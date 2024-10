VIDEO - Corbin Strong houdt Xandro Meurisse van eerste seizoenszege met sterke sprint

In 2021 was Xandro Meurisse al de beste in de Giro del Veneto en vandaag deed hij dat kunststukje ei zo na over. In de gietende regen toonde hij zijn uitstekende najaarsvorm opnieuw door mee te zijn met een klein groepje.



Dat groepje werd voornamelijk gevormd door Marc Hirschi. In de lokale rondes trok hij een paar keer stevig door, maar alleen wegraken lukte niet voor de Zwitser.



Zo werd er dus gesprint. Daarin toonde Corbin Strong zich de sterkste. Hij hield Meurisse van een eerste seizoenszege. Voor de 24-jarige Nieuw-Zeelander is het de 2e zege dit jaar. Romain Grégoire mocht als derde mee het podium op.



Meurisse krijgt binnen 4 dagen een nieuwe kans op een eerste zege. Dan rijdt hij met de Veneto Classic zijn laatste koers van het jaar.