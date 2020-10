Ook de vrouwen rijden vanmiddag hun Ronde van Vlaanderen

12:18 12 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:15 12 uur 15. Live op tv vanaf 16.30u. De start van de vrouwen vindt plaats om 13.45u. Op deze pagina volgen we het koersverloop op de voet. Vanaf 16.30u kunt u de finale ook bekijken op tv of met livestream op deze pagina. . Live op tv vanaf 16.30u De start van de vrouwen vindt plaats om 13.45u. Op deze pagina volgen we het koersverloop op de voet. Vanaf 16.30u kunt u de finale ook bekijken op tv of met livestream op deze pagina.

12:06 12 uur 06. Kortere Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De vrouwen rijden vandaag natuurlijk ook hun Ronde van Vlaanderen, met start en finish in Oudenaarde. Het vrouwenpeloton trekt zich om 13.45u op gang voor een tocht van 135 kilometer. Daarmee moet er toch zo'n 25 kilometer minder gekoerst worden dan vorig jaar, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige coronasituatie. Onder meer de Muur van Geraardsbergen is zo uit het parcours verdwenen bij de vrouwen. In de laatste 30 km moeten de vrouwen nog over de Kruisberg en de Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg. Daarna is het nog 13 kilometer tot de streep. . Kortere Ronde van Vlaanderen voor vrouwen De vrouwen rijden vandaag natuurlijk ook hun Ronde van Vlaanderen, met start en finish in Oudenaarde. Het vrouwenpeloton trekt zich om 13.45u op gang voor een tocht van 135 kilometer.

13:17 13 uur 17. Marta Bastianelli verdedigt haar titel niet door corona. De winnares van de Ronde van Vlaanderen 2019, Marta Bastianelli, zal haar titel in "Vlaanderens Mooiste" niet verdedigen. Het team van de 33-jarige Italiaanse, Alé BTC Ljubljana, laat net als voor Gent-Wevelgem van afgelopen zondag verstek gaan vanwege besmettingen met het coronavirus. Daags voor Gent-Wevelgem raakte bekend dat enkele rensters en stafleden positief testten. Het was verwacht dat de ploeg niet zou starten. Het team staat wel nog op de voorlopige deelnemerslijst van de Driedaagse Brugge-De Panne van dinsdag. Bastianelli haalde het vorig jaar in een spurt met zijn drieën voor Annemiek van Vleuten (Ned) en Cecilie Uttrup Ludwig (Den). . Marta Bastianelli verdedigt haar titel niet door corona De winnares van de Ronde van Vlaanderen 2019, Marta Bastianelli, zal haar titel in "Vlaanderens Mooiste" niet verdedigen. Het team van de 33-jarige Italiaanse, Alé BTC Ljubljana, laat net als voor Gent-Wevelgem van afgelopen zondag verstek gaan vanwege besmettingen met het coronavirus.

13:15 13 uur 15. Astana is 3e team dat door het coronavirus afzegt. Nadat eerder al het Belgische team Chevalmeire en de Zwitserse ploeg Equipe Paule Ka de handdoek in de ring gooiden vanwege een aantal besmettingen met het coronavirus, heeft nu ook Astana afgezegd voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen van komende zondag. Bij het Kazachse team is het coronavirus eveneens de boosdoener. Bij Astana stonden de Oekraïense Olga Sjekel en de Cubaanse Arlenis Sierra op de voorlopige deelnemerslijst. Laatstgenoemde won de openingsetappe en het puntenklassement in de Herald Sun Tour begin februari. . Astana is 3e team dat door het coronavirus afzegt Nadat eerder al het Belgische team Chevalmeire en de Zwitserse ploeg Equipe Paule Ka de handdoek in de ring gooiden vanwege een aantal besmettingen met het coronavirus, heeft nu ook Astana afgezegd voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen van komende zondag. Bij het Kazachse team is het coronavirus eveneens de boosdoener.



18:44 18 uur 44. Chevalmeire trekt zich terug. We moeten helaas een ploeg schrappen van de deelnemerslijst. De Belgische formatie Chevalmeire heeft beslist om niet te starten in de Ronde, nadat 3 leden van de ploeg positief getest hebben op het coronavirus. "We rijden de Ronde niet, omdat het onverantwoord zou zijn om onze rensters en stafleden nu nog aan dat risico bloot te stellen. We hebben als team ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van verdere besmettingen", schrijft Chevalmeire. Bij die ploeg rijden onder meer Nathalie Bex, Thalita de Jong, Kelly Druyts, Kelly Van den Steen en Puck Moonen. . Chevalmeire trekt zich terug We moeten helaas een ploeg schrappen van de deelnemerslijst. De Belgische formatie Chevalmeire heeft beslist om niet te starten in de Ronde, nadat 3 leden van de ploeg positief getest hebben op het coronavirus.

