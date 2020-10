LIVE: Zorgen D'hoore en Kopecky voor Belgisch succes in Vlaanderens Mooiste?

16:09 16 uur 09. Live beelden vanaf 16u30. Na de nabeschouwing van de Ronde bij de mannen gaan we live naar de wedstrijd bij de vrouwen. Rond 16u30 kan u hier terecht voor de livestream of op Eén voor de uitzending. . Live beelden vanaf 16u30 Na de nabeschouwing van de Ronde bij de mannen gaan we live naar de wedstrijd bij de vrouwen. Rond 16u30 kan u hier terecht voor de livestream of op Eén voor de uitzending.

De grote namen zijn goed bij de pinken op de Valkenberg en zitten zowat allemaal vooraan. Zo zien we onder andere Van Vleuten, Van der Breggen, Kopecky, D'hoore, Deignan en Ludwig op de eerste rijen.

16:01 Valkenberg. De hellingen volgen elkaar in sneltempo op. De kopgroep snijdt de Valkenberg aan. Hun voorsprong blijft schommelen en zit nu opnieuw rond de anderhalve minuut.

16:00 16 uur . Beweging in de achtergrond. Er zijn nog twee rensters ontsnapt achter de kopgroep. Ex-winnares Coryn Rivera en Kristen Faulkner sluiten aan bij Lippert, waardoor Sunweb met twee pionnetjes achter de kopgroep rijdt.



15:55 Berendries. Op grondgebied Brakel is daar al de volgende helling. De Berendries heeft voor de favorietes geen geheimen. Van der Breggen zien we vooraan voor het eerst de neus aan het venster steken. Straks volgt de Valkenberg.

15:51 15 uur 51. Lippert springt . Team Sunweb acht het moment stilaan gekomen om in actie te schieten. Lippert waagt haar kans en versnelt boven op de Leberg.

15:50 Leberg. Met nog 66 kilometer tot de meet begint de uitdunning in het peloton stilaan. Brennauer en Jackson worden op de Leberg terug ingerekend. Zo dadelijk volgt er de Berendries.

Brennauer en Jackson lijken het niet lang uit te zingen. Zij gaan zo dadelijk opnieuw gegrepen worden. Ondertussen is de voorsprong van de kopgroep al stevig geslonken. De leidsters houden nog een dikke minuut over.

15:46 15 uur 46. Van der Poel wint bij de mannen. Bij de mannen kennen we de winnaar ondertussen. Mathieu van der Poel heeft in een titanenduel Wout van Aert geklopt na een millimetersprint. Wordt het straks opnieuw een duel België-Nederland?

15:41 15 uur 41. Wat met de wereldkampioene? Een van de topfavorietes vandaag is ongetwijfeld Anna van der Breggen. De Nederlandse pakte in Imola zowel in de tijdrit als op de weg de wereldtitel. Daarna won ze ook nog de Waalse Pijl, maar in Luik-Bastenaken-Luik speelde ze niet mee in de finale. Daarna nam ze twee weken rust om vandaag fris aan de start te kunnen staan. Ervaring heeft ze alvast genoeg, want ze won hier al in 2018.

15:40 15 uur 40. Van der Breggen voor de start: "Ploeg is enorm gemotiveerd". Van der Breggen voor de start: "Ploeg is enorm gemotiveerd"

Vlak voor de beklimming van de Varent krijgen we tegenoffensief vanuit het peloton. Lisa Brennauer en Alison Jackson anticiperen en kiezen het ruime sop nog voor de finale echt van start gaat.

15:30 Nervositeit stijgt. Op zo'n 80 kilometer van de meet wordt er opnieuw gevallen, alweer in de nasleep van een beklimming. Er zijn een vijftal rensters betrokken.

15:30 15 uur 30.

15:26 Edelare. Beklimming twee is al daar. Wat betreft de wedstrijdsituatie is er nog niet veel veranderd. Het peloton volgt op een drie minuten van de kopgroep.

