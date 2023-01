Ronde van San Juan: Sprinters zijn opnieuw aan zet

De Velodromo Vicente Chancay is vandaag start- en aankomstplaats van de zesde rit. De gloednieuwe wielerbaan is onder constructie met het oog op het WK baanwielrennen van 2025 in San Juan.

18 uur 24. De Velodromo Vicente Chancay is vandaag start- en aankomstplaats van de zesde rit. De gloednieuwe wielerbaan is onder constructie met het oog op het WK baanwielrennen van 2025 in San Juan. .

clock 17:56

17 uur 56. Op naar een nieuwe massasprint? Na de rit richting Alto Colorado lijkt de strijd om de eindzege beslist in de Ronde van San Juan. Miguel Angel Lopez heeft touwtjes stevig in handen na zijn demonstratie bergop van gisteren en moet enkel op de fiets blijven om de ronde te winnen. Etappewinst is dus het enige dat vandaag op het spel staat en daarvoor kijken we naar de snelle mannen want de kans is heel groot dat het een massasprint wordt. .