LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen vrouwen: Groep der favorieten duikt de finale in

16:57 16 uur 57. 7 koploopsters. 7 rensters gaan er samen vandoor. Christine Majerus (SD Worx) en Anna Henderson (Jumbo-Visma) zijn opvallende namen in de kopgroep.

16:56 16 uur 56. Wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) maakt ook deel uit van de kopgroep. Ze heeft de Taaienberg goed verteerd. Als we een sprint krijgen, is Balsamo een gevaarlijke klant.

16:53 16 uur 53. Einde verhaal Van der Duin. Maike van der Duin is ingerekend. 25 rensters kleuren de kop van de koers.

16:52 16 uur 52. Het peloton scheurt in stukken op de Taaienberg. Brand moet na straf werk een gaatje laten.

16:51 16 uur 51. Maike van der Duin (Le Col-Wahoo) tikt als eerste de top van de Taaienberg aan. De andere vluchters moeten laten begaan. Het peloton zit haar op de hielen!

16:51 16 uur 51. Demi Vollering (SD Worx) bepaalt aan kop van het peloton het tempo. Haar ploeggenote Reusser zit in haar wiel, Van Vleuten is bij de pinken.

16:50 Taaienberg: 8e helling. De Taaienberg is de 8e helling van de dag. Deze klim is 530 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3% en maximaal 6,7%. De koploopsters beginnen aan de helling met een voorsprong van 30 seconden.

16:48 16 uur 48. Door de versnelling van Brand wordt het peloton op een lang lint getrokken.

16:48 16 uur 48. Taaienberg nadert. Een groep van 30 rensters zetten de achtervolging in op de 4 koploopsters. Lucinda Brand voert het tempo aan kop van het peloton aan. Ze rijden richting de voet van de Taaienberg!

16:47 16 uur 47. Annemiek van Vleuten blijft het tempo bepalen aan kop van het peloton. De rensters van SD Worx met Marlen Reusser en Demi Vollering zitten in de buurt.

16:46 16 uur 46. Op de Koppenberg moest Clara Honsinger lossen. De kopgroep bestaat nu nog uit 4 rensters!

16:46 Steenbeekdries: 7e helling. De kopgroep begint met een voorsprong van een minuut een de 7e helling van de dag. De Steenbeekdries is 700 meter lang met een gemiddelde van 5,3%. Nog 39 kilometer tot de finish!

16:44 Mariaborrestraat: 5e kasseistrook. 4 rensters dokkeren over de kasseien van de Mariaborrestraat. Ze hebben nog een voorsprong van een minuut.

16:43 16 uur 43. Samensmelting. Door toedoen van Katia Niewiadoma is de achtervolgende groep bij de lurven gevat.

16:43 16 uur 43. Kopecky mee in achtervolgende groep. Na de Koppenberg is er een achtervolgende groep ontstaan. Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky, Demi Vollering, Marta Bastianelli en Marlen Reusser rijden voor het peloton uit!

16:41 16 uur 41. De kopgroep houdt na de Koppenberg nog een minuut van hun voorsprong over.

16:38 16 uur 38. Lotte Kopecky goed mee. Lotte Kopecky heeft de Koppenberg goed verteerd. Ze kende geen moeilijkheden en zit goed mee vooraan. Van Vleuten voert het tempo aan.

16:37 16 uur 37. Katia Niewiadoma (Canyon-SRAM) moet voet aan grond zetten op de Koppenberg. De rensters krijgen het moeilijk op deze gevreesde helling!

16:37 16 uur 37. Van Vleuten verschijnt aan kop. Het peloton begint aan de Koppenberg en het is Van Vleuten die zich meteen laat zien. Ze begint de beklimming aan kop. Kopecky zit in haar wiel.

16:36 16 uur 36. De rensters zien af op de koppenberg. Van der Duin sleurt een kop. De andere vluchters hebben het moeilijk, maar klampen aan.

16:35 16 uur 35. Clara Honsinger heeft goeie herinneringen aan de Koppenberg. In november vorig jaar won ze de Koppenbergcross.

16:35 1'45". De kopgroep begint met een voorsprong van 1'45" aan de Koppenberg!

16:35 16 uur 35. Historisch! De vrouwen rijden voor het eerst de Koppenberg op.

16:34 16 uur 34. Lorena Wiebes (DSM) sleurt aan kop van het peloton richting de voet van de Koppenberg.

16:33 16 uur 33. Lotte Kopecky (SD Worx) is bij de pinken en blijft goed vooraan in het peloton zitten.

16:33 Koppenberg: 6e helling. De 5 koploopsters maken zich op voor de Koppenberg. De Koppenberg duikt voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde voor vrouwen op in het parcours. Deze gevreesde bult is 600 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 11,6% en maximaal 22%. De Koppenberg is de zwaarste klim van de dag. Barst de koers hier los?

16:31 16 uur 31. De positionering begint in het peloton. Er heerst weer nervositeit. De voet van de Koppenberg komt eraan en dat zorgt voor de nodige stress! De favorieten schuiven op.

16:30 16 uur 30. Marit Raaijmakers (Human Powered Health) pept haar kompanen op. Ze wil de goeie samenwerking in de kopgroep vasthouden. Ze hebben een voorsprong van 2 minuten te pakken. Nog 3 kilometer tot de Koppenberg!

16:28 16 uur 28. Samenstelling kopgroep. Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Olivia Baril (Valcar) Camilla Alessio (Ceratizit-WNT Pro Cycling) Marit Raaijmakers (Human Powered Health) Maike van der Duin (Le Col-Wahoo)

16:26 16 uur 26. In het peloton zoeken de ploeggenotes elkaar op. Het treintje van Trek-Segafredo krijgt vorm. Ook Uno-X schuift op.

16:24 1'31". De kopgroep breidt zijn voorsprong weer uit. In het peloton kiezen ze voor een langzamer tempo. De 5 koploopsters hebben nu 1'31".

16:22 16 uur 22. 5 koploopsters. Honsinger en Baril krijgen steun van Camilla Alessio, Marit Raaijmakers en Maike van der Duin.

16:21 16 uur 21. Tegenoffensief Valerie Demey. Valerie Demey (Liv Racing) kiest voor de aanval en laat het peloton achter zich. Ze gaat op zoek naar de 5 koploopsters. Krijgen we straks ook een Belgische in de kopgroep? Ze trekt stevig door!

16:19 16 uur 19. 3 rensters maken de oversteek. 3 rensters zorgen voor versterking in de kopgroep. Van 2 gaat het nu naar 5 koploopsters.

16:17 16 uur 17. Honsinger en Baril weten hoe laat het is, maar smijten zich in de afdaling en proberen het peloton op afstand te houden. Ze hebben nog 10 seconden.