15:23 Valpartij. Radio Koers meldt een valpartij in de fase na de Katteberg. Het is niet meteen duidelijk wie erbij ligt.

De Katteberg heeft voor een hergroepering gezorgd achter de leidsters. De drie achtervolgsters worden opgeslokt door het peloton, dat op 3'11 volgt.

Ook het peloton begint aan de Katteberg. Het wordt meteen opletten welke van de favorietes attent voorin zit.

15:18 Katteberg. De koplopers snijden de eerste beklimming van de dag aan. Ze zijn nog steeds met zijn vijven, een achtervolgende groep met drie rensters volgt op meer dan twee minuten. Het peloton op drie en een halve minuut.

Het peloton rijdt stilaan richting de Katteberg, de eerste helling van de dag. Het is ook het officieuze begin van de finale, want vanaf dan volgen de kasseistroken en -beklimmingen elkaar in sneltempo op.

15:01 Lippenhovestraat. Het peloton krijgt de eerste portie kasseien van de dag te verteren. Vlak daarna volgt met de Paddestraat al snel de tweede strook. Op de eerste klim van de dag, de Katteberg, is het nog eventjes wachten. Die volgt op 84km van de meet.

14:48 Sharpe rijdt lek. Alice Sharp, die gretig meedraaide in de kopgroep, valt vooraan ongelukkig weg met een platte band. Zo blijven we vooraan met 5 rensters over.

14:47 14 uur 47. De kopgroep

14:45 Voorsprong dikt snel aan. Het peloton heeft zijn fiat gegeven aan de kopgroep, die al snel een bonus van 2'30 bij mekaar rijdt.

14:38 14 uur 38. Kopgroep van 6. 6 rensters zijn er na een bewogen openingsfase van onder kunnen muizen. Hun namen: Teuntje Beekhuis, Gloria Rodriguez, Alice Sharpe, Mieke Kröger, Ariadna Trias, Heidi Franz en Emily Newsom. Hun voorgift bedraagt voorloping zo'n 1'45.

14:25 14 uur 25. Het blok van Boels-Dolmans. Hét blok in deze Ronde wordt wellicht de Nederlandse formatie van wereldkampioene Anna van der Breggen. Naast Van der Breggen is er ook nog Jolien D'hoore, Christine Majerus, Amy Pieters, Amalie Dideriksen en Chantal Blaak. Op papier stuk voor stuk ronkende namen. Straks in de finale zal de wet van de sterkste wellicht de pikorde bepalen.

Ondertussen krijgen we in het peloton de eerste aanvalspogingen, maar voorlopig wordt er aan niemand een vrijgeleide gegund.

14:09 14 uur 09. Wat kunnen onze landgenoten? Na hun uitstekende beurt vorige zondag in Gent-Wevelgem wordt het met argusogen uitkijken naar de prestaties van Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. Kopecky is al sinds de Giro Rosa vorige maand in bloedvorm en graaide tussendoor de Belgische titel mee. Ook D'hoore wist haar uitstekende vorm al te verzilveren met haar knappe zege in Wevelgem en klimt beter dan ooit. Kan ze beter doen dan haar tweede plaats van 2015? Dan wordt ze de tweede Belgische die de Ronde kan winnen, na Grace Verbeke in 2010.

Ook D'hoore wist haar uitstekende vorm al te verzilveren met haar knappe zege in Wevelgem en klimt beter dan ooit. Kan ze beter doen dan haar tweede plaats van 2015? Dan wordt ze de tweede Belgische die de Ronde kan winnen, na Grace Verbeke in 2010.

14:02 14 uur 02 match begonnen Officiële start De vlag wordt gewapperd, de strijd kan losbarsten. Wie wordt de opvolgster van Marta Bastianelli?

