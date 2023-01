LIVE San Juan: 7 leiders zijn op weg naar Alto Colorado, Evenepoel houdt zich (voorlopig) schuil

clock 20:22 20 uur 22. Uiteraard is Remco Evenepoel vandaag één van de favorieten. Steff Cras (TotalEnergies). Uiteraard is Remco Evenepoel vandaag één van de favorieten. Steff Cras (TotalEnergies)

clock 20:17 20 uur 17. Eindelijk beelden van het peloton, maar voorlopig breekt het niet in het winderige stuk richting de eerste klim van de dag. We zien een mannetje van Ineos en Movistar op kop, de jongens van Soudal-Quick Step houden zich wat verderop schuil, net als die van Bora. . Eindelijk beelden van het peloton, maar voorlopig breekt het niet in het winderige stuk richting de eerste klim van de dag. We zien een mannetje van Ineos en Movistar op kop, de jongens van Soudal-Quick Step houden zich wat verderop schuil, net als die van Bora.

clock 20:14 Veel wind. De wind blaast stevig in de flank van de zeven leiders, die schuin achter mekaar dekking zoeken. Ideaal weer dus voor waaiers, maar of er in het peloton ook wat gebeurt, dat weten we voorlopig niet. . 20 uur 14. wind Veel wind De wind blaast stevig in de flank van de zeven leiders, die schuin achter mekaar dekking zoeken. Ideaal weer dus voor waaiers, maar of er in het peloton ook wat gebeurt, dat weten we voorlopig niet.

clock 20:12 20 uur 12.

clock 20:10 Sprint. In Plaza de Chimas "wint" de Argentijn Tivani de tussensprint voor twee landgenoten. Dat heeft geen enkele invloed op het algemene klassement. . 20 uur 10. sprint point Sprint In Plaza de Chimas "wint" de Argentijn Tivani de tussensprint voor twee landgenoten. Dat heeft geen enkele invloed op het algemene klassement.

clock 20:09 20 uur 09. Voorin is "local hero" Leandro Carlos Messineo de oudste van de groep. Met zijn 43 lentes heeft hij al heel wat kilometer op de teller staan, maar toch zijn er in dit peloton nog oudere renners aan de slag. Zo is Oscar Sevilla al 46 ondertussen. Misschien wel iemand om straks rekening mee te houden? . Voorin is "local hero" Leandro Carlos Messineo de oudste van de groep. Met zijn 43 lentes heeft hij al heel wat kilometer op de teller staan, maar toch zijn er in dit peloton nog oudere renners aan de slag. Zo is Oscar Sevilla al 46 ondertussen. Misschien wel iemand om straks rekening mee te houden?

clock 20:05 20 uur 05. Wie werkt? Wie in het peloton het zware werk opknapt, dat weten we nog niet. Beelden van Evenepoel en co. waren nog niet te zien tot dusver. We zijn al blij dat de kopgroep (degelijk) in beeld wordt genomen. . Wie werkt? Wie in het peloton het zware werk opknapt, dat weten we nog niet. Beelden van Evenepoel en co. waren nog niet te zien tot dusver. We zijn al blij dat de kopgroep (degelijk) in beeld wordt genomen.

clock 20:00 20 uur . Bergkoning voorin. De Italiaan voorin is Manuele Tarozzi van Green Project-Bardiani. Hij is voorlopig de bergkoning in deze ronde van San Juan met 12 punten en kan vandaag dus een uitstekende zaak doen. Tarozzi is ook de best geplaatste in het klassement op 18 seconden van leider Gaviria. . Bergkoning voorin De Italiaan voorin is Manuele Tarozzi van Green Project-Bardiani. Hij is voorlopig de bergkoning in deze ronde van San Juan met 12 punten en kan vandaag dus een uitstekende zaak doen.

Tarozzi is ook de best geplaatste in het klassement op 18 seconden van leider Gaviria.

clock 19:56 19 uur 56.

clock 19:54 7 leiders, 3'40". We hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk weten we iets meer. 7 renners hebben zich losgerukt van het peloton, met daarbij 1 Italiaan, 5 Argentijnen en 1 Panamees. Ze hebben in geen tijd 3'40" bonus. . 19 uur 54. time difference 7 leiders, 3'40" We hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk weten we iets meer.

7 renners hebben zich losgerukt van het peloton, met daarbij 1 Italiaan, 5 Argentijnen en 1 Panamees. Ze hebben in geen tijd 3'40" bonus.

clock 19:39 19 uur 39. De koninginnenrit wordt volledig uitgezonden, maar voorlopig krijgen we niet meer dan beelden van de aankomst en mooie landschappen te zien. We proberen u zo snel mogelijk wat meer info uit de koers mee te geven... . De koninginnenrit wordt volledig uitgezonden, maar voorlopig krijgen we niet meer dan beelden van de aankomst en mooie landschappen te zien. We proberen u zo snel mogelijk wat meer info uit de koers mee te geven...

clock 19:36 Waaiers? Er staat vandaag behoorlijk wat wind, dus het zou in de aanloop naar de Alto Colorado wel eens uit mekaar kunnen spatten als de grote blokken daar zin in hebben. . 19 uur 36. wind Waaiers? Er staat vandaag behoorlijk wat wind, dus het zou in de aanloop naar de Alto Colorado wel eens uit mekaar kunnen spatten als de grote blokken daar zin in hebben.

clock 19:31 19 uur 31. Twee keer sprokkelen. Er staan vandaag niet alleen vier beklimmingen op het menu, ook aan de twee tussensprints moeten de favorieten alert zijn. Na 42km en 92km vallen er telkens 3, 2 en 1 bonificatieseconden te rapen. . Twee keer sprokkelen Er staan vandaag niet alleen vier beklimmingen op het menu, ook aan de twee tussensprints moeten de favorieten alert zijn. Na 42km en 92km vallen er telkens 3, 2 en 1 bonificatieseconden te rapen.

clock 19:22 19 uur 22.

clock 19:10 19 uur 10 match begonnen start time Let's go! In Chimbas is het startschot van de vijfde rit gegeven. Zien we Remco Evenepoel over een uur of vier voor het eerst met zijn handen in de lucht als wereldkampioen? Het zou zomaar kunnen...

clock 19:09 19 uur 09.

clock 19:03 19 uur 03. Er zijn vandaag verschillende scenario's mogelijk en we kunnen met het team meerdere kaarten uitspelen. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) voor de start van de rit. Er zijn vandaag verschillende scenario's mogelijk en we kunnen met het team meerdere kaarten uitspelen. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) voor de start van de rit

clock 18:56 18 uur 56. Remco Evenepoel voor de start van de koninginnenrit. Remco Evenepoel voor de start van de koninginnenrit

clock 18:55 18 uur 55. "Verwacht speciale tactiek bij Ineos". Egan Bernal smakte exact een jaar geleden hard tegen het asfalt. In de Ronde van San Juan liet hij al een paar knappe dingen zien. Doet de Colombiaanse ex-Tour-winnaar vandaag mee voor de zege bergop? Remco Evenepoel verwacht van wel. "Hij zal sowieso goed zijn", denkt de wereldkampioen. Maar Ineos heeft nog sterke jongens, zoals Daniel Felipe Martinez. Ze kunnen op meerdere paarden gokken en ik verwacht dat ze een heel speciale tactiek zullen toepassen vandaag." . "Verwacht speciale tactiek bij Ineos" Egan Bernal smakte exact een jaar geleden hard tegen het asfalt. In de Ronde van San Juan liet hij al een paar knappe dingen zien. Doet de Colombiaanse ex-Tour-winnaar vandaag mee voor de zege bergop? Remco Evenepoel verwacht van wel.

"Hij zal sowieso goed zijn", denkt de wereldkampioen. Maar Ineos heeft nog sterke jongens, zoals Daniel Felipe Martinez. Ze kunnen op meerdere paarden gokken en ik verwacht dat ze een heel speciale tactiek zullen toepassen vandaag."