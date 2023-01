LIVE Ronde van San Juan: Bora en Soudal-Quick Step houden 5 vluchters in het vizier

Fase per fase

Fase per fase

clock 22:57 22 uur 57. Vlucht gegrepen. Het verhaal van de vijf vluchters is geschreven. Magli, Richeze, Richeze, Ibarra en Tivani hebben hun best gedaan, maar aan etappewinst zullen ze wellicht nooit gedacht hebben. . Vlucht gegrepen Het verhaal van de vijf vluchters is geschreven. Magli, Richeze, Richeze, Ibarra en Tivani hebben hun best gedaan, maar aan etappewinst zullen ze wellicht nooit gedacht hebben.

clock 22:54 22 uur 54.

clock 22:45 45". De voorsprong van de 5 leiders smelt als sneeuw voor de zon. Richeze en co. hebben nog 45". . 22 uur 45. time difference 45" De voorsprong van de 5 leiders smelt als sneeuw voor de zon. Richeze en co. hebben nog 45".

clock 22:45 22 uur 45. De finishlijn ligt straks naast de nagelnieuwe wielerbaan van San Juan. Ze is nog volop onder constructie richting het WK baanwielrennen van 2025, dat in Argentinië wordt georganiseerd. Renaat Schotte maakte er onderstaande reportage over. . De finishlijn ligt straks naast de nagelnieuwe wielerbaan van San Juan. Ze is nog volop onder constructie richting het WK baanwielrennen van 2025, dat in Argentinië wordt georganiseerd.

Renaat Schotte maakte er onderstaande reportage over.

clock 22:44 22 uur 44.

clock 22:43 Een beeldje van de overgebleven koplopers. 22 uur 43. Een beeldje van de overgebleven koplopers.

clock 22:43 22 uur 43. Lokale ronde. Ondertussen zijn de koplopers aan een lokale ronde van 14km begonnen in San Juan. Die doen ze twee keer, waarna er nog 5km op de teller staan richting finishlijn. De wind blaast telkens uit een andere richting, dus het wordt toch wat opletten geblazen in het peloton. . Lokale ronde Ondertussen zijn de koplopers aan een lokale ronde van 14km begonnen in San Juan. Die doen ze twee keer, waarna er nog 5km op de teller staan richting finishlijn.

De wind blaast telkens uit een andere richting, dus het wordt toch wat opletten geblazen in het peloton.

clock 22:41 22 uur 41.

clock 22:36 22 uur 36. Voorin hebben Dotti en de Portugees Lourenço (definitief?) afgehaakt. We hebben nog 5 koplopers. . Voorin hebben Dotti en de Portugees Lourenço (definitief?) afgehaakt. We hebben nog 5 koplopers.

clock 22:33 22 uur 33. De broertjes-Richeze willen graag samen weg rijden voorin, maar daar hebben de andere vluchters geen oren naar. . De broertjes-Richeze willen graag samen weg rijden voorin, maar daar hebben de andere vluchters geen oren naar.

clock 22:30 Richting de minuut. Ook Bora zet nu een mannetje bij in het peloton. Het verschil loopt terug tot 1'14". . 22 uur 30. time difference Richting de minuut Ook Bora zet nu een mannetje bij in het peloton. Het verschil loopt terug tot 1'14".

clock 22:29 22 uur 29.

clock 22:23 22 uur 23. Evenepoel en Rivera slaan een praatje in het peloton. De wereldkampioen kent een rustig dagje tot dusver, maar straks moet hij ongetwijfeld nog vol aan de bak voor ploegmaat Jakobsen (of is hij zelf iets van plan?). . Evenepoel en Rivera slaan een praatje in het peloton. De wereldkampioen kent een rustig dagje tot dusver, maar straks moet hij ongetwijfeld nog vol aan de bak voor ploegmaat Jakobsen (of is hij zelf iets van plan?).

clock 22:19 22 uur 19.

clock 22:18 22 uur 18. De laatste 50km zijn aangesneden. Aan dit tempo zijn we over iets meer dan een uurtje binnen. . De laatste 50km zijn aangesneden. Aan dit tempo zijn we over iets meer dan een uurtje binnen.

clock 22:15 22 uur 15. Jan Hirt wordt als eerste in stelling gebracht bij Soudal-Quick Step. De ervaren Tsjechische klimmer positioneert zich op kop van het peloton tussen de Zuid-Amerikanen. . Jan Hirt wordt als eerste in stelling gebracht bij Soudal-Quick Step. De ervaren Tsjechische klimmer positioneert zich op kop van het peloton tussen de Zuid-Amerikanen.

clock 22:12 1'51". 20km later is de situatie geen sikkepit veranderd. De voorsprong van de 7 leiders is wel gezakt naar 1'51", maar dat ligt niet aan de sprintersploegen. Het zijn nog altijd de Chileense selectie en Team Medellin die het werk achteraan opknappen. . 22 uur 12. time difference 1'51" 20km later is de situatie geen sikkepit veranderd. De voorsprong van de 7 leiders is wel gezakt naar 1'51", maar dat ligt niet aan de sprintersploegen. Het zijn nog altijd de Chileense selectie en Team Medellin die het werk achteraan opknappen.

clock 21:45 2'09". De voorsprong van de 7 wordt door de ploegen achterin binnen de perken gehouden. Richeze en co. hebben op 75km van het einde een bonus van 2'09". . 21 uur 45. time difference 2'09" De voorsprong van de 7 wordt door de ploegen achterin binnen de perken gehouden. Richeze en co. hebben op 75km van het einde een bonus van 2'09".

clock 21:41 21 uur 41. De versmalling op het einde wordt wat tricky. Sam Bennett (Bora) op Eurosport. De versmalling op het einde wordt wat tricky. Sam Bennett (Bora) op Eurosport