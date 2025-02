Ivan Romeo verrast de topfavorieten en soleert naar de zege in 3e rit Ronde van Valencia

Net als gisteren moest er in de Ronde van Valencia stevig geklommen worden. Richting Alpuente moesten de renners over 3 gecategoriseerde beklimmingen, al golfde de rit wel de hele tijd.



In het begin van de rit kwam leider Mathias Vacek ten val. De Tsjech kon wel opnieuw aansluiten in het peloton, maar moest op de laatste klim al vroeg lossen.



Joao Almeida zag het graag gebeuren. De Portugees droeg zo virtueel de leiderstrui en maakte nog aanspraak op de ritwinst.



Maar op de slotklim, met nog 16 kilometer te gaan, versnelde Iván Romeo. De wereldkampioen tijdrijden bij de beloften toonde zich ook gisteren al en eindigde uiteindelijk 9e. Maar vandaag zag het er een stuk beter uit. Omdat het peloton met favorieten ferm uitgedund was, had de Spanjaard een goede kans op de zege.



Romeo hield het groepje op ongeveer een halve minuut en dat zou hij op de laatste oplopende hectometers niet meer weggeven. Voor Romeo is het zijn eerste zege bij de profs.



Achter Romeo sprintte de dagwinnaar van gisteren, Santiago Buitrago naar de tweede plek, João Almeida had aan de derde plek genoeg om morgen in de leiderstrui te mogen starten. Dan staat er opnieuw een heuvelachtige etappe op het programma, al lijkt de finale niet zo zwaar.