LIVE Ronde van Valencia: Kopgroep met 2 Belgen, slotklim met onverharde wegen

15:50 15 uur 50. Heeft de kopgroep kans op slagen? Attila Valter was ambitieus voor aanvang van deze rittenkoers, maar kreeg in de eerste etappe al op zijn appel en staat 3'26" in het krijt. De Hongaarse revelatie van de Giro in 2021 heeft evenwel een verleden in het mountainbiken. Hij zou zich dus moeten kunnen aarden op dit terrein. Maar voor de overlevingskansen is de voorsprong (2'08") nefast. . Heeft de kopgroep kans op slagen? Attila Valter was ambitieus voor aanvang van deze rittenkoers, maar kreeg in de eerste etappe al op zijn appel en staat 3'26" in het krijt. De Hongaarse revelatie van de Giro in 2021 heeft evenwel een verleden in het mountainbiken. Hij zou zich dus moeten kunnen aarden op dit terrein. Maar voor de overlevingskansen is de voorsprong (2'08") nefast.

15:47 15 uur 47. Nog 50 kilometer. We sluipen langzaam richting het uur van de waarheid in Valencia. De slotklim begint op papier op 5,5 km van de finish, maar we focussen liever op het spandoek van de laatste 10 kilometer. Vanaf dan wordt het puffen en overleven. . Nog 50 kilometer We sluipen langzaam richting het uur van de waarheid in Valencia. De slotklim begint op papier op 5,5 km van de finish, maar we focussen liever op het spandoek van de laatste 10 kilometer. Vanaf dan wordt het puffen en overleven.

15:43 15 uur 43. Remco Evenepoel heeft getoond dat zijn vorm echt goed is. Het zal moeilijk worden om hem te kloppen. . Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). Remco Evenepoel heeft getoond dat zijn vorm echt goed is. Het zal moeilijk worden om hem te kloppen. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe)

15:37 15 uur 37. Rodriguez. Het thuispubliek keek ongetwijfeld uit naar de prestaties van Juan Ayuso, maar het 19-jarige Spaanse goudhaantje moest woensdag veteranen Luis Leon Sanchez en Alejandro Valverde voor zich dulden. Ook Enric Mas had eergisteren betere klimmersbenen. De strafste Spanjaard was evenwel Carlos Rodriguez. De Ineos-klimmer, ook nog maar 21 jaar, werd vorig jaar 2e in de Ronde van de Toekomst. . Rodriguez Het thuispubliek keek ongetwijfeld uit naar de prestaties van Juan Ayuso, maar het 19-jarige Spaanse goudhaantje moest woensdag veteranen Luis Leon Sanchez en Alejandro Valverde voor zich dulden. Ook Enric Mas had eergisteren betere klimmersbenen. De strafste Spanjaard was evenwel Carlos Rodriguez. De Ineos-klimmer, ook nog maar 21 jaar, werd vorig jaar 2e in de Ronde van de Toekomst.

15:34 15 uur 34. Weekend. Dit is de sleuteletappe in deze Ronde van Valencia, dat beseft iedereen. Het weekend blijft van een apotheose verstoken. Zaterdag en zondag wordt normaal de rode loper uitgerold voor de sprinters. . Weekend Dit is de sleuteletappe in deze Ronde van Valencia, dat beseft iedereen. Het weekend blijft van een apotheose verstoken. Zaterdag en zondag wordt normaal de rode loper uitgerold voor de sprinters.

15:26 3/6. Op 66 kilometer van de finish hebben we ook een 3e klimmetje achter ons gelaten. De 11 leiders werken netjes samen, maar het verschil stagneert: 2'24". . 15 uur 26. 3/6 Op 66 kilometer van de finish hebben we ook een 3e klimmetje achter ons gelaten. De 11 leiders werken netjes samen, maar het verschil stagneert: 2'24".

15:24 De eerste startrij vanmiddag. 15 uur 24. De eerste startrij vanmiddag

15:19 15 uur 19. Koppels. Zijn er ploegen die meer dan één ijzer in het vuur hebben voor het klassement? Movistar kan met de tandem Mas-Valverde goochelen. Zij volgen allebei op 42" van Evenepoel. Ook Bahrein-Victorious kan gokken met Sanchez en Mohoric, maar de verschillen zijn toch al behoorlijk groot na de openingsrit van woensdag. . Koppels Zijn er ploegen die meer dan één ijzer in het vuur hebben voor het klassement? Movistar kan met de tandem Mas-Valverde goochelen. Zij volgen allebei op 42" van Evenepoel. Ook Bahrein-Victorious kan gokken met Sanchez en Mohoric, maar de verschillen zijn toch al behoorlijk groot na de openingsrit van woensdag.

