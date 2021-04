Jolien D'hoore heeft er zin in: "Van start tot finish met de smile"

13:05 13 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1378664891389767680

12:34 12 uur 34. "Ik verwacht niet dat er afwachtend gekoerst zal worden. Ik verwacht een groot slagveld. Als we eenmaal in de laatste 20 kilometer zijn, denk ik dat het een vrouw-tegen-vrouwgevecht wordt, omdat het zo'n moeilijke finale is. Marianne Vos bij Cyclingnews. "Ik verwacht niet dat er afwachtend gekoerst zal worden. Ik verwacht een groot slagveld. Als we eenmaal in de laatste 20 kilometer zijn, denk ik dat het een vrouw-tegen-vrouwgevecht wordt, omdat het zo'n moeilijke finale is. Marianne Vos bij Cyclingnews

10:35 10 uur 35. De vlinders in je buik en je weet dat dit de dag is waar je al zo lang op wacht. En tijdens de wedstrijd is het gewoon 'full on!'. Cecilie Uttrup Ludwig. De vlinders in je buik en je weet dat dit de dag is waar je al zo lang op wacht. En tijdens de wedstrijd is het gewoon 'full on!' Cecilie Uttrup Ludwig

10:33 10 uur 33. Wat de Ronde zo speciaal maakt? De lucht van 'patat' en bier waar je doorheen rijdt. . Anna van der Breggen. Wat de Ronde zo speciaal maakt? De lucht van 'patat' en bier waar je doorheen rijdt. Anna van der Breggen

10:30 10 uur 30. Van de start tot de finish rijd ik de hele tijd met een smile op mijn gezicht. Jolien D'hoore. Van de start tot de finish rijd ik de hele tijd met een smile op mijn gezicht Jolien D'hoore

10:29 10 uur 29. In een videogesprek sprak Linde Merckpoel met enkele renners en renster voor de Ronde van Vlaanderen. De vrouwen die Merckpoel kon strikken waren Lotte Kopecky, Jolien D'hoore, Anna van der Breggen en Cecilie Uttrup Ludwig. Hierboven ziet u de beste quotes. . In een videogesprek sprak Linde Merckpoel met enkele renners en renster voor de Ronde van Vlaanderen. De vrouwen die Merckpoel kon strikken waren Lotte Kopecky, Jolien D'hoore, Anna van der Breggen en Cecilie Uttrup Ludwig. Hierboven ziet u de beste quotes.

16:45 16 uur 45. Ik denk dat het wel interessant gaat worden om te bepalen met welke tactiek we de sterke blokken kunnen isoleren. Een finale zoals in de Strade Bianche, waar je als eenling tegen een overtal op moet boksen, willen we voorkomen. Annemiek van Vleuten. Ik denk dat het wel interessant gaat worden om te bepalen met welke tactiek we de sterke blokken kunnen isoleren. Een finale zoals in de Strade Bianche, waar je als eenling tegen een overtal op moet boksen, willen we voorkomen Annemiek van Vleuten

16:41 16 uur 41. Van Vleuten tankte vertrouwen in Dwars door Vlaanderen. Annemiek van Vleuten waarschuwde de concurrentie voor de Ronde van Vlaanderen alvast met de overwinning in Dwars door Vlaanderen. "Ik heb zelfvertrouwen getankt", zegt ze. "Hopelijk zetten we deze flow op zondag door." "Ik ben tevreden als ik er weer tegenaan ga met een slim tactisch plan en als we in ieder geval de finale weten te kleuren. Dat is iets wat we zelf in de hand hebben.” . Van Vleuten tankte vertrouwen in Dwars door Vlaanderen Annemiek van Vleuten waarschuwde de concurrentie voor de Ronde van Vlaanderen alvast met de overwinning in Dwars door Vlaanderen. "Ik heb zelfvertrouwen getankt", zegt ze. "Hopelijk zetten we deze flow op zondag door."



"Ik ben tevreden als ik er weer tegenaan ga met een slim tactisch plan en als we in ieder geval de finale weten te kleuren. Dat is iets wat we zelf in de hand hebben.”

16:24 16 uur 24. Lotte Kopecky: "Ik voel me goed". Lotte Kopecky werd vorig jaar 3e in Oudenaarde. Dit jaar is ze een van de topfavorietes. "Ik denk dat ik klaar ben om die rol op mij te nemen", vertrouwde ze onze reporter vandaag toe. "Ik voel me goed en de ploeg is in orde. Ik hoop dat zondag alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik wil die koers echt winnen." . Lotte Kopecky: "Ik voel me goed" Lotte Kopecky werd vorig jaar 3e in Oudenaarde. Dit jaar is ze een van de topfavorietes. "Ik denk dat ik klaar ben om die rol op mij te nemen", vertrouwde ze onze reporter vandaag toe.

"Ik voel me goed en de ploeg is in orde. Ik hoop dat zondag alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik wil die koers echt winnen."

16:23 16 uur 23. Het is logisch dat Lotte een van de favorieten is als je kijkt naar de voorbije koersen en de uitslag van vorig jaar. Dat moet ze zelf ook beseffen. Ik denk dat ze sterk genoeg is om mee te gaan met alle favorieten. Lars Boom (ploegleider Lotte Kopecky). Het is logisch dat Lotte een van de favorieten is als je kijkt naar de voorbije koersen en de uitslag van vorig jaar. Dat moet ze zelf ook beseffen. Ik denk dat ze sterk genoeg is om mee te gaan met alle favorieten. Lars Boom (ploegleider Lotte Kopecky)

20:28 20 uur 28. 2020: Chantal van den Broek-Blaak is sterk en slim. Vorig jaar was Chantal van den Broek-Blaak de beste in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse ging aan op de Oude Kwaremont en kon in de achtergrond rekenen op het afstopwerk van Anna van der Breggen. Lotte Kopecky sprintte naar de 3e plaats. . 2020: Chantal van den Broek-Blaak is sterk en slim Vorig jaar was Chantal van den Broek-Blaak de beste in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse ging aan op de Oude Kwaremont en kon in de achtergrond rekenen op het afstopwerk van Anna van der Breggen. Lotte Kopecky sprintte naar de 3e plaats.