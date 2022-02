LIVE: Kopgroep met Nibali gevat, wie snelt naar de overwinning in Valencia?

17:12 17 uur 12. BORA - hansgrohe verschijnt met leider Vlasov voorin het peloton. De eindoverwinning ligt voor de Rus binnen handbereik. . BORA - hansgrohe verschijnt met leider Vlasov voorin het peloton. De eindoverwinning ligt voor de Rus binnen handbereik.

17:08 17 uur 08. Einde verhaal voor kopgroep. De 4 koplopers zijn gevat. Josef Cerny sleurt aan kop van het peloton. Ze snellen de koplopers voorbij. Nog 11 kilometer tot aan de finish. . Einde verhaal voor kopgroep De 4 koplopers zijn gevat. Josef Cerny sleurt aan kop van het peloton. Ze snellen de koplopers voorbij. Nog 11 kilometer tot aan de finish.

17:06 17 uur 06. Gotzon Martin komt als eerst over de streep bij de tussensprint. Nibali en Boaro zijn 2 en 3. Met de seconden zijn ze alvast niet veel. . Gotzon Martin komt als eerst over de streep bij de tussensprint. Nibali en Boaro zijn 2 en 3. Met de seconden zijn ze alvast niet veel.

17:04 17 uur 04. De kopgroep nadert de tussensprint voor bonificatieseconden . De kopgroep nadert de tussensprint voor bonificatieseconden

16:59 16 uur 59. Laatste 20 kilometer. De laatste 20 kilometer zijn ingegaan. De 4 koplopers met onder andere Vincenzo Nibali behouden hun voorsprong van 45 seconden. In het peloton zitten de renners niet stil. De ploegen proberen het gat te dichten om alles te kunnen inzitten op hun sprinters. . Laatste 20 kilometer De laatste 20 kilometer zijn ingegaan. De 4 koplopers met onder andere Vincenzo Nibali behouden hun voorsprong van 45 seconden. In het peloton zitten de renners niet stil. De ploegen proberen het gat te dichten om alles te kunnen inzitten op hun sprinters.

16:55 16 uur 55. De renners trekken goed door. Ze rijden met een gemiddelde van 48 km/h. In 1u30' hebben ze 70 kilometer afgelegd. . De renners trekken goed door. Ze rijden met een gemiddelde van 48 km/h. In 1u30' hebben ze 70 kilometer afgelegd.

16:52 16 uur 52. De laatste 30 kilometer naar Valencia zijn ondertussen ingezet. De kopgroep werkt nog steeds goed samen en in het peloton is het Antwan Tolhoek van Trek Segafredo die de groep dichterbij de koplopers probeert te brengen. . De laatste 30 kilometer naar Valencia zijn ondertussen ingezet. De kopgroep werkt nog steeds goed samen en in het peloton is het Antwan Tolhoek van Trek Segafredo die de groep dichterbij de koplopers probeert te brengen.

16:44 16 uur 44. Het peloton sluipt steeds dichterbij de kopgroep. Nog amper 30 seconden hebben de 4 koplopers over. . Het peloton sluipt steeds dichterbij de kopgroep. Nog amper 30 seconden hebben de 4 koplopers over.

16:44 40 seconden. Quick - Step Alpha Vinyl aan kop van het peloton. Josef Cerny bepaalt het tempo en probeert de kopgroep niet te ver te laten wegrijden. 40" is het tijdsverschil tussen de 4 koplopers en het peloton. . 16 uur 44. 40 seconden Quick - Step Alpha Vinyl aan kop van het peloton. Josef Cerny bepaalt het tempo en probeert de kopgroep niet te ver te laten wegrijden. 40" is het tijdsverschil tussen de 4 koplopers en het peloton.

16:39 16 uur 39. In de laatste rechte lijn voor de finish zijn er nog twee rondpunten. Kunnen deze voor opschudding zorgen in het peloton als het uitdraait op een sprint? Gisteren zagen we een hectisch slot met Moschetti als uiteindelijke winnaar. . In de laatste rechte lijn voor de finish zijn er nog twee rondpunten. Kunnen deze voor opschudding zorgen in het peloton als het uitdraait op een sprint? Gisteren zagen we een hectisch slot met Moschetti als uiteindelijke winnaar.

