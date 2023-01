Rit 4 in de Ronde van San Juan: Wordt de sprintreeks straks doorbroken?

clock 16:24

16 uur 24. 4e etappe in de Ronde van San Juan. Donderdag wordt de Ronde van San Juan gepauzeerd voor een rustdag, vandaag is er geen garantie op een sprint van een voltallig peloton. Tussen het autocircuit waar de etappe gisteren eindigde en Barreal is een pittig parcours van 197 kilometer uitgetekend. Van bij de start valt de route tegen en mondjesmaat trekt het peloton naar de top van de Alto de la Virgen de Andacollo. We bereiken dat dak na ruim 85 kilometer op een hoogte van 2.200 meter. Wie daar in de problemen zit, krijgt in de afdaling van 20 kilometer en de veel mildere tweede helft nog kansen om aansluiting te vinden in de kop van de koers. Zingt een kopgroep het wel uit tot het einde? Of krijgen we een vierde sprint? En hoe omvangrijk is het peloton dan? .