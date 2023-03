Annemiek van Vleuten over Ronde van Vlaanderen: "Hoe een koe een haas vangt"

clock 14:30

14 uur 30. "Ik zal natuurlijk niet mijn tactiek verklappen, maar ik kom liever niet weer in de tang te zitten bij een overtal van SD Worx, al is die kans best aanwezig", weet Annemiek van Vleuten. "We moeten een plan smeden om te kijken hoe we daar tussenuit kunnen knijpen, maar dat zal zeker in Vlaanderen niet gemakkelijk zijn met een ploeg die zo dominant is." Van Vleuten vindt dat haar team duidelijk versterkt is, maar is niet onder de indruk van de concurrentie. "Normaal zijn er meer teams die meespelen. Ik vind dat dat tot nu toe bij de andere teams een beetje tegenvallen." "Trek-Segafredo heeft daar ook redenen voor, met Ellen van Dijk die natuurlijk niet rijdt en Elisa Longo Borghini die ziek is geweest. Dat is ook wel jammer en maakt het lastiger, dat je daardoor maar één echt heel sterk blok hebt." "Ik hoop dat FDJ ook mee gaat koersen en dat meerdere ploegen een plan hebben. Dat gaat ook wel in het voordeel werken. We moeten het niet zomaar opgeven tegen dat sterke overwicht." .