Jakobsen is oppermachtig in de sprint, modelploegmaat Evenepoel wordt zelfs nog 7e

17 uur 06. Nog 10 kilometer. Opluchting, want de gevallen renner - het is David Dekker - staat overeind. Intussen is Dylan Teuns gegrepen. .

17 uur 04. We maken ons toch een beetje zorgen over het slachtoffer van de val. De renner - was het Affini? - is nog niet opgestaan uit de afgrond. .

17:02

17 uur 02. Evenepoel snuffelt, val in het peloton. Of hij kwetsbaar is in een afdaling? Remco Evenepoel gaat op zoek naar Dylan Teuns. Toch maar opletten, want niet veel later schuiven een paar jongens onderuit in een afdaling. Eentje van Jumbo-Visma verdwijnt zelfs in het struikgewas. .