LIVE San Juan: Italiaan Tarozzi is enige overgebleven vluchter, barst koers open op Alto Colorado?

Alto de la Crucecita (cat. 2). Tarozzi pakt de volle buit op de voorlaatste klim van de dag. Hij geeft zichzelf zo weer wat ademruimte in het bergklassement. . 22 uur 07.

De sprinters bepalen het tempo in het peloton. 21 uur 58.

21 uur 56. Tarozzi heeft in zijn eentje het peloton weer op 5 minuten gezet, de vier overgebleven achtervolgers rijden rond op 1 minuut van de Italiaan. .

21 uur 53. Gaviria werkt. Op kop van het peloton is het de beurt aan klassementsleider Gaviria om de handen uit de mouwen te steken voor zijn ploegmaats. Morgen en overmorgen krijgt hij opnieuw een kans om voor de ritzege te gaan. .

21 uur 44. Op de Alto de Crucecita, de derde klim van de dag, heeft Tarozzi toch al een mooie voorsprong op zijn kompanen van de vroege vlucht. Die zijn nog met 4 overgebleven in de achtervolging op de Italiaan. .

21 uur 37. Na de top laat Jurado zich opnieuw inlopen door de andere vluchters, Tarozzi trekt wel nog eventjes door. In het bergklassement heeft de Italiaan nu nog 3 punten voorsprong op de Panamees. .

Banos de Talascato (cat. 2). Ook op de tweede beklimming van de dag is Jurado duidelijk sneller dan Tarozzi. De Panamees komt opnieuw wat puntjes dichterbij in het bergklassement. . 21 uur 35.

3'26". De situatie ligt al een tijdje muurvast, maar voorin is de samenwerking niet langer optimaal. Het verschil is nog 3'26" op 70km van het einde. Enkel de strijd om de bergpunten tussen Jurado en Tarozzi lijkt nog interessant in de kopgroep. . 21 uur 28.