16:15 16 uur 15. Camilla Alessio (Ceratizit-WNT) perst een enorme versnelling uit haar benen. Vol overgave probeert ze weg te rijden van het peloton, maar ze laten haar niet makkelijk gaan.

16:13 34 seconden. Honsinger en Baril voelen de hete adem van het peloton in de nek. Nog 15 kilometer tot de voet van de Koppenberg. Houden ze het nog vol tot de Koppenberg?

16:11 16 uur 11. Aanval Lucinda Brand. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) probeert na de aanval van haar ploeggenote een nieuw offensief op poten te zetten, maar het peloton laat die weer niet gebeuren. Soraya Paladin (Canyon-SRAM) knalt het gat dicht in functie van kopvrouw Katia Niewiadoma.

16:09 16 uur 09. De Valkenberg is achter de rug. Over 16 kilometer beginnen de rensters voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde aan de gevreesde Koppenberg. Barst daar de koers los?

16:08 16 uur 08. Een renster van Canyon-SRAM zag het gevaar in de aanval van Van Dijk en knalt het gat dicht. Door de versnelling van de ex-winnares wordt het peloton op een lang lint getrokken.

16:07 16 uur 07. Aanval Ellen van Dijk. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) sluipt op kousenvoeten weg uit het peloton. Ze jaagt het tempo de hoogte in.

16:06 16 uur 06. Peloton begint aan Valkenberg. Het peloton begint aan de 5e helling van de dag. Probeert iemand iets op de Valkenberg? Canyon-SRAM verzamelt zijn pionnen aan kop van het peloton.

16:06 16 uur 06. Sanne Cant (Plantur-Pura) werkte daarnet nog aan kop van het peloton, maar nu moet onze landgenote lossen en ziet het peloton wegrijden.

16:04 16 uur 04. Koploopsters Honsinger en Baril beginnen met een voorsprong van 1'22" aan de Valkenberg.

16:03 Valkenberg: 5e helling. De kopgroep maakt zich op voor de 5e helling van de dag. De Valkenberg is 540 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1% en maximaal 12,8%. Hierna volgt de Koppenberg!

16:02 16 uur 02. Tegenaanval Jaskulska. Marta Jaskulska (Liv Racing) zet een tegenaanval op poten. Ze gaat op zoek naar de 2 koploopsters.

15:59 15 uur 59. Honsinger en Baril zien hun voorsprong slinken. Ze hebben nog 1'12"! Het peloton zit hen op de hielen.

15:57 15 uur 57. Van Vleuten schuift op. Annemiek van Vleuten daagt op aan kop van het peloton. De Nederlandse is bij de pinken!

15:57 15 uur 57. Berendries: 4e helling. Kort na de Marlboroughstraat volgt de Berendries. De 4e helling is 940 meter lang met aan een gemiddelde van 7% en maximaal 12,3%.

15:54 15 uur 54. Koploopsters Honsinger en Baril zetten de afdaling in richting de voet van de Berendries. Ze hebben nog een voorsprong van 1'41".

15:52 15 uur 52. Aanval Amanda Spratt. Amanda Spratt (BikeExchange) gaat op en over Martins en Van Rooijen. Martins en Van Rooijen maakten deel uit van de kopgroep, maar lieten op de kasseien van de Kerkgate begaan. Spratt haalt het duo nu in.

15:50 Marlboroughstraat: 3e helling. Tijd voor de 3e helling van de dag! De Marlboroughstraat is 2 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage

15:48 15 uur 48. Ook Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) zit weer in het peloton. . Ook Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) zit weer in het peloton.

15:47 15 uur 47. Bertizzolo ingerekend. Achtervolger Bertizzolo maakt weer deel uit van het peloton. Cromwell staat er alleen voor in de achtervolgende groep. . Bertizzolo ingerekend Achtervolger Bertizzolo maakt weer deel uit van het peloton. Cromwell staat er alleen voor in de achtervolgende groep.

15:46 15 uur 46. Door de versnelling van Brand wordt het peloton op een lang lint getrokken. Na de Molenberg gaat het tempo er uit waardoor de rensters weer de aansluiting kunnen maken met het peloton. . Door de versnelling van Brand wordt het peloton op een lang lint getrokken. Na de Molenberg gaat het tempo er uit waardoor de rensters weer de aansluiting kunnen maken met het peloton.

15:45 15 uur 45. Lucinda Brand (Trek-Segafredo) begint aan kop aan de Molenberg. De Nederlandse trekt goed door, in de achtergrond krijgen enkele rensters het moeilijk door de versnelling van Brand. . Lucinda Brand (Trek-Segafredo) begint aan kop aan de Molenberg. De Nederlandse trekt goed door, in de achtergrond krijgen enkele rensters het moeilijk door de versnelling van Brand.

15:45 15 uur 45. Lucinda Brand voert het tempo aan op de Molenberg. Lucinda Brand voert het tempo aan op de Molenberg

15:44 15 uur 44. Nervositeit in het peloton. Nervositeit heerst in het peloton. Ze rijden richting de voet van de Molenberg en willen uiteraard in een goeie positie aan de helling beginnen. . Nervositeit in het peloton Nervositeit heerst in het peloton. Ze rijden richting de voet van de Molenberg en willen uiteraard in een goeie positie aan de helling beginnen.

15:43 Molenberg: 2e helling. De 2 koploopsters beginnen aan de pittige Molenberg. De 2e helling van de dag is 460 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7% en maximaal 14,2%. . 15 uur 43. Molenberg: 2e helling De 2 koploopsters beginnen aan de pittige Molenberg. De 2e helling van de dag is 460 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7% en maximaal 14,2%.

15:39 15 uur 39. Koerssituatie na 80 kilometer. Kopgroep Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Olivia Baril (Valcar) 1e achtervolgende groep +12" Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) Maria Martins (Le Col-Wahoo) 2e achtervolgende groep + 2'10" Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) Peloton + 2'23" . Koerssituatie na 80 kilometer Kopgroep

Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Olivia Baril (Valcar) 1e achtervolgende groep +12" Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) Maria Martins (Le Col-Wahoo) 2e achtervolgende groep + 2'10" Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) Peloton + 2'23"

15:37 15 uur 37. Cromwell en Bertizzolo ontsnappen uit achtervolgende groep. Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) vinden dat het te traag gaat in de achtervolgende groep. Ze beslissen om samen het tempo te verhogen. De rest moet passen, maar zij zetten de jacht in op de 2 koploopsters. . Cromwell en Bertizzolo ontsnappen uit achtervolgende groep Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) vinden dat het te traag gaat in de achtervolgende groep. Ze beslissen om samen het tempo te verhogen. De rest moet passen, maar zij zetten de jacht in op de 2 koploopsters.

