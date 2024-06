Phil Bauhaus knokt zich naar sprintzege in Ronde van Slovenië, Groenewegen lost al vroeg

De tweede etappe in de Ronde van Slovenië (2.Pro) is in het mandje gevallen van Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). De Duitse sprintbom worstelde zich in de slotmeters voorbij Alberto Dainese (Tudor). Dylan Groenewegen kwam bergop al vroeg in de problemen en speelt zijn leiderstrui kwijt aan Bauhaus.

Gisteren mocht Dylan Groenewegen nog victorie kraaien. Vandaag zag de Nederlander halfweg de etappe sterretjes op een klimpartij.

Groenewegen haakte af, waardoor de andere snelle benen in het peloton hun kans roken.

Bahrain Victorious spreidde in de slotkilometers het bedje voor hun machtssprinter Phil Bauhaus.



Al kietelde Ben Healy met een late uitval nog de zenuwen van de Bahrain-trein. Zijn poging strandde op anderhalve kilometer van de streep.

In de eindsprint ging Tudor-kopman Alberto Dainese als eerste aan. Maar Bauhaus had perfect getimed en kwam in de slotmeters buffelend uit het wiel van de Italiaan. De Duitser is ook de nieuwe leider.



Morgen lijkt de etappe te zwaar voor de sprintersbazen. Een pukkel in de slotfase is gesneden koek voor aanvallers met klimmersbenen.