15:17 15 uur 17. Remco Evenepoel? We hebben allebei maar twee benen, hé. . Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo). Remco Evenepoel? We hebben allebei maar twee benen, hé. Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo)

15:12 15 uur 12. In de grote groep controleert Quick Step-Alpha Vinyl. Wie zijn de luitenanten van Evenepoel? Jakobsen, Morkov, Cerny, Lampaert, Honoré en Cattaneo. . In de grote groep controleert Quick Step-Alpha Vinyl. Wie zijn de luitenanten van Evenepoel? Jakobsen, Morkov, Cerny, Lampaert, Honoré en Cattaneo.

15:09 Halfweg. We bereiken het middelpunt van deze etappe. De kopgroep van 11 - met de Belgen Claeys en Molly - bouwt zijn voorsprong uit tot 2 minuten. . 15 uur 09. Halfweg We bereiken het middelpunt van deze etappe. De kopgroep van 11 - met de Belgen Claeys en Molly - bouwt zijn voorsprong uit tot 2 minuten.

15:02 15 uur 02. Virtueel geel? Sven Erik Bystrom en Lars van den Berg hebben een achterstand van 1'52" op Remco Evenepoel. Ze komen zoetjesaan in de buurt van een virtuele leiderstrui. . Virtueel geel? Sven Erik Bystrom en Lars van den Berg hebben een achterstand van 1'52" op Remco Evenepoel. Ze komen zoetjesaan in de buurt van een virtuele leiderstrui.

14:59 14 uur 59. Ook de tweede bult van de dag mag al geschrapt worden. Op de golvende wegen krijgen we een samensmelting tussen de kopgroep, gelosten en tegenaanvallers. Het elftal in de spits van de koers zet het peloton op 1'40". . Ook de tweede bult van de dag mag al geschrapt worden. Op de golvende wegen krijgen we een samensmelting tussen de kopgroep, gelosten en tegenaanvallers. Het elftal in de spits van de koers zet het peloton op 1'40".

14:59 14 uur 59.

14:49 Coll de Rates. De eerste bergpunten van de dag belanden in het mandje van Van den Berg. Valter, Tratnik en Prodhomme volgen in zijn zog. . 14 uur 49. Coll de Rates De eerste bergpunten van de dag belanden in het mandje van Van den Berg. Valter, Tratnik en Prodhomme volgen in zijn zog.

14:44 14 uur 44. De kopgroep valt al helemaal uit elkaar. Zo ligt het tempo te hoog voor Claeys en Molly. Ook in het peloton blijven ze onrustig. . De kopgroep valt al helemaal uit elkaar. Zo ligt het tempo te hoog voor Claeys en Molly. Ook in het peloton blijven ze onrustig.

14:40 14 uur 40. In het peloton weten ze nog altijd niet goed wat ze willen. Eén ding staat wel vast: met de Coll de Rates doemt de eerste hindernis op. De berg van 2e categorie is een trainingscol van heel wat renners. Wie daar goeie waardes laat optekenen op stage, weet dat hij meer dan klaar is. . In het peloton weten ze nog altijd niet goed wat ze willen. Eén ding staat wel vast: met de Coll de Rates doemt de eerste hindernis op. De berg van 2e categorie is een trainingscol van heel wat renners. Wie daar goeie waardes laat optekenen op stage, weet dat hij meer dan klaar is.

14:36 14 uur 36. Lars van den Berg (Groupama-FDJ) Attila Valter (Groupama-FDJ) Jan Polanc (UAE) Jan Tratnik (Bahrein-Victorious) Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Sven Erik Bystrom (Intermarché-Wanty-Gobert) Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert) Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) Gazprom-RusVelo knecht in het peloton en houdt de speelruimte zeer klein. . Lars van den Berg (Groupama-FDJ) Attila Valter (Groupama-FDJ) Jan Polanc (UAE) Jan Tratnik (Bahrein-Victorious) Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Sven Erik Bystrom (Intermarché-Wanty-Gobert) Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert) Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Gazprom-RusVelo knecht in het peloton en houdt de speelruimte zeer klein.

14:33 35". De voorsprong van de 9 koplopers klimt naar meer dan een halve minuut. De best geplaatste is de Noorse hardrijders Bystrom. Hij volgt op 1'52" van de gele trui. . 14 uur 33. 35" De voorsprong van de 9 koplopers klimt naar meer dan een halve minuut. De best geplaatste is de Noorse hardrijders Bystrom. Hij volgt op 1'52" van de gele trui.