15:35 Jagerij: 4e kasseistrook. Honsinger en Baril dokkeren over de kasseien van de Jagerij. Hierna rijden ze richting de voet van de Molenberg. . 15 uur 35. Jagerij: 4e kasseistrook Honsinger en Baril dokkeren over de kasseien van de Jagerij. Hierna rijden ze richting de voet van de Molenberg.

15:33 15 uur 33. Lotte Kopecky schuift op en zit in 2e positie aan kop van het peloton. Ze volgt het spoor van haar ploeggenote. Ook Sanne Cant komt met Yara Kastelijn naar voren. . Lotte Kopecky schuift op en zit in 2e positie aan kop van het peloton. Ze volgt het spoor van haar ploeggenote. Ook Sanne Cant komt met Yara Kastelijn naar voren.

15:32 15 uur 32. Martins en Van Rooijen laten begaan. Maria Martins (Le Col-Wahoo) en Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) krijgen het moeilijk in de kopgroep. Op de kasseien van de Kerkgate moeten ze lossen. Honsinger en Van Rooijen gaan er samen vandoor. . Martins en Van Rooijen laten begaan Maria Martins (Le Col-Wahoo) en Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) krijgen het moeilijk in de kopgroep. Op de kasseien van de Kerkgate moeten ze lossen. Honsinger en Van Rooijen gaan er samen vandoor.

15:30 15 uur 30. Het peloton maakt tijd goed op de kopgroep! De 4 koploopsters hebben nog een voorsprong van 3 minuten. . Het peloton maakt tijd goed op de kopgroep! De 4 koploopsters hebben nog een voorsprong van 3 minuten.

15:28 Kerkgate: 3e kasseistrook. De 4 avonturiers dokkeren over de kasseien van de Kerkgate. Deze strook is 1.400 meter lang. Kort na deze sector volgen de kasseien van de Jagerij. . 15 uur 28. Kerkgate: 3e kasseistrook De 4 avonturiers dokkeren over de kasseien van de Kerkgate. Deze strook is 1.400 meter lang. Kort na deze sector volgen de kasseien van de Jagerij.

15:25 15 uur 25. De kopgroep heeft de Wolvenberg goed verteerd. De eerste klimmeters staan op de teller. Over 9 kilometer volgt de Molenberg, maar eerst krijgen de rensters nog de kasseien van de Kerkgate en de Jagerij voorgeschoteld. . De kopgroep heeft de Wolvenberg goed verteerd. De eerste klimmeters staan op de teller. Over 9 kilometer volgt de Molenberg, maar eerst krijgen de rensters nog de kasseien van de Kerkgate en de Jagerij voorgeschoteld.

15:23 15 uur 23. Samensmelting achtervolgende groep. Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) hebben de aansluiting gemaakt met de achtervolgende groep. De 6 rensters achtervolgen op 2'37". . Samensmelting achtervolgende groep Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) hebben de aansluiting gemaakt met de achtervolgende groep. De 6 rensters achtervolgen op 2'37".

15:21 Wolvenberg: 1e helling. De rensters krijgen de eerste helling van de dag voor de wielen geschoven. De Wolvenberg bijt de spits af. Deze helling is 645 meter lang met een gemiddelde van 7,9% en uitschieters van 17,3%. . 15 uur 21. Wolvenberg: 1e helling De rensters krijgen de eerste helling van de dag voor de wielen geschoven. De Wolvenberg bijt de spits af. Deze helling is 645 meter lang met een gemiddelde van 7,9% en uitschieters van 17,3%.

15:17 15 uur 17. De rensters beginnen zich te positioneren in het peloton met de Wolvenberg in het vizier. Probeert straks iemand het peloton in stukken te scheuren op de eerste helling van de dag? . De rensters beginnen zich te positioneren in het peloton met de Wolvenberg in het vizier. Probeert straks iemand het peloton in stukken te scheuren op de eerste helling van de dag?

15:14 15 uur 14. De rensters rijden Oudenaarde weer binnen. Ze maken zich op voor de eerste helling van de dag: de Wolvenberg. . De rensters rijden Oudenaarde weer binnen. Ze maken zich op voor de eerste helling van de dag: de Wolvenberg.

15:13 15 uur 13. Grace Verbeke enige Belgische winnares van de Ronde. In 2010 stond een Belgische rensters op het hoogste schavotje. Grace Verbeke schreef de Ronde van Vlaanderen achter haar naam. Ze won voor Marianne Vos en Kirsten Wild. . Grace Verbeke enige Belgische winnares van de Ronde In 2010 stond een Belgische rensters op het hoogste schavotje. Grace Verbeke schreef de Ronde van Vlaanderen achter haar naam. Ze won voor Marianne Vos en Kirsten Wild.

15:10 15 uur 10. Weer een tegenaanval! Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) lanceren een tegenoffensief en jagen op de achtervolgende groep. Iedereen wil zich in de kijker rijden in Vlaanderens Mooiste! . Weer een tegenaanval! Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss) en Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) lanceren een tegenoffensief en jagen op de achtervolgende groep. Iedereen wil zich in de kijker rijden in Vlaanderens Mooiste!

15:04 15 uur 04. De kopgroep ziet hun voorsprong ten opzichte van het peloton groeien. Ze rijden nu 3'32" voor het peloton uit. De 3 Belgen en de Amerikaanse Cromwell achtervolgen op 2'25". . De kopgroep ziet hun voorsprong ten opzichte van het peloton groeien. Ze rijden nu 3'32" voor het peloton uit. De 3 Belgen en de Amerikaanse Cromwell achtervolgen op 2'25".

15:00 15 uur . Livestream. Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken. Op Canvas ontvangen Ruben Van Gucht en Ine Beyen u. Zij gidsen u over de 11 hellingen en resterende 4 kasseistroken van Vlaanderens Mooiste. . Livestream Vanaf nu kan u de livestream van de wedstrijd bekijken. Op Canvas ontvangen Ruben Van Gucht en Ine Beyen u. Zij gidsen u over de 11 hellingen en resterende 4 kasseistroken van Vlaanderens Mooiste.

14:58 3 minuten. De 4 koploopsters hebben een voorgift van 3 minuten op het peloton. De achtervolgende groep heeft een achterstand van 2'25" op de kopgroep. Kunnen zij de aansluiting nog maken? . 14 uur 58. 3 minuten De 4 koploopsters hebben een voorgift van 3 minuten op het peloton. De achtervolgende groep heeft een achterstand van 2'25" op de kopgroep. Kunnen zij de aansluiting nog maken?

