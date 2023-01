LIVE Ronde van San Juan: Egan Bernal geeft op met kniepijn, 7 vluchters dalen richting finishlijn

Fase per fase

clock 21:45 2'09". De voorsprong van de 7 wordt door de ploegen achterin binnen de perken gehouden. Richeze en co. hebben op 75km van het einde een bonus van 2'09".

clock 21:41 21 uur 41. De versmalling op het einde wordt wat tricky. Sam Bennett (Bora) op Eurosport.

clock 21:35 21 uur 35.

clock 21:33 21 uur 33. In het peloton bekijken de sprintersploegen het voorlopig vanaf de tweede rij. De Chileense selectie en het lokale Chimbas Te Quiero bepalen het tempo, gevolgd door Team Medellin van leider Lopez.

clock 21:24 21 uur 24. 7 leiders dalen richting finish. Voor een goed begrip: de kopgroep bestaat opnieuw uit 7 renners: de Argentijnen Dotti, Richeze (2x), Ibarra en Tivani, de Portugees Lourenço en de Italiaan Magli. Dotti is nu de best geplaatste op 2'07" van Lopez.

clock 21:23 De reden van de opgave van Bernal is dan toch niet maagproblemen, maar wel kniepijn. 21 uur 23. De reden van de opgave van Bernal is dan toch niet maagproblemen, maar wel kniepijn.

clock 21:22 Dique Punta Negra (cat. 3). Op de tweede klim van de dag is de Argentijn Dotti voorin opnieuw komen aansluiten. Vlak voor de top laat hij de andere vluchters ter plaatse en pakt hij de laatste bergpunten van de Ronde van San Juan.

clock 21:20 2'52". De vier vluchters hebben 2'52" op het peloton, waar Team Medillin de kar trekt. De Italiaan Magli is voorin de best geplaatste op 3'12" van leider Lopez.

clock 21:10 21 uur 10. 9 kansen op 10 wordt het vandaag een massasprint. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) voor de start van de rit. 9 kansen op 10 wordt het vandaag een massasprint. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) voor de start van de rit

clock 21:08 21 uur 08. 4 overblijvers. Na de tussensprint hebben de broertjes-Richeze met z'n tweeën even stevig doorgetrokken. Enkel Magli en Ibarra zijn nog mee en dat is goed nieuws voor het peloton, dat de vlucht nog gemakkelijker kan controleren.

clock 21:04 21 uur 04.

clock 21:03 Sprint. De eerste tussensprint is een prooi geworden voor Tivani, de leider in het tussensprintenklassement. Hij kan zich vandaag verzekeren van eindwinst in dat nevenklassement.

clock 21:01 21 uur 01. De 7 namen op een rijtje:. - Filippo Magli (Ita) - Rafael Lourenço (Por) - Mauro Abel Richeze (Arg) - Maximiliano Richeze (Arg) - Juan Pablo Dotti (Arg) - Emiliano Ibarra (Arg) - Gerardo Matias Tivani (Arg)

clock 20:55 20 uur 55. Richeze is de motor van nieuwe ontsnapping. Een nieuwe groep van 7 is vertrokken en nu laat Team Medellin wel begaan. De broertjes-Richeze zijn allebei mee voor de Argentijnse selectie, Juan Pablo Dotti is de best geplaatste voorin op 2'07".

clock 20:55 20 uur 55. Alles te herdoen. Lang heeft het avontuur van de 13 leiders niet geduurd, want Team Medellin roept iedereen tot de orde.

clock 20:53 20 uur 53. Maagproblemen bij Bernal. Er is ondertussen wat meer info over de opgave van Bernal. De nummer 4 in het algemene klassement verscheen nog wel aan de start van de zesde rit, maar gaf er al snel de brui aan met maagproblemen.

clock 20:52 20 uur 52. 13 leiders. Bergop zijn er nog 10 renners bij de 3 leiders gekomen. De kopgroep is nu dus 13 man sterk en lijkt ook vertrokken.

clock 20:50 Ruta 60 (cat. 3). De bergpunten op Ruta 60 zijn uitgedeeld, maar leider Manuele Tarozzi is er niet bij voorin. Hij is al zeker van eindwinst in het bergklassement.

clock 20:45 20 uur 45. 3 leiders. Van de 8 vluchters zijn nog 3 renners overgebleven op de eerste klim van derde categorie. Het is gissen naar hun namen.