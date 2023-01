LIVE Ronde van San Juan: Afscheidnemende Richeze krijgt mooi eerbetoon, op naar en nieuwe sprint?

Het publiek is zeker niet enkel voor de ereronde van Richeze naar buiten gekomen. Ook Reynders en co. worden luid aangemoedigd op de stadsring van San Juan.

22 uur 12. Het publiek is zeker niet enkel voor de ereronde van Richeze naar buiten gekomen. Ook Reynders en co. worden luid aangemoedigd op de stadsring van San Juan. .

22 uur 10. Een Belg in de aanval. Op 88km van het einde zijn vier renners weggereden van het peloton. De jonge Vacek is erbij voor Trek-Segafredo, Reynders voor Israel-Premier Tech .

Een massasprint is niet te vermijden vandaag. Het is hier een avontuur geweest, maar ook een heel mooie week voor het team.

22 uur 04. Een massasprint is niet te vermijden vandaag. Het is hier een avontuur geweest, maar ook een heel mooie week voor het team. Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo).

21 uur 59. Met de Argentijnse vlag in zijn linkerhand komt Richeze als eerste een eerste keer over de finishlijn. Het peloton heeft hem een serieuze ereronde gegund, nu kan de slotrit echt beginnen. .

21 uur 47. Het eerbetoon aan Richeze blijft maar duren. In het peloton is voorlopig niemand van plan om de Argentijn terug te halen. .

De officiële start is nu ook gegeven. Gaan ze Richeze een hele ronde zijn afscheid gunnen in het peloton?

21 uur 35. We rijden de hele rit lang op de stadsring van San Juan, die volledig afgesloten is. Er is heel veel volk komen opdagen voor de slotrit. .

21 uur 33. Officieuze start. De officieuze start is gegeven in San Juan. Richeze krijgt een mooi eerbetoon van de andere renners. Hij begint voor het peloton aan de rit en zwaait het thuispubliek uit. .

21 uur 22. Erehaag voor Richeze. Het hele peloton heeft zich langs de beide kanten van de weg opgesteld en vormt zo een erehaag voor Maximiliano Richeze. De 39-jarige Argentijn houdt het na vandaag voor bekeken als wielerprof. Hij flirtte even met B&B-Hotels en Mark Cavendish, maar vond uiteindelijk geen nieuw team nadat dat verhaal plots was afgelopen. Richeze reed 17 jaar op het hoogste niveau en zal de geschiedenisboeken ingaan als één van de beste sprintloodsen ooit. In 2007 won hij ook twee ritten in de Giro. .