14:56 De passage over de kasseien van de Paddestraat van de 4 koploopsters. 14 uur 56. De passage over de kasseien van de Paddestraat van de 4 koploopsters.

14:54 14 uur 54. Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) heeft de aansluiting gemaakt met de achtervolgende groep. De 4 achtervolgers jagen op de kopgroep. Ze hebben wel een achterstand van 2'13", het peloton blijft in de buurt van de achtervolgende groep. . Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) heeft de aansluiting gemaakt met de achtervolgende groep. De 4 achtervolgers jagen op de kopgroep. Ze hebben wel een achterstand van 2'13", het peloton blijft in de buurt van de achtervolgende groep.

14:50 14 uur 50. De eerste 2 kasseistroken zijn achter de rug voor de kopgroep. Over 20 kilometer beginnen ze aan de eerste helling van de dag, de Wolvenberg. Er volgen nu nog 4 kasseistroken en 11 hellingen. . De eerste 2 kasseistroken zijn achter de rug voor de kopgroep. Over 20 kilometer beginnen ze aan de eerste helling van de dag, de Wolvenberg.



Er volgen nu nog 4 kasseistroken en 11 hellingen.

14:49 14 uur 49. Op de Lippenhovestraat komen enkele rensters in het peloton in de moeilijkheden. De kopgroep blijft momenteel goed samenwerken. . Op de Lippenhovestraat komen enkele rensters in het peloton in de moeilijkheden. De kopgroep blijft momenteel goed samenwerken.

14:48 Paddestraat: 2e kasseistrook. Vlak na de Lippenhovestraat volgt de Paddestraat. De 2e kasseistrook is 1.500 meter lang. De kopgroep dokkert nu over de kasseien van de Paddestraat. . 14 uur 48. Paddestraat: 2e kasseistrook Vlak na de Lippenhovestraat volgt de Paddestraat. De 2e kasseistrook is 1.500 meter lang. De kopgroep dokkert nu over de kasseien van de Paddestraat.

14:45 14 uur 45. Over een kwartier kan u de wedstrijd live bekijken op Canvas. . Over een kwartier kan u de wedstrijd live bekijken op Canvas.

14:44 Lippenhovestraat: 1e kasseistrook. De kopgroep begint met een voorsprong van 2'36" op het peloton aan de eerste kasseistrook van de dag. De Lippenhovestraat is 1.300 meter lang. . 14 uur 44. Lippenhovestraat: 1e kasseistrook De kopgroep begint met een voorsprong van 2'36" op het peloton aan de eerste kasseistrook van de dag. De Lippenhovestraat is 1.300 meter lang.

14:42 14 uur 42. Eerste kasseien naderen. Over amper 2 kilometer beginnen de rensters aan de Lippenhovestraat, de eerste kasseistrook van de dag! . Eerste kasseien naderen Over amper 2 kilometer beginnen de rensters aan de Lippenhovestraat, de eerste kasseistrook van de dag!

14:40 14 uur 40. Koerssituatie. Kopgroep: Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) Olivia Baril (Valcar) Maria Martins (Le Col-Wahoo) Achtervolgende groep: +1'36" Katrijn De Clercq (Lotto-Soudal) Naomi De Roeck (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) Lotte Popelier (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) Peloton: +2'36" . Koerssituatie Kopgroep: Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) Olivia Baril (Valcar) Maria Martins (Le Col-Wahoo) Achtervolgende groep: +1'36" Katrijn De Clercq (Lotto-Soudal) Naomi De Roeck (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) Lotte Popelier (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) Peloton: +2'36"

14:38 14 uur 38. De Amerikaanse Macpherson moet lossen uit de achtervolgende groep. 3 Belgische rensters blijven over en proberen de oversteek te maken. . De Amerikaanse Macpherson moet lossen uit de achtervolgende groep. 3 Belgische rensters blijven over en proberen de oversteek te maken.

14:37 14 uur 37. De kopgroep krijgt van het peloton een voorgift van 2'14". De achtervolgende groep heeft een achterstand van 1'22" op de 4 koploopsters. . De kopgroep krijgt van het peloton een voorgift van 2'14". De achtervolgende groep heeft een achterstand van 1'22" op de 4 koploopsters.

14:34 14 uur 34. Achtervolgende groep: 3 Belgen. Makayla Macpherson (Human Powered Health), Katrijn De Clercq (Lotto-Soudal) Naomi De Roeck en Lotte Popelier (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) maken deel uit van de achtervolgende groep. . Achtervolgende groep: 3 Belgen Makayla Macpherson (Human Powered Health), Katrijn De Clercq (Lotto-Soudal) Naomi De Roeck en Lotte Popelier (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport) maken deel uit van de achtervolgende groep.

14:28 14 uur 28. Na de achtervolgende groep krijgen we nog een renster die de oversteek probeert te maken. Krijgen we straks 9 leidsters? De 4 koploopsters hebben een voorsprong van 1'45". De achtervolgende groep achtervolgt op 1'22". . Na de achtervolgende groep krijgen we nog een renster die de oversteek probeert te maken. Krijgen we straks 9 leidsters?



De 4 koploopsters hebben een voorsprong van 1'45". De achtervolgende groep achtervolgt op 1'22".

14:24 14 uur 24. Nieuwe tegenaanval! Een nieuwe tegenaanval blijft niet uit. 4 rensters gaan op zoek naar de 4 koploopsters. Kunnen zij de aansluiting maken en krijgen de 4 leidsters zo versterking? . Nieuwe tegenaanval! Een nieuwe tegenaanval blijft niet uit. 4 rensters gaan op zoek naar de 4 koploopsters. Kunnen zij de aansluiting maken en krijgen de 4 leidsters zo versterking?

14:23 14 uur 23. Samenstelling van de kopgroep. Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) Olivia Baril (Valcar) Maria Martins (Le Col-Wahoo) . Samenstelling van de kopgroep Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg) Olivia Baril (Valcar) Maria Martins (Le Col-Wahoo)

14:21 1'18". De voorsprong van de kopgroep neemt toe. Honsinger & co rijden 1'18" voor het peloton uit. Over 17 kilometer krijgen ze de eerste kasseien voorgeschoteld. . 14 uur 21. 1'18" De voorsprong van de kopgroep neemt toe. Honsinger & co rijden 1'18" voor het peloton uit. Over 17 kilometer krijgen ze de eerste kasseien voorgeschoteld.

