LIVE Ronde van Vlaanderen vrouwen: Kijk vanaf 15 u, Koppenberg maakt intrede in vrouwenparcours

Kristyna Burlova (Lotto-Soudal) krijgt het moeilijk in de kopgroep en moet afhaken. Ze blijven nog met 4 rensters over.

Vroeg in de wedstrijd kampt Yara Kastelijn (Plantur-Pura) met mechanische pech. Haar ploegwagen wordt gevraagd voor assistentie. Beter nu pech dan diep in de finale. Vorig jaar werd de Nederlandse genekt door een valpartij.

Na 5 kilometer koers is het peloton nog compleet. Over 40 kilometer krijgen ze de eerste kasseistrook voor de wielen geschoven.

De officiële start is gegeven. De koers kan losbarsten nu! Krijgen we meteen een aanval?

13 uur 25. Dames, vertrekt! In Oudenaarde wordt het officieuze startschot gegeven van Vlaanderens Mooiste! Over 4,6 kilometer klinkt het officiële startschot. Na 158,6 kilometer komen de rensters weer aan in Oudenaarde en kennen we de opvolgster van Annemiek van Vleuten. .