Met Gino Mäder in het achterhoofd: Matej Mohoric eert overleden ploegmaat met ritzege in Slovenië

Mohoric eert overleden Mäder: "Zege voor mijn vriend Gino"

De slotrit barstte helemaal open op een steile helling in de slotfase. Daar bestookte Matej Mohoric de leiderstrui van Filippo Zana, maar de Italiaanse kampioen gaf geen krimp. Met zijn tweetjes reden ze richting de finish.

In een sprintje bergop op kasseitjes won Mohoric met brio de sprint voor de ritzege. Met zijn vinger richting de hemel kwam Mohoric over de finish. Een andere Sloveen, Luka Mezgec, werd derde op 16 seconden.

Het is de eerste overwinning voor Bahrain Victorious na het tragische overlijden van de 26-jarige Mäder, die vrijdag overleed na een valpartij in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland.

"We reden met de ploeg allemaal samen voor Gino", zei Mohoric na zijn zege. "We lagen zelfs niet wakker van het resultaat: we wilden gewoon alles gegeven hebben. Maar ik won, en draag deze zege natuurlijk op aan mijn vriend Gino. Hij zou blij zijn voor ons, denk ik."

Eindlaureaat Zana is de opvolger van de Sloveen Tadej Pogacar, de eindwinnaar van vorig jaar in de Ronde van Slovenië. Pogacar kwam na zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik deze keer niet aan de start in zijn thuisronde.(later meer)