vrouw Lorena Wiebes achter de hand mocht het op een sprint met een groter groepje uitdraaien. Als al die toppers dan nog eens aan hetzelfde zeel trekken, dan weet je dat het moeilijk wordt als concurrentie om daar iets tegen te doen. Of komt er vandaag toch een barstje in het schijnbaar ongenaakbare pantser van SD Worx? . Ook dit jaar heeft SD Worx weer heel wat troeven om uit te spelen. Titelverdedigster Lotte Kopecky rijdt rond met het rugnummer 1 en won eerder dit jaar al onder andere de Omloop. Met Demi Vollering (Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen) en Marlen Reusser (Gent-Wevelgem) heeft de Nederlandse formatie al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt dit voorjaar. Naast die 3 wapens houdt het ook nog snelle vrouw Lorena Wiebes achter de hand mocht het op een sprint met een groter groepje uitdraaien. Als al die toppers dan nog eens aan hetzelfde zeel trekken, dan weet je dat het moeilijk wordt als concurrentie om daar iets tegen te doen. Of komt er vandaag toch een barstje in het schijnbaar ongenaakbare pantser van SD Worx?

clock 14:09 14 uur 09. Zo was het vorig jaar. SD Worx toonde zich erg dominant in de finale van de Ronde 2022. Bij zowat elke aanval zat er een renster van de ploeg mee. Zo ook bij de beslissende aanval. Chantal van den Broek-Blaak trok door en kreeg ploeggenote Lotte Kopecky en Annemiek van Vleuten mee. De 3 rensters bereikten samen Oudenaarde, met als resultaat een 1e plek (Kopecky) en 3e plek (Van den Broek-Blaak) voor SD Worx. Rijdt de Nederlandse formatie ook vandaag weer de perfecte koers?

clock 14:05 14 uur 05. Hergroepering. Op grondgebied Waregem is het einde verhaal voor De Clercq. Lotto Dstny toont zich alvast erg bedrijvig in deze beginfase. . Hergroepering Op grondgebied Waregem is het einde verhaal voor De Clercq. Lotto Dstny toont zich alvast erg bedrijvig in deze beginfase.

clock 14:02 12 seconden. De koersradio bericht intussen over een eenzame leidster van de koers. Katrijn De Clercq (Lotto-Dstny) heeft een voorsprong van 12 seconden op de grote groep. . 14 uur 02. time difference 12 seconden De koersradio bericht intussen over een eenzame leidster van de koers. Katrijn De Clercq (Lotto-Dstny) heeft een voorsprong van 12 seconden op de grote groep.

clock 14:00 14 uur . Sterke blokken. Niet alleen bij SD Worx is de sterkte in de breedte indrukwekkend, ook andere ploegen zijn vandaag - weliswaar een week voor Pasen - al op hun paasbest. "Ik denk dat we sterkere blokken zullen hebben tegenover SD Worx dan dat we tot nu toe gezien hebben", blikte Ine Beyen enkele dagen geleden vooruit op de Ronde. "Intrinsiek is SD Worx de sterkste ploeg, maar Trek en Movistar zijn bijna even sterk. Alleen spelen ze het tactisch op dit moment misschien iets minder goed uit." FDJ-Suez en misschien ook wel Canyon zijn nog ploegen om in de gaten te houden in de (pre-)finale.

clock 13:55 Tiegemberg. Hij ligt er een beetje verloren bij, maar de Tiegemberg is na 10 kilometer al de eerste beklimming van de dag. Die ligt op een eiland, met pas over ongeveer 50 kilometer weer wat klimwerk. . 13 uur 55. hill Tiegemberg Hij ligt er een beetje verloren bij, maar de Tiegemberg is na 10 kilometer al de eerste beklimming van de dag. Die ligt op een eiland, met pas over ongeveer 50 kilometer weer wat klimwerk.

clock 13:52 13 uur 52. Shirin van Anrooij: "Ik heb een vrije rol, maar het is afwachten hoe ik mezelf voel". Shirin van Anrooij: "Ik heb een vrije rol, maar het is afwachten hoe ik mezelf voel"

clock 13:45 13 uur 45. 4 rensters proberen zich los te rukken van het peloton, maar hun feestje gaat niet door. Wie probeert het als volgende? . 4 rensters proberen zich los te rukken van het peloton, maar hun feestje gaat niet door. Wie probeert het als volgende?

