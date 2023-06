Dylan Groenewegen boekt 2 op 2 in Ronde van Slovenië

Bekijk de finish:

Klim in slot maakt het lastig

De spurters kregen vandaag een tweede kans op een rij in Slovenië, maar dan moesten ze aan het slot van de 163 kilometer lange etappe tussen Zalec en Ormoz wel een klimmetje zien te overleven.



Daar plaatste Bora-Hansgrohe een tempoversnelling om het de snelle mannen moeilijk te maken, maar Dylan Groenewegen en zijn belangrijkste concurrenten wisten te overleven.



Groenewegen werd nadien prima door zijn Australische ploeg naar de sprint gebracht en maakte dat werk af met een tweede ritzege op een rij én een nieuwe gele trui.



Hij haalde het met beperkte voorsprong voor de Italiaan Matteo Moschetti. De Duitser Phil Bauhaus werd derde. Moschetti en Bauhaus haalden ook in de openingsetappe de top drie, zij het dan in omgekeerde volgorde.



Groenewegen, in volle voorbereiding op de Tour de France, heeft na zijn zesde seizoenszege nu 10 seconden voorsprong op zowel Moschetti, als Bauhaus in het klassement. De kans lijkt groot dat die stand morgen door elkaar wordt geschud: dan wacht in de Ronde van Slovenië een lastige dag doorheen het middengebergte.