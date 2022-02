Ronde van Valencia: BikeExchange start niet in de koninginnenrit

11:46 11 uur 46. Het parcours. De organisatie heeft een route van 155 kilometer uitgestippeld. Niet te lang, horen we u al denken, maar de renners moeten 5 beklimmingen verteren en vooral meer dan 3.600 hoogtemeters. Dat is niet van de poes. De eerste 50 kilometer zijn verwaarloosbaar, daarna gaat het vrijwel voortdurend op en af. Na 2 cols van 2e en 2 van 3e categorie duikt de slotklim op. Volgens de organisator gaat het om een bult van 5,5 kilometer, maar reken maar dat het wegdek al flink oploopt vanaf de boog van de laatste 10 kilometer. Het gemiddelde bedraagt 8,4 procent, er zijn pieken tot 15 procent. Van 2,7 kilometer tot de finish tot aan de rode vod rijden de renners over grindwegen. . Het parcours De organisatie heeft een route van 155 kilometer uitgestippeld. Niet te lang, horen we u al denken, maar de renners moeten 5 beklimmingen verteren en vooral meer dan 3.600 hoogtemeters. Dat is niet van de poes. De eerste 50 kilometer zijn verwaarloosbaar, daarna gaat het vrijwel voortdurend op en af. Na 2 cols van 2e en 2 van 3e categorie duikt de slotklim op. Volgens de organisator gaat het om een bult van 5,5 kilometer, maar reken maar dat het wegdek al flink oploopt vanaf de boog van de laatste 10 kilometer.

Het gemiddelde bedraagt 8,4 procent, er zijn pieken tot 15 procent. Van 2,7 kilometer tot de finish tot aan de rode vod rijden de renners over grindwegen.

10:52 10 uur 52. De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang. Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden, is om ons terug te trekken uit de koers. Brent Copeland (manager BikExchange).

10:50 10 uur 50. Corona bij BikeExchange. Het peloton gaat kort na 13 u van start in Alicante voor de 3e etappe. Team BikeExchange heeft zijn koffers al gepakt. Bij de Australische ploeg hebben twee ploegleden gisterenavond een positieve coronatest afgelegd. Het is niet duidelijk om wie het gaat. BikeExchange had 6 renners naar Spanje gestuurd: Lucas Hamilton, Dion Smith, Damien Howson, Tsgabu Grmay, Christopher Juul-Jensen en Kaden Groves.