clock 13:43 13 uur 43. Geen aanvallen in de eerste kilometers. Dient de Tiegemberg over enkele minuten als ideale springplank voor een vroege ontsnapping? . Geen aanvallen in de eerste kilometers. Dient de Tiegemberg over enkele minuten als ideale springplank voor een vroege ontsnapping?

clock 13:39 13 uur 39 match begonnen start time Start De rensters zijn nu ook officieel begonnen aan Vlaanderens Mooiste. Krijgen we ook hier een snel eerste wedstrijduur waarin het geen seconde stilvalt?

clock 13:34 Opgave Valerie Demey. Met 140 zijn de vrouwen begonnen aan hun Ronde van Vlaanderen. Onze landgenote Valerie Demey (Liv Racing) is niet van start gegaan. . 13 uur 34. give up Opgave Valerie Demey Met 140 zijn de vrouwen begonnen aan hun Ronde van Vlaanderen. Onze landgenote Valerie Demey (Liv Racing) is niet van start gegaan.

clock 13:28 13 uur 28. 5 minuten tot de officieuze start. De rensters staan ondertussen klaar voor het startschot in Oudenaarde. Na enkele geneutraliseerde kilometers beginnen zij ook officieel aan hun Ronde van Vlaanderen. . 5 minuten tot de officieuze start De rensters staan ondertussen klaar voor het startschot in Oudenaarde. Na enkele geneutraliseerde kilometers beginnen zij ook officieel aan hun Ronde van Vlaanderen.

clock 13:18 13 uur 18. Shari Bossuyt: "We moeten als team heel alert zijn op de cruciale punten". Shari Bossuyt: "We moeten als team heel alert zijn op de cruciale punten"

clock 13:17 13 uur 17. Vanuit Belgisch oogpunt is het niet alleen uitkijken naar Lotte Kopecky, maar ook onder andere naar de 22-jarige Shari Bossuyt. Met een 15e plaats in de Omloop, een 5e stek in Brugge-De Panne en nog een 10e plaats in Gent-Wevelgem is ze aan een mooi voorjaar bezig. "Niewiadoma is de vooruitgeschoven pion bij ons vandaag", zo zei Bossuyt voor de start. "Ik krijg een iets vrijere rol om voor de Koppenberg of de Kwaremont in een aanval mee te gaan." . Vanuit Belgisch oogpunt is het niet alleen uitkijken naar Lotte Kopecky, maar ook onder andere naar de 22-jarige Shari Bossuyt. Met een 15e plaats in de Omloop, een 5e stek in Brugge-De Panne en nog een 10e plaats in Gent-Wevelgem is ze aan een mooi voorjaar bezig. "Niewiadoma is de vooruitgeschoven pion bij ons vandaag", zo zei Bossuyt voor de start. "Ik krijg een iets vrijere rol om voor de Koppenberg of de Kwaremont in een aanval mee te gaan."

clock 13:08 13 uur 08. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben nerveus en heb er heel veel zin in, zoals iedereen hier". Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben nerveus en heb er heel veel zin in, zoals iedereen hier"

clock 13:05 13 uur 05. 13 hellingen op het menu voor de vrouwen. Die hellingen liggen grofweg verspreid in 2 zones van 30 kilometer, met daartussen een rustig interval van ook 30 kilometer. De eerste heuvelzone begint op ongeveer 80 kilometer van het einde. Het zou dus wel eens een lange finale kunnen worden. Het duo Oude Kwaremont-Paterberg is de afsluiter van de tweede heuvelzone. De top van die laatste helling ligt op 13 kilometer van het einde. . 13 hellingen op het menu voor de vrouwen Die hellingen liggen grofweg verspreid in 2 zones van 30 kilometer, met daartussen een rustig interval van ook 30 kilometer. De eerste heuvelzone begint op ongeveer 80 kilometer van het einde. Het zou dus wel eens een lange finale kunnen worden. Het duo Oude Kwaremont-Paterberg is de afsluiter van de tweede heuvelzone. De top van die laatste helling ligt op 13 kilometer van het einde.

clock 12:53 12 uur 53. Live beelden vanaf 15u. Over een goede 2 uur kan u de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen live volgen op Canvas of via de livestream op deze pagina. De finale zal ook op Eén te zien zijn. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen. . Live beelden vanaf 15u Over een goede 2 uur kan u de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen live volgen op Canvas of via de livestream op deze pagina. De finale zal ook op Eén te zien zijn. Het commentaar wordt verzorgd door Ruben Van Gucht en Ine Beyen.