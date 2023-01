LIVE San Juan: Rust keert terug vlak voor slotklim, krijgen we vuurwerk bergop?

De weg loopt licht omhoog en dat wil zeggen dat de slotklim begonnen is. De Alto Colorado is net geen 19km lang aan gemiddeld 4%. Een loper dus.

22 uur 46. De weg loopt licht omhoog en dat wil zeggen dat de slotklim begonnen is. De Alto Colorado is net geen 19km lang aan gemiddeld 4%. Een loper dus. .

22 uur 40. Ook de mannen van Astana doen hun duit in het zakje op kop. De Colombiaan Tejada is daar de vooruitgeschoven man. .

4'46". De rust keert nu helemaal terug in het peloton, dat door het spel met de wind wel twee minuten van de voorsprong van Tarozzi heeft gedaan: 4'46". . 22 uur 28.

22 uur 24. Evenepoel zit goed vooraan. Peloton 2 is opnieuw komen aansluiten, maar er zijn nog heel wat renners die achterop bengelen. Hebben we voorin zeker herkend: Evenepoel, Sagan, Gaviria, Jakobsen, Higuita, Bernal, Martinez,... .

22 uur 21. Het peloton is in drie stukken gebroken, maar lang lijkt het waaierfeest niet te zullen duren. Vol gas geven ze op kop van groep 1 zeker niet. .

Eindelijk spelen met de wind. De nervositeit in het peloton was terecht. Onder impuls van TotalEnergies, Soudal-Quick Step en Ineos wordt het peloton in verschillende stukken uiteen gereden. . 22 uur 19.