13:46 13 uur 46. Officieuze start. Het peloton, 117 rensters groot, trekt zich op gang voor de geneutraliseerde zone van 9 kilometer. Het officiële startsein zal binnen zo'n kwartiertje gegeven worden.

13:45 13 uur 45. Van Vleuten: "Mijn niveau is wat gezakt". Van Vleuten: "Mijn niveau is wat gezakt"

13:44 13 uur 44. Ik heb nog steeds wel pijn aan mijn pols. Na Luik had ik al gemerkt dat mijn niveau wat was weggezakt. Dan hebben we nog een trainingskamp ingelast om hier vandaag zo goed mogelijk te staan. Ik won hier in 2013 en dat was échte start van mijn carrière. Vandaag sta ik hier nog steeds met evenveel zin. Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott).

13:43 13 uur 43. Jolien D'hoore: "Voor mij mag het een sprintje worden". Jolien D'hoore: "Voor mij mag het een sprintje worden"

13:42 13 uur 42. In verleden was de Ronde vaak iets te zwaar, ook dit jaar wordt het afwachten hoe ik de klimmetjes verteer. We hebben een heel sterke ploeg en kunnen met meerdere rensters winnen. Voor mij mag het straks alvast een sprintje worden. Jolien D'hoore (Boels-Dolmans).

13:40 13 uur 40. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben heel opgewonden". Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben heel opgewonden"

13:39 13 uur 39. Ik ben heel opgewonden, ik ben deze nacht misschien 10 keer wakker geworden. De finale is heel zwaar maar het zal wellicht opnieuw gebeuren op de Kwaremont en de Paterberg. Hopelijk zorgen we voor wat vuurwerk. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ).

13:36 13 uur 36. Lizzie Deignan: "Ik was wat ziek deze week". Lizzie Deignan: "Ik was wat ziek deze week"

13:35 13 uur 35. De Ronde is normaal de grootste wedstrijd van de lente, maar nu zijn de omstandigheden helemaal anders. Ik voel me wel wat vermoeid, ik was ook wat ziek deze week. We hebben een heel sterk team, we starten met een open tactiek. Lizzie Deignan (Trek-Segafredo).

13:28 13 uur 28. Lotte Kopecky: "Ik ben beter dan ooit". Lotte Kopecky: "Ik ben beter dan ooit"

13:27 13 uur 27. Ik heb er alles aan gedaan om vandaag goed te zijn. De conditie is goed. Vandaag moeten alle puzzelstukjes gewoon in elkaar vallen, maar dat gegeven heb ik niet in de hand. Ik ben beter dan ik ooit geweest ben. Lotte Kopecky (Lotto-Soudal).

13:19 13 uur 19. Terwijl bij de mannen het peloton al de eerste kuitenbijters achter de rug heeft, begeven de vrouwen zich ook stilaan naar de start. Zij starten niet zoals hun mannelijke collega's in Antwerpen, maar wel in Oudenaarde, waar ze straks rond 17u45 ook zullen aankomen.

12:15 12 uur 15. Live op tv vanaf 16.30u. De start van de vrouwen vindt plaats om 13.45u. Op deze pagina volgen we het koersverloop op de voet. Vanaf 16.30u kunt u de finale ook bekijken op tv of met livestream op deze pagina.

12:06 12 uur 06. Kortere Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. De vrouwen rijden vandaag natuurlijk ook hun Ronde van Vlaanderen, met start en finish in Oudenaarde. Het vrouwenpeloton trekt zich om 13.45u op gang voor een tocht van 135 kilometer. Daarmee moet er toch zo'n 25 kilometer minder gekoerst worden dan vorig jaar, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige coronasituatie. Onder meer de Muur van Geraardsbergen is zo uit het parcours verdwenen bij de vrouwen. In de laatste 30 km moeten de vrouwen nog over de Kruisberg en de Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg. Daarna is het nog 13 kilometer tot de streep.

