Ben Healy zet slotrit in Slovenië naar zijn hand met straf nummertje, Aleotti is eindwinnaar

Ben Healy (EF Education-EasyPost) heeft zijn Tourbenen geëtaleerd in Slovenië. De Ierse kampioen reed in de finale solo weg uit een elitegroepje en bleef het aanstormend peloton nog net voor. Achter hem sprintte Alexander Kristoff naar plek twee. Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe) is de eindwinnaar.