14:18 14 uur 18. Vorig jaar: Annemiek van Vleuten wint voor de 2e keer de Ronde. Op de Paterberg ontbond Annemiek van Vleuten (Movistar) vorig jaar haar duivels. De Nederlandse reed weg van een elitegroepje. Ze rondde haar solo met glans af en schreef Vlaanderens Mooiste voor de 2e keer achter haar naam. 10 jaar na haar eerste zege kon ze weer vieren in de Ronde. De 39-jarige renster is ook dit jaar weer tuk op de overwinning. De renster van Movistar maakte in Dwars door Vlaanderen haar rentree na 3 weken afwezigheid. Ze trok naar haar berg, de Teide, om zich voor te bereiden op de overige klassiekers. . Vorig jaar: Annemiek van Vleuten wint voor de 2e keer de Ronde Op de Paterberg ontbond Annemiek van Vleuten (Movistar) vorig jaar haar duivels. De Nederlandse reed weg van een elitegroepje. Ze rondde haar solo met glans af en schreef Vlaanderens Mooiste voor de 2e keer achter haar naam. 10 jaar na haar eerste zege kon ze weer vieren in de Ronde.



De 39-jarige renster is ook dit jaar weer tuk op de overwinning. De renster van Movistar maakte in Dwars door Vlaanderen haar rentree na 3 weken afwezigheid. Ze trok naar haar berg, de Teide, om zich voor te bereiden op de overige klassiekers.

14:15 14 uur 15. De voorsprong van de kopgroep blijft onder de minuut. Ze rijden nu 45 seconden voor het peloton uit. Het peloton geeft hen momenteel niet veel ruimte. . De voorsprong van de kopgroep blijft onder de minuut. Ze rijden nu 45 seconden voor het peloton uit. Het peloton geeft hen momenteel niet veel ruimte.

14:14 14 uur 14. 20 kilometer tot eerste kasseistrook. Nog 20 kilometer tot de eerste kasseistrook: de Lippenhovestraat! Deze sector is 1.300 meter lang. . 20 kilometer tot eerste kasseistrook Nog 20 kilometer tot de eerste kasseistrook: de Lippenhovestraat! Deze sector is 1.300 meter lang.

14:12 14 uur 12. De tegenaanval is ongedaan gemaakt door het peloton. 4 koploopsters krijgen een voorgift 37 seconden. . De tegenaanval is ongedaan gemaakt door het peloton. 4 koploopsters krijgen een voorgift 37 seconden.

14:10 14 uur 10. Tegenoffensief. 3 rensters lanceren een tegenoffensief. Ze hebben een achterstand van 42 seconden op de kopgroep. . Tegenoffensief 3 rensters lanceren een tegenoffensief. Ze hebben een achterstand van 42 seconden op de kopgroep.

14:09 14 uur 09. Vos: "Met of zonder Koppenberg, het is een zware wedstrijd". Vos: "Met of zonder Koppenberg, het is een zware wedstrijd"

14:07 14 uur 07. 4 koploopsters. Na 20 kilometer koers rijden 4 rensters voor het peloton uit. Ze hebben een kleine voorsprong van 30 seconden. . 4 koploopsters Na 20 kilometer koers rijden 4 rensters voor het peloton uit. Ze hebben een kleine voorsprong van 30 seconden.

14:04 14 uur 04. Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) droomde van een vroege vlucht, maar ze maakt na een heel kort avontuur weer deel uit van het peloton. . Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) droomde van een vroege vlucht, maar ze maakt na een heel kort avontuur weer deel uit van het peloton.

14:02 14 uur 02. 30 seconden. De kopgroep met 4 verschillende nationaliteiten ziet hun voorsprong groeien. Ze doen er 10 seconden bij en tikken de halve minuut aan. De Amerikaanse Honsinger wordt vergezeld van de Nederlandse Van Rooijen, de Canadese Baril en de Portugese Martins. . 30 seconden De kopgroep met 4 verschillende nationaliteiten ziet hun voorsprong groeien. Ze doen er 10 seconden bij en tikken de halve minuut aan. De Amerikaanse Honsinger wordt vergezeld van de Nederlandse Van Rooijen, de Canadese Baril en de Portugese Martins.

13:59 13 uur 59. Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) krijgt het moeilijk in de kopgroep en moet afhaken. Ze blijven nog met 4 rensters over. . Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) krijgt het moeilijk in de kopgroep en moet afhaken. Ze blijven nog met 4 rensters over.

13:57 13 uur 57. Samenstelling kopgroep. Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB), Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg), Olivia Baril (Valcar), Maria Martins (Le Col Wahoo) en Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) hebben een voorsprong van 20 seconden op het peloton. Trekken ze door en kennen we zo de vroege vlucht van de dag? Het peloton houdt niet meteen de benen stil. . Samenstelling kopgroep Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB), Sofie Van Rooijen (Parkhotel Valkenburg), Olivia Baril (Valcar), Maria Martins (Le Col Wahoo) en Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) hebben een voorsprong van 20 seconden op het peloton. Trekken ze door en kennen we zo de vroege vlucht van de dag? Het peloton houdt niet meteen de benen stil.

13:54 13 uur 54. Een eerste kopgroep is een feit. 5 rensters laten het peloton achter zich en proberen seconden te sprokkelen. Ze hebben een voorsprong van 23 seconden. . Een eerste kopgroep is een feit. 5 rensters laten het peloton achter zich en proberen seconden te sprokkelen. Ze hebben een voorsprong van 23 seconden.

13:52 13 uur 52. Een renster van Parkhotel-Valkenburg probeert de oversteek te maken naar de 3 koploopsters. . Een renster van Parkhotel-Valkenburg probeert de oversteek te maken naar de 3 koploopsters.

13:52 13 uur 52. 3 rensters kiezen voor de aanval. Ze rijden een aantal meter voor het peloton uit. Kunnen ze hun voorsprong vasthouden? . 3 rensters kiezen voor de aanval. Ze rijden een aantal meter voor het peloton uit. Kunnen ze hun voorsprong vasthouden?

13:48 Pech voor Yara Kastelijn! Vroeg in de wedstrijd kampt Yara Kastelijn (Plantur-Pura) met mechanische pech. Haar ploegwagen wordt gevraagd voor assistentie. Beter nu pech dan diep in de finale. Vorig jaar werd de Nederlandse genekt door een valpartij. . 13 uur 48. Pech voor Yara Kastelijn! Vroeg in de wedstrijd kampt Yara Kastelijn (Plantur-Pura) met mechanische pech. Haar ploegwagen wordt gevraagd voor assistentie. Beter nu pech dan diep in de finale. Vorig jaar werd de Nederlandse genekt door een valpartij.

13:45 13 uur 45. Na 5 kilometer koers is het peloton nog compleet. Over 40 kilometer krijgen ze de eerste kasseistrook voor de wielen geschoven. . Na 5 kilometer koers is het peloton nog compleet. Over 40 kilometer krijgen ze de eerste kasseistrook voor de wielen geschoven.

