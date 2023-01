LIVE: Ronde van San Juan: UCI bestraft Ganna na verboden positie, vandaag weer sprinten?

clock 20:18 20 uur 18. In tegenstelling tot het barre weer in Mallorca is het in Argentinië vandaag opnieuw heerlijk koersweer. . In tegenstelling tot het barre weer in Mallorca is het in Argentinië vandaag opnieuw heerlijk koersweer.

Meteen snellen een aantal jongens weg van het peloton, daarbij ook een renner van Trek-Segafredo.

clock 20:15 20 uur 15 match begonnen start time Start De vlag van de wedstrijdleider is naar beneden gegaan. De 6e rit is begonnen.

In de buurt van de gigantische nieuwe wielerbaan staan de renners klaar voor de start van de zesde rit. Miguel Angel Lopez blinkt in zijn witte trui. Over 144km komen we op deze plaats opnieuw aan.

clock 20:03 20 uur 03. Van Poppel: "Ik wil in 2023 de beste lead-out worden".

clock 20:00 20 uur . We kijken straks vooral naar Jakobsen-Mørkøv als grootste concurrent. Danny van Poppel (Bora).

clock 20:00 20 uur . We komen straks aan langs een snelweg. De snelheid zal dus heel hoog liggen. Danny van Poppel (Bora).

clock 19:19 19 uur 19. Veel snel volk. Het kan geen kwaad om de snelle mannen nu al een keer op een rijtje te zetten.

Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step), Fernando Gaviria (Movistar) en Sam Bennett (Bora) wonnen elk al een etappe eerder deze week.

Elia Viviani (Ineos), Sam Welsford (DSM), Gleb Syritsa (Astana), Giacomo Nizzolo (Israel), Jon Aberasturi (Trek) en Peter Sagan (TotalEnergies) willen dat ook nog doen voor ze naar Europa terugkeren voor de rest van het seizoen.

clock 18:51 18 uur 51. Ganna vloog gisteren bergop in een door de UCI verboden positie.

clock 18:45 18 uur 45. Boete en puntenstraf voor Ganna. Filippo Ganna maakte gisteren bergop indruk op de slotklim. De Italiaanse hardrijder was de enige die Miguel Angel Lopez nog probeerde bij te halen, maar slaagde daar niet in.

Ganna reed eventjes in een verboden positie op zijn fiets en daar heeft de UCI hem een dag later voor gestraft. De renner van Ineos krijgt een boete van 500 Zwitserse Frank en 15 punten worden van zijn totaal getrokken.

In een reactie op Twitter laat Ganna weten begrip te hebben voor de sanctie. "Ik zat op mijn limiet en verloor daardoor mijn concentratie."

clock 18:39 18 uur 39. Menu van vandaag: . Vandaag moet heel wat minder geklommen worden dan gisteren, toen het liefst 52km omhoog ging richting de top van de Alto Colorado.

Vroeg in de etappe krijgen de renners twee beklimmingen van de derde categorie onder de wielen geschoven: Ruta 60 (2km aan 3,8%) en Dique Punta Negra (1km aan 8,6%). Daarna gaat het net geen 100km bergaf richting de finishlijn.

clock 18:24 18 uur 24. De Velodromo Vicente Chancay is vandaag start- en aankomstplaats van de zesde rit. De gloednieuwe wielerbaan is onder constructie met het oog op het WK baanwielrennen van 2025 in San Juan.

clock 17:56 17 uur 56. Op naar een nieuwe massasprint? Na de rit richting Alto Colorado lijkt de strijd om de eindzege beslist in de Ronde van San Juan. Miguel Angel Lopez heeft touwtjes stevig in handen na zijn demonstratie bergop van gisteren en moet enkel op de fiets blijven om de ronde te winnen.

Etappewinst is dus het enige dat vandaag op het spel staat en daarvoor kijken we naar de snelle mannen want de kans is heel groot dat het een massasprint wordt.