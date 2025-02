Met de vingers in de neus: machtige Jonathan Milan sprint naar zege in slotrit van Valencia

Opnieuw feest voor Lidl-Trek in de Ronde van Valencia. Op de slotdag imponeerde de ploeg met een dominante sprinttrein in de laatste kilometers. De ploeg rolde zo de rode loper uit voor zijn snelle man Jonathan Milan, die allerminst teleurstelde en met overmacht naar de zege knalde. De leiderstrui van Santiago Buitrago kwam niet meer in gevaar.

Alsof ze een sprinttraining aan het afwerken waren.



Lidl - Trek domineerde de slotkilometers van de laatste etappe van de Ronde van Valencia helemaal. De ploeg leidde de verwachte massasprint in met een langgerekte locomotief.



Onder meer onze landgenoot Edward Theuns ruimde de baan vrij voor de eindsprint van Jonathan Milan.



De Italiaan bedankte zijn ploegmakkers en nam het heft op 150 meter zelf in handen. Zijn aanzet was zo krachtig dat iedereen meteen zijn wiel moest lossen. Zo zorgde Milan na de impressionante zege in de ploegentijdrit voor een nieuwe zege in Spanje.

Jake Stewart (2e) en Giovanni Lonardi (3e) kwamen nog enigszins in de buurt en mochten vandaag mee het podium op. De eindwinst was voor Santiago Buitrago, die twee ritzeges boekte deze week.