13:43 13 uur 43. Het tempo schiet de hoogte in waardoor het peloton op een lang lint wordt getrokken. Wie zet een eerste aanvalspoging op poten? . Het tempo schiet de hoogte in waardoor het peloton op een lang lint wordt getrokken. Wie zet een eerste aanvalspoging op poten?

13:41 13 uur 41. Van Vleuten: "Ik ben niet bezig met een 3e zege, ik wil gewoon alles geven wat ik heb vandaag". Van Vleuten: "Ik ben niet bezig met een 3e zege, ik wil gewoon alles geven wat ik heb vandaag"

13:38 De rensters kregen een waardig ontvangst in Oudenaarde. Trek-Segafredo neemt je mee achter de schermen. 13 uur 38. De rensters kregen een waardig ontvangst in Oudenaarde. Trek-Segafredo neemt je mee achter de schermen.

13:37 13 uur 37 match begonnen Start De officiële start is gegeven. De koers kan losbarsten nu! Krijgen we meteen een aanval?

13:33 13 uur 33. Het peloton wordt vroeg in de race opgeschrikt door een valpartij. Enkele rensters raken betrokken, maar zitten nu weer op hun fiets. . Het peloton wordt vroeg in de race opgeschrikt door een valpartij. Enkele rensters raken betrokken, maar zitten nu weer op hun fiets.

13:31 Lotte Kopecky droomt van winst in de Ronde van Vlaanderen. 13 uur 31. Lotte Kopecky droomt van winst in de Ronde van Vlaanderen

13:28 De rensters beginnen aan de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen. 13 uur 28. De rensters beginnen aan de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen.

13:26 13 uur 26. Kopecky: "Het is een hele speciale wedstrijd voor mij". Kopecky: "Het is een hele speciale wedstrijd voor mij"

13:25 13 uur 25. Dames, vertrekt! In Oudenaarde wordt het officieuze startschot gegeven van Vlaanderens Mooiste! Over 4,6 kilometer klinkt het officiële startschot. Na 158,6 kilometer komen de rensters weer aan in Oudenaarde en kennen we de opvolgster van Annemiek van Vleuten. . Dames, vertrekt! In Oudenaarde wordt het officieuze startschot gegeven van Vlaanderens Mooiste! Over 4,6 kilometer klinkt het officiële startschot. Na 158,6 kilometer komen de rensters weer aan in Oudenaarde en kennen we de opvolgster van Annemiek van Vleuten.

13:20 13 uur 20. Om 13.25u klinkt op de Markt in Oudenaarde het officieuze startschot van de 19e editie van de Ronde. Om 13.35u volgt de officiële start en kan de koers losbarsten! . Om 13.25u klinkt op de Markt in Oudenaarde het officieuze startschot van de 19e editie van de Ronde. Om 13.35u volgt de officiële start en kan de koers losbarsten!

13:17 13 uur 17. Balsamo: "De Ronde is een open race, er zijn verschillende scenario's mogelijk". Balsamo: "De Ronde is een open race, er zijn verschillende scenario's mogelijk"

13:12 13 uur 12. 19e editie Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Na 158,6 kilometer kennen we de winnares van de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. In 2004 werd de Ronde voor het eerst georganiseerd voor vrouwen. Zoulfia Zabirova dook de geschiedenisboeken in als eerste winnares van Vlaanderens Mooiste. . 19e editie Ronde van Vlaanderen voor vrouwen Na 158,6 kilometer kennen we de winnares van de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. In 2004 werd de Ronde voor het eerst georganiseerd voor vrouwen. Zoulfia Zabirova dook de geschiedenisboeken in als eerste winnares van Vlaanderens Mooiste.

13:06 13 uur 06. Eerste hindernis: Lippenhovestraat. Na 45,5 kilometer waagt het peloton zich aan de eerste hindernis van de dag. Op de Lippenhovestraat dokkeren de rensters voor het eerst over de kasseien. Na deze eerste strook volgen nog 5 sectoren en 11 hellingen. Vlak na de Lippenhovestraat maken de rensters zich op voor de Paddestraat. . Eerste hindernis: Lippenhovestraat Na 45,5 kilometer waagt het peloton zich aan de eerste hindernis van de dag. Op de Lippenhovestraat dokkeren de rensters voor het eerst over de kasseien. Na deze eerste strook volgen nog 5 sectoren en 11 hellingen.



Vlak na de Lippenhovestraat maken de rensters zich op voor de Paddestraat.

13:03 13 uur 03. Liane Lippert (DSM) en Nina Kessler (BikeExchange) verschijnen straks dus niet aan de start op de Markt in Oudenaarde. . Liane Lippert (DSM) en Nina Kessler (BikeExchange) verschijnen straks dus niet aan de start op de Markt in Oudenaarde.

13:01 Ook BikeExchange mist een renster. BikeExchange zal maar met 5 rensters aan de start verschijnen. De Nederlandse Nina Kessler haakt nog voor de start van de 19e editie af wegens ziekte. . 13 uur 01. Ook BikeExchange mist een renster BikeExchange zal maar met 5 rensters aan de start verschijnen. De Nederlandse Nina Kessler haakt nog voor de start van de 19e editie af wegens ziekte.

12:58 Ilaria Sanguineti (Valcar) heeft er alvast zin in! 12 uur 58. Ilaria Sanguineti (Valcar) heeft er alvast zin in!

12:57 12 uur 57. Trek-Segafredo & SD Worx: 2 sterke blokken. Favoriete Lotte Kopecky (SD Worx) kan rekenen op haar sterke ploeggenotes. Voor SD Worx tekenen naast Lotte Kopecky ook present: Chantal van den Broek-Blaak, Demi Vollering, Marlen Reusser, Christine Majerus en Elena Cecchini. De rensters van SD Worx zijn gevaarlijke klanten in de Ronde. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) is ook omringd door sterke ploeggenotes. Ellen van Dijk en Elisa Longo Borghini schreven de Ronde al eens achter hun naam. Lucinda Brand, Leah Thomas en Lauretta Hanson zullen er ook alles aan doen om hun kopvrouwen te beschermen. . Trek-Segafredo & SD Worx: 2 sterke blokken Favoriete Lotte Kopecky (SD Worx) kan rekenen op haar sterke ploeggenotes. Voor SD Worx tekenen naast Lotte Kopecky ook present: Chantal van den Broek-Blaak, Demi Vollering, Marlen Reusser, Christine Majerus en Elena Cecchini. De rensters van SD Worx zijn gevaarlijke klanten in de Ronde.



Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) is ook omringd door sterke ploeggenotes. Ellen van Dijk en Elisa Longo Borghini schreven de Ronde al eens achter hun naam. Lucinda Brand, Leah Thomas en Lauretta Hanson zullen er ook alles aan doen om hun kopvrouwen te beschermen.

12:53 DSM ziet nog voor de start een renster verdwijnen uit de selectie. 12 uur 53. DSM ziet nog voor de start een renster verdwijnen uit de selectie.

12:52 Liane Lippert (DSM) verschijnt niet aan de start. DSM komt nog voor de start met minder goed nieuws. De Duitse Liane Lippert moet afzeggen wegens ziekte. . 12 uur 52. Liane Lippert (DSM) verschijnt niet aan de start DSM komt nog voor de start met minder goed nieuws. De Duitse Liane Lippert moet afzeggen wegens ziekte.

12:49 12 uur 49. Julie de Wilde: "Ik ben hier om ervaring op te doen". Julie de Wilde: "Ik ben hier om ervaring op te doen"

12:43 12 uur 43. Erelijst (afgelopen 10 jaar). 2021: Annemiek van Vleuten (Ned) 2020: Chantal van den Broek-Blaak (Ned) 2019: Marta Bastianelli (Ita) 2018: Anna van der Breggen (Ned) 2017: Coryn Rivera (VSA) 2016: Lizzi Armistead (GBr) 2015: Elisa Longo Borghini (Ita) 2014: Ellen van Dijk (Ned) 2013: Marianne Vos (Ned) 2012: Judith Arndt (Dui) . Erelijst (afgelopen 10 jaar) 2021: Annemiek van Vleuten (Ned) 2020: Chantal van den Broek-Blaak (Ned) 2019: Marta Bastianelli (Ita) 2018: Anna van der Breggen (Ned) 2017: Coryn Rivera (VSA) 2016: Lizzi Armistead (GBr) 2015: Elisa Longo Borghini (Ita) 2014: Ellen van Dijk (Ned) 2013: Marianne Vos (Ned) 2012: Judith Arndt (Dui)

12:38 12 uur 38. Veldrijdsters wagen zich aan de Ronde. Voor Plantur-Pura staan vandaag ook enkele veldrijdsters aan de start. Naast Jullie de Wilde tekenen Sanne Cant, Yara Kastelijn en Inge van der Heijden present. Kastelijn won in 2019 de Koppenbergcross, voor haar kent deze nieuwe helling in het parcours geen geheimen. . Veldrijdsters wagen zich aan de Ronde Voor Plantur-Pura staan vandaag ook enkele veldrijdsters aan de start. Naast Jullie de Wilde tekenen Sanne Cant, Yara Kastelijn en Inge van der Heijden present.



Kastelijn won in 2019 de Koppenbergcross, voor haar kent deze nieuwe helling in het parcours geen geheimen.

12:35 Plantur-Pura rijdt het startpodium op in Oudenaarde. Julie de Wilde werd 2e in Dwars door Vlaanderen en hoopt de goeie lijn vandaag door te trekken. 12 uur 35. Plantur-Pura rijdt het startpodium op in Oudenaarde. Julie de Wilde werd 2e in Dwars door Vlaanderen en hoopt de goeie lijn vandaag door te trekken.

12:29 12 uur 29. 6e WorldTour-wedstrijd van het seizoen. De Ronde van Vlaanderen is de 6e wedstrijd op de kalender van de WorldTour. De Strade Bianche, Ronde van Drenthe, Trofeo Binda, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem zijn al achter de rug. Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) is de leidster van het klassement van de WorldTour. De paarse leiderstrui is voor haar, maar omdat ze de regenboogtrui draagt, is deze trui vandaag niet te zien. Lotte Kopecky (SD Worx) staat 2e in het klassement. Balsamo won 3 van de 5 WorldTour-wedstrijden dit seizoen. Trofeo Binda, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem staan achter haar naam. Voegt ze vandaag nog een zege toe aan dat lijstje? . 6e WorldTour-wedstrijd van het seizoen De Ronde van Vlaanderen is de 6e wedstrijd op de kalender van de WorldTour. De Strade Bianche, Ronde van Drenthe, Trofeo Binda, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem zijn al achter de rug.



Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) is de leidster van het klassement van de WorldTour. De paarse leiderstrui is voor haar, maar omdat ze de regenboogtrui draagt, is deze trui vandaag niet te zien. Lotte Kopecky (SD Worx) staat 2e in het klassement.



Balsamo won 3 van de 5 WorldTour-wedstrijden dit seizoen. Trofeo Binda, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem staan achter haar naam. Voegt ze vandaag nog een zege toe aan dat lijstje?







12:23 12 uur 23. Nog een primeur: mannen en vrouwen verdienen evenveel . Meer koersen trekken het prijzengeld van mannen en vrouwen gelijk. De Ronde doet dit ook dus straks zal de winnares evenveel verdienen als haar mannelijke collega. Dat maakte organisator Flanders Classic op maandag 21 februari bekend. In 2023 willen ze het prijzengeld van al hun koersen gelijkstellen. De opvolgster van Annemiek van Vleuten zal dit jaar 20.000 euro verdienen. Vorig jaar streek de Nederlandse 1.400 euro op. . Nog een primeur: mannen en vrouwen verdienen evenveel Meer koersen trekken het prijzengeld van mannen en vrouwen gelijk. De Ronde doet dit ook dus straks zal de winnares evenveel verdienen als haar mannelijke collega. Dat maakte organisator Flanders Classic op maandag 21 februari bekend. In 2023 willen ze het prijzengeld van al hun koersen gelijkstellen. De opvolgster van Annemiek van Vleuten zal dit jaar 20.000 euro verdienen. Vorig jaar streek de Nederlandse 1.400 euro op.

12:20 De Markt in Oudenaarde dient als startplaats van de 19e editie van de Ronde voor vrouwen. 12 uur 20. De Markt in Oudenaarde dient als startplaats van de 19e editie van de Ronde voor vrouwen.

12:18 12 uur 18. Nieuw op het menu: de Koppenberg. De Koppenberg maakt zien intrede in het parcours van de vrouwen. Na 114 kilometer koers waagt het peloton zich voor het eerst aan de Koppenberg. Vanaf deze gevreesde bult rijden de vrouwen hetzelfde parcours als de mannen. De laatste 45 kilometer zijn dus een kopie. Na de Koppenberg krijgen ze de Steenbeekdries, Taaienberg, Kruisberg/Hotond, Oude Kwaremont en de Paterberg voorgeschoteld. De Koppenberg zorgt ervoor dat de zwaartegraad toeneemt in de Ronde voor vrouwen. . Nieuw op het menu: de Koppenberg De Koppenberg maakt zien intrede in het parcours van de vrouwen. Na 114 kilometer koers waagt het peloton zich voor het eerst aan de Koppenberg. Vanaf deze gevreesde bult rijden de vrouwen hetzelfde parcours als de mannen. De laatste 45 kilometer zijn dus een kopie. Na de Koppenberg krijgen ze de Steenbeekdries, Taaienberg, Kruisberg/Hotond, Oude Kwaremont en de Paterberg voorgeschoteld.



De Koppenberg zorgt ervoor dat de zwaartegraad toeneemt in de Ronde voor vrouwen.

12:12 12 uur 12. Livestream. Vanaf 15u kan u de wedstrijd bekijken op Canvas. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u dan door Vlaanderens Mooiste. Van start tot finish kan u de wedstrijd volgen met tekst op deze pagina. . Livestream Vanaf 15u kan u de wedstrijd bekijken op Canvas. Ruben Van Gucht en Ine Beyen gidsen u dan door Vlaanderens Mooiste. Van start tot finish kan u de wedstrijd volgen met tekst op deze pagina.

12:10 12 uur 10. Teampresentatie. Om 11.50u is de ploegenpresentatie gestart op de Markt in Oudenaarde. De verschillende teams worden voorgesteld aan het publiek. Om 13.25u vertrekken de vrouwen in Oudenaarde. . Teampresentatie Om 11.50u is de ploegenpresentatie gestart op de Markt in Oudenaarde. De verschillende teams worden voorgesteld aan het publiek. Om 13.25u vertrekken de vrouwen in Oudenaarde.

12:08 12 uur 08. 11 hellingen. 1. Wolvenberg 2. Molenberg 3. Marlboroughstraat 4. Berendries 5. Valkenberg 6. Koppenberg 7. Steenbeekdries 8. Taaienberg 9. Kruisberg/Hotond 10. Oude Kwaremont 11. Paterberg . 11 hellingen

1. Wolvenberg 2. Molenberg 3. Marlboroughstraat 4. Berendries 5. Valkenberg 6. Koppenberg 7. Steenbeekdries 8. Taaienberg 9. Kruisberg/Hotond 10. Oude Kwaremont 11. Paterberg



12:00 12 uur . Vlaanderens Mooiste. De Ronde is het hoogtepunt van het Vlaamse wielervoorjaar. Om 13.25 u. klinkt op de Markt in Oudenaarde het startschot van de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Na 45 kilometer beginnen de rensters aan de eerste kasseistrook van de dag: de Lippenhovestraat. Kort daarna volgt de Paddestraat. Na de 2e passage over de Markt in Oudenaarde mag het peloton zich opmaken voor de eerste hellingen. De Wolvenberg bijt de spits af. Na 114 kilometer wagen de rensters zich voor het eerst aan de Koppenberg. Vanaf deze helling volgt het vrouwenpeloton dezelfde pijlen als de mannen. De laatste 45 kilometer zijn namelijk een kopie. Na 158,6 kilometer kennen we de opvolgster van Annemiek van Vleuten. De Nederlandse zal vandaag haar titel verdedigen. . Vlaanderens Mooiste De Ronde is het hoogtepunt van het Vlaamse wielervoorjaar. Om 13.25 u. klinkt op de Markt in Oudenaarde het startschot van de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Na 45 kilometer beginnen de rensters aan de eerste kasseistrook van de dag: de Lippenhovestraat. Kort daarna volgt de Paddestraat.



Na de 2e passage over de Markt in Oudenaarde mag het peloton zich opmaken voor de eerste hellingen. De Wolvenberg bijt de spits af.



Na 114 kilometer wagen de rensters zich voor het eerst aan de Koppenberg. Vanaf deze helling volgt het vrouwenpeloton dezelfde pijlen als de mannen. De laatste 45 kilometer zijn namelijk een kopie.



Na 158,6 kilometer kennen we de opvolgster van Annemiek van Vleuten. De Nederlandse zal vandaag haar titel verdedigen.

09:34 09 uur 34. "Hopen op Lotte Kopecky". "Wereldkampioene Balsamo heeft de voorbije weken 3 koersen op een rij gewonnen. Ze is een grote kanshebster vandaag. Ze heeft een perfect team om haar eventueel naar een sprint te brengen", zegt Ine Beyen. "Maar iedereen bij ons hoopt natuurlijk op Lotte Kopecky. Ze lijkt heel op haar gemak in haar ploeg. Je ziet haar altijd lachen. Het is een plezier om naar haar te kijken, op en naast de fiets." "Annemiek van Vleuten? De vraag is wie zal kunnen volgen als zij doortrekt. Maar ze is lang op hoogtestage geweest, dus is de vraag of ze al goed genoeg is. Ik ben heel benieuwd." . "Hopen op Lotte Kopecky" "Wereldkampioene Balsamo heeft de voorbije weken 3 koersen op een rij gewonnen. Ze is een grote kanshebster vandaag. Ze heeft een perfect team om haar eventueel naar een sprint te brengen", zegt Ine Beyen.



"Maar iedereen bij ons hoopt natuurlijk op Lotte Kopecky. Ze lijkt heel op haar gemak in haar ploeg. Je ziet haar altijd lachen. Het is een plezier om naar haar te kijken, op en naast de fiets."



"Annemiek van Vleuten? De vraag is wie zal kunnen volgen als zij doortrekt. Maar ze is lang op hoogtestage geweest, dus is de vraag of ze al goed genoeg is. Ik ben heel benieuwd."

09:31 09 uur 31. Het prijzengeld ligt voor het eerst even hoog bij de mannen als de vrouwen. Vorig jaar kreeg de winnares 1.400 euro, nu zal dat 20.000 euro zijn. Dat is een grote verandering. Iedereen ziet dit graag gebeuren. Het is een motivatie en een heel positieve evolutie, al is dat voor mij niet essentieel. Minstens even belangrijk is onze fanbase vergroten en steeds meer vrouwenwielrennen uitzenden. Sporza-cocommentator Ine Beyen. Het prijzengeld ligt voor het eerst even hoog bij de mannen als de vrouwen. Vorig jaar kreeg de winnares 1.400 euro, nu zal dat 20.000 euro zijn. Dat is een grote verandering. Iedereen ziet dit graag gebeuren. Het is een motivatie en een heel positieve evolutie, al is dat voor mij niet essentieel. Minstens even belangrijk is onze fanbase vergroten en steeds meer vrouwenwielrennen uitzenden. Sporza-cocommentator Ine Beyen

09:29 09 uur 29.