16:32 16 uur 32. De voorsprong van de kopgroep zakt onder de minuut. Nog 38 kilometer te gaan. . De voorsprong van de kopgroep zakt onder de minuut. Nog 38 kilometer te gaan.

16:26 16 uur 26. Vandaag moeten we vermijden dat ik weer ingesloten raak, maar we proberen het opnieuw in de sprint. Fabio Jakobsen. Vandaag moeten we vermijden dat ik weer ingesloten raak, maar we proberen het opnieuw in de sprint. Fabio Jakobsen

16:21 16 uur 21. Nibali heeft er zin in. De Italiaan werkt goed samen voorin met zijn ploeggenoot Boaro en de Spanjaarden Martin en Lastra. Hun voorsprong blijft rond 1'20". . Nibali heeft er zin in. De Italiaan werkt goed samen voorin met zijn ploeggenoot Boaro en de Spanjaarden Martin en Lastra. Hun voorsprong blijft rond 1'20".

16:17 16 uur 17. Voor de favorieten van vandaag zijn de ogen gericht op de sprinters. Fabio Jakobsen, Sebástian Molano, Elia Viviani, Alexander Kristoff of Giacomo Nizzolo zijn kanshebbers voor de overwinning. Gisteren zagen we Matteo Moschetti de massasprint winnen. Dat is ook een naam om zeker in de gaten te houden vandaag. Of kan Vincenzo Nibali vanuit de kopgroep verrassen en de sprinters voor zijn? . Voor de favorieten van vandaag zijn de ogen gericht op de sprinters. Fabio Jakobsen, Sebástian Molano, Elia Viviani, Alexander Kristoff of Giacomo Nizzolo zijn kanshebbers voor de overwinning. Gisteren zagen we Matteo Moschetti de massasprint winnen. Dat is ook een naam om zeker in de gaten te houden vandaag. Of kan Vincenzo Nibali vanuit de kopgroep verrassen en de sprinters voor zijn?

16:09 16 uur 09. Grote namen in beginfase. Grote namen hebben de beginfase van de laatste etappe kleur gegeven. Kort na de start plaatsten Evenepoel en Mohoric een ontsnappingspoging, maar ze werden snel weer ingerekend. De poging van Vincenzo Nibali heeft meer succes. Samen met 3 anderen, waaronder een ploegmaat, heeft hij een voorsprong uitgebouwd van 1'20". . Grote namen in beginfase Grote namen hebben de beginfase van de laatste etappe kleur gegeven. Kort na de start plaatsten Evenepoel en Mohoric een ontsnappingspoging, maar ze werden snel weer ingerekend. De poging van Vincenzo Nibali heeft meer succes. Samen met 3 anderen, waaronder een ploegmaat, heeft hij een voorsprong uitgebouwd van 1'20".

16:05 16 uur 05. Vandaag zit er ook een jarige in het peloton. Ide Schelling wordt 24 jaar. Alvast een reden tot feest in de ploegbus van BORA - hansgrohe. . Vandaag zit er ook een jarige in het peloton. Ide Schelling wordt 24 jaar. Alvast een reden tot feest in de ploegbus van BORA - hansgrohe.

16:02 1'55". De voorsprong van de kopgroep gaat richting de 2 minuten. Nog 60 kilometer tot de finish in Valencia. . 16 uur 02. 1'55" De voorsprong van de kopgroep gaat richting de 2 minuten. Nog 60 kilometer tot de finish in Valencia.

16:02 16 uur 02. BORA - hansgrohe aan kop van peloton. BORA - hansgrohe laat het peloton niet stil vallen. Ze willen het tijdsverschil met de kopgroep binnen de perken houden. . BORA - hansgrohe aan kop van peloton BORA - hansgrohe laat het peloton niet stil vallen. Ze willen het tijdsverschil met de kopgroep binnen de perken houden.

15:59 15 uur 59. Vorig jaar won Arnaud Démare de slotetappe in de Ronde van Valencia. Timothy Dupont werd toen 3e. Fabio Jakobsen sprintte in 2020 naar de overwinning in Valencia. Hij kan dat vandaag nog eens herhalen. . Vorig jaar won Arnaud Démare de slotetappe in de Ronde van Valencia. Timothy Dupont werd toen 3e. Fabio Jakobsen sprintte in 2020 naar de overwinning in Valencia. Hij kan dat vandaag nog eens herhalen.