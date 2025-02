Santiago Buitrago snelt ploegmakker Pello Bilbao nog voorbij op slotklim, Mathias Vacek redt nog net het geel

Bahrain Victorious heeft indruk gemaakt in de tweede etappe van de Ronde van Valencia. Op de slotklim stak Pello Bilbao zijn hand uit naar de ritzege, maar Santiago Buitrago vertrouwde de overlevingskansen van de Spanjaard niet en huppelde nog op en over zijn ploegmakker naar de ritzege.

Na de ploegentijdrit van gisteren kregen de klassementsmannen vandaag geen snipperdag. Integendeel, met de Alto Partegat was de slotklim geenszins van de poes.

Pello Bilbao anticipeerde en begon met ruim een halve minuut voorsprong aan de slotklim in het gezelschap van Tobias Foss en Ivan Romeo.

De Noor en de Spanjaard haakten af, Bilbao zette in zijn eentje dapper door tegen een uitgedund favorietengroepje.



Daar beukte Joao Almeida erop los, maar de Portugees gooide zo zijn eigen kopman Brandon McNulty overboord.

Almeida had met Santiago Buitrago een waakhond in zijn wiel, al viel het masker van de Colombiaan in de slotkilometer af.

Hij vertrouwde het uithoudingsvermogen van ploegmakker Bilbao niet, koos eieren voor zijn geld en ging met een flukse versnelling op en over Bilbao.

Leider Mathias Vacek kraakte op 2 kilometer van de top, maar bolde net op tijd binnen om zijn gele leiderstrui met 2 seconden verrassend te redden.