Daarmee moet er toch zo'n 25 kilometer minder gekoerst worden dan vorig jaar, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige coronasituatie. Onder meer de Muur van Geraardsbergen is zo uit het parcours verdwenen bij de vrouwen.

In de laatste 30 km moeten de vrouwen nog over de Kruisberg en de Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg. Daarna is het nog 13 kilometer tot de streep.

18-10-2020

13:17 13 uur 17. Marta Bastianelli verdedigt haar titel niet door corona. De winnares van de Ronde van Vlaanderen 2019, Marta Bastianelli, zal haar titel in "Vlaanderens Mooiste" niet verdedigen. Het team van de 33-jarige Italiaanse, Alé BTC Ljubljana, laat net als voor Gent-Wevelgem van afgelopen zondag verstek gaan vanwege besmettingen met het coronavirus. Daags voor Gent-Wevelgem raakte bekend dat enkele rensters en stafleden positief testten. Het was verwacht dat de ploeg niet zou starten. Het team staat wel nog op de voorlopige deelnemerslijst van de Driedaagse Brugge-De Panne van dinsdag. Bastianelli haalde het vorig jaar in een spurt met zijn drieën voor Annemiek van Vleuten (Ned) en Cecilie Uttrup Ludwig (Den).

Daags voor Gent-Wevelgem raakte bekend dat enkele rensters en stafleden positief testten. Het was verwacht dat de ploeg niet zou starten. Het team staat wel nog op de voorlopige deelnemerslijst van de Driedaagse Brugge-De Panne van dinsdag.





Bastianelli haalde het vorig jaar in een spurt met zijn drieën voor Annemiek van Vleuten (Ned) en Cecilie Uttrup Ludwig (Den).

13:15 13 uur 15. Astana is 3e team dat door het coronavirus afzegt. Nadat eerder al het Belgische team Chevalmeire en de Zwitserse ploeg Equipe Paule Ka de handdoek in de ring gooiden vanwege een aantal besmettingen met het coronavirus, heeft nu ook Astana afgezegd voor de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen van komende zondag. Bij het Kazachse team is het coronavirus eveneens de boosdoener. Bij Astana stonden de Oekraïense Olga Sjekel en de Cubaanse Arlenis Sierra op de voorlopige deelnemerslijst. Laatstgenoemde won de openingsetappe en het puntenklassement in de Herald Sun Tour begin februari.



Bij Astana stonden de Oekraïense Olga Sjekel en de Cubaanse Arlenis Sierra op de voorlopige deelnemerslijst. Laatstgenoemde won de openingsetappe en het puntenklassement in de Herald Sun Tour begin februari.

16-10-2020

18:44 18 uur 44. Chevalmeire trekt zich terug. We moeten helaas een ploeg schrappen van de deelnemerslijst. De Belgische formatie Chevalmeire heeft beslist om niet te starten in de Ronde, nadat 3 leden van de ploeg positief getest hebben op het coronavirus. "We rijden de Ronde niet, omdat het onverantwoord zou zijn om onze rensters en stafleden nu nog aan dat risico bloot te stellen. We hebben als team ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van verdere besmettingen", schrijft Chevalmeire. Bij die ploeg rijden onder meer Nathalie Bex, Thalita de Jong, Kelly Druyts, Kelly Van den Steen en Puck Moonen. . Chevalmeire trekt zich terug We moeten helaas een ploeg schrappen van de deelnemerslijst. De Belgische formatie Chevalmeire heeft beslist om niet te starten in de Ronde, nadat 3 leden van de ploeg positief getest hebben op het coronavirus.

"We rijden de Ronde niet, omdat het onverantwoord zou zijn om onze rensters en stafleden nu nog aan dat risico bloot te stellen. We hebben als team ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van verdere besmettingen", schrijft Chevalmeire.

Bij die ploeg rijden onder meer Nathalie Bex, Thalita de Jong, Kelly Druyts, Kelly Van den Steen en Puck Moonen.

14-10-